Worte in den Mund gelegt: Klaus Schwabs Tochter: „Dauerhafte Klima-Lockdowns kommen – ob es Ihnen gefällt oder nicht“ (Video)

Die Tochter des Gründers des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab hat damit geprahlt, dass es zu dauerhaften „Klima-Lockdowns“ kommen wird, ob es den Menschen gefällt oder nicht.

Laut Nicole Schwab war die COVID-Pandemie eine „enorme Gelegenheit“, zu testen, wie die Öffentlichkeit den Plänen des WEF zur Einführung seiner Great Reset-Agenda nachkommen würde.

Die Förderung des Narrativs vom „Klimanotstand“ durch das WEF zielt darauf ab, „eine Veränderung herbeizuführen, die nicht inkrementell ist … um die Natur in den Mittelpunkt der Wirtschaft zu stellen“, so Schwabs Nachkommen.

Nicole Schwab gab dies in einem neu ausgegrabenen Video zu, das während einer WEF-Podiumsdiskussion im Jahr 2020 aufgenommen wurde.

Das WEF listet Nicole Schwab als „Mitglied des Exekutivkomitees“ des WEF auf, die auch Co-Direktorin von Platform to Accelerate Nature-Based Solutions & 1t.org ist.

Die Gruppe der WEF-Teilnehmer diskutierte darüber, wie die falsche Drohung eines „unmittelbaren Notfalls“ genutzt werden kann, um den „Great Reset“-Plan des WEF für die Menschheit weiter voranzutreiben.

„Diese [COVID-]Krise hat uns gezeigt, dass sich die Dinge erstens sehr schnell ändern können, wenn wir uns darauf konzentrieren und die unmittelbare Bedrohung unserer Lebensgrundlage spüren“, erklärt Nicole Schwab.

„Und zweitens, dass das System, das wir vorher hatten, eindeutig nicht nachhaltig ist.“(Klima-Betrug: Zahl der „Hitzetage“ bei Lesch im ZDF grob manipuliert (Video))

„Deshalb sehe ich es als eine enorme Chance, diesen großen Neustart wirklich zu vollziehen und diese riesigen Geldströme – um die größeren Hebel zu nutzen, über die die politischen Entscheidungsträger heute verfügen – auf eine Weise zu nutzen, die vorher nicht möglich war, um eine Veränderung herbeizuführen, die nicht inkrementell ist. Aber wir können zurückblicken und sagen, dass dies der Moment ist, in dem wir wirklich begonnen haben, die Natur in den Mittelpunkt der Wirtschaft zu stellen.“ (Klima-Hysterie auf Bestellung: Die Rhodos-Lüge)

„Aus Sicht von Wirtschaft und Wirtschaft schauen und schauen, wo es Möglichkeiten gibt, Arbeitsplätze zu schaffen und die Natur zu regenerieren?“

„Und es gibt viele Möglichkeiten, und das ist wiederum eine Denkweise, die tatsächlich Innovationstechnologie und ein Unternehmenswachstum mit positiven Auswirkungen auf die Natur und die Darstellung einiger dieser Beispiele ermöglicht.“

„Die regenerative Landwirtschaft ist natürlich auch ein großer Teil davon“, fuhr Schwab fort.

„Und einer der wichtigsten Reflexionspunkte betrifft hier auch die Einbeziehung der Jugend, und für mich kommt ich wieder auf diesen Wandel in der Denkweise der Restaurationsgeneration zurück: Können wir uns als Menschen betrachten?“

„Ich meine, Sie haben von einer neuen Menschheit gesprochen, ich denke, Sie haben es richtig erwähnt?“

„Können wir uns als eine Generation der Restauration verstehen?“

„Ich denke, da müssen wir hin.“

„Ich bin auch zuversichtlich, dass es möglich ist, aber ich denke, es wird viel Willen erfordern, sowohl den politischen Willen als auch den Willen der Wirtschaftsakteure, um mit dem „Business as Usual“ zu brechen, aber auf eine sehr ernsthafte Art und Weise und zu sagen, dass wir es brauchen sehr schwierige Entscheidungen zu treffen.“

„Es gibt Kompromisse, aber das ist unsere Chance und eine andere, und hier geht es um Risiko und es geht um Widerstandsfähigkeit, denn die kommenden Schocks werden noch schlimmer sein, wenn wir es jetzt nicht tun.“

Slaynews.com berichtet: Das WEF drängt seit dem Aufkommen von Covid auf die Idee von „Klima-Lockdowns“.

In einem vom WEF veröffentlichten Artikel lobt die Organisation, wie „Milliarden“ Menschen die „Beschränkungen“ von Covid eingehalten haben.

Die nicht gewählte Organisation argumentiert weiterhin, dass die Öffentlichkeit unter dem Deckmantel der Reduzierung der „Kohlenstoffemissionen“ dasselbe tun würde.

Der Artikel mit dem Titel „Mein Kohlenstoff: Ein Ansatz für inklusive und nachhaltige Städte“ schlägt vor, dass die gleichen Angsttaktiken genutzt werden könnten, um der breiten Öffentlichkeit weitere „Einschränkungen“ aufzuerlegen.

Das Thema des Artikels ist, wie man Menschen davon überzeugen kann, „persönliche CO2-Zertifikatsprogramme“ einzuführen.

Schwabs Gruppe stellt fest, dass Verbesserungen in der Tracking- und Überwachungstechnologie dazu beitragen, den „politischen Widerstand“ gegen solche Programme zu überwinden.

„COVID-19 war der Test für soziale Verantwortung“, heißt es in dem Artikel.

Weiter wird gelobt, dass „Milliarden Bürger auf der ganzen Welt eine große Zahl unvorstellbarer Einschränkungen für die öffentliche Gesundheit eingeführt haben“.

„Weltweit gab es zahlreiche Beispiele für die Wahrung sozialer Distanzierung, das Tragen von Masken, Massenimpfungen und die Akzeptanz von Kontaktverfolgungsanwendungen für die öffentliche Gesundheit, die den Kern der individuellen sozialen Verantwortung zeigten“, fügt das WEF hinzu.

Die Organisation führt weiter an, dass sich so viele Menschen an die Lockdown-Aufforderungen hielten, obwohl überwältigende Beweise dafür vorliegen, welche schädlichen Folgen solche Einschränkungen für die Gesellschaft hatten.

Das WEF unterstellt dann, dass sich die Öffentlichkeit in anderen Lebensbereichen ähnlich unterwürfig verhalten würde.

Fazit

Ja die Elite spricht und denkt über Klima-Lockdowns nach, nein, Nicole Schwab hat nicht von einem Klima-Lockdown gesprochen, hier betreibt die Webseite https://thepeoplesvoice.tv/ Sensationsjournalismus, leider wird diese Meldung von alternativen Medien und Menschen in den Sozialen Medien unkritisch 1:1 geteilt.

