Numerologie: Am Geburtstag des Jesuitenordens wurden in Großbritannien Gräber von Tempelrittern gefunden

Am 15. August 2023 veröffentlichte die Sun einen Artikel, in dem behauptet wurde, dass im Dorf und in der Gemeinde Enville, Staffordshire, Vereinigtes Königreich, Gräber von fünf Tempelrittern freigelegt worden seien.

Dies ist wieder einmal ein 100-prozentiger Beweis dafür, dass alles anhand von Zahlen geschrieben und veröffentlicht wird und als symbolischer Hinweis auf unsere wahre Geschichte dient. Von Joachim Bartoll

Der Artikel geht weiter über die übliche romantisierte Geschichte der Templer, die lediglich „Beschützer“ der Pilger nach Jerusalem seien, während sie gleichzeitig scharfe Kritiken an der Popkultur wie dem Videospiel-Franchise „Assassin’s Creed“ machen, in dem die Templer als eine „Illuminati-artige“ Gruppe dargestellt werden, die nach „Weltherrschaft“ streben.

Tatsächlich waren die Tempelritter ein von der römisch-katholischen Kirche gegründeter Militärorden, der die Fortsetzung des ägyptischen, babylonischen und griechisch-römischen Reiches mit als Christentum getarnter Saturnverehrung darstellte.

Die Tempelritter wurden ursprünglich gegründet, um einen Heiligen Krieg gegen das junge und aufstrebende Osmanische Reich und das Türkische Reich zu führen, das ab etwa 1200 n. Chr. einen Großteil Südosteuropas, Westasiens und Nordafrikas kontrollierte, und auch, um Jerusalem zurückzuerobern.

Sie dienten auch dem Schutz des „Heiligen Grals“, wie in den Blutlinien, die sowohl von den Anunnaki als auch den Nephilim abstammten, wie in den Nachkommen von Scotia der Tochter von Echnaton/Moses , aus der später das Haus Bruce und das Haus von Stewart-Sinclair hervorgingen.

Einige Legenden besagen, dass die Templer aus dem Orden des Salomo-Tempels stammten, der eigentlich gegründet wurde, um Pilger auf ihrer Reise nach Jerusalem zu schützen, und dass sie das Rosensymbol trugen.

Auf dem Konzil von Troyes, etwa dreißig Jahre später, im Jahr 1129, wurde der Orden zum Orden des Tempels, einer Ritterschaft mit weißen Gewändern, dem ersten religiösen und militärischen Orden der Christenheit, auch bekannt als Tempelritter. Sie praktizierten Fasten, tägliche Gebete und hatten keinen Kontakt zu Frauen. (Agenda der Elite: Twitter wird zum „X“ – totale digitale Versklavung)

Sie benutzten nun das Sonnenkreuz der Druiden. Das achtzackige Kreuz stellt die Muttergöttin Isis/Ischtar dar. Das Rote Kreuz wurde auch von den Ariern und in den italienischen Kriegen vom Haus Welfen/Guelfen (der Welfen-Dynastie) als Symbol für Märtyrertum und Blutopfer verwendet.

Obwohl die Templer über eine Armee von mehr als 20.000 Mann verfügten, um die Heiligen Kriege der Kirche zu führen, waren etwa 90 % von ihnen keine Ritter, sondern auf Bankwesen und Politik spezialisierte Agenten.

Um es kurz zu machen: Nach der Belagerung von Akko im Jahr 1291, bei der die Kreuzfahrer die Kontrolle über Akko an die Mamluken, die derzeitigen Herrscher Ägyptens, verloren, kontrollierten die Kreuzfahrer keinen Teil des Heiligen Landes mehr und die Templer verloren ihre Funktion als Ritter , aber nicht als Banker.

Jahre später wurden die Templer von Philipp IV. von Frankreich wegen der Anbetung des Hauptes Johannes des Täufers vor Gericht gestellt. Einige Jahre später, im Jahr 1307, wird der Orden von Papst Clemens V. abgeschafft.

Die Templer wurden vorgewarnt und waren in die Schweiz gezogen und hatten sich in neue Geheimbünde aufgeteilt, darunter den freimaurerischen Johanniterorden und den Dominikanerorden.

Zweihundert Jahre später, im Jahr 1534, werden die Tempelritter von der spanischen Familie Borgia (Hof von Karl V. von Habsburg), Ferdinand II. von Aragon, als „Gesellschaft Jesu“, später als „Jesuitenorden“ bekannt, und von Papst Paul III. Farnese wiederbelebt.

Am 15. August 1534 legten sieben Männer in Montmartre außerhalb von Paris in einer Krypta unter der Kirche Saint-Denis, wo der letzte Templer verurteilt wurde, einen Eid ab, als militärischer Orden der katholischen Kirche zu dienen, als Instrument des Saturnkults zur Errichtung eines saturnischen Draco-Orion-Weltimperiums und mit Ignatius von Loyola als ihrem Anführer.

Es ist also kein Zufall, dass sie angeblich fünf neue Templergräber entdeckten und diese Geschichte am 15. August, dem Geburtstag der neuen Templer, des Jesuitenordens, veröffentlichten.

Was nun die Gematria und die Zahlen betrifft, so ist die Geschichte natürlich zu Ehren des Jesuitenordens der römisch-katholischen Kirche und des derzeitigen Papstes kodiert.

Der Artikel der Sun beschreibt die Entdeckung als „den echten Da-Vinci-Code“.

Das ist irgendwie lustig, da Leonardo da Vinci ein italienischer Künstler und Ingenieur war, der als Marionette für Propaganda für die römisch-katholische Kirche diente.

Echter Da-Vinci-Code = 94, 94

Römisch-katholische Kirche = 94, 94

Und bei dieser Entdeckung handelte es sich um „Templergräber“.

Echter Da Vinci Code = 157

Templergräber = 157

Die Entdeckung dieser „Templergräber“ erfolgte angeblich in der Grafschaft „Staffordshire“.

Staffordshire = 77, 155, 167

Templergräber = 77, 155, 167

Sie wurden in der „St. Mary’s Church“ gefunden und unser derzeitiger Papst, Papst Franziskus, ist der erste Jesuitenpapst.

St. Mary’s Church = 175, 59, 1050

Papst Franziskus = 175, 59, 1050

Die St. Mary’s Church befindet sich in „Enville“.

Enville = 79

Tempelritter = 79

Gesellschaft Jesu = 79 (auch bekannt als Jesuitenorden)

Genauer gesagt war der Standort „Enville, Staffordshire“, was in der einfachen englischen Chiffre 227 ergibt . Der 15. August ist der 227. Tag des Jahres.

Enville, Staffordshire = 227.

15. August = 227. Tag des Jahres

Und das war’s für heute Morgen.

Auszug aus dem Buch „Der Hollywood-Code„:

Esoterische Bedeutung des Films „Illuminati (2009)“

Dan Browns Arbeit konzentrierte sich hauptsächlich auf Geheimgesellschaften. Es gibt einen wichtigen Grund, warum er die volle Unterstützung Hollywoods hat: Seine Werke dienen der Agenda der Desinformation.

Im Film drohen die Illuminati dem Vatikan, „die Kirche durch Licht zu zerstören“. „Licht“ bezieht sich auf die Explosion der Anti-Materie-Bom-be, doch es bezieht sich auch auf Information, Propaganda und Indoktrination.

Der einzig wahre Weg, die Massen dazu zu bringen, dem Christentum den Rücken zu kehren, besteht nicht darin, den Vatikan zu zerstören, sondern die Sichtweise der Menschen auf ihre religiöse Elite zu verändern. Aus dieser Sicht ist der Film selbst „die Bombe“ gegen den Vatikan.

Auch wenn die Kirche mithilfe von Robert Langdon am Ende des Films anscheinend die Oberhand behält, hat der Zuschauer von Illuminati zwei Stunden damit verbracht, zu sehen, wie alle Symbole, Rituale und Figuren des Katholizismus entweiht wurden.

Einige Beispiele: Robert Langdon zerstört die Archive des Vatikans; Kandidaten für das Papsttum werden wie Tiere in Käfigen gehalten; ein Kandidat wird gekreuzigt und in einer Kirche verbrannt; das Grab des verstorbenen Papstes wird geöffnet, um sein stark deformiertes Gesicht preiszugeben usw.

Alle diese Szenen haben eine starke symbolische Bedeutung, die das Bewusstsein der Zuschauer zutiefst beeinträchtigt. Die heilige und göttliche Aura, die den Vatikan umgibt, wird durch grausame Todesfälle, Zerstörung und Korruption ersetzt.

Der ganze Film stellt die Institution als unzureichendes, hartnäckiges und reaktionäres Relikt der Vergangenheit dar. Um das Ganze abzurunden, erfahren die Zuschauer, dass das ganze Illuminati-Ding eine große Inszenierung war, die vom Sohn des Papstes (anscheinend hatte der Papst einen Sohn) geleitet wurde, um seine Position einzunehmen.

Der Film sagt dem Zuschauer, dass die Illuminati nicht einmal existieren und dass die Kirche so korrumpiert ist, dass ihre Mitglieder bereit sind, die schrecklichsten Sünden zu begehen, um Macht zu erlangen.

Die Zuschauer verlassen den Film schließlich mit genau den Vorstellungen, die die Elite sich von ihnen erhofft: Die Illuminati sind ein Märchen und, als es sie tatsächlich gab, waren sie eine Vereinigung großer Denker, die sich dem Fortschritt der Wissenschaft verschrieben haben, und die katholische Kirche ist nicht heilig, sie ist eine zutiefst fehlerhafte und menschliche Institution, die aufgrund ihrer Abneigung gegenüber der Wissenschaft verschwinden muss.

Durch diesen Film leugnen die wahren Illuminati ihre eigene Existenz, während sie dennoch ihren Plan ausführen, organisierte Religionen durch ständige Indoktrination zu zerstören. Der jahrhundertealte Kampf um die Macht zwischen der katholischen Kirche und dem okkulten Orden findet in unseren Kinos statt und wir können deutlich sehen, wer gewinnt.

Der Trend, Geheimbünde in Büchern und Filmen zu sehen, ging damit nicht zu Ende. Dan Browns nächster Roman Das verlorene Symbol befasste sich ebenfalls mit der Freimaurerei und ihren Beziehungen zu Washington.

Diese Werke erscheinen nun als Ergebnis der Demokratisierung von Informationen, die es normalen Menschen ermöglichen, auf Informationen zuzugreifen, auf die zuvor nicht zugegriffen werden konnte. Diese Filme haben den gleichen Zweck wie okkulte Symbole: enthüllen und verbergen. Sie enthüllen den Eingeweihten, während sie die Uneingeweihten in die Irre führen.

Hollywood-Filme wurden verwendet, um für zahlreiche Anliegen zu werben, wie den Vietnamkrieg; die Angst vor dem Kommunismus; die Angst vor dem islamischen Terrorismus; die Förderung der amerikanischen Werte usw.

Die oben analysierten Filme fördern lediglich eine neue Agenda, bei der es sich um Desinformation über Geheimgesellschaften handelt.(171)

