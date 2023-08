Prof. Loeb: Außerirdische könnten Universen künstlich erschaffen

terra-mystica.jimdofree.com berichtet: Der Harvard-Astronom glaubt, dass eine ausreichend fortgeschrittene außerirdische Zivilisation möglicherweise Dinge erschaffen könnten, die uns unvorstellbar erscheinen.

Abraham »Avi« Loeb ist Professor für Astrophysik am Harvard Smithsonian Center der Harvard University in Cambridge (Massachusetts, USA) und sorgte in letzter Zeit öfters für Schlagzeilen in den Medien, weil er unter anderem behauptete, dass der vermeintliche Asteroid »’Oumuamua« in Wahrheit ein von Außerirdischen erschaffenes Objekt sei.

Loeb äußerte zudem in der Vergangenheit schon öfters seine persönliche Meinung über die Möglichkeit, dass sich draußen im Weltraum sehr viele außerirdische Artefakte befinden, die darauf warten, von uns entdeckt zu werden.

Dass ‚Oumuamua außerirdischen Ursprungs ist, versucht Loeb auch in seinem neuen Buch mit dem Titel Außerirdisch: Intelligentes Leben jenseits unseres Planeten detailliert zu belegen.

Loeb sorgte erst kürzlich für Schlagzeilen, weil er den Meteoriten »IM1«, der in Papua-Neuguinea über den Südpazifik explodierte, für ein Objekt intelligenten außerirdischen Ursprungs hielt und glaubte, dass die abgestürzten Fragmente außerirdische Technologie enthalten könnten.

Er war sogar bereit, eine Expedition zu finanzieren, um diese Artefakte aufzuspüren und sie vom Meeresboden zu bergen. Tatsächlich fand sein Team an der Stelle, die er für die Absturzstelle von IM1 identifizierte, tatsächlich kleine Metalldrähte und sogar winzige Metallkügelchen auf dem Meeresboden. (Alien-Existenz: Seit mehr als 100 Jahren vertuscht, ein Abgeordneter packt aus (Video))

Mit Hilfe des Röntgenfluoreszenz-Analysators konnten sie bereits feststellen, dass diese Fragmente „hauptsächlich aus Eisen mit etwas Magnesium und Titan, aber keinem Nickel“ bestehen, wodurch ihre Zusammensetzung laut Loeb im Vergleich zu vom Menschen hergestellten Legierungen „anomal“ erscheint.

Allerdings standen andere Experten Loebs Schlussfolgerungen skeptisch gegenüber, da es keine unabhängige Bestätigung gab, dass es sich eindeutig um von Außerirdischen künstlich hergestellte Fragmente handelt.

Jetzt hat Loeb in einem Interview mit Fox News ein Gedankenspiel ins Gespräch gebracht, das er bereits in 2021 in einem Artikel für den Scientific American detailliert beschrieben hatte:

Was wäre, wenn das Universum tatsächlich lediglich ein von hochentwickelten außerirdischen Wesen in einem Labor erschaffenes Experiment ist?

Denn da unser Universum eine flache Geometrie mit einer Nettoenergie von Null hat, könnte eine fortgeschrittene außerirdische Zivilisation eine Technologie entwickelt haben, die mit Hilfe des quantenmechanischen Tunneleffekts ein Baby-Universum aus dem Nichts erzeugen kann.

Voraussetzung hierfür wäre natürlich, dass es noch mindestens ein weiteres Universum gibt, von dem unser Universum ein Teil ist oder mit dem es verbunden ist – nämlich eines, in dem diese außerirdischen Wissenschaftler leben und arbeiten.

Es wäre sogar wahrscheinlich, dass sie in diesem Fall zahlreiche andere Universen auf dieselbe Weise erschaffen hätten.

Und Loeb erhält für diese Idee sogar prominente Unterstützung, denn auch Caleb Scharf, Leiter der Astrobiologieabteilung an der Columbia Universität in New York, schrieb 2016 in einem Artikel für das Online-Magazin Nautilus, dass auch er der Meinung sei, dass eine außerirdische Spezies derart weit entwickelt sein könnte, dass uns ihre Technologie bzw. physikalische Erscheinung wie aus einem Hollywood-Fantasy-Film erscheinen würde.

So als würden wir unsere Vorfahren, den Homo erectus, mit einem selbstständig agierenden und interaktiven Roboter oder gar einem Hologramm konfrontieren.

Möglicherweise würden wir sie vielleicht noch nicht einmal als Entitäten erkennen, weil ihre Erscheinungsform jenseits der Grenzen unseres heutigen Vorstellungsvermögens liegt.

Denn wenn beispielsweise die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz weiterhin exponentiell an Geschwindigkeit und Raffinesse zunehmen, werden sie eines Tages in der Lage sein, die enorme Komplexität der lebenden Materie zu entschlüsseln, angefangen bei ihren Atomen und Molekülen bis hin zu dem gesamten vorherrschende Ökosystem eines Planeten (Biomen).

Und Leben müsste seiner Meinung nach ja nicht zwangsläufig aus Atomen und Molekülen bestehen, sondern könnte aus jeder beliebigen Gruppe von Bausteinen mit der erforderlichen Komplexität zusammengesetzt werden.

In diesem Fall könnte eine außerirdische Zivilisation sich selbst und ihre gesamte physische Welt in völlig neue Formen umgestalten. Vielleicht besteht sogar ein großer Teil unseres Universums von diesen neuen Formen, die von Außerirdischen erschaffen wurden.

Allerdings stellt sich dann die selbe Frage: Wie ist ihr Universum entstanden?

Und anstatt die Frage nach dem Ursprung unseres eigenen Universums zu lösen, verlagert sich das Problem nur und macht eine noch komplexere Antwort erforderlich.

Es ist ähnlich wie das gängige Argument der Atheisten in Bezug auf die Existenz Gottes – wenn Gott unser Universum erschaffen hat, wer hat dann Gott erschaffen?

Letzten Endes bleiben die fundamentalen Fragen immer offen.

21.08.2023

