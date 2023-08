Russland hat Big Pharma und US-amerikanische Deep State-Akteure öffentlich beschuldigt, die Covid-19-Pandemie herbeigeführt zu haben, um die Weltherrschaft zu übernehmen, und hat Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden und George Soros als Mitverschwörer der Verschwörung gegen die Menschlichkeit aufgeführt.

„Russland will Gerechtigkeit für die Entstehung und Freisetzung von SARS-CoV-2, während der Westen die Ursprünge vertuscht und Wissenschaftler und Journalisten zensiert“, sagte die russische Botschaft in den Vereinigten Staaten am Donnerstag.

Russland hat der UNO in den letzten 18 Monaten sämtliche Beweise vorgelegt, die sich auf Berichte im Umfang von über 2.000 Seiten belaufen, die seine Behauptungen belegen.

US-Koordination biologischer Labore und Forschungsinstitute in der Ukraine, nach Angaben der russischen Botschaft

Nach Angaben russischer Beamter erfordert die vom US-Verteidigungsministerium in der Ukraine eingeleitete Bioforschungsaktivität eine angemessene rechtliche Bewertung, auch durch relevante internationale Gremien.

„Besonders besorgniserregend sind die Aktivitäten des Pentagons in der Ukraine. „Die Vereinigten Staaten haben Dutzende staatliche Institutionen und private Unternehmen des Landes in ihre Projekte einbezogen“, erklärte die Botschaft.

„Zivilisten und Militärangehörige der Republik wurden zu Spendern von Biomaterial und einfach zu Versuchspersonen. „Es besteht kein Zweifel daran, dass solche Maßnahmen einer angemessenen rechtlichen Beurteilung bedürfen, auch durch relevante internationale Strukturen“, heißt es in der Erklärung weiter. (Wissenschaftler bereiten Impfstoffe für die mysteriöse „Krankheit X“ vor – Ermittlungen zu den US-Biolaboren)

Die internationale Gemeinschaft wirft weiterhin ernsthafte Fragen zur unkontrollierten Dual-Use-Forschung unter der Schirmherrschaft des US-Verteidigungsministeriums auf, und Russland hat wiederholt auf „grobe Verstöße“ der Vereinigten Staaten gegen ihre Verpflichtungen aus dem Übereinkommen über biologische Waffen und Toxinwaffen hingewiesen .

„Washington ignoriert die Behauptungen und rechtfertigt sich mit einer bestimmten humanitären Komponente seiner Programme “, stellten die Diplomaten fest.

„Wir betonen, dass die guten Ziele der Projekte des US-Verteidigungsministeriums außer Frage stehen. Es gibt Hinweise auf die Arbeit der USA mit potenziellen Wirkstoffen biologischer Waffen, und diese sind alles andere als Einzelfälle, ebenso wie Hinweise auf Versuche, die Eigenschaften von Krankheitserregern wirtschaftlich bedeutsamer Infektionen gezielt zu verbessern.“

Unter dem Deckmantel der Überwachung von Krankheiten habe der US-amerikanische „Deep State“ die Welt mit illegalen Biolabors, die unmenschliche Forschung betreiben, vermehrt, betonte die Botschaft.

In der Erklärung wurde auch darauf hingewiesen, dass diese Institutionen nahe der russischen Grenzen aufgebaut wurden und das ganze Land umgeben.

„Das Ziel liegt auf der Hand: Krisensituationen biologischer Natur zum richtigen Zeitpunkt schaffen zu können, künstliche Infektionsherde zu bilden. Mit anderen Worten: Epidemien zu bewältigen und sie in den Dienst ihrer eigenen Interessen zu stellen“, stellten die Diplomaten klar.

Die vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Fakten über die illegalen militärisch-biologischen Aktivitäten der USA sollten zum Nachdenken über die wahren Ziele des Deep State in Washington DC anregen, heißt es in der Erklärung.

„Auch unter gewöhnlichen Amerikanern häufen sich die Fragen, die von der Regierung Klarstellungen zu den geförderten Programmen verlangen“, betonte die Botschaft.

„Es ist höchste Zeit für Washington, zuzugeben, dass die Fragen der eigenen Bevölkerung nicht umgangen werden können, wenn es auf den multilateralen ‚Plattformen‘ noch möglich ist, die Unterstützung von Gleichgesinnten zu gewinnen und diejenigen zum Schweigen zu bringen, die Zweifel haben.“

Russland verdächtigt die USA, eine weitere Pandemie auszuhecken, und das wäre das Ziel

General Igor Kirillow, Chef der russischen atomaren, chemischen und biologischen Abwehrkräfte, vermutet, dass die USA COVID-19 für „offensive Zwecke“ entwickelt und eingesetzt haben.

Russland vermutet zudem, dass die USA eine neue Pandemie aushecken. Ziel sei die weltweite Kontrolle der „biologischen Lage“.

Moskau behauptet, das neue Coronavirus sei von Big Pharma, USAID und Peter Daszaks EcoHealth Alliance entwickelt worden.

General Kirillov erwähnte auch Event 201, eine Pandemie-Simulation, die am 18. Oktober 2019 in New York von der WHO, der Gates Foundation und der Johns Hopkins University organisiert wurde. Viele glauben, dass diese Simulation eine Art Generalprobe war.

Kirillov glaubt auch, dass das neue Office of Pandemic Preparedness and Response Policy der Biden-Administration nichts Gutes im Schilde führt.

Diese neue Behörde, die letzten Monat angekündigt wurde, wird sich mit Gesundheitsbedrohungen befassen, die zu einer Pandemie führen könnten. Dazu gehören COVID-19, Affenpocken, Polio, Vogelgrippe, Influenza und RSV.

Generalmajor a.D. Paul Friedrichs wurde von Biden zum Direktor der Behörde ernannt.

