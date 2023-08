Die britische Regierung plant absichtlich Stromausfälle, um die Klimahysterie voranzutreiben

Der linke Plan für das Vereinigte Königreich sieht vor, bis zum Jahr 2030 die gesamte Stromerzeugung im ganzen Land zu „dekarbonisieren“, was mit Sicherheit zu weit verbreiteten Stromausfällen und Netzausfällen führen wird.

Der britische Abgeordnete Ed Miliband UK Labour Party kündigte den Plan letztes Jahr auf dem Parteitag an. Es bleibt das Herzstück des globalistischen Plans, die Nutzung erdbasierter „fossiler“ Brennstoffe in Großbritannien vollständig zu verbieten und sie durch Offshore-Windkraftanlagen und Onshore-Solarparks zu ersetzen.

Was Miliband und seine Gruppe „grüner“ Idealisten nicht erkennen, ist, dass es keine Möglichkeit gibt, eine Wirtschaft ohne fossile Brennstoffe am Leben zu erhalten.

Die Menge an Wind- und Solarenergie, die erforderlich wäre, um die derzeitige Energieinfrastruktur zu ersetzen, ist so enorm, dass nicht einmal genügend Landmasse zur Verfügung steht, um dies zu ermöglichen – und wer möchte schon auf ein endloses Meer hässlicher, lauter Windturbinen und Solarpaneele blicken – wohin sie auch gehen?

Die Briten wollen offenbar, dass dieser dystopische Albtraum Wirklichkeit wird, oder zumindest so viele davon, dass die Labour Party mit ihren verrückten Ideen weiterhin die wirtschaftszerstörende grüne Agenda des Landes vorantreibt, die letztendlich alle arm und hungrig machen wird – vorausgesetzt, einer von ihnen überlebt überhaupt der Übergang.

Beim „grünen“ Übergang geht es um eine MASSIVE Entvölkerung des Planeten durch einen Absturz der Wirtschaft

Eine vor einigen Wochen von John Brown durchgeführte Computermodellierung anhand von Daten zur Energieerzeugung aus dem Jahr 2022 zeigt, dass eine vollständige Dekarbonisierung Großbritanniens bis 2030 einfach nicht funktionieren wird und die Wirtschaft zum Absturz bringen und das Land zerstören wird.

Basierend auf BMRS-Daten, dem Computermodell, das keine eingebettete Erzeugung wie kleine Wind- und Solarparks umfasst, gibt es nicht einmal ausreichend Technologie, um eine solche Perspektive funktionsfähig zu machen, vorausgesetzt, dass Großbritannien überhaupt genügend Wind- und Solarparks installieren könnte, um die Nachfrage zu decken .

„Wir sind davon ausgegangen, dass das Vereinigte Königreich zusätzlich zu Wind- und Solarenergie über 10 Gigawatt (GW) verfügbare Kapazität verfügt, beispielsweise aus Kernkraft, Biomasse und Wasserkraft“, berichtet Watts Up With That über die Ergebnisse des Modells.

„Es wird kein Strom aus Wasserstoff erzeugt – es scheint keine Möglichkeit zu geben, dass die Infrastruktur für großen Wasserstoff – Elektrolyseure, Dampfreformer, Verteilungsnetze und eine 50-GW-Flotte neuer wasserstoffverbrennender Kraftwerke – bis 2030 fertig sein könnte … Ebenso wenig gibt es eine Möglichkeit die Stromerzeugung durch Kohlenstoffabscheidung verfügbar zu machen… Es gibt keine Stromimporte … Es gibt keinen größeren Ausbau der Batteriespeicherung in dem erforderlichen Umfang.“

Was die Grünen bei der Verbreitung ihrer Ideen und Waren auch bequemerweise nicht berücksichtigen, ist die Tatsache, dass es Zeiten gibt, in denen der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint.

Im Vereinigten Königreich herrscht im Vergleich zu vielen anderen Teilen der Welt eine besonders düstere Lage, was bedeutet, dass es seinen Solarparks, egal wie zahlreich sie auch sein mögen, mit Sicherheit an der Produktion mangeln wird.

Das Modell zeigt, dass die Stromdefizite im Vereinigten Königreich bei 41 GW ihren Höhepunkt erreichen werden, ein Fünf-Minuten-Zeitraum, in dem die Nachfrage 56 GW und die Erzeugung 15 GW beträgt.

„Mit Hilfe von Demand Side Response und Batteriespeichern ist es natürlich möglich, die Spitzen in geringem Maße zu glätten“, erklären Berichte.

„Aber noch kritischer ist die Tatsache, dass es im vergangenen Dezember einen 19-tägigen Zeitraum gab, in dem es ein steigendes kumuliertes Stromdefizit von etwa sieben Terawattstunden gab, was einem Durchschnitt von 15,7 GW entspricht.

Allerdings gab es in diesem Zeitraum kurze Zeiträume, in denen die Stromerzeugung überschritten wurde. Der Nettosaldo blieb negativ. Vereinfacht gesagt, selbst mit Glättung und Speicherung wäre nicht genug Strom für den gesamten Bedarf vorhanden gewesen.“

Der „grüne“ Übergang wird wahrscheinlich in großflächigen Stromausfällen und einem völligen Zusammenbruch der bestehenden globalen Wirtschaftsordnung gipfeln.

