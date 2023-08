Russland wird mit dem US-Regime keinen Frieden aushandeln: „Plan war das khazarische Reich wiederherzustellen und Russland zu zerstören“

Teile die Wahrheit!

Die US-amerikanischen und westlichen Behörden versuchen, Friedensverhandlungen mit Russland über die Ukraine und anderswo aufzunehmen.

Die Russen haben – aus gutem Grund – kein Vertrauen in die derzeitige westliche Führung. „Das Problem ist jedoch, dass die Vereinigten Staaten nicht die Absicht haben, den Konflikt zu beenden“, erklärt der russische Außenminister Sergej Lawrow und weist darauf hin, dass „ihr offiziell erklärtes Ziel darin besteht, Russland eine ‚strategische Niederlage‘ zuzufügen.“

https://www.rt.com/russia/581486-ukraine-peace-talks-tactical-ploy/

Russische FSB-Quellen und asiatische Geheimbund-Quellen sagen, dass sie zwar gerne ein Friedensabkommen mit dem Westen erreichen würden, Jahrhunderte gebrochener Versprechen und ignorierter Verträge jedoch dazu führen, dass der derzeitigen westlichen Führung kein Vertrauen entgegengebracht wird. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

In einem aktuellen Beispiel sagen westliche Staats- und Regierungschefs wie die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie hätten Russland im Hinblick auf das Minsker Abkommen von 2014 absichtlich getäuscht, um Zeit für den Aufbau des ukrainischen Militärs zu gewinnen.

Ihr Plan war/ist, Kasachstan zu erobern, das khazarische Reich wiederherzustellen und Russland zu zerstören, darüber sind sich mehrere Quellen einig. (Die alten herrschenden Blutlinien des Planeten versuchen eine Kapitulation auszuhandeln)

Die Russen wissen, dass sie es mit satanverehrenden religiösen Fanatikern zu tun haben, die man nur aufhalten, aber nicht zur Vernunft bringen kann. Mit anderen Worten: Die einzige Lösung, die sie für die anhaltende Krise in der Ukraine sehen, ist ein Regimewechsel im Westen.

Die Führer der nicht-westlichen BRICS-Allianz werden sich diese Woche zum ersten Mal seit drei Jahren persönlich treffen, um genau eine solche Änderung zu besprechen. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird nach Johannesburg, Südafrika, reisen, um „mit anderen BRICS-Führern über die internationale Gemeinschaft zu diskutieren“.

https://www.globaltimes.cn/page/202308/1296519.shtml

Die eigentliche Agenda wird jedoch die „Befreiung“ Afrikas und Frankreichs sein. Die BRICS-Staaten sind sich bewusst, dass die Beendigung des Diebstahls afrikanischer Ressourcen durch von den KM kontrollierten Ländern, insbesondere Frankreich, zum allgemeinen Zusammenbruch der Herrschaft der khazarischen Mafia führen wird.

Dies zeigte sich bei einem Afrika-Russland-Gipfel in Moskau vor dem BRICS-Treffen, bei dem afrikanische Staats- und Regierungschefs Russland für die Befreiung von der Unterdrückung durch die USA, Frankreich und Großbritannien dankten, indem sie die russische Hymne sangen und sich vom Westen verabschiedeten, berichten polnische Geheimdienste.

Hinzu kommt, dass etwa 50 weitere Länder einen Beitritt zu den BRICS-Staaten beantragt haben, darunter Indonesien, Mexiko, Saudi-Arabien, die Türkei usw.

Russland nutzte seinen Sieg im Ukraine-Krieg auch als riesiges Waffenmarketing-Instrument und veranstaltete eine Waffenmesse, deren zentrales Thema „der Prozess der Errichtung einer multipolaren Weltordnung“ war.

Letzte Woche nahmen über 800 Vertreter aus 76 Ländern und 82 Unternehmen an dieser Veranstaltung teil. Als Zeichen dafür, wie gut der Ukraine-Krieg für die russische Rüstungsindustrie war, war die Zahl der Besucher ihrer Waffenmesse fast dreimal so hoch wie bei der vorherigen Veranstaltung dieser Art.

Darüber hinaus waren dieses Mal keine westlichen Länder eingeladen. „Heute berücksichtigen alle an der Ausstellung teilnehmenden Unternehmen und alle Länder die Erfahrungen der neuesten Entwicklung, auch im Bereich der speziellen Militäroperation“, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu den besuchenden Delegierten.

Wie Tass berichtet: „ Russland ist offen für militärische und technische Zusammenarbeit zu gleichen Bedingungen mit allen Ländern, die ihre souveränen Interessen verteidigen wollen“, sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Montag bei der Eröffnung des Internationalen Militärtechnischen Forums „Armee 2023“ in Moskau.

https://tass.com/pressreview/1660441

https://tass.com/defense/1660929

Das ist auch nicht nur Gerede. In Afrika und Asien findet derzeit eine ernsthafte Militärkampagne statt, die den Ausschlag gegen die derzeitige westliche Führung geben könnte.

Es wird erwartet, dass die Krise, die sich derzeit in Niger abspielt, nur der Auftakt einer Reihe geplanter Ereignisse sein wird. „Niger ist der Stützpunkt vieler Militär- und Geheimdienstoperationen des Pentagons“ in Afrika, sagt Abayomi Azikiwe. Redakteur beim Pan-African News Wire.

Der Sturz des prowestlichen Regimes dort ist möglicherweise ein tödlicher Schlag für Frankreich, da Niger die Quelle des größten Teils des Urans ist, das Frankreich benötigt, um seine Atomkraftwerke am Laufen zu halten.

https://oec.world/en/profile/bilateral-product/uranium-and-thorium-ore/reporter/fra

In einem ähnlichen Schritt wurde offenbar der von Emmanuel Macron ernannte französische Armeegeneral mit der Aufsicht über den Wiederaufbau der vom Feuer zerstörten Kathedrale Notre Dame von einer Klippe geworfen. Berggendarmen entdeckten die Leiche des 74-jährigen Jean-Louis Georgelin, des ehemaligen Chefs des Verteidigungsstabs, nachdem er am Freitag nicht zu einer Berghütte zurückkehren konnte.

https://www.theguardian.com/world/2023/aug/19/french-general-in-charge-of-notre-dame-cathedral-rebuild-dies-in-mountain-fall

Französische Quellen sagen, die Absetzung dieses Generals sei Teil eines Versuchs, das gesamte Regime des KM-Handlangers Emanuelle Macron zu stürzen. Sicherlich zeigte Macron seine Verärgerung über den Tod seines Generals, indem er twitterte: „Mit dem Tod von General Jean-Louis Georgelin, hat die Nation hat einen ihrer großen Soldaten verloren, Frankreich einen seiner großen Diener.“

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1692822819019571490

Das Macron-Regime ist noch stärker bedroht, weil die neue Regierung in Niger ein geplantes Projekt stoppt, Erdgas per Pipeline von Nigeria über Niger nach Frankreich und in die EU zu transportieren.

Ein Anstieg der französischen Energiepreise aufgrund des Mangels an Uran, Gas und anderen Ressourcen aus Afrika ist eine schlechte Nachricht nicht nur für den WM-Sklaven Macron, sondern auch für seine WM-Herren anderswo.

Die US-Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Kriegsverbrecherin und KM-Boss Victoria Nuland eilte nach Niger, um zu versuchen, die neue Führung zu überzeugen, zu bestechen und zu bedrohen. Zu den Drohungen gehörten die Einstellung der „Finanzhilfe“, eine Blockade und eine militärische Intervention.

Als sie jedoch sah, was Nuland und ihre Komplizen anderswo angestellt hatten, wurde sie weggeschickt, nachdem ihr nur erlaubt wurde, mit jüngeren Beamten zu sprechen.

„Niger fühlt sich nicht vom Schicksal der Ukraine angezogen, die einst die erfolgreichste Sowjetrepublik war und jetzt ein Bettler mit einer zerstörten Wirtschaft und einer ewig ausgestreckten Hand ist“, so eine FSB-Quelle.

https://www.presstv.ir/Detail/2023/08/03/708274/Has-Niger-coup-ended-French-uranium-loot,-US-meddling-

Der Fall Nigers bedeutet, dass Frankreich die Kontrolle über eine „Kolonialsteuer“ in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr verliert, die es von 14 afrikanischen „ehemaligen französischen Kolonien“ erhält. Dieser Prozess ermöglicht es Frankreich, sich rund 85 Prozent des Jahreseinkommens der ehemaligen Kolonien anzueignen.

Als Grafschaften wie Guinea versuchten, wirklich unabhängig von Frankreich zu werden, nahmen die abwandernden Franzosen ihr gesamtes Eigentum mit.

Sie zerstörten auch alles, was nicht bewegt werden konnte: Schulen, Kindergärten, Gebäude der öffentlichen Verwaltung, Autos, Bücher, Medikamente, Instrumente von Forschungsinstituten und Traktoren. Darüber hinaus wurden Pferde, Kühe und andere Nutztiere getötet und Lebensmittel in Lagerhäusern verbrannt oder vergiftet. Aus diesem Grund unterlagen andere französische Kolonien der fortgesetzten französischen Herrschaft.

Dieses Mal arbeiten jedoch Russen und Chinesen sowie der Rest der BRICS-Staaten alle zusammen, um Afrika zu befreien.

Mit anderen Worten: Wenn die Franzosen oder sogar das Pentagon versuchen, gegen die neue Regierung in Niger vorzugehen, werden sie mit russischen und möglicherweise chinesischen Truppen konfrontiert sein.

Die Chinesen scheinen übrigens über alle möglichen neuen Geheimwaffen zu verfügen, die sie in jedem möglichen Krieg einsetzen können. In diesem Video ist beispielsweise zu sehen, wie chinesische Arbeiter mit Laserpistolen Bäume fällen. Dies ist eine Technologie, die vor nicht allzu langer Zeit als Science-Fiction galt. Wenn Gärtner diese Technologie jetzt offen nutzen, stellen Sie sich vor, was uns verborgen bleibt?

diese Technologie jetzt schon offen einsetzen, was ist dann wohl vor uns verborgen?

Und nicht nur das: Neue militärische/wirtschaftliche Kampagnen gegen die KM stehen kurz vor dem Beginn oder haben bereits begonnen in Korea, Taiwan, Japan, Syrien, dem ehemaligen Jugoslawien, Argentinien und anderswo.

Die Situation in Korea ist diejenige, die der derzeitigen KM-kontrollierten westlichen Machtstruktur am ehesten ernsthafte Schwierigkeiten bereiten wird.

Auf dem oben erwähnten russischen Waffenfest sagte der nordkoreanische Verteidigungsminister Kang Sun Nam: „Die Frage ist nicht, ob ein Atomkrieg auf der koreanischen Halbinsel ausbricht oder nicht, die Frage ist, wie, wann und wer ihn entfesselt.“

Aus nordkoreanischen Regierungskreisen verlautet, dass Nordkorea nun, da es „über 100“ Atomwaffen verschiedener Art besitzt, den USA ein Ultimatum stellen wird, Südkorea zu befreien oder die Zerstörung von New York, Washington DC und Silicon Valley in Kauf zu nehmen. Die Koreaner sind bereit, die großen Bevölkerungszentren zu verlassen und sich in Atomschutzbunker zu begeben, um sich auf einen nuklearen Showdown mit den USA vorzubereiten, so die Quellen.

Dieses Ultimatum ist der eigentliche Grund, warum der falsche Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, sagt: „Wir sind bereit, uns hinzusetzen und [mit Nordkorea] ohne Vorbedingungen zu verhandeln“.

https://english.kyodonews.net/news/2023/08/2de97424290e-update1-biden-trying-to-meet-n-korean-leader-without-preconditions-official.html

Die Nordkoreaner fordern die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel, wobei der oberste Führer Kim Jong Un zum symbolischen Herrscher im Stil eines Kaisers werden soll.

Der nordkoreanische Vorstoß zur „Befreiung des Südens“ wird mit geplanten Aktionen in Japan und Taiwan koordiniert, so Quellen des asiatischen Geheimdienstes. Eine japanische Unterweltquelle sagt, ein Militärputsch in Japan und ein Wahlputsch in Taiwan seien wahrscheinlicher als ein tatsächlicher Krieg mit China. Andere Quellen sagen eine „Nacht der langen Messer“ voraus, um KM-Lakaien in diesen Ländern zu beseitigen.

Die Aktionen in Ostasien, Afrika und anderswo werden etwa zur gleichen Zeit stattfinden wie eine russische Offensive, die die gesamte Schwarzmeerküste zurückerobern und bis nach Serbien vordringen soll, so russische FSB-Quellen.

Der militärische Vorstoß wird mit einer systematischeren Aufdeckung der westlichen Verbrechen in der Ukraine koordiniert. So haben westliche Propagandamedien beispielsweise verschwiegen, dass russische Soldaten letzte Woche in einem Wald in der Nähe der ehemaligen Stellungen der ukrainischen Streitkräfte ein Massengrab mit den Überresten vergewaltigter und gefolterter Frauen entdeckt haben, wie der polnische Geheimdienst berichtet.

Die polnischen Quellen sagen auch, dass der polnische Gangster Piotr Kapuściński, der in Polen wegen Betrugs gesucht wird, ein hoher Kommandeur der internationalen Legion in der Ukraine ist.

„Er ist für zahlreiche Übergriffe verantwortlich, und seine Befehle werden von den Soldaten als Selbstmordkommandos bezeichnet. Soldaten der Internationalen Territorialen Verteidigungslegion der Ukraine geben an, dass sie den ukrainischen Strafverfolgungsbehörden seit langem von Misshandlungen durch ihre Kommandeure berichten. Ihre schriftlichen Zeugenaussagen erreichten sogar das Parlament und den Schreibtisch von Präsident Wolodymyr Zelenski. Aus dem Text geht jedoch hervor, dass die Soldaten keine Reaktion der Behörden sahen, so dass sie sich als letzten Ausweg an Journalisten wandten“, heißt es.

Die Russen haben der UNO bereits über 2000 Seiten an Beweisen für Bioterror und andere Kriegsverbrechen vorgelegt. Wie indische Nachrichtenquellen berichten: Russland hat öffentlich Behauptungen aufgestellt, die darauf hindeuten, dass Big Pharma und bestimmte Personen innerhalb des US Deep State die Covid-19-Pandemie mit der Absicht der globalen Vorherrschaft inszeniert haben. Sie haben Personen wie Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden und George Soros als Mitverschwörer genannt.

https://www.oneindia.com/international/russias-2000-page-report-on-covid-19-origin-sparks-conspiracy-theories-3613019.html

Indem Russland den BRICS-Staaten Beweise für KM-Kriegsverbrechen vorlegt, erhält es laut CIA-Quellen internationale Unterstützung für eine neue Militärkampagne in Syrien und im Nahen Osten gegen die in der Region stationierten Pentagon-Truppen.

Mit anderen Worten, der von der KM kontrollierte Westen wird mit gleichzeitigen militärischen Vorstößen in Afrika, Ostasien, Europa, dem Nahen Osten und möglicherweise Lateinamerika konfrontiert sein.

Diese militärischen Vorstöße werden mit einer wirtschaftlichen Kriegsführung koordiniert, die darauf abzielt, die KM in den Bankrott zu treiben.

Ein großer Schritt an dieser Front ist die Schaffung des Moskauer Weltstandards (MWS) als Alternative zur London Bullion Market Association (LBMA), die nach russischen Angaben die Edelmetallmärkte systematisch manipuliert, um die Preise zu drücken.

Nach Ansicht des russischen Finanzministeriums ist diese neue unabhängige internationale Struktur erforderlich, um „das Funktionieren des Edelmetallsektors zu normalisieren“, und ihre Schaffung sei „entscheidend“. „Die Grundlage der neuen Struktur wird ein neuer internationaler Makler sein, der auf Edelmetalle spezialisiert ist und seinen Sitz in Moskau hat.

Russland schlägt vor, einen Markt für Gold, Platin usw. zu schaffen, der von den Ländern reguliert wird, die die Ressourcen dieser Metalle kontrollieren. Das wäre, kurz gesagt, eine Revolution. Auf der Grundlage dieses neuen Marktes soll das System des bilateralen Handels in nationalen Währungen fortgesetzt werden, wobei Dollar, Euro und Pfund Sterling ausdrücklich ausgeschlossen sind.

https://www.zerohedge.com/news/2022-08-15/russia-proposes-new-standard-compete-rigged-london-bullion-market-association-lbma

Dies könnte ausreichen, um das bereits schwankende westlich dominierte Finanzsystem zum Kippen zu bringen. Letzte Woche warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dass 52 Länder keine Möglichkeit hätten, ihre Schuldenlast zu reduzieren und kurz vor der Zahlungsunfähigkeit stünden. „Dies ist mehr als ein systemisches Risiko – es ist ein systemisches Versagen“, sagte Guterres letzten Mittwoch.

In einem weiteren, damit zusammenhängenden und revolutionären Schritt versprach der führende argentinische Präsidentschaftskandidat Javier Milei – ein selbsternannter Anarchokapitalist – die Schließung der Zentralbank des Landes. Er nennt sie „einen der größten Diebstähle in der Geschichte der Menschheit“.

https://www.zerohedge.com/markets/argentinas-leading-presidential-candidate-vow-shut-down-thieving-central-bank

Wenn Milei im Oktober an die Macht kommt, wie die Meinungsumfragen vermuten lassen, wird er wahrscheinlich die Versuche der KM, einen unabhängigen Staat in Südargentinien zu gründen – und dort Schutz zu suchen -, zunichte machen.

Sie brauchen Schutz, denn die Flut von Nachrichten über die Verbrechen der KM bedeutet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Lynchmob auf sie losgeht.

Das jüngste Beispiel: Die CIA leitete eine Organisation namens „The Finders“, die Kinder aus Kindertagesstätten entführte, sie auf einer Farm in Virginia in Käfige sperrte, sie satanischen Ritualen aussetzte, sie an Orgien, Blutritualen und der Opferung anderer Kinder teilnehmen ließ und sie dann als Sexsklaven nach Übersee verkaufte.

Das FBI fand dies bei einer Untersuchung heraus. Und was taten sie? Sie haben es vertuscht.

https://vault.fbi.gov/the-finders

Ein weiteres Beispiel: Oprah Winfrey hat angeblich 11 Mal Kinder von ihrer Schule in Arica mit ihrem Privatjet nach Epstein’s Island transportiert.

Ein Zeichen dafür, dass die KM-Führung in Panik gerät und angegriffen wird, ist ein scheinbares MSNBC-Interview mit Rachel Maddow, „Killary Clinton Rockefeller“. Beachten Sie, dass dies eine maskierte Killary ist. Sie können die Naht in ihrem Nacken sehen. Außerdem ist sie viel jünger“, kommentiert eine Mossad-Quelle.

Dies geschieht, während ein Hurrikan namens „Hilary“ auf Südkalifornien trifft. Man muss kein Wetterexperte sein, um zu wissen, dass Hurrikane nie Kalifornien treffen.

Ein CIA-Wetterexperte sagt, dass „Hilary“ anfangs die Kategorie 4 hatte, als er nach Norden kam, aber aufgrund der kühleren Strömung schwächer wurde.

Jetzt ist es ein tropischer Sturm. Keine Sorge vor einem Hurrikan.“

Dennoch rechnet er mit großen Überschwemmungen in Südkalifornien, den Sierras und Nevada. „Seit fast 100 Jahren hat es im Sommer nicht mehr solche Überschwemmungen gegeben. Jetzt werden viele städtische Gebiete, die vor 100 Jahren noch nicht in diesem Gebiet lagen, ernsthaft betroffen sein“, sagt er. Er glaubt, dass die schweren Überschwemmungen zu einer großen Katastrophe führen werden.

Apropos Wetterkrieg: Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass Nord- und Westkanada, die Kanarischen Inseln und andere Orte mit weltraumgestützten Waffen angegriffen werden, genau wie Maui. So berichten beispielsweise Evakuierte aus Nordkanada, dass ihre Autos schmolzen, als sie versuchten zu fliehen. Jedes normale Feuer, das heiß genug ist, um Metall zu schmelzen, hätte Menschen in der Nähe getötet, lange bevor die Autos zu schmelzen begannen, aber es macht alles Sinn, wenn wir es als einen Angriff mit gerichteten Energiewaffen (DEW) betrachten. Apropos DEW: Glauben Sie, dass diese Aufkleber auf Mountain Dew nur ein Zufall sind?

Im Fall von Maui sieht es so aus, als ob die KM dort nicht einmal versuchen, ihre Verbrechen zu verbergen.

So wurde beispielsweise ein Buch über die Brände veröffentlicht, während Lahaina mit einem DEW-Laser in Brand gesetzt wurde. Die MSM-Propaganda versucht zu behaupten, das Buch sei von einer KI geschrieben worden, aber selbst dann sagen erfahrene Verleger, dass es unmöglich wäre, ein Buch in so kurzer Zeit zu schreiben, zu drucken, zu veröffentlichen und zu vertreiben.

Feuer und Zorn auf Maui Hawaii

Mit anderen Worten: Der Angriff auf Hawaii wurde eindeutig im Voraus geplant.

Viele Menschen haben auch festgestellt, dass keines der Grundstücke der Milliardäre in der Nähe des Feuers beschädigt wurde.

Der brasilianische KM-Sklavenpräsident Lula scheint die wahren Beweggründe der KM offengelegt zu haben, als er sagte, wir bräuchten eine „neue Weltordnungspolitik“, um „Maßnahmen zum Klimawandel“ durchzusetzen und sicherzustellen, dass „jeder“ sie einhält.

Richard Coudenhove Kalergi, der „Gründungsvater“ der Khazarischen-Mafia in der EU, hat schon vor vielen Jahren enthüllt, was die Menschen „befolgen“ sollen, als er sagte: „Wir beabsichtigen, Europa und Nordamerika in eine Mischrasse aus Asiaten und Negern zu verwandeln, die von Juden beherrscht wird.

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 24.08.2023