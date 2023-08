Sieben Gründe, warum Russland in der Ukraine dominiert

Teile die Wahrheit!

Es gab wenig bis gar keine zumindest einigermaßen objektiven Bewertungen der russischen Sondermilitäroperation (SMO) in der Ukraine, vor allem aufgrund der Tatsache, dass unsere Newsfeeds mit einem Ozean lächerlicher Propaganda überflutet werden, die nur darauf abzielt, Moskaus Streitkräfte als vermeintlich „schwach“ darzustellen und wirkungslos“.

Jeder, von Boulevardzeitungen und YouTube-„Experten“ bis hin zu seriösen (oder eher einmal seriösen) Medien, plappert immer wieder das gleiche Narrativ nach: „ Russland verliert “.

Ist das jedoch der Fall? Hier sind sieben Gründe, warum das nicht nur offensichtlich falsch ist, sondern ganz im Gegenteil, es könnte gar nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein .

Unübertroffene Befehls- und Kontrollfunktionen

Die russischen Streitkräfte sind als eine der größten und mächtigsten der Welt ein riesiges und komplexes System. Dennoch zeichnet sich dieses System durch eine zentralisierte Kontrolle aus, die es dem russischen Oberkommando ermöglicht, rechtzeitig und angemessen auf Änderungen sowohl auf taktischer als auch auf strategischer Ebene zu reagieren.

Das Militär des eurasischen Riesen verfügt über riesige Reserven, die um Größenordnungen größer sind als die an der Front stationierten Streitkräfte. Diese können problemlos in Gebiete verlegt werden, die verstärkt werden müssen, und stellen gleichzeitig zusätzliche Angriffstruppen bereit, die in Gebieten eingesetzt werden können, in denen die Verteidigung des Feindes am schwächsten ist.

Das vielleicht beste Beispiel hierfür ist der jüngste Vormarsch russischer Truppen im nördlichen Donbass und in den Grenzgebieten zwischen der LNR (Volksrepublik Lugansk) und dem Oblast (Region) Charkow, wo Moskaus Streitkräfte seit über zwei Wochen in der Offensive sind.

Obwohl die inzwischen schwer angeschlagenen Truppen des Kiewer Regimes in diesem Bereich ständig an Boden verlieren, wird dies in keinem der Mainstream-Propagandakanäle erwähnt.

In der Zwischenzeit verschwenden die besten Kräfte der Neonazi-Junta ihre letzten Reserven auf dem Schlachtfeld durch vergebliche Angriffe auf die komplizierten und dichten russischen Verteidigungsanlagen in den Oblasten Donbass, Saporoschje und Cherson.

Und während die Mainstream-Propagandamaschine weiterhin das russische Militär verunglimpft, beobachtet das Pentagon hinter den Kulissen akribisch die fortgeschrittenen Erfahrungen Russlands bei der Organisation von Befehls- und Kontrollsystemen und wie es diese nutzen kann, um seine eigenen zu verbessern. (Russischer Senator: USA arbeiten an Szenario für Rückzug aus Konflikt in Ukraine (Videos))

Die Fähigkeit Moskaus, mehrere hochintensive Militäreinsätze gleichzeitig zu leiten und dabei all dies mit dem Rest des riesigen russischen Staatsapparats (insbesondere seiner Weltklasse-Diplomatie) zu koordinieren, ist für die Machtkreise in Washington DC von großem Interesse.

Im krassen Gegensatz dazu erlebt das US-Militär aufgrund von Problemen mit Überpolitisierung und Ideologie eine Art Auflösung.

Massiv verbessertes ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance / „Geheimdienst, Überwachung, Aufklärung“)

In den Jahren vor der SMO war das russische Militär nicht gerade für den weit verbreiteten Einsatz von Drohnen und anderen unbemannten Plattformen bekannt, da die Mainstream-Propagandamaschinerie die Moskauer Streitkräfte immer wieder als angeblich „technologisch minderwertig“ darstellte.

Dennoch investierte der Kreml Jahre vor der SMO, insbesondere während seiner Anti-Terror-Intervention in Syrien, erhebliche Ressourcen in verschiedene Arten unbemannter Systeme.

Das russische Militär nutzte diese Erfahrung dann, um seine taktischen Fähigkeiten massiv zu verbessern, eine Anstrengung, die seine Leistung überall exponentiell steigerte. Dies gilt insbesondere für die SMO, da Drohnen für die russischen Streitkräfte ein konkurrenzloser Kraftmultiplikator waren.

Und obwohl die Streitkräfte des Kiewer Regimes den von der NATO unterstützten Terroristen in Syrien und anderswo weit überlegen sind und obwohl die kriegsführende Allianz ihnen beispiellose Mengen an Informationen über das Schlachtfeld in Echtzeit liefert, ist ihnen dies größtenteils nicht gelungen um von diesem massiven Aufschwung zu profitieren.

Obwohl die taktische ISR der Neonazi-Junta-Truppen durch die strategische NATO-Truppe erheblich verstärkt wird, fehlten bessere Ergebnisse in größerem Maßstab schmerzlich.

Im Gegensatz dazu wurden die land-, luft- und weltraumgestützten ISR-Plattformen des russischen Militärs mit tödlicher Wirkung eingesetzt und verursachten unwiederbringliche Verluste sowohl bei den feindlichen Fronttruppen als auch im Rücken.(Sicherheitsgarantien statt NATO: Nix mehr mit „Unterstützung der Ukraine, solange es nötig ist“)

Russland bereitet neuen Plan zur Beendigung des Krieges vor

Eine einzigartige Kombination aus aktiver Verteidigung und Ad-hoc-(Gegen-)Offensivoperationen:

Obwohl das russische Militär doktrinär offensivorientiert ist, vernachlässigt es seine Verteidigung keineswegs. Im Gegenteil: Es nutzt sein taktisches Defensivpotenzial für strategische Offensivzwecke. Die Geschwindigkeit, mit der die Moskauer Streitkräfte massive und komplexe Verteidigungslinien aufbauen konnten, wo es vorher keine gab, hat NATO-Militärexperten verblüfft.

Die sowjetischen Konzepte der „Tiefenverteidigung“ und der „aktiven Verteidigung“ wurden durch die jüngsten technologischen Fortschritte des russischen Militärs erheblich verbessert.

Dies hat dazu geführt, dass das Angriffspotenzial des Kiewer Regimes nahezu vollständig ausgelöscht wurde und es gezwungen war, verzweifelte Taktiken anzuwenden, um zu versuchen, die russischen Linien zu durchbrechen.

Unnötig zu erwähnen, dass dies zu massiven Verlusten führt, da die Neonazi-Junta-Truppen für jeden Quadratkilometer Territorium, das sie einnehmen, Hunderte von Männern verlieren.

Das eigentliche Problem für Kiew besteht jedoch darin, dass es diese Gebiete nicht lange halten kann, da jedes davon praktisch wie eine „Mausefalle“ der Artillerie fungiert.

Sobald nämlich die Kräfte des Kiewer Regimes einrücken, um das Gebiet zu sichern, werden sie von einem massiven Sperrfeuer aus regulärer Artillerie und Raketenartillerie beschossen, gefolgt von einem Schwarm verschiedener Arten von Drohnen, die alle Überlebenden ausschalten.

Darüber hinaus war der meisterhafte Einsatz von Minen (insbesondere durch Fernabbau) durch die russischen Streitkräfte eindeutig verheerend für jegliche Offensivoperationen.

Dies gilt insbesondere für den Sektor Saporoschje, wo die Kräfte der Neonazi-Junta weiterhin massive Verluste erleiden. Seit der Anfangsphase ihrer vielgepriesenen Gegenoffensive haben diese Streitkräfte Verluste von über 30 % sowohl an Arbeitskräften als auch an Waffen erlitten, ohne jemals feindliche Kämpfer zu sehen oder auch nur die erste Linie der russischen Verteidigung zu erreichen.

Dies hat zu geringen bis gar keinen Verlusten für die Moskauer Streitkräfte geführt, insbesondere wenn man das Ausmaß der Militäreinsätze bedenkt. Sogar der Vorsitzende des Generalstabs der US-Streitkräfte, General Mark Milley, musste zugeben, dass das Pentagon von der Wirksamkeit dieser Verteidigungslinien verblüfft ist.(Wirbel um Joe Biden: er die soll Ukraine verraten haben! Berichte über geheime Russland-Gespräche)

Die hohe Moral der russischen Streitkräfte

Die Art und Weise, wie die russische Verteidigung standhalten kann, hat verheerende Auswirkungen auf die Moral der Streitkräfte des Kiewer Regimes und stärkt gleichzeitig ihre eigene.

Während der Planungsphase waren die Neonazi-Junta und ihre NATO-Führungskräfte zuversichtlich, dass es aufgrund ihrer angeblich „niedrigen Moral“ leicht sein würde, die russische Verteidigung zu durchbrechen.

Die Realität auf dem Schlachtfeld zeigt jedoch, dass solche Behauptungen völlig auf das „Paralleluniversum“ der Mainstream-Propagandamaschinerie beschränkt sind, in dem sogar mit Gurkengläsern „bewaffnete“ Ziegen und alte Damen „das russische Militär schlagen“.

Doch im Gegensatz zu den mythischen „massiven russischen Opfern“ haben solche Fehleinschätzungen zu sehr realen Verlusten für Kiew geführt.

Unordnung, Ungehorsam und unzureichende Koordination zwischen den Streitkräften des Kiewer Regimes

Alle oben genannten Themen sind in den Reihen der Neonazi-Junta-Truppen sowie der zahlreichen von der NATO unterstützten Söldnergruppen praktisch allgegenwärtig. Da der kommandierende Kader Truppen häufig in den sicheren (und sinnlosen) Tod schickt, ignorieren Militärangehörige häufig Befehle oder weigern sich schlichtweg, ihnen Folge zu leisten.

Offiziere bleiben in der Regel in Schützengräben verborgen oder sind gar nicht an der Front. Dies führt zu weit verbreiteter Frustration unter den Soldaten, von denen viele (wenn nicht die meisten) zwangsweise eingezogen werden, was wiederum zu einer geringen Autorität der Offiziere führt.

Dies wird auch durch zahlreiche ausländische Söldner bestätigt, die auf der Seite der Neonazi-Junta kämpfen.

In einem Interview für ABC beklagte sich nämlich ein australischer Staatsbürger, bekannt unter dem Rufzeichen „Bush“, über den Mangel an notwendigen Befehls- und Führungsfähigkeiten unter den Offizieren der Streitkräfte des Kiewer Regimes.

Seiner Einschätzung nach hat dieses Problem zum Tod sowohl regulärer Soldaten als auch ausländischer Söldner geführt. Darüber hinaus befolgen diese Männer oft nicht einmal grundlegende Befehle, wie etwa das völlige Verbot der Nutzung von Smartphones auf dem Schlachtfeld.

Dieses Vergehen ist unter Soldaten und Söldnern gleichermaßen weit verbreitet, obwohl es in einer Zeit der Kriegsführung, in der SIGINT (Signalaufklärung) ein wesentlicher Bestandteil jeder sinnvollen Militäroperation ist, praktisch ein Todesurteil darstellt.

Erstklassige Trainings- und Kampferfahrung

Das Niveau der Kampferfahrung und Ausbildung auf beiden Konfliktseiten ist hoch, unterscheidet sich jedoch erheblich. Während der Konflikt in der Donbass-Region nun schon seit fast einem Jahrzehnt, zwischen Ende 2015 und Ende 2021, andauert, war er relativ niedrig, da sich die Frontlinie stabilisierte und sich größtenteils auf Artillerie-Duelle beschränkte (obwohl der Beschuss des Donbass nie aufhörte ) . .

Dies hat für die meisten Soldaten des Kiewer Regimes zu einem weitgehend oberflächlichen Kampferlebnis geführt. Andererseits hat das russische Militär umfangreiche Kampferfahrungen in Tschetschenien, Georgien und Syrien gesammelt, wo es die Möglichkeit hatte, komplexe Operationen gegen verschiedene Gegner durchzuführen.

Ganz gleich, wie hochentwickelt die NATO-Waffen und die endlosen Zwangsmobilisierungswellen auch sein mögen, sie hätten der Neonazi-Junta jemals die nötige Kampferfahrung verschaffen können, um den russischen Streitkräften angemessen entgegentreten zu können.

Dies bezieht sich in erster Linie auf den strategischen Aspekt der Kriegsführung, ein Feld, das russische Offiziere meistern konnten, da ihr Militär bei Bedarf an praktisch jedem Punkt der Welt stationieren und dann strategisch wichtige Militärstützpunkte errichten kann, sogar auf einer Ad-hoc-Basis.

Syrien ist vielleicht das beste Beispiel dafür, wie die russischen Stützpunkte in Tartus (früher eine kleine Marinebasis) und Khmeimim (ein 2015 gegründeter Luftwaffenstützpunkt) zeigen.

Große technologische Überlegenheit

Trotz aller Propagandaphantasien über von der NATO bereitgestellte SAM-Systeme (Boden-Luft-Raketen), die russische Hyperschallwaffen abschießen, müssen selbst westliche Militärexperten die Überlegenheit Moskaus bei einer Fülle von hochpräzisen Langstreckenwaffen anerkennen.

In dieser Hinsicht ist Russlands absolute Dominanz bei Hyperschalltechnologien nur das Tüpfelchen auf dem i , da der Kreml über ein nicht weniger beeindruckendes Arsenal konventionellerer Angriffsfähigkeiten verfügt, zu denen unter anderem verschiedene Überschall-, Transschall- und Hybridangriffsmöglichkeiten zu Land und zu Wasser gehören – wie basierte Marschflugkörper, taktische ballistische Raketensysteme, zahlreiche Arten von Kamikaze-Drohnen/Munitionen usw.

Letztere wurden mit verheerender Wirkung eingesetzt und Tausende Artilleriegeschütze des Kiewer Regimes neutralisiert, darunter Hunderte von den USA gelieferte M777-Haubitzen. „Lancet“ und „Kub-BLA“ von ZALA waren in dieser Hinsicht besonders tödlich, zusätzlich zum Masseneinsatz verschiedener Arten von FPV-Drohnen (First-Person-View).

Abgesehen davon hat die Leistung russischer Kampffahrzeuge alle von der NATO bereitgestellten Äquivalente bei weitem übertroffen, unabhängig davon, wie neu und modern sie sind.

Tatsächlich haben sich sogar Panzer und gepanzerte Fahrzeuge aus der Sowjetzeit als überlegen gegenüber praktisch jedem neuen westlichen Fahrzeug derselben Klasse erwiesen, sei es im Dienst der Moskauer oder Kiewer Streitkräfte.

Neuere russische Panzer wie der T-72B3M, der T-80BVM, der T-90A und der T-90M (sowie zahlreiche Arten von gepanzerten Fahrzeugen) haben im Vergleich zur besten NATO-Panzerung, insbesondere den jetzt stark in Schwierigkeiten geratenen Panzern, Deutsche „Leopard 2“-Panzer, darunter die neueste A6-Variante, allesamt herausragende Leistungen gezeigt.

Die „Wunderwaffen“, die die Neonazi-Junta bei ihrem fehlgeschlagenen Versuch einer „Blitzkrieg“ -Gegenoffensive eingesetzt hatte, waren praktisch nutzlos .

Der kombinierte Einsatz aller oben genannten Mittel ( zusätzlich zu seinen konkurrenzlosen Kampfhubschraubern ) hat es Moskau ermöglicht, eine Welle nach der anderen Angriffe des Kiewer Regimes problemlos abzuwehren.

…

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 08.08.2023