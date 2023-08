Ukrainische Gegenoffensive entspricht nicht den Erwartungen: Westen hat Zusagen gebrochen – Polen mobilisiert 10.000 Soldaten an die Grenze zu Weißrussland

Teile die Wahrheit!

Laut dem Leiter des „Modern War Institute“ hätten die westlichen Verbündeten der Ukraine nicht einmal einen Bruchteil dessen zur Verfügung gestellt, was im Krieg benötigt werde.

Ein Experte meinte gegenüber “Sky News“: Er sei es „leid“, Erklärungen darüber zu hören, warum die ukrainische Gegenoffensive nur langsam voranschreite.

„Unterm Strich hat der Westen sein Versprechen nicht gehalten und, was noch wichtiger ist, nicht einmal einen Bruchteil dessen geliefert, was in der Ukraine benötigt wird.“(Ukraines Kanonenfutter: Das seltsame Leben und der sinnlose Tod ausländischer Söldner)

– so John Spencer, Vorsitzender der „Studien zur urbanen Kriegsführung“ am „Modern War Institute“. Er stellte folgende ernüchternde Analyse: Kein anderes Militär seit dem Zweiten Weltkrieg habe „so ausgedehnte, untergrabene Verteidigungslinien“ durchbrechen müssen wie das ukrainische, schrieb er auf „X“. Und weiter:

„Keine westliche Armee würde einen solchen Schritt mit ähnlicher Ausrüstung versuchen. Die Ukraine musste mehr Truppen mobilisieren (mehr als 700.000, wahrscheinlich 1 Million) als das gesamte US-Militär, und wir geben mehr als 800 Milliarden Dollar pro Jahr aus, um in Bereitschaft zu sein, um die Interessen der USA und unserer nationalen Interessen zu verteidigen“, sagte Spencer.

I am tired of all the „expert“ opinions on why Ukraine’s counteroffensive is going so slowly, or claims it has failed. Bottom line, the West didn’t deliver what they promised and more importantly didn’t deliver even a fraction of what is needed in Ukraine.

— John Spencer (@SpencerGuard) August 11, 2023

„Ich bin müde von all den „Experten“-Meinungen darüber, warum die Gegenoffensive der Ukraine so langsam voranschreitet, oder von der Behauptung, sie sei gescheitert. Unterm Strich hat der Westen nicht gehalten, was er versprochen hatte, und was noch wichtiger ist, er hat nicht einmal einen Bruchteil dessen geliefert, was in der Ukraine benötigt wird.“

Unter Berufung auf zwei westliche Beamte und einen hochrangigen Pentagon-Beamten berichtet CNN: Die ukrainische Gegenoffensive „erfüllt in keiner Richtung“ die vom Westen in sie gestellten „Erwartungen“. (Russland will kein neues ukrainisches Territorium mehr besetzen – Selenskyj (sichtlich mitgenommen) ruft „totale Mobilisierung“ aus (Videos))

Ein wesentlicher Grund:

„Die russischen Verteidigungslinien sind stärker als erwartet, sodass Raketenangriffe der ukrainischen Streitkräfte von den Russen wirksam abgewehrt werden.“

300x250

TASS fügte hinzu: Der stellvertretende Leiter des ukrainischen Verteidigungsministeriums habe bereits am Dienstag über Schwierigkeiten der ukrainischen Streitkräfte berichtet. Und selbst der ukrainische Präsident Selenskyj gab zu, dass die Gegenoffensive langsamer voranschreitet, als ihm lieb sei.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, die Ukrainer stünden bei ihrer Offensive vor einer gut vorbereiteten russischen Verteidigung.

Obwohl man sich naturgemäß auf ukrainisch-westlicher Seite zwangs-optimistisch gibt, verfolgt man das Geschehen hinter den Kulissen kritisch. Denn die USA und ihre Verbündeten werden wahrscheinlich nur noch bis mindestens Juli abwarten, um eine umfassendere Einschätzung des Fortschritts der Gegenoffensive zu erhalten.

Ehemaliger MI6-Agent: Westen verweigert der Ukraine Hilfe bei der Einrichtung einer „No-Fly-Zone“



300x250 boxone

Der ehemalige britische Diplomat und MI6-Agent Alastair Crooke hat gegenüber dem YouTube-Kanal Judging Freedom erklärt, dass die Hoffnungen des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij gescheitert seien, mit westlicher Hilfe eine Flugverbotszone über dem Land einzurichten. Crooke stellte in dem Gespräch fest:

„Es gibt jetzt keine Flugverbotszone über der Ukraine, weil es unmöglich ist, eine zu errichten – das würde uns in einen großen Krieg ziehen.“

Der Ex-Agent wies auch darauf hin, dass eine Flugverbotszone über der Ukraine deshalb nicht eingerichtet werden kann, weil Russland über die weltweit besten Luftabwehrsysteme verfügt. (Wirbel um Joe Biden: er die soll Ukraine verraten haben! Berichte über geheime Russland-Gespräche)

Russischer Senator: Versuch Kiews, Aufrufe für Frieden zum Verstummen zu bringen, ist ein von vornherein verlorenes Spiel

Der Versuch der Ukraine, die Länder, die zum Frieden aufrufen, zum Schweigen zu bringen, ist zum Scheitern verurteilt, so der russische Senator und Abgeordneter des Föderationsrates Russlands Alexei Puschkow. Er schrieb auf Telegram:

„Das ist sehr beunruhigend für Kiew.

Ich frage mich, wie Kiew die Stimme Chinas sowie vieler Länder des ‚globalen Südens‘ zum Verstummen bringen will? Das ist ein von vornherein verlorenes Spiel.“

Moskau hat wiederholt seine Bereitschaft zur Aufnahme von Friedensgesprächen bekundet, die jedoch von Kiew rechtlich untersagt wurden. Die Kiewer Behörden sind der Ansicht, dass der Frieden nur zu den Bedingungen der Ukraine geschlossen werden kann, was zwangsläufig die Rückkehr des Landes zu seinen Grenzen von 1991 einschließt.

Zuvor hatte der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba gewarnt, dass die nächste politische Saison kompliziert werden würde, weil immer mehr Länder Kiew zu Verhandlungen mit Moskau auffordern. Er betonte, dass die ukrainische Seite alles tun werde, um „die Stimmen über Verhandlungen verstummen zu lassen“.

Ukrainische Truppen bei Kupjansk auf der Flucht

Die bedeutendsten Veränderungen an der russisch-ukrainischen Front ereignen sich seit einigen Tagen im nördlichen Abschnitt bei Kupjansk. Das Vorrücken der russischen Einheiten bespricht Juri Podoljaka in seiner Analyse vom 11. August 2023.

Bedeutende Ereignisse am nördlichsten Frontabschnitt des Ukraine-Krieges, Charkow-Swatowo, sind Thema dieser Analyseausgabe des Journalisten Juri Podoljaka.

Dort, im Raum Kupjansk, nahmen russische Soldaten in enger Zusammenwirkung mit der Luftwaffe und Artillerie – allem voran den sogenannten schweren Flammenwerfersystemen – innerhalb eines Tages gleich 30 Verteidigungsstützpunkte der Ukrainer am rechten Ufer des Flusses Oskol ein. Eine Art Rekord für ein so kurzes Stück Front.

Ukrainische Einheiten ergriffen teils die Flucht nach Kupjansk, woraufhin die dortige Verwaltung panisch die Evakuierung begann, teils jedoch zogen sie sich auf ihre letzte Defensivlinie zurück, die hier durch das Dorf Petropawlowka, ost-nordöstlich von Kupjansk gelegen, verläuft, und konnten sich dort befestigen.

Ihre Aussichten sind indes alles andere als sonnig, so der Journalist – angesichts der Taktik des russischen Kommandos hier, die ebenso raffiniert wie brachial ist: Scheibchenweise werden die vordersten ukrainischen Defensivstützpunkte in Zug- und Kompaniegröße isoliert, von der Artillerie traktiert und schließlich von ihr im Zusammenspiel mit Panzern eingenommen.

„Gerade diese Taktik bringt Russland in den letzten Tagen Erfolg an diesem Frontabschnitt – und dürfte weiter eingesetzt werden, sobald die Reserven nachziehen und sich die Artillerie auf Petropawlowka eingeschossen hat.“

Die Lage sei hier für das ukrainische Militär dermaßen übel, weshalb der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, General Syrski, bereits die dringende Verlegung strategischer Reserven an diesen Frontabschnitt gefordert hat, die eigentlich für die Gegenoffensive am Frontabschnitt Saporoschje sowie bei Artjomowsk am Frontabschnitt Donbass vorgesehen waren.

Die taktischen Erfolge der Ukrainer am Frontabschnitt Saporoschje derweil sind von so kurzer Dauer und geringer Bedeutung, dass in der Ukraine mittlerweile von einer neuen Welle der Mobilmachung im näher rückenden Herbst die Rede ist – die angesichts des Hunderttausende Mann messenden Personalbedarfs des Militärs diesmal wohl eine totale werden dürfte, prognostiziert der Journalist.

„Somit bleibt festzuhalten, da die russischen Erfolge bei Kupjansk im Norden ungleich größer sind als Kiews Erfolge hier im Süden seit vielen Wochen, übernimmt Russland insgesamt nach und nach die strategische Initiative. Sprich: Kiews Gegenoffensive ist abgesoffen. Das ist allenfalls ein offenes Geheimnis.“

Polen mobilisiert 10.000 Soldaten an die Grenze zu Weißrussland

Polen verlegt mittels einer massiven Mobilisierung 10.000 Soldaten an die Grenze zu Weißrussland – wie der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Donnerstag im polnischen Staatsfernsehen mitteilte.

„Wir planen, 4.000 Soldaten zur direkten Unterstützung des Grenzschutzes und 6.000 zur Gewährleistung der Sicherheit in der Region einzusetzen.“

Bereits einen Tag zuvor hatte der stellvertretende polnische Minister für Inneres und öffentliche Verwaltung, Maciej Wonsik, erklärt: Dass die Zahl der zusätzlichen Truppen, die an die Grenze zu Weißrussland geschickt werden, von 1.000 auf 2.000 erhöht werden soll.

Zuvor hatte das polnische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass der Leiter des Ministeriums die Entsendung von 1.000 zusätzlichen Soldaten zur Patrouille an der polnisch-weißrussischen Grenze „im Zusammenhang mit der dynamischen Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze und dem Ersuchen des Kommandanten des Grenzschutzdienstes“ angeordnet habe.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Videos:



Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com/de.rt.com am 12.08.2023