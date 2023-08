Wetterkontrolle als Waffe im Kalten Krieg

In den 1950er Jahren warnten einige US-Wissenschaftler, dass die Sowjetunion, sollten keine sofortigen Maßnahmen ergriffen werden, die Thermometer der Erde kontrollieren würde.

Am 13. November 1946 stieg der Pilot Curtis Talbot, der für das „General Electric Research Laboratory“ arbeitete, etwa 30 Meilen östlich von Schenectady, New York, auf eine Höhe von 14.000 Fuß.

Talbot ließ zusammen mit dem Wissenschaftler Dr. Vincent J. Schaefer drei Pfund Trockeneis (gefrorenes Kohlendioxid) in die Wolken ab. Als sie nach Süden abdrehten, bemerkte Dr. Schaefer:

„Ich schaute nach hinten und war begeistert, als ich lange Schneebänder sah, die von der Basis der Wolke fielen, durch die wir gerade gegangen waren.

Ich rief Curt zu, er solle umdrehen, und als wir dies taten, flogen wir durch eine Masse glitzernder Schneekristalle! Natürlich waren wir ziemlich aufgeregt.“ Sie hatten den ersten von Menschen verursachten Schneesturm der Welt erzeugt.

Nach den Experimenten des G.E.-Forschungslabors hatte man das Gefühl, dass die Menschheit endlich in der Lage sein könnte, eine der größten Variablen des Lebens auf der Erde zu kontrollieren.

Und als sich die Spannungen des Kalten Krieges verschärften, sahen die Vereinigten Staaten in der Wetterkontrolle eine potenzielle Waffe, die noch verheerender sein konnte als ein Atomkrieg. (Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe (Video))

Im August 1953 gründeten die Vereinigten Staaten das „President’s Advisory Committee on Weather Control“. Sein erklärtes Ziel war es, die Wirksamkeit von Verfahren zur Wetterbeeinflussung und das Ausmaß, in dem sich die Regierung an solchen Aktivitäten beteiligen sollte, zu bestimmen.

Zu den Methoden, die sowohl von amerikanischen als auch von sowjetischen Wissenschaftlern ins Auge gefasst – und Mitte der 1950er Jahre in den Medien offen diskutiert – wurden, gehörten die Verwendung von Farbpigmenten auf den Polkappen, um diese zum Schmelzen zu bringen und verheerende Überschwemmungen auszulösen, die Freisetzung großer Mengen von Staub in die Stratosphäre, um Niederschläge auf Abruf zu erzeugen, und sogar der Bau eines Staudamms mit Tausenden von nuklearbetriebenen Pumpen über der Beringstraße.

Dieser von einem russischen Ingenieur namens Arkadi Borissowitsch Markin geplante Damm würde das Wasser des Pazifischen Ozeans umleiten, was theoretisch die Temperaturen in Städten wie New York und London erhöhen würde.

Markins erklärtes Ziel war es, „die strenge Kälte der nördlichen Hemisphäre zu lindern“, doch amerikanische Wissenschaftler befürchteten, dass eine solche Wetterkontrolle zu Überschwemmungen führen könnte.

In der „Charleston Daily Mail“ (Charleston, WV) vom 11. Dezember 1950 erschien ein kurzer Artikel, in dem Dr. Irving Langmuir zitiert wurde, der mit Dr. Vincent J. Schaefer während dieser frühen Experimente für das „G.E. Research Laboratory“ zusammengearbeitet hatte:

„Regenmacherei“ oder Wetterkontrolle kann eine ebenso mächtige Kriegswaffe sein wie die Atombombe, sagte heute ein mit dem Nobelpreis ausgezeichneter Physiker.

Dr. Irving Langmuir, Pionier auf dem Gebiet der „Regenerzeugung“, sagte, die Regierung solle das Phänomen der Wetterkontrolle aufgreifen, wie sie es bei der Atomenergie getan hat, als Albert Einstein 1939 dem verstorbenen Präsidenten Roosevelt von der potenziellen Macht einer atomspaltenden Waffe erzählte.

„Die Wirkung von 30 Milligramm Silberjodid unter optimalen Bedingungen entspricht der einer Atombombe, was die freigesetzte Energiemenge angeht“, sagte Langmuir.

Im Jahr 1953 war Kapitän Howard T. Orville Vorsitzender des Beratenden Ausschusses des Präsidenten für Wetterkontrolle. Kapitän Orville wurde in amerikanischen Zeitungen und populären Magazinen häufig dahingehend zitiert, wie die Vereinigten Staaten diese Kontrolle des Himmels zu ihrem Vorteil nutzen könnten.

Die Titelseite des „Collier’s Magazine“ vom 28. Mai 1954 zeigte einen Mann, der die Jahreszeiten buchstäblich mit Hilfe eines Systems von Hebeln und Druckknöpfen veränderte.

Wie der Artikel feststellte, schien im Zeitalter der Atomwaffen und des Überschallflugs in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts alles möglich. Die Titelgeschichte wurde von Captain Orville geschrieben.

Eine Wetterstation im Südosten von Texas sieht auf ihrem Radarschirm eine bedrohliche Wolkenformation, die sich auf Waco zubewegt; die Form der Wolke deutet darauf hin, dass sich ein Tornado bilden könnte.

Eine dringende Warnung wird an die Wetterkontrollzentrale gesendet. Es folgt der Befehl an Flugzeuge, die Wolke aufzulösen. Und weniger als eine Stunde, nachdem der beginnende Tornado zum ersten Mal gesichtet wurde, meldet sich das Flugzeug per Funk zurück: Der Auftrag ist erfüllt. Der Sturm wurde aufgelöst; es gab keine Todesopfer und keine Sachschäden.

Diese hypothetische Vernichtung eines Tornados in seinen Anfängen mag heute fantastisch klingen, könnte aber in 40 Jahren durchaus Realität werden. Im Zeitalter der Wasserstoffbombe und des Überschallflugs ist es durchaus möglich, dass die Wissenschaft Wege findet, nicht nur beginnende Tornados und Wirbelstürme zu zerstreuen, sondern unser gesamtes Wetter in einem Maße zu beeinflussen, das unsere Vorstellungskraft übersteigt.

Wenn die Erforschung der Wetterbeeinflussung die öffentliche Unterstützung und die Forschungsgelder erhält, die sie verdient, werden wir vielleicht sogar in der Lage sein, das Wetter fast nach Belieben zu gestalten.

In einem Artikel der „Associated Press“, der in der Ausgabe des „Brainerd Daily Dispatch“ in Minnesota vom 6. Juli 1954 erschien, versuchte der Wissenschaftsreporter Frank Carey zu erklären, warum die Wetterkontrolle den Vereinigten Staaten einen einzigartigen strategischen Vorteil bieten würde:

Eines Tages könnte es möglich sein, durch das Ansäen von Wolken, die sich in Richtung Sowjetunion bewegen, sintflutartige Regenfälle über Russland auszulösen.

Oder es könnte möglich sein – wenn der gegenteilige Effekt erwünscht ist -, zerstörerische Dürren zu verursachen, die die Nahrungsmittelkulturen verdorren lassen, indem man dieselben Wolken „überfüttert“.

Und zum Glück für die Vereinigten Staaten könnte Russland wenig tun, um sich zu revanchieren, da sich das meiste Wetter von Westen nach Osten bewegt.

Dr. Edward Teller, der „Vater der H-Bombe“, sagte 1958 vor dem Senatsunterausschuss für militärische Bereitschaft aus, er sei „zuversichtlicher, auf den Mond zu kommen, als das Wetter zu ändern, aber letzteres ist eine Möglichkeit. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir es in fünf Jahren schaffen oder es in den nächsten 50 Jahren nicht schaffen“.

In einem Artikel der „Pasadena Star-News“ vom 1. Januar 1958 warnte Kapitän Orville, dass „wenn eine unfreundliche Nation das Problem der Wetterkontrolle löst und in die Lage kommt, die großräumigen Wettermuster zu kontrollieren, bevor wir es können, die Folgen noch verheerender als ein Atomkrieg sein könnten.“

In der Ausgabe der „American Weekly“ vom 25. Mai 1958 erschien ein Artikel von Frances Leighton, der sich auf Informationen von Captain Howard T. Orville stützte.

Der Artikel beschrieb in unmissverständlichen Worten einen Wettlauf darum, wer die Thermometer der Erde kontrollieren würde. Die Illustration, die dem Artikel beigefügt war, zeigte einen bedrohlich aussehenden Satelliten, der „das Sonnenlicht bündeln kann, um das Eis in gefrorenen Häfen zu schmelzen oder gefrorene Ernten aufzutauen – oder feindliche Städte zu verbrennen.“ (Das HAARP-Netzwerk: Die geheimen Wettermacher)

Hinter den Kulissen, während Staatsmänner über Politik diskutieren und Ingenieure Weltraumsatelliten bauen, arbeiten andere Männer Tag und Nacht. Es sind stille Männer, die in der Öffentlichkeit so wenig bekannt sind, dass das Ausmaß ihrer Arbeit, wenn man zum ersten Mal davon hört, die Vorstellungskraft übersteigt.

Ihr Ziel ist es, das Wetter zu kontrollieren und das Gesicht der Welt zu verändern. Einige dieser Männer sind Amerikaner. Andere sind Russen. Die ersten Scharmützel eines nicht erklärten kalten Krieges zwischen ihnen haben bereits stattgefunden.

Wenn es nicht zu einem Frieden kommt, wird das Ende des Krieges darüber entscheiden, ob Russland oder die Vereinigten Staaten die Thermometer der Erde beherrschen.

Die Bemühungen, das Wetter zu kontrollieren, stießen jedoch auf Skeptiker im Nationalen Forschungsrat der USA, der 1964 einen Bericht veröffentlichte:

Wir kommen zu dem Schluss, dass die Einleitung groß angelegter operativer Programme zur Wetteränderung verfrüht wäre. Viele grundlegende Fragen müssen erst beantwortet werden….

Wir glauben, dass die geduldige Erforschung atmosphärischer Prozesse in Verbindung mit der Erkundung technischer Anwendungen schließlich zu einer nützlichen Wettermodifikation führen kann, aber wir betonen, dass der für den Erfolg erforderliche Zeitrahmen in Jahrzehnten gemessen werden kann.

