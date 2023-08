Die Bedeutung der Sonneneinstrahlung und die extremen Gefahren von Sonnenschutzmitteln und Sonnenbrillen

Aufgrund des schrecklich dunklen, regnerischen und kalten Sommers hier in Nordeuropa ( eigentlich schlimmer als letztes und das Jahr zuvor) und auf Wunsch von Kunden und Followern ist es an der Zeit, sich erneut mit der Desinformation über Sonneneinstrahlung auseinanderzusetzen. Von Joachim Bartoll

Ich habe die Bedeutung der Sonneneinstrahlung in mehreren anderen Artikeln behandelt, insbesondere in denen, die sich mit dem Vitamin-D-Supplement-Betrug befassen.

Das ist lediglich ein Indikator/Marker für die Sonneneinstrahlung in unserem Blut und hat absolut nichts mit deren Nutzen zu tun. Sie können die Auswirkungen der Sonneneinstrahlung nicht „ergänzen“.

Abgesehen davon gibt es einige leicht zu behebende Bedenken hinsichtlich längerer Sonneneinstrahlung. Aus diesem Grund haben unsere Vorfahren Sonnenschirme erfunden, Olivenöl und/oder Zink auf ihre Haut aufgetragen, Paste aus Reis oder Wassergras hergestellt oder sich einfach mit Dreck bedeckt

Da sich die exponierte Haut mancher Menschen nach längerer Sonneneinstrahlung „verbrennt“, machte die Erfindung von Sonnenschutzmitteln bzw. Sonnenblockern im Jahr 1932 daraus eine lukrative kommerzielle Lüge, die in den späten 70er Jahren mit „wasserfesten“ Sonnenschutzmitteln, angeheizt durch Lügen über die Haut, eine große Verbreitung fand, wie Alterung und Hautkrebs.

Natürlich sind alle im Handel erhältlichen Sonnenschutzmittel ein chemischer „Shitstorm“ an Toxizität und sollten niemals von irgendjemandem verwendet werden.

Als ich jünger war, bekam ich immer einen Sonnenbrand und verlor tagelang mehrere Hautschichten. Doch nachdem ich Anfang 2018 vollständig auf unsere natürliche, artgerechte, artgerechte Ernährung umgestellt und mich von Krebs und schweren Organschäden erholt habe , habe ich kein einziges Mal einen Sonnenbrand bekommen, nicht einmal eine leichte Rötung nach einem ganzen Wandertag ohne Hemd mit meinen Hunden während der ersten sonnigen und warmen Tage des Jahres.

Außerdem bekomme ich nicht mehr diese dunkle, fast schmutzig aussehende Bräune. Unabhängig von der Sonneneinstrahlung bekomme ich nur eine leichte und sehr gleichmäßige, natürlich aussehende Bräune.

Ich bekomme sogar eine leichte Bräune an Körperstellen, die mit Kleidung bedeckt sind, da sich mein ganzer Körper an die Belastung anpasst (und das liegt vor allem daran, dass genügend Sonnenlicht in die Augen gelangt, wie wir später noch besprechen werden).

Tatsächlich ist dies einer der vielen Vorteile, von denen die Menschen nach der Umstellung auf eine tierische Ernährung sprechen: Sie verspüren oder bekommen keine Beschwerden oder Rötungen mehr, wenn sie stundenlang in starker Sonneneinstrahlung verbringen.

Und das ist logisch, denn die „Sensibilität“ gegenüber der Sonne ist nicht „genetisch“ (so etwas gibt es nicht), sondern ist lediglich eine Folge von Ernährungsdefiziten.

Wenn Ihre Ernährung zu wenig Fleisch und tierische Fette enthält, verfügen Sie nicht über genügend Nährstoffe, damit die Haut und Ihr endokrines (Hormonsystem) richtig funktionieren.

Ihre Haut kann sich nicht an die Sonneneinstrahlung anpassen und heilen. Die Folge davon ist eine lokale Entzündung durch Heilung und eine schnelle Alterung der Haut, beispielsweise in Form von Falten und Verfärbungen. Je mangelernährter Sie sind, desto empfindlicher werden Sie.

Hautkrebs wird nicht durch Sonneneinstrahlung verursacht. Das ist eine clevere Lüge der betrügerischen medizinischen Gemeinschaft und der großen Pharmakonzerne.

Wenn es so wäre, würden Sie keine kleinen, zufälligen Flecken davon bekommen, und schon gar nicht auf der Haut, die nicht so viel der Sonne ausgesetzt war wie an anderen Stellen Ihres Körpers.

Wenn Hautkrebs durch Sonneneinstrahlung entstehen würde, würden Sie ihn am ganzen Körper bekommen und alle exponierten Bereiche abdecken, insbesondere am Kopf und an den Händen.

Wenn Sie sich also tatsächlich bewusst ernähren und viel tierische Lebensmittel zu sich nehmen, müssen Sie keine Angst vor längerer Sonneneinstrahlung haben und können dank der vollwertigen Ernährung auch besser die Vorteile der Sonneneinstrahlung ernten, da Ihr Körper voll funktionsfähig ist.

Nun meckern diejenigen, die unsere Geschichte nicht kennen, vielleicht: „Aber warum haben sich unsere Vorfahren vor der Sonne geschützt?“

Nun, der Sonnenschirm tauchte zum ersten Mal vor etwa 3500 Jahren in Ägypten auf, und im antiken Griechenland und im Römischen Reich verbreitete er sich vor etwa 2600 Jahren, ja, ungefähr zu der Zeit, als die Ernährung für das einfache Volk, den Pöbel, festgelegt wurde – auf eine eher pflanzliche Variante mit Weizen und anderen Feldfrüchten umgestellt.

Mit anderen Worten: Als die Menschen langsam unterernährt wurden, wurde die Notwendigkeit, sich vor den Elementen zu schützen, zu einem größeren Anliegen.

Was die Vorteile der Sonneneinstrahlung betrifft, so gibt es in der Literatur mehr als 30 dokumentierte Vorteile, und die wichtigsten davon betreffen unseren Tagesrhythmus durch die Regulierung des Serotonin- und Melatoninspiegels sowie der Hormonproduktion wie Testosteron.

Alle diese Wirkungen wirken zusammen und tragen zur Verbesserung des Schlafes, Ihrer Stimmung und Ihres Wohlbefindens bei (wirksam gegen Depressionen), zur Entspannung und Linderung von Schmerzen, zur Wundheilung, zur Steigerung der Aufmerksamkeit und des Energieniveaus und letztendlich zur Verlängerung der Lebenserwartung.

Wenn Sie ausreichend ernährt sind, insbesondere mit Vitamin A (Retinol), das nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt, wird die Sonneneinstrahlung Ihre Haut tatsächlich heilen und Falten und andere Hautunreinheiten reduzieren.

Aus diesem Grund scheinen diejenigen, die die „Fleischfresser-Diät“, also eine ketogene Diät mit hohem Fleisch- und Tierfettanteil, anwenden, zunächst jünger zu werden und dann viel langsamer zu altern.

Und wie ich bereits erwähnt habe, ist es noch wichtiger, die Augen der Sonne auszusetzen. Wenn Sie dies nicht tun, kann es Sie wirklich vermasseln.

Die Augen enthalten lichtempfindliche Zellen in ihrer Netzhaut, die mit der Hypophyse im Gehirn kommunizieren. Die Stimulation dieser Zellen erfolgt durch Sonnenlicht und ist für die Kommunikation mit den anderen Photorezeptoren und lichtempfindlichen Zellen im gesamten Körper erforderlich.

Wenn Sie dazu verleitet wurden, eine Sonnenbrille zu tragen, die Teile der Wellenlängen des Sonnenlichts blockiert, findet diese Kommunikation nicht statt und Ihre Haut kann die Sonneneinstrahlung nicht so gut verkraften, wie sie sollte, da sie nicht weiß, dass Sie sich tatsächlich in der Sonne befinden.

Es werden keine schützenden Öle oder Hormone produziert, Sie werden der Sonne ausgesetzt, aber Ihr Körper wird denken, es sei mitten in der Nacht.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie direkt in die Sonne schauen sollten (Sonnenbeobachtung ist ein anderes Thema und sollte nur früh morgens bei Sonnenaufgang praktiziert werden).

Gönnen Sie sich einfach etwas Sonne ins Gesicht und selbst wenn Sie im Schatten stehen, können Sie die Sonne genießen Sonnenstrahlen erreichen Ihre Augen, wenn auch mit geringerer Intensität. Das Problem ist die Verwendung von Sonnenbrillen, die bestimmte Wellenlängen blockieren.

Wenn Sie sich also bräunen oder sich in der Sonne aufhalten und dabei Ihre Augen mit einer Sonnenbrille abschirmen oder bedecken, bringt das Sonnenbaden keine großen Vorteile, ganz im Gegenteil.

Wenn Sie beim Bräunen auf dem Rücken liegen, schließen Sie einfach die Augen, da dies immer noch eine gewisse Stimulation bewirkt. Tragen Sie jedoch keine Sonnenbrille!

Die Sonnenstimulation und ihre Vorteile hängen direkt mit der ordnungsgemäßen Funktion des endokrinen Systems zusammen, und zwar mit der Kommunikation, die nur dann stattfinden kann, wenn Sonnenlicht gleichzeitig in die Augen und die Haut des Körpers eindringt.

Auch die Sonneneinstrahlung der Augen ist wichtig für die Augengesundheit.

Wie Sie also sehen können, ist es ein lukrativer Betrug, Menschen von der Sonne fernzuhalten (und gleichzeitig eine gefährliche Ernährung zu fördern, die hauptsächlich auf Pflanzen basiert), um die Massen schwach, leicht manipulierbar, müde, deprimiert und auf medizinische Versorgung angewiesen zu halten.

Sie werden irgendwann krank.

Um optimal gesund zu sein, müssen Sie sich am Tag, wenn die Sonne ihren Höhepunkt erreicht, etwa 15 Minuten lang mit dem ganzen Körper (also nackt) der Sonne aussetzen.

Wenn Sie bekleidet sind, benötigen Sie eine Stunde oder länger für Gesicht und Hände und/oder Unterschenkel/Füße. Und das jeden Tag, das ganze Jahr über.

In der heutigen Gesellschaft, mit all den Aerosol-Sonnenschutzspritzen, dem erzeugten schlechten bewölkten Wetter und für diejenigen, die in den nördlichen Teilen der Welt mit kalten Wintern leben, wird die Einhaltung einer artgerechten Ernährungsweise immer wichtiger.

Wir müssen unser Bestes geben, um uns der Sonne auszusetzen, wann immer wir können.

Wenn die Sonne scheint, bleiben Sie nicht drinnen, sondern machen Sie eine Pause und gehen Sie nach draußen und achten Sie darauf, dass Sonnenlicht auf Ihr Gesicht fällt.

