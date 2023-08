Zwölf Perspektiven – Liebe aus der Sicht der Tierkreiszeichen

Einmal mehr widmen wir uns dem großen Thema Liebe. Die Liebe ist etwas Besonderes und jeder Mensch erlebt, erfährt und empfindet sie auf seine ganz eigene Weise.

In diesem Beitrag untersucht der bekannte Star-Hellseher und Lebensberater Emanuell Charis die Liebe aus den jeweiligen Sichtweisen der Tierkreiszeichen und eröffnet auch uns damit neue Perspektiven.

»Jedes Tierkreiszeichen hat seine eigenen Charakteristika und Eigenschaften, die sich auch in der Art und Weise widerspiegeln, wie sie Liebe empfinden und ausdrücken«, erklärt Emanuell Charis. »Zwar gibt es natürlich individuelle Unterschiede gibt, aber dennoch sind gewisse Muster erkennbar.«

Tauchen wir nun also tiefer in das Thema ein. Vielleicht entdecken wir dabei sogar etwas Neues über uns selbst oder den Partner/die Partnerin!(Wie Telepathie Verbindungen ermöglicht – Fünf Klientenberichte!)

Widder: Liebe im Einklang mit dem eigenen Willen



Im Tierkreiszeichen des Widders geht es um Energie, Dynamik und Selbstvertrauen. Diese Eigenschaften spiegeln sich bei ihm auch in der Liebe wider.

»Der Widder braucht eine Beziehung, die im Einklang mit seinem eigenen Willen steht und ihm genug Freiraum gibt, um seine Ziele und Träume zu verfolgen«, erläutert Emanuell Charis.

»Widder sind leidenschaftlich und impulsiv, was bedeutet, dass sie schnell handeln und entscheiden können, wenn es um Liebe geht.« Sie haben, so der bekannte Star-Hellseher weiter, keine Angst vor Herausforderungen und lieben es, Neues auszuprobieren. (Intuition – Der innere Kompass im Leben!)

In einer Beziehung erwarten sie jedoch auch von ihrem Partner, dass dieser ihre starke, dynamische Persönlichkeit akzeptiert und respektiert. Wenn ein Widder sich in jemanden verliebt hat, wird er alles tun, um diese Person glücklich zu machen und für sie da zu sein.

Stier: Liebe als Sinnbild für Geborgenheit und Sicherheit



Für den Stier steht die Liebe vor allem für Geborgenheit und Sicherheit. In einer Beziehung wünscht sich der Stier einen Partner, der ihm ein stabiles Fundament bietet und ihm das Gefühl gibt, dass er sich auf ihn verlassen kann.

Dabei verlangt der Stier nur das, was er selbst bietet und gibt: Er ist ein absolut treuer und loyaler Mensch, der es liebt, Zeit mit seinem Partner zu verbringen und gemeinsam schöne Erlebnisse zu teilen.

Doch auch in schwierigen Zeiten steht der Stier fest an der Seite seines Partners und gibt ihm felsenfesten Halt. Für ihn ist es wichtig, dass er sich geborgen fühlt und dass seine Beziehung ein sicherer Hafen ist – und exakt das bietet er auch dem Partner.

Zwillinge: Liebe als spannendes Abenteuer



Die einzigartige Sichtweise des Zwillings auf die Liebe führt dazu, dass sie für ihn ein aufregendes Abenteuer ist, das immer wieder neue Erfahrungen und Herausforderungen mit sich bringt. »Zwillinge sind gewissermaßen verliebt in die Liebe«, sagt Emanuell Charis. »Sie lieben es, sich zu verlieben und ihre Gefühle auszudrücken.«

Als Luftzeichen sind Zwillinge sehr kommunikativ und teilen gerne ihre Gedanken und Emotionen mit ihrem Partner. Zugleich brauchen sie jedoch auch Freiheit und Unabhängigkeit in einer Beziehung, um ihre Individualität zu bewahren. Zwillinge sind offen für neue Ideen und Erfahrungen, was sie zu einem aufgeschlossenen Partner macht.

Sie können jedoch manchmal unentschlossen sein; Entscheidungen zu treffen, fällt ihnen nicht immer leicht. Insgesamt ist die Liebe für einen Zwilling ein spannendes Abenteuer voller Überraschungen und Möglichkeiten zur persönlichen Entwicklung.

Krebs: Liebe als Ausdruck von Emotionen und Intimität



Die sensiblen und feinfühligen Krebse sind bekannt dafür, dass sie besonders emotional und intuitiv sind. Liebe ist für sie ein Ausdruck von tiefen Gefühlen und Intimität. Sie sehnen sich danach, eine enge Bindung mit ihrem Partner aufzubauen und eine tiefe Verbundenheit zu spüren – und sie arbeiten unermüdlich daran.

Krebse sind sehr fürsorglich und liebevoll, was ihnen oft dabei hilft, ihre Liebesbeziehungen zu pflegen und zu stärken. Als Partner eines Krebses sollte man stets aufmerksam sein, denn sie zeigen gerne ihre Zuneigung, ihre Gefühle und ihre Wertschätzung durch kleine Gesten.

Für Krebse geht es bei der Liebe allerdings nicht nur um Romantik, sondern vor allem auch um das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit, das sie in einer Beziehung finden möchten – und das sie dem Partner selbst vermitteln.

Löwe: Liebe als Zeichen des Respekts und der Anerkennung



»Der Löwe-Geborene ist für seine starke Persönlichkeit und seinen Stolz bekannt«, betont Emanuell Charis. »Wenn es um Liebe geht, zeigt er seine Zuneigung durch Respekt und Anerkennung.«

Die Liebe ist für ihn ein Zeichen der Wertschätzung für die Person oder Sache, die er liebt. Er macht gerne Komplimente und lobt die Fähigkeiten anderer, wobei jedoch sein Verlangen nach Aufmerksamkeit und Bewunderung manchmal dazu führen kann, dass er zu selbstbezogen wird und sich in den Vordergrund drängt.

In einer Beziehung braucht der Löwe einen Menschen, der ihm genügend Raum gibt, aber auch seine Bedürfnisse respektiert. Wenn er sich geliebt und geschätzt fühlt, wird er alles tun, um seinen Partner glücklich zu machen.

Jungfrau: Liebe als Weg zur Selbstverbesserung und Heilung



Die Jungfrau ist für ihre kritische und analytische Natur bekannt, und dies spiegelt sich auch in ihren Beziehungen wider: Für die Jungfrau ist Liebe ein Weg zur Selbstverbesserung und Heilung, denn sie strebt danach, immer besser zu werden und stets ihr Bestes zu geben.

»Kein Wunder also, dass sie in einer Beziehung nach einem Partner sucht, der genauso ehrgeizig und zielorientiert ist wie sie selbst!«, erklärt Emanuell Charis. Die Jungfrau legt großen Wert auf Integrität und Vertrauen, da diese Eigenschaften ihr helfen, sich sicher und geschützt zu fühlen.

Wenn die Jungfrau verliebt ist, zeigt sie ihre Liebe auf subtile Weise, und dies meist durch Taten statt durch Worte. Sie wird alles tun, um ihrem Partner zu helfen und ihn zu unterstützen, auch wenn es bedeutet, sich selbst zurückzunehmen.

Letztendlich geht es der Jungfrau darum, eine tiefe Verbindung aufzubauen und gemeinsam mit ihrem Partner zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.

Waage: Liebe als Ausdruck von Gerechtigkeit und Harmonie



Die Waage ist bekannt für ihre ausgeprägte Fähigkeit, Gerechtigkeit und Harmonie in Beziehungen zu schaffen. Für sie ist die Liebe ein Ausdruck von Balance und Ausgewogenheit.

Die Waage sucht stets nach Kompromissen und versucht, Konflikte auf friedliche Weise zu lösen. Sie legt großen Wert auf Ästhetik und Schönheit und wird sich bemühen, eine romantische Atmosphäre zu schaffen, um darin ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen.

Ihr ist es enorm wichtig, dass beide Partner gleichberechtigt sind und dass jederzeit die Bedürfnisse beider erfüllt werden. In einer Beziehung wird die Waage sicherzustellen, dass beide glücklich sind und dass das Gleichgewicht der Zweisamkeit erhalten bleibt.

Skorpion: Liebe als tiefe Verbindung



»Für Skorpione ist die Liebe eine tiefe Verbindung, die auf Vertrauen und Intensität basiert«, analysiert Emanuell Charis dieses Sternzeichen. »Sie sind sehr leidenschaftlich und emotional in ihren Beziehungen und streben nach einer tiefen spirituellen Verbundenheit mit ihrem Partner.« Allerdings neigen sie dazu, sehr eifersüchtig zu sein.

Wenn sie sich aber sicher fühlen, öffnen sie ihr Herz vollständig und geben sich ganz hin. Sie suchen nach einem Partner, der ihre Leidenschaft teilt und ihre Intensität versteht.

Der Skorpion ist ein Zeichen der Transformation und Erneuerung, was bedeutet, dass er in seiner Beziehung immer danach strebt, gemeinsam zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.

Für Skorpione ist die Liebe eine Chance zur inneren Heilung und Selbstentdeckung, die ihnen hilft, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Schütze: Liebe als Spiel des Lebens



Die Schützen sind äußerst vital und voller Energie und betrachten sowohl das Leben als auch die Liebe als ein Spiel – solange es nichts Schwerwiegendes zu bewältigen gibt.

Sollte jedoch eine Herausforderung auftauchen, werden sie sofort konventioneller und ernsthafter agieren. Dennoch entscheiden sie sich immer für Aktivitäten, die ihnen Freude bereiten und Euphorie auslösen.

In der Partnerschaft sind Schützen großzügig und haben ein herzliches Wesen, was es leicht macht, sie zu lieben. Gelegentlich verlieren sie jedoch aufgrund ihrer unangebrachten Offenheit gegenüber ihrem Partner an Punkten, denn ihre Direktheit stößt den anderen manchmal vor den Kopf.

Schützen legen Wert auf die Meinung anderer und schätzen Seriosität, weshalb es ihnen wichtig ist, dass ihre Beziehungen gut funktionieren und sie in ein gutes soziales Umfeld integriert sind. Philosophie und Altruismus sind ebenfalls Dinge, die sie schätzen und es ist möglich, dass sie sich in Menschen mit diesen Eigenschaften verlieben.

Steinbock: Liebe, sachlich analysiert



Die Umsicht und Vorsicht der Steinböcke sind bemerkenswert, denn bevor Sie sich auf einen Menschen und eine Beziehung einlassen, prüfen Sie alle Risiken und wägen diese sorgfältig ab.

»In Sachen Liebe ist der Steinbock –­ mehr noch als die Jungfrau – gewissermaßen der Analytiker unter den Sternzeichen«, merkt Emanuell Charis an.

Loyalität ist für Steinböcke ein Zeichen tiefer Verbundenheit. Sie verfügen über große Weisheit und Klugheit, können geduldig abwarten und sind realistisch, was sie vor Enttäuschungen bewahrt.

Dennoch kann es vorkommen, dass in manchen Beziehungen das Interesse oberflächlich bleibt und eine tiefe emotionale Bindung nicht entsteht. Aus diesem Grund brauchen Steinböcke neben ihrer Vernunft auch eine Prise Fantasie und Romantik, um ihre Liebsten für sich zu gewinnen.

Wassermann: Liebe auf mentaler Ebene



Menschen, die unter dem Sternzeichen Wassermann geboren wurden, schätzen soziale Interaktion und Beziehungen, aber auch Momente der Einsamkeit, Ruhe und Stille, um mit sich allein zu sein und ihre Gedanken in die Ferne schweifen zu lassen.

Wer eine Beziehung mit einem Wassermann eingeht, sollte dessen Individualität, seine Exzentrik und Extravaganz sowie seinen Wunsch, faszinierende Dinge zu erleben, respektieren.

»Es ist nicht ungewöhnlich für Wassermann-Geborene, viele Trennungen zu durchlaufen, da sie oft schwer zu verstehen sind und manchmal etwas distanziert sein können«, berichtet Emanuell Charis.

In erster Linie suchen Wassermänner einen Partner, der bereit ist, körperliche oder geistige Abenteuer zu erleben, ohne sich um Konventionen zu kümmern. Wassermann-Geborene erleben die Liebe eher auf einer mentalen als auf einer emotionalen Ebene.

Fische: Liebe in ihrer romantischsten Form



Fische-Geborene sind äußerst einfühlsame und selbstlose Menschen, die von Romantik und Zuneigung erfüllt sind. Allerdings können sie manchmal etwas verwirrt sein und ihre Individualität kann etwas zu stark ausgeprägt sein.

Oft sind sie Träumer, die sich aufgrund unrealistischer Vorstellungen in unmögliche Beziehungen verstricken oder gar emotional abhängig werden.

»Es fällt ihnen schwer, Grenzen zu setzen und rational zu handeln, wodurch sie sich oft auf die Unterstützung Dritter verlassen müssen, wenn sie keine guten Menschen um sich haben«, erklärt Emanuell Charis.

Obwohl sie hin und wieder leiden und manchmal Opfer der Umstände sind, scheuen sie sich davor, Verantwortung abzugeben oder Nein zu sagen, was dazu führen kann, dass ihr guter Wille von manchen ausgenutzt wird.

Fische sind nicht immer ehrlich, da sie befürchten, dass dies negative Auswirkungen auf ihre Beziehungen haben könnte. Wenn sie jedoch auf Menschen treffen, die sie wertschätzen und respektieren, können sie eine erfüllende Beziehung auf Augenhöhe aufbauen.

Fazit



Die Perspektiven der zwölf Sternzeichen auf die Liebe sind sehr unterschiedlich. Zugleich gibt es jedoch auch sehr viele Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel die Bedeutung von Vertrauen und Ehrlichkeit in einer Beziehung.

Letztendlich müssen wir uns bewusst machen, dass jedes Tierkreiszeichen eine einzigartige, sehr individuelle Sichtweise auf die Liebe hat.

»Es lohnt sich also, sich mit dieser astrologischen Vielfalt zu befassen, sie zu akzeptieren und zu schätzen, um eine erfüllende Partnerschaft zu finden und aufzubauen«, so Emanuell Charis abschließend.

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 30.08.2023