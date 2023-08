„Seuche X“ wurde bei „Clade X“ geprobt: Steht eine neue Plandemie bevor (Videos)

Wir hören, dass britische Wissenschaftler mit der Entwicklung von Impfstoffen als „Versicherung gegen eine neue Pandemie, verursacht durch eine unbekannte „Krankheit X“, begonnen haben.

Genauso wie COVID-19 bei Event 201 geprobt wurde, scheint es, dass auch „Krankheit X“ bei „Clade X“ geprobt wurde. Könnte es sein, dass wir auf eine neue Plandemie vorbereitet werden?

Sky News berichtete gestern, dass es sich bei „Disease X“ um eine „nicht identifizierte und potenzielle künftige Pandemie“ handelt und dass ein Team von mehr als 200 Wissenschaftlern aus dem Vereinigten Königreich daran arbeitet, sich darauf vorzubereiten.

Die hochmoderne Impfstoff-Forschungseinrichtung

Die Wissenschaftler befinden sich in der hochsicheren, hochmodernen Impfstoff-Forschungseinrichtung der Regierung, dem Laborkomplex Porton Down in der Nähe von Salisbury in der Grafschaft Wiltshire, der von der britischen Gesundheitssicherheitsbehörde betrieben wird, die nach eigenen Angaben eine „Bedrohungsliste von Tierviren, die Menschen infizieren können“, erstellt hat.

Der Independent berichtete auch, dass „Wissenschaftler daran arbeiten werden, sicherzustellen, dass künftige Pandemien in ihrem Verlauf gestoppt werden und nicht die gleiche Störung des täglichen Lebens verursachen wie „Covid-19“, aber „man hofft auch, dass die Einrichtung dem Vereinigten Königreich helfen wird, „Krankheit X“ zu bekämpfen, indem sie die Bereitschaft für noch nicht identifizierte Krankheitserreger mit Pandemiepotenzial verbessert„.

Die UKHSA – Vorbereitung im Voraus

Dennoch scheint man zu wissen, dass sich das noch nicht identifizierte Virus „in Zukunft schnell in der Welt verbreiten könnte“. Sie haben keine Ahnung, welches von ihnen den „Durchbruch“ schaffen und die nächste Pandemie auslösen wird, weshalb es nur als „Krankheit X“ bezeichnet wird“, heißt es bei Sky News.

Professorin Dame Jenny Harries, die Leiterin der britischen Gesundheitssicherheitsbehörde (UKHSA), (bekannt durch COVID) erklärte gegenüber Sky News: „Was wir hier versuchen, ist sicherzustellen, dass wir uns vorbereiten, damit wir im Falle einer neuen Krankheit X, eines neuen Erregers, so viel Arbeit wie möglich im Voraus geleistet haben.

Sie fügt hinzu: „Hoffentlich können wir sie [eine Pandemie] verhindern. Aber wenn wir das nicht können und reagieren müssen, dann haben wir bereits damit begonnen, Impfstoffe und Therapeutika zu entwickeln, um sie zu bekämpfen.“ (Quelle).

Es scheint jedoch, dass sie viel Zeit haben, um sich auf „Krankheit X“ vorzubereiten, da sie mindestens seit 2018 dafür planen. (Russland veröffentlicht Bericht der beweist das es sich um eine von Deep State und Big Pharma hergestellte Pandemie handelt)

Tabletop-Übungen

Wir alle wissen, dass COVID im Rahmen der Tabletop-Übung namens Event 201 Pandemic Exercise geprobt hat. Die Übung wurde von der Bill and Melinda Gates Foundation in Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) im Jahr 2019 durchgeführt.

Nun, auch „Disease X“ wurde geprobt, und sogar noch früher, diesmal veranstaltete das Johns Hopkins Center for Health Security die Pandemie-Tabletop-Übung Clade X am 15. Mai 2018 in Washington, DC.

Bei der Clade X-Veranstaltung versammelte der Nationale Sicherheitsberater der USA (NSA) ein Team hochrangiger Berater, um über die mysteriöse Krankheit zu diskutieren, die in Deutschland und Venezuela auftritt.(Wissenschaftler bereiten Impfstoffe für die mysteriöse „Krankheit X“ vor – Ermittlungen zu den US-Biolaboren)

Der Zweck laut dem Zentrum für Gesundheitssicherheit.

Das Center for Health Security erklärte, der Zweck der Übung sei es, „hochrangige strategische Entscheidungen und Maßnahmen zu veranschaulichen, die die Vereinigten Staaten und die Welt verfolgen müssen, um eine Pandemie zu verhindern oder ihre Folgen zu mindern, falls die Prävention fehlschlägt“.

Angesichts der sich rasch entwickelnden biologischen Bedrohungslage sind die führenden Politiker in den Vereinigten Staaten und im Ausland bestrebt, langfristige politische Maßnahmen zur Stärkung der Abwehrbereitschaft und zur Risikominderung zu ergreifen“.

Clade X soll „hochrangige strategische Entscheidungen und politische Maßnahmen veranschaulichen, die erforderlich sind, um eine schwere Pandemie zu verhindern oder ihre Folgen zu mindern, falls die Prävention versagt“, und „Führungspersönlichkeiten auf höchster Ebene der US-Regierung sowie Mitglieder der globalen Politik- und Bereitschaftsgemeinschaft und die breite Öffentlichkeit informieren“.

Die Organisatoren erklären: „Darüber hinaus sind Übungen wie Clade X ein besonders wirksames Mittel, um den politischen Entscheidungsträgern ein umfassenderes Verständnis der dringenden Herausforderungen zu vermitteln, denen sie sich in einer dynamischen, realen Krise gegenübersehen könnten.“

„Die Übung simuliert eine Reihe von Sitzungen des Nationalen Sicherheitsrats mit 10 führenden Vertretern der US-Regierung, die von Personen gespielt werden, die in den Bereichen nationale Sicherheit oder Epidemiebekämpfung bekannt sind.

Ausgehend von tatsächlichen Ereignissen zeigt Clade X wichtige politische Fragen und Herausforderungen auf, die mit genügend politischem Willen und Aufmerksamkeit gelöst werden könnten“, so die Organisatoren.

Clade X Simulation

Die simulierte Pandemie von Clade X verlief folgendermaßen:

„Patienten, darunter auch Angehörige des US-Militärs, kamen mit Fieber, Husten und Verwirrung in das Krankenhaus in Landstuhl. Einige Patienten wurden an ein Beatmungsgerät angeschlossen, andere fielen ins Koma. Zunächst sah es nach einer viralen Enzephalitis aus. Doch bald wurde klar, dass es sich bei diesem Virus um etwas Neues – und Tödliches – handelte. Es konnte über die Luft von Mensch zu Mensch übertragen werden, hatte eine Inkubationszeit von 5-7 Tagen und eine hohe Sterblichkeitsrate.

Am 1. Mai hatte sich das Virus bereits nach Venezuela ausgebreitet. Und während das deutsche Gesundheitssystem schnell handelte, um die Kranken zu isolieren und die Exposition zu verfolgen, reagierten die Behörden in Venezuela ganz anders und leugneten den Ausbruch. Hunderte von Menschen überschwemmten bald die Notaufnahmen.

Die US-Küstenwache meldete, dass sich Boote mit kranken Flüchtlingen aus Venezuela Puerto Rico näherten. Am 2. Mai war ein Schuldiger gefunden: die Parainfluenza. Wie die CDC erklärt, unterscheiden sich humane Parainfluenzaviren von Influenzaviren, obwohl auch sie Atemwegsinfektionen verursachen können – und der Grippeimpfstoff schützt nicht vor HPIV-Infektionen“.

„Das mysteriöse Virus – gegen das es keine bekannten antiviralen Mittel, keine zugelassenen Impfstoffe und kein Pandemiepotenzial gibt – bekam einen Namen: Clade X.“ Die Simulation sollte US-Beamte und Forscher dazu anspornen, über herausfordernde Szenarien und Fragen nachzudenken, bevor der nächste Gesundheitsnotfall eintritt, schreibt die Global Health Now Org, die fragt:

„Sollten die USA beispielsweise dem öffentlichen Druck nachgeben und Reiseverbote und Quarantänen verhängen, wenn ein brauchbarer Impfstoff wahrscheinlich erst in einem Jahr zur Verfügung steht, es keinen Schnelldiagnosetest gibt und andere Länder den Reiseverkehr einstellen?“

„Die versammelten Experten legten schnell die Argumente gegen Reiseverbote dar. Julie Gerberding, MD, MPH, die in die Rolle der CDC-Direktorin schlüpfte (eine Rolle, die sie im wirklichen Leben von 2002-2009 innehatte), wies darauf hin, dass Frankfurt ein großes Flughafendrehkreuz ist, so dass ein Verbot nur für einen Teil der Reise nicht funktionieren würde. Reiseverbote, so erklärte sie, seien einfach „…nicht effektiv, unpraktisch und potenziell schädlich.“

Am 1. Juni erfuhr das FBI, dass eine Splittergruppe einer internationalen Organisation, die sich mit Überbevölkerung befasst, A Brighter Dawn, hinter den Anschlägen steckt; ein Mitglied der Gruppe, ein Parainfluenza-Forscher aus den USA, konnte nicht ermittelt werden.

Am Ende der Übung floppte der lang erwartete erste Impfstoff, und obwohl ein Impfstoffkandidat auftauchte und Clade X schließlich ausbrannte, zwang es zunächst die ganze Welt in die Knie, das kommt mir bekannt vor, oder?

Die Clade X Videos

In den folgenden Videos können Sie sich die Clade X Tabletop-Übung ansehen, um zu sehen, was geplant und vorbereitet wurde.

Kein echter Virus … schon wieder

„Die zugrundeliegende Geschichte ist nur allzu plausibel“, so die Global Health Now Org. „Die Berater, eine hervorragende Besetzung von Ex-Beamten mit viel Praxiserfahrung in ihren angenommenen Rollen, kämpften mit kritischen Dilemmas, während zwischenzeitliche Scheinnachrichten immer schlechtere Nachrichten über den Ausbruch lieferten.“

„Zum Glück ist Clade X nicht real, und es handelte sich nur um eine Scheinpandemie“, sagen sie. Ja, das wissen wir, und das wussten wir auch schon beim letzten Mal, aber sehen Sie, was uns das gebracht hat.

Stehen wir vor Versuchen, uns mit einer neuen Plandemie und allem, was dazu gehört, zu terrorisieren? und wenn ja, werden wir das wirklich zulassen?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand von uns das tun wird, wenn wir die Beweise für einen möglichen Probelauf haben und sehen können, dass diejenigen, die an dem Rollenspiel teilnehmen, genauso hölzern ihre Rollen spielen wie unsere Politiker bei der letzten Show.

