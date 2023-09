Bluttest von Ärztin: Sind ungeimpfte Menschen weniger anfällig für Gedankenkontrolle?

Teile die Wahrheit!

Der Bluttest von Dr. Ana Maria Mihalcea zeigt, dass Blut von geimpften Personen stärker auf niedrige Frequenzen reagiert.

Sie entdeckte Nanopartikel wie Hydrogele, die mithilfe von Blutzellen ein „synthetisches Netzwerk“ aufbauen und „Menschen von innen heraus in Cyborgs verwandeln“. Von Ella Ster

(Titelbild: Mikroskopisches Bild von Nanochips und optischen Kommunikationsdrähten, die Dr. David Nixon entdeckte es während seiner Forschung)

Dies wirft die Frage auf, inwieweit dies Teil der transhumanistischen Agenda und militärischer Programme ist, die auf die Kontrolle des menschlichen Gehirns abzielen.

Die Australierin Dr. Ana Maria Mihalcea präsentiert Maria Zeee Uncensored ihre Erkenntnisse aus der laufenden Blutuntersuchung, an der sie beteiligt ist . (Siehe Video am Ende dieses Artikels.)

Diese Forschung konzentriert sich auf die Blutgerinnsel, die sowohl bei ungeimpften als auch bei geimpften Menschen auftreten, das Vorhandensein selbstorganisierender Nanotechnologie und das Ausmaß , in dem Frequenzen Körper und Geist beeinflussen.

Sie sieht bemerkenswerte Parallelen zwischen ihren Entdeckungen und den militärischen Programmen zur Kontrolle des menschlichen Gehirns. Darüber hinaus scheint Blut von ungeimpften Personen weniger anfällig für die Beeinflussung durch niedrige Frequenzen zu sein.

Ana Maria Mihalcea, MD, PhD studierte Medizin an der Rheinischen Technischen Hochschule Westfalen, Aachen, Deutschland und promovierte an derselben Universität im Fachbereich Pathologie.

Ihre Doktorarbeit befasste sich mit dem Thema „Prognostischer Wert der immunhistochemischen MIB-1-Analyse bei Magenkrebs“. Ab 2004 arbeitete sie als Internistin in verschiedenen amerikanischen Krankenhäusern. Seit 2014 ist sie medizinische Direktorin des Geriatric Expertise Center, Providence Clinic Panorama , in Lacey, Washington State. (mRNA-Impfstoffe enthalten ein Kuhprotein das tödliche Fleischallergien auslöst (Video))

Darüber hinaus veröffentlichte sie mehrere Artikel in medizinischen Fachzeitschriften wie „Analyse der Zuverlässigkeit manueller und automatisierter immunhistochemischer Färbungsverfahren“ (2003) und schrieb drei Bücher. Ihr neuestes Buch „Light Medicine: A New Paradigm“geht es um die Wissenschaft von Licht, Geist und Langlebigkeit.

Chemische Analyse

Mihalcea forscht zusammen mit anderen Ärzten, Wissenschaftlern und Einbalsamierern am Blut von Geimpften und Verstorbenen. Sie beschreibt diese Forschung als „Sherlock-Holmes-Erkundung“, eine Suche nach der chemischen Analyse, sozusagen dem „Fingerabdruck“ oder der „DNA“ der im Blut gefundenen Substanzen.

Sie kann nachweisen, dass es sich bei den gefundenen Nanopartikeln um Fremdstoffe handelt, die gummiartige Klumpen bilden. Darüber hinaus verändern die im Blut vorhandenen Partikel ihre Farbe. „Es gibt nicht viel Natürliches, das im menschlichen Körper seine Farbe so verändert“, sagt Mihalcea.

Die gefundenen chemischen Bestandteile wie Polymer und Silikon entsprechen dem in der Robotertechnik verwendeten Hydrogel. Die gefundenen Polymeralkohole kommen sowohl in Hydrogelen als auch in Kunststoffen vor.

Hydrogel ist ein intelligentes Material, das für die Medikamentenverabreichung und Soft-Robotik verwendet wird . „Dies geht weiter in die transhumanistische Agenda und die synthetische Biologie ein.“ sagt Mihalcea. (Corona-Impfkampagne verursachte 338-fachen Anstieg von Krebserkrankungen und AIDS)

Der Einfluss tiefer Frequenzen

Das Forschungsteam entdeckte, dass das Vorhandensein von Blutgerinnseln zu einer Verringerung der elektrischen Leitfähigkeit um 47 % führt. Anschließend setzten sie die Blutproben verschiedenen Frequenzen von 2 Hz bis 25.000 Hz aus, um zu sehen, wie das Blut reagiert. Das geimpfte Blut reagierte deutlich stärker auf die niedrigen Frequenzen.

Mihalcea bezieht sich auf die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz. Die Shumann-Resonanzen sind eine Reihe von Spektrumsspitzen im extrem niederfrequenten Teil des elektromagnetischen Feldspektrums der Erde. Diese Frequenz wird auch als „Herzschlag der Erde“ bezeichnet. „Aufgrund der Größe unseres Planeten gibt es eigentlich nichts Natürliches, das tiefer schwingt (…), denn nichts ist größer als die Erde“, sagt Mihalcea.

Sie bezieht sich auf Forschungen von Clifford Carnicum, der ausführlich dokumentiert hat, dass es um die Erde ein künstliches Feld von 4 Hz gibt. Laut Mihalcea „verursacht durch HAARP “. HAARP steht für High Frequency Active Auroral Research Program und ist ein US-amerikanisches militärisches und ziviles Forschungsinstitut in Alaska, das unter anderem von der DARPA finanziert wird und Forschungen in der Ionosphäre betreibt.

„Diese niedrigen Frequenzen wirken sich auf unsere Gesundheit aus, können aber auch Auswirkungen auf das Gehirn haben“, fügt Mihalcea hinzu.

DARPA entwickelte Neurowaffen zur Kontrolle des menschlichen Gehirns

„Wir haben herausgefunden, dass das Blut ungeimpfter Menschen eine besondere Empfindlichkeit gegenüber Manipulationen durch diese extrem niedrige Frequenz aufweist.“

Es scheint, dass ungeimpfte Menschen auch unempfindlicher gegenüber der Gedankenkontrolle sind, die auf diesen niedrigen Frequenzen und den von DARPA entwickelten Neurowaffen basiert.

Sie zeigt allerlei Artikel, die zeigen, dass sie in ihrer Entwicklung bereits weit fortgeschritten sind. Ihr Team hat auch Tests mit 5G durchgeführt, die jedoch nicht die gleichen Ergebnisse zeigten.

4 bis 7 Hz ist die Frequenz des Traumzustands und des Unterbewusstseins und kann mit niedrigen Frequenzen programmiert werden. Mihalcea erklärt: „Das Militär untersucht seit langem die physische Kontrolle des Gehirns.“

Ihrer Meinung nach verfügt HAARP über 50-mal mehr Energie, um die Gehirnfunktion außer Kraft zu setzen. DARPA hat Studien darüber durchgeführt, wie Technologien die Gedanken der Menschen dominieren, verändern oder deaktivieren können. Oder um es als Waffe zu verwenden.

„DARPA finanzierte Forschung zur Entwicklung von Nanopartikeln, die in das Gehirn eindringen und neurologische Signale lesen.“ DR. ANA MARIA MIHALCEA

Seit Jahren investiert DARPA zig Millionen Dollar in Pharmakonzerne, um mRNA-Impfstoffe und Studien zur Verbindung des menschlichen Gehirns mit der Maschine zu entwickeln.

Zum Beispiel durch die Einführung von Nanopartikeln oder Nanobots. Diese Studien fanden lange vor der Einführung der Covid-Impfungen statt, erklärt Mihalcea.

Sie vermutet, dass ihre eigenen Erkenntnisse aus der Blutuntersuchung und der Einfluss der Häufigkeit nicht ohne Zusammenhang mit den militärischen Ambitionen der DARPA stehen. „DARPA war der Initiator von all dem.“

Hydrogel erzeugt Strukturen im Blut

Flackernde Nanopartikel bilden die Gummiklumpen im Blut

Dr. Ana Maria Mihalcea und ihr Team untersuchten außerdem Blutgerinnsel bei geimpften und ungeimpften Personen. Diese waren wie Gummi. Bei den untersuchten Lebendspendern des Blutes, das man im Labor gerinnen ließ, wurden mit Blut vermischte Gummistrukturen gefunden.

Aber in den Blutgerinnseln des Verstorbenen wurde das Blutsubstrat zur Bildung des Gerinnsels verwendet. Anschließend versuchten sie, diese gummiartigen Klumpen mit allerlei aggressiven Chemikalien aufzulösen, doch sobald sich das Material gebildet hatte, erwies es sich als sehr stark und praktisch unzerstörbar.

Als man im Labor beobachtete, wie sich Blutgerinnsel bildeten, waren flackernde blaue Quantenpunkte zu sehen, die in der Natur des Blutes nie vorkommen.

Dadurch bildeten sich Gummiklumpen, woraufhin „die roten Blutkörperchen nicht mehr funktionieren, das Blut zerstört wird und sich zwischen den Zellen ein Hydrogel bildet“, sagt Mihalcea. Zur Veranschaulichung zeigt sie verschiedene mikroskopische Bilder und Videos.

Im Labor konnte man unter dem Mikroskop die Bildung von Blutgerinnseln beobachten, wobei Mihalcea auf der linken Seite Hydrogel-Nanopartikel identifizierte, die sich auf der rechten Seite in Polymerstrukturen verwandelt hatten.

Nanopartikel auch in Insulin und Zahnanästhetika

Sie sieht in letzter Zeit neue Prozesse, die bisher nicht beobachtet wurden und nun in beschleunigtem Tempo ablaufen, sodass sich Dr. Ana Maria Mihalcea fragt, ob sich die Frequenzen, die dies beeinflussen könnten, verändert haben.

Bei den überlebenden Menschen, deren Blut mit Gerinnseln untersucht wurde, kommt es zu mehreren Schlaganfällen oder Verstopfungen in den Blutgefäßen rund um das Herz. „Ich finde es sehr beunruhigend.“

Laut Mihalcea handelt es sich um ein selbstorganisierendes Material, bei dem „das Hydrogel körpereigene Zellen nutzt und ersetzt, um das synthetische Gewebe zu bilden, wodurch Menschen buchstäblich von innen heraus in Cyborgs verwandelt werden.“

Es stammt aus militärischen Programmen: „Ich habe es in ihren Dokumenten gesehen, es war ihr Plan“, sagt Mihalcea. „Es beschleunigt sich jetzt.“

Noch beunruhigender ist, dass die Menschen nun auf vielfältige Weise dieser Nanotechnologie und fremden, sich selbst organisierenden Partikeln ausgesetzt sind.

Diese Stoffe und Partikel wurden auch im Insulin gefunden, auf das Diabetespatienten angewiesen sind. Die Partikel wurden auch in Zahnanästhesieflüssigkeit nachgewiesen. Dennoch scheinen ungeimpfte Menschen weniger unter den Folgen zu leiden, meint Mihalcea.

„Die Hydrogele nutzen und ersetzen körpereigene Zellen, um das synthetische Netzwerk zu bilden, das Menschen buchstäblich von innen heraus in Cyborgs verwandelt.“ DR. ANA MARIA MIHALCEA

Heilmittel

Weltweit suchen Ärzte nach Heilmitteln, um den Auswirkungen dieser Nanostrukturen entgegenzuwirken. Ein Heilmittel, das Dr. Ana Maria Mihalcea ausdrücklich erwähnt, sind extrem hohe Dosen Vitamin C, etwa 10.000 mg pro Tag.

Videobilder (im Video am Ende des Artikels) der Blutanalyse mittels Dunkelfeldmikroskopie zeigen, dass blaue Nanopartikel im Blut flackern, was laut Mihalcea in der Natur nicht vorkommt.

Kerry Cassidy hat auf ihrer Website Projectcamelot.portal.com einen Überblick über Interviews mit Ärzten, Chemikern und Heilpraktikern veröffentlicht, die eifrig nach Mitteln gegen die Nanopartikel suchen und ihre persönlichen Erkenntnisse teilen.

Außerdem gibt sie auf der Substack-Seite von Dr. Ana Maria Mihalcea allerlei Tipps , die gegen Impfschäden, Long Covid und Haarausfall helfen.

Erfahren Sie mehr über Ana Maria Mihalcea, MD, PhD:

…

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 08.09.2023