Das Finale rückt näher, da der 500-Milliarden-Dollar-Bestechungsversuch gegen die Rockefellers scheitert

Heutzutage einmal pro Woche über Weltereignisse zu berichten, ist wie das Aufnehmen von Standbildern eines anhaltenden Zugunglücks. In der vergangenen Woche kam es immer schneller zu großen Schäden. Mehrere Quellen sind sich einig, dass Revolution, Bürgerkrieg, dauerhafte Sklaverei oder Anarchie für Amerikaner und den Westen bereits im Oktober ausbrechen könnten. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Die Menschen, die die Revolution, die Verstaatlichung des Federal Reserve Board und die Wiederherstellung der Demokratie im Westen unterstützen, sind nicht Teil des gegenwärtigen Establishments. Dazu gehören Leute wie Colonel Douglas MacGregor und Richterin Anna Von Reitz (Wir haben eine handgeschriebene Postkarte von ihr erhalten und können nun bestätigen, dass sie ein echter Mensch und keine KI ist).

MacGregor war ein langjähriger Unterstützer von Donald Trump, der nun erkennt, dass er nicht der Mann ist, der die USA retten kann.

„Die Leute irren sich, wenn sie glauben, dass er uns retten wird, wenn wir ihn wählen“, sagt er. Durch den Kongress ist das Justizsystem kompromittiert, und es ist bedeutungslos, im gegenwärtigen System zum Präsidenten „gewählt“ zu werden. Sie segeln mit dem Staatsschiff in den größten Sturm der Geschichte. Diese herrschende Klasse in Washington muss verschwinden. Die Frage ist, wie wird man sie los? Das ist es, was getan werden muss. Das amerikanische Volk muss verstehen, dass das Zweiparteiensystem eine Illusion ist. Die Bankiers glauben, wir würden glückliche Leibeigene auf ihren Plantagen werden.

https://ourcountryourchoice.com/

Diejenigen, die auf einen Bürgerkrieg drängen, sind die Unterstützer etablierter Kandidaten wie Donald Trump und des Obama-Avatars „Joe Biden“. Ihre gegenseitige Schlammschlacht und ihr Rechtsstreit dominieren den Nachrichtenzyklus der Unternehmen. Es ist jetzt offensichtlich, dass nur ein Bürgerkrieg die Situation lösen kann, wenn den Menschen nicht bewusst wird, dass sie alle Akteure sind, die für die khasarische Mafia (KM) arbeiten. Ein Bürgerkrieg würde die USA in eine Mega-Ukraine verwandeln und dazu beitragen, das amerikanische Volk noch mehr zu versklaven. (Der Westen und die khasarische Mafia stehen kurz davor in den Abgrund zu stürzen (Videos))

Die khasarische Mafia treibt eine Reihe fabrizierter „Notfälle“ wie einen Bürgerkrieg voran, um die Menschen durch Angst und Schrecken zur Unterwerfung im Stil von Nutztieren zu verleiten. Zu diesen Notfällen gehören eine neue „Pandemie“, ein „Klimawandel“, ein umfassender Atomkrieg und eine „Alieninvasion“.

Wenn sich keine dieser Kräfte durchsetzen kann, sind Anarchie und sozialer Zusammenbruch in den USA und im Großteil des Westens sicher. Dies wäre die denkbar schlechteste Alternative.

Auf jeden Fall zeigen mehrere Ereignisse, dass sich die Dinge schnell zuspitzen.

Das Größte war das Scheitern eines letzten Versuchs der Rockefellers usw., mit einem Bestechungsgeld von 500 Milliarden Dollar an der Macht zu bleiben.

So beschreibt eine in Nordamerika ansässige CIA-Quelle die Situation:

„Viele Leute aus dem Tiefen Staat erwarteten heute [1. September] Geld von den Rockefellers, aber NIEMAND bekam einen Cent – ​​sie gingen rund um die Welt zu verschiedenen Banken und stellten fest, dass ihre Konten entweder nicht da waren oder Teile des Geldes der IRS aufgebraucht waren.“

Die gesammelten Gelder sollen an Rockys Ufer fließen, aber nicht mehr – das ist die einzige Möglichkeit, dass die USA derzeit kaum schwimmen – sehr viele große Boote könnten in der nächsten Zeit sinken.“

Ein weiteres großes und wenig beachtetes Ereignis war die Spaltung zwischen Indien und China beim letzten BRICS-Treffen über die Kontrolle des globalen Finanzsystems. Ein sichtbares Zeichen dafür ist, dass der chinesische Präsident Xi Jinping nicht zu seinem einwöchigen G20-Treffen in Indien erscheint.

Die KM hat sich dem indischen Premierminister Narendra Modi angeschlossen, indem sie ihm eine Fülle von Versprechungen gemacht hat, darunter auch die Führung der von der KM kontrollierten G20.

Die Chinesen sagen, die G20 sei durch die BRICS-11 ersetzt worden und es habe daher keinen Sinn, an vom Westen kontrollierten G20-Treffen teilzunehmen. Die Russen stimmen zu. Deshalb wird auch ihr Präsidenten-Avatar Wladimir Putin die Veranstaltung auslassen.

Es wird erwartet, dass sich die Lage am 18. und 19. September zuspitzt, wenn die Generalversammlung der Vereinten Nationen in letzter Minute zusammentritt, um mit der „Agenda 2030“ eine von ihr kontrollierte totalitäre Weltregierung zu schaffen.

Das Scheitern des 500-Milliarden-Dollar-Bestechungsversuchs der Rockefellers bedeutet, dass diese Agenda nun mit ziemlicher Sicherheit zum Scheitern verurteilt ist. Tatsache ist, dass die UN eine private, nicht gewählte Organisation ist und die meisten der sogenannten Führer, die an ihren Veranstaltungen teilnehmen, bestochene und erpresste Marionetten sind, berichten Quellen asiatischer Geheimgesellschaften.

Aus diesem Grund haben sie die Finanzierung der Vereinten Nationen, der BIZ, des IWF, der Weltbank und anderer von der KM kontrollierter Institutionen eingestellt.

Der Geldmangel spült die Akteure des tiefen Staates aus dem Weg, die bisher versucht haben, im Verborgenen zu bleiben. Ein Beispiel dafür ist eine Person namens Matthew Hornby, die sich an die White Dragon Society wandte und um Hilfe bat (es wurde ein hohes Bestechungsgeld angeboten), um Neil Keenan dazu zu bringen, goldgedeckte Anleihen in seinem Besitz einzulösen. Dabei handelt es sich um die beschlagnahmten US-Schatzanleihen im Wert von 134,5 Milliarden Dollar, die Teil der Chiasso-Affäre von 2009 waren. Hornbys Leute versuchten auch zu behaupten, dass Keenan es war:

DER EINE UND EINZIGE – der im Besitz des versiegelten Schwarzen Buches ist und durch seine prädestinierte übergeordnete Autorität und höchste Macht über die Finanzsysteme der Welt – einschließlich der Finanzinstrumente der östlichen Drachenfamilie – verfügt

https://neilkeenan.com/neil-keenan-update-an-exclusive-its-a-keenan-thing-soft-disclosure/

Das Problem ist, dass Keenans Kollegen sagen, er sei 2014 ermordet worden. Er wurde durch einen Rothschild-Hochstapler ersetzt, der nicht einmal wusste, dass Keenan einen Sohn in Bulgarien hatte. Hornby wandte sich an die WDS, weil die Rothschilds von asiatischen Geheimgesellschaften dazu aufgefordert wurden. Der WDS wird jedoch nur direkt mit den Rothschilds verhandeln und nicht mit einem ihrer Agenten.

In jedem Fall sind die fraglichen Anleihen nach Angaben der Familie Dragon ihr Eigentum. Der ursprüngliche Keenan habe sich mit ihnen aus dem Staub gemacht, sagen sie.

Die Rothschilds stahlen also gestohlenes Eigentum und dachten naiverweise, sie könnten es nutzen, um die Kontrolle über das weltweite Finanzsystem zu behalten.

Ein weiterer Akteur des tiefen Staates, der entlarvt werden muss, ist Leo Zagami von den P2-Freimaurern. Aus irgendeinem Grund versäumt es Zagami zu erwähnen, dass Papst Franziskus im Jahr 2020 getötet und durch einen maskentragenden Hochstapler ersetzt wurde, der Befehle von den Rothschilds entgegennimmt. Warum ist das so? Zagami antwortete nicht auf eine E-Mail, in der er nach diesem Thema fragte.

Zagami sagte mir, als ich ihn traf, dass seine Leute Barack Obama an die Macht gebracht haben. Er sagte auch, die P2-Freimaurer hätten den Kommunismus geschaffen.

Wie der ehemalige Sprecher Newt Gingrich feststellt, kontrolliert Obama den „eindeutig kognitiv benachteiligten“ Joe Biden, der nur „die Spitze des Eisbergs“ der „wirklichen Korruption“ ist, in die Hillary Clinton, Barack Obama und andere Akteure des tiefen Staates verwickelt sind.

https://www.newsmax.com/newsfront/newt-gingrich-joe-biden-barack-obama/2023/08/28/id/1132387/

Da Biden ist nur eine Marionette für Obama und ihre Handlungen sind eindeutig kommunistischen; dies impliziert Zagami ist bei der Unterstützung der schrecklichen gefälschten Biden Regime beteiligt.

In jedem Fall wird Obama jetzt geoutet. Sein Bruder, Malik Obama, wird am Dienstag, den 19. September, von Tucker Carlson interviewt werden. „Wird Malik Obama bis zum 19. September überleben? Das ist die Milliarden-Dollar-Frage“, fragt eine Mossad-Quelle.

Ein weiterer Machtmakler der KM, der versucht hat, im Verborgenen zu bleiben, ist der britische Kabinettsminister Simon Case. Zwei verschiedene MI6-Quellen berichten, dass Case und die KM die Telefone aller Abgeordneten und hochrangiger Richter abhören.

„Die Operation wird von GO2 durchgeführt, das seinen Sitz in Vauxhall Cross hat. Der MI6 ist machtlos, sie zu stoppen. GO2 (Direktor Sir John Scarlett, der in die Ermordung von Diana verwickelt war) liefert seinerseits Erpressungsberichte an Case und das Kabinettsbüro. Sunak ist schwul, aber nicht geoutet, und GO2 hat Case die Details seiner schwulen Partner gegeben“, so die MI6-Quellen.

Sie fügen hinzu, Case und Sunak wüssten von „zwei Bestechungsgeldern in Höhe von jeweils 10 Millionen Euro, die von der EU an [den ehemaligen Premierminister] Boris Johnson im Zusammenhang mit den EU-Austrittsverträgen gezahlt wurden“.

Aus diesem Grund trat der britische Verteidigungsminister Ben Wallace zurück. Sunak ersetzte ihn durch Grant Shapps, und siehe da, hinter ihm lauert jemand.

Unmittelbar nach der Bekanntgabe von Shapps gründete das britische Rüstungsunternehmen BAE Systems eine juristische Person in der Ukraine, um dem Land, das sich im Krieg mit Russland befindet, „direktere Unterstützung“ zu bieten. Laut MI6 handelt es sich dabei lediglich um eine massive Geldwäscheoperation.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass das britische Militär keine Befehle von Shapps, Case oder Sunak befolgen wird, sagen MI6-Quellen.

In jedem Fall sind Keenan, Zagami und Case nur einige der vielen Leute, die um die Kontrolle des weltweiten Finanzsystems wetteifern. Das Problem ist, dass sie alle aus dem Westen stammen.

Der Rest der Welt möchte die westliche Herrschaft durch etwas ersetzen, das die wirkliche Welt repräsentiert. Wie der russische Präsidentschaftsavatar Wladimir Putin feststellt, ist die Verlagerung des Zentrums wirtschaftlicher und politischer Aktivitäten außerhalb des Westens „ein völlig objektiver und unvermeidlicher Prozess“, der über die „gegenwärtige globale politische Situation“ hinausgeht.

https://tass.com/politics/1668773

Es gibt einige aktuelle Anzeichen für diesen Prozess, der besonders in Afrika deutlich wird.

In Gabun ergriff das Militär nach der Wiederwahl von Präsident Ali Bongo die Macht.

https://www.aljazeera.com/news/2023/9/2/gabon-coup-leader-no-rush-to-elections-and-the-same-mistakes

Bongo war ein Obama-Schützling, der von Washington bis Davos gefeiert wurde. Er war eine Schlüsselfigur im Krieg der KM gegen Libyen. Das riesige Bargeldversteck, mit dem Bongo gefunden wurde, ist typisch für KM-gesteuerte Marionettenführer.

In Niger versammelten sich unterdessen Tausende in der Hauptstadt Niamey, um den Abzug der Truppen des ehemaligen Kolonialherrschers Frankreich aus dem Land zu fordern.

Dies ist Teil einer afrikaweiten Revolution gegen die KM. Die Karte unten zeigt afrikanische Länder, in denen das Militär die Macht übernommen hat.

Da die Länder eine Linie quer durch Afrika am südlichen Rand der Sahara bilden, sieht es so aus, als ob dort eine Art großer Verkehrskorridor vorbereitet wird, vermutlich als Teil von Chinas Gürtel- und Straßeninitiative.

In Ostasien ist der ehemalige Premierminister Thaksin nach Thailand zurückgekehrt und hat um eine königliche Begnadigung gebeten. Seine Rückkehr in der vergangenen Woche fiel mit der Wahl des politischen Verbündeten und Tycoons Srettha Thavisin zum Premierminister zusammen, die am selben Tag stattfand.

Quellen aus dem thailändischen Königshaus sagen, dass eine Vereinbarung mit dem Militär und der Monarchie getroffen wurde. Dies bedeutet mit ziemlicher Sicherheit, dass die Rothschilds und Rockefellers nun die Kontrolle über das königliche thailändische Gold verloren haben, das ihnen half, sich (gerade noch) über Wasser zu halten.

https://www.aljazeera.com/news/2023/8/31/thailands-ex-pm-thaksin-has-submitted-request-for-royal-pardon

Nordkorea hat mit einem simulierten taktischen Nuklearangriff auf das US-Festland einen Beitrag geleistet.

Zentrale Koreanische Nachrichtenagentur (KCNA)

Nordkoreanischen Quellen zufolge ist eine Revolution in den USA und Japan definitiv notwendig.

Währenddessen fliehen in Israel immer mehr Juden aus dem Land, das sich in eine satanische Theokratie verwandelt, die nicht mehr in der Lage ist, das Land zu verteidigen. Russland versucht, viele von ihnen zurück zu locken.

Die NATO-Niederlage in der Ukraine beschleunigt diesen Prozess, weil sie eine Geldwäscheoperation zum Erliegen bringt, die die KM am Laufen hielt. „Die Ukraine ist [war] eine Goldgrube für die Uni-Partei in Washington“, sagt Colonel Douglas MacGregor. Er wirbt: „Die Ukrainer haben 400.00 Tote zugegeben, das sind mehr Tote als wir in 3 Jahren des Zweiten Weltkriegs zu beklagen hatten.

Dieser Krieg ist vorbei, er ist verloren.“

http://futuredefensevisions.blogspot.com/

Mit der Niederlage kommen Schuldzuweisungen und Korruptionsermittlungen.

Die ungarische Regierung fordert von der EU und den ukrainischen Behörden einen detaillierten Bericht darüber, wie genau die 50-70 Milliarden Euro, die der Ukraine zuvor zugewiesen wurden, ausgegeben wurden, so der ungarische Außenminister Peter Szijjarto.

In den USA möchte der Abgeordnete Brad Wenstrup (R-Ohio), Vorsitzender des Unterausschusses für die Coronavirus-Pandemie im Repräsentantenhaus, wissen, was das US-Justizministerium unternimmt, um die geschätzten 280 Milliarden Dollar an COVID-19-Hilfsgeldern zurückzufordern, die angeblich an Kriminelle innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten geflossen sind.

https://www.ntd.com/gop-lawmaker-questions-doj-about-280-billion-in-lost-covid-relief_939162.html

Der ukrainische Oligarch Igor Kolomoisky, der weithin als Marionettenspieler von Präsident Wladimir Zelensky gilt, wurde bereits wegen angeblicher Geldwäsche in Untersuchungshaft genommen.

Außerdem wurde der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov von seinem Posten entlassen… Seine Entlassung erfolgt inmitten einer breit angelegten Anti-Korruptionskampagne,

https://www.bbc.com/news/world-europe-66702893

Der polnische Geheimdienst hat ebenfalls Beweise für die Art von Gräueltaten geliefert, die mit dieser Geldwäscheoperation finanziert wurden. Es heißt, dass sich 13 der „15 russischen Spione“, die in Polen festgenommen wurden, als Ukrainer herausstellten. Von ihnen erfuhren sie von Anzeigen, die im Darknet zirkulierten und ukrainische Kinder zum Verkauf anboten. In einer Anzeige heißt es: „Es gibt 6/7/9 Kaninchen, wir bringen sie nach Polen. Bezahlung in Bitcoins“. Es heißt, die Kinder würden von Lviv aus verschickt. „Einige Anzeigen erwähnen sogar die Blutgruppe der Kinder, was darauf hindeutet, dass es sich nicht nur um sexuelle Sklaverei, sondern auch um Organentnahme handelt. Erinnern wir uns an die Existenz der Website ‚Kinder des Krieges‘, die vom Kiewer Regime eingerichtet wurde“, so die Quellen.

Fragen Sie sich nun, warum Netflix und Amazon Prime den Film Sound of Freedom (einer der beliebtesten Filme des Jahres) gegen Kinderhandel abgelehnt haben?

Die Polen sagen auch, dass ihr Land durch ein KM-Programm zur „Kohlenstoffabscheidung“ zerstört wird, das 75 Prozent ihres Territoriums betrifft. Das bedeutet, dass die KM Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihr Grundstück usw. entschädigungslos beschlagnahmen kann, wenn es sich auf dem Land befindet, das für den Bau einer Anlage zur Kohlenstoffbindung vorgesehen ist.

Ein Zeichen dafür, wie absurd die Dinge geworden sind, ist, dass Bill Gates in ein Projekt zur Abholzung von 70 Millionen Hektar Wald vor allem in den USA investiert hat. Die gefällten Bäume sollen dann vergraben werden. „Wissenschaftler“, die auf der Gehaltsliste der reichen Parasiten stehen, behaupten fälschlicherweise, dass das Vergraben der Bäume die (vorgetäuschte) globale Erwärmung verringern kann.

Insgesamt 1.609 echte Wissenschaftler und Fachleute aus der ganzen Welt haben eine Erklärung unterzeichnet, in der sie die Existenz einer Klimakrise bestreiten und darauf bestehen, dass Kohlendioxid für die Erde von Vorteil ist.

https://www.theepochtimes.com/mkt_app/science/over-1600-scientists-sign-no-climate-emergency-declaration-5482554?utm_source=Morningbrief&src_src=Morningbrief&utm_campaign=mb-2023-08-30&src_cmp=mb-2023-08-30&utm_medium=email&est=km%2Fv51mD1Lv9YABUgQ9oVp%2FoNROAwcNM0s8GoNGZRsPMquJ%2FE4O6bf4EhGQh9TUjjA%3D%3D

Diese Art von wahrheitsgetreuer Opposition führt dazu, dass die KM von globaler Erwärmung zu „Klimawandel“ wechselt. Dieser hochsommerliche Schneesturm in Deutschland ist ein Zeichen dafür. Eine Theorie ist, dass die Wettermanipulationsversuche der UNO, die versuchen, das Wetter heißer zu machen, indem sie kühleres Wetter in den Norden lenken, nun zurückschlagen.

Ein weiteres gut veröffentlichtes KM-„Klimawandel“-Verbrechen ist der DEW-Angriff auf Maui. Die Videos unten enthalten die neuesten Details dazu.

Beachten Sie auch, dass die ungarische Regierung aus irgendeinem Grund damit begonnen hat, den Opfern der DEW-Angriffe auf Maui eine vorübergehende Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Was hat die FEMA getan? Nichts

Zusätzlich zu diesen und anderen Klimagräueln versucht die KM immer noch, eine Pandemie zu fördern. Hat Bill Gates nicht an mindestens drei verschiedenen Orten der Welt GVO-Mücken entwickelt? Hat Bill Gates nicht auch stark in Malaria-Impfstoffe investiert? Sind Malaria und Lepra in den letzten Monaten nicht auch in den USA aufgetreten?

Jetzt sagt Gates, dass experimentelle mRNA-Impfstoffe alle unsere Medikamente ersetzen werden. Bill Gates und die globalistische Elite warnen, dass wir gezwungen sein werden, jedes Jahr Hunderte von mRNA-Impfstoffen einzunehmen, wenn wir an der Gesellschaft teilhaben wollen.

https://thepeoplesvoice.tv/bill-gates-people-who-resist-mrna-tsunami-will-be-excluded-from-society/

Allerdings wird Gates mit dieser Zwangsimpfungskampagne wahrscheinlich scheitern, was zum großen Teil Robert F. Kennedy, Jr. und Del BigTree zu verdanken ist.

Sie haben bewiesen, dass die seit langem geltende Behauptung, dass „Impfstoffe keinen Autismus verursachen“, völlig falsch ist. Und sie haben die CDC gezwungen, die Aussage von ihrer Website zu entfernen.

Die CDC kann nicht länger behaupten, dass Impfstoffe keinen Autismus verursachen, weil sie es tun:

Im Jahr 1980 lag die Autismusrate bei 1 von 10.000.

1986: Dann verlor die Impfstoffindustrie ihre Haftung und der massive Anstieg unsicherer Kinderimpfungen begann

1990er Jahre: Autismus 1 zu 500

2018: 1 von 36 Kindern mit Autismus.

2021: Amerikanische Kinder werden 72 Dosen Impfstoffe erhalten, und es sind über 250 in Vorbereitung.

Bei dieser steigenden Rate wird 2030 voraussichtlich 1 von 2 Kindern an Autismus leiden.

Wenn Sie einen Blick in die Köpfe der KM-Kriminellen werfen wollen, die solche Dinge tun, hören Sie sich die Worte des WEF-Agenten Yuval Noah Harari an: „Wozu brauchen wir Menschen? Im Moment besteht unsere beste Lösung darin, sie mit Drogen und Computerspielen bei Laune zu halten“.

Auf jeden Fall sind inzwischen so viele Menschen auf diese Monster aufmerksam geworden, dass sie sich nicht mehr gefahrlos in der Öffentlichkeit zeigen können. Ein aktuelles Beispiel ist hier zu sehen, wie Avatar Nancy Pelosi von einer Gruppe junger Latinos völlig gedemütigt wird.

Es ist offensichtlich, dass dies NICHT die echte Pelosi ist; sie ist zu jung

Ein weiteres Beispiel: Ein Grundschulkind sagt zu Jill Biden: „Halt die Klappe“.

Schließlich hat das Pentagon eine neue Website eingerichtet, um freigegebene UFO-Fotos, -Videos und -Berichte zu veröffentlichen – ein Zeichen dafür, dass die KM verzweifelt nach ihrer Alien-Invasionskarte greifen.

https://www.aaro.mil/

