De-Banking – Kontosperrungen von Kritikern häufen sich

Im Vorgehen gegen Kritiker und Systemzweifler scheint mittlerweile jedes Mittel recht zu sein. So werden unliebsame Stimmen nicht mehr nur zensiert und mundtot gemacht, sondern ihnen oftmals gar ohne irgendwelche Angaben von Gründen die Konten durch die eigene Hausbank dichtgemacht.

Der Fall des ehemaligen UKIP-Chef Nigel Farage hat nun einige Wellen geschlagen, doch was tun all die anderen Betroffenen ohne eine vergleichbare Reichweite?

Mittlerweile hat das Threads-Management eingestanden, solche Diskussionen auf der eigenen Plattform weitestgehend fernhalten und ausblenden zu wollen. Was macht es in einem solchen Kontext überhaupt noch für einen Sinn, sich eines sozialen Mediums zu bedienen, das neben der freien Rede auch den offenen Austausch von Meinungen und Ansichten von Anbeginn auf eine derart drakonische Weise unterdrückt?!

Einen ersten Vorgeschmack hierauf hatten in den westlichen Industrieländern die Ereignisse in Kanada geliefert. Als sich die dortigen Trucker-Proteste gegen jene durch die Regierung von Premierminister Justin Trudeau verhängten Impfstoff-Mandate in eine Blockade von Städten, Hauptverkehrsadern und Grenzübergangsstationen zu den Vereinigten Staaten intensivierten, rief Ottawa einen nationalen Notstand aus.

Und wenn all das nicht ausreicht, so wird zu noch drakonischeren Mitteln gegriffen, indem Kritikern oftmals einfach ohne irgendwelche Angaben von Gründen durch Hausbanken die Konten dichtgemacht werden.

Man kann sich all diese Entwicklungen schon gar nicht mehr ausdenken, da alles, was bislang für Fiktion gehalten wurde, unseren Gesellschaften mittlerweile in einem rapiden Tempo aufoktroyiert wird.

Mitgeteilt wurde in diesem Zusammenhang, dass es keine rechtliche Handhabe gibt, um gegen ein solches Gebaren der Banken gerichtlich vorzugehen. Denn in den entsprechenden Dokumenten zu einer Konteneröffnung ließe sich nachlesen, dass Geschäftsbanken Konten ohne Angabe von Gründen zu jedem gewünschten Zeitpunkt kündigen können.

In den vergangenen Wochen machten Berichte die Runde, in denen sich hiervon betroffene Geschäftsbetreiber an die Öffentlichkeit wandten, um auf ihre jeweils individuell erlebte Malaise aufmerksam zu machen.

Worauf wurde in diesem Zusammenhang Bezug genommen? Im britischen Daily Mail hieß es, dass Nigel Farage eine Twitter-Botschaft (heute X) des Komikers Ricky Gervais geteilt habe, in dem Witze über Transgenderismus gemacht wurden.

In seinem speziellen Fall war es die britische Coutts Bank, eines der traditionellsten Institute in Großbritannien, das sich ohne Angabe von Gründen nach vierzig Jahren der geschäftlichen Beziehungen dazu entschlossen hatte, Nigel Farage seine Konten zu schließen.

Wahrscheinlich wäre man in Spitzel- und Stasi-Staaten wie der ehemaligen DDR stolz auf die Nachfolger und Erben einer solchen Handlungsweise gewesen. Denn es wird augenscheinlich, dass Maßnahmen dieser Art in der Vergangenheit nicht nur studiert und analysiert, sondern heutzutage auch noch kultiviert werden.

Resultat der Zusammenkunft war, dass Andrew Griffith einen Brief an die Vorstände von 19 heimischen Banken, Baufinanzierern und Online-Banken aufsetzte, in dem davor gewarnt wurde, dass Regularien, die im Fall von politischen oder in der Öffentlichkeit stehenden Personen gelten, durch einige Finanzinstitute in „einer unangebrachten Weise“ angewendet werden.

Des Weiteren wurde versichert, dass die konservative Regierung von Premierminister Rishi Sunak die „notwendigen Maßnahmen einleiten wird“, um die heimischen Bankkunden und Konteninhaber vor solchen Praktiken zu schützen.

In den Ausführungen von Andrew Griffith hieß es ferner, dass sich die heimischen Institute über jene in der jüngsten Zeit öffentlich gewordenen Vorwürfe bewusst sein werden, wonach es in den vergangenen Monaten zu einer zunehmenden Anzahl von „De-Banking“-Aktivitäten im Land gekommen sei.

Sowohl im Unter- als auch im Oberhaus des britischen Parlaments hätten diese Aktivitäten zu einer wachsenden Besorgnis vor, während und nach Verabschiedung des Financial Services and Markets Act 2023 geführt.

Andrew Griffith ermahnte die heimischen Institute dazu, keine laufenden Verträge oder langfristige Geschäftsbeziehungen zu beenden, nur, weil sich die hiervon Betroffenen ihres verfassungsmäßig verankerten Rechts der freien Rede bedient hätten.

Laut Andrew Griffith unterstütze die britische Regierung die Ausübung dieses fundamentalen Rechts. Allen britischen Staatsbürgern stünde dieses Recht zu jedem Zeitpunkt zu, weshalb es nun darum ginge, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesellschaft als solche vor dem Gebaren der Banken zu schützen.

Im Rahmen eines Roundtables zwischen Regierungsvertretern und Bankenvorständen solle sichergestellt werden, welche Zusicherungen die heimischen Institute gegenüber den Bürgern abgeben werden, damit es nicht mehr zu derartigen Vorfällen kommen wird.

Andernfalls müssten gesetzliche Maßnahmen in Erwägung gezogen werden, um von Banken zukünftig einzufordern, sich an die Ausübung des Rechts auf freie Rede zu halten. Adressiert wurde der Brief unter anderem an Barclays Bank, NatWest Bank, Lloyds, HSBC, Nationwide Building Society, Santander und Co-operative Bank.

Diese Liste soll um weitere Institute wie Danske Bank, TSB, Allied Irish, Bank of Ireland oder auch Metro Bank ausgeweitet werden. Auch die Vorstände von digitalen Finanzdienstleistern wie Revolot, Wise, PayPal oder Starling sollen mit einbezogen werden.

„Was heißt das für mich konkret!?“

Die Entwicklungen um De-Banking in Großbritannien sind zu begrüßen. Allerdings stellt sich die Frage, ob sich den Verlautbarungen tatsächlich trauen lässt. Die Coutts Bank hat ihre Sichtweisen als Organisation klar und deutlich zum Ausdruck gebracht. Was soll sich über Nacht hieran ändern, zumal dieselben Personen in der Verantwortung bleiben?

Es ist unerträglich zu beobachten, wie Menschen, die sich selbst zu jedem Zeitpunkt als lupenreine Demokraten bezeichnen, abweichende Meinungen und Ansichten von Dritten zensieren oder sich als Faschisten gerieren, um diesen Menschen grundlegende Dienstleistungen vorzuenthalten.

Am Beispiel der Coutts Bank wird der totalitäre Charakter dieses Gedankenguts einmal mehr nur allzu sichtbar. Wie lange wird es noch dauern, bis diese Leute nicht mehr nur ausgrenzen, sondern zur Gewalt greifen werden, um unliebsame Kritiker auf immer und ewig zum Verstummen zu bringen und auszuschalten?

Wer in die Geschichtsbücher blickt, erkennt, dass es sich hierbei nicht um etwas Anomales in Bezug auf den menschlichen Geist handelt. Vielmehr legen Genozide wie in Kambodscha, Ruanda, Hitler-Deutschland oder auch der Sowjetunion unter Josef Stalin Zeugnis darüber ab, dass Kritiker ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach auf nimmer Wiedersehen verschwinden oder eins mit der Panga über den Kopf bekommen.

Auch wenn wir glauben, heutzutage so viel weiter, reflektierter und fortgeschrittener zu sein als Gesellschaft, so stellt sich die Frage, warum es dann überhaupt noch Kriege auf unserer Welt gibt?!

Die aktuellen Beobachtungen sind ein Warnzeichen und dürfen nicht unterschätzt werden. Wer in diesem Kontext von „Demokratie“ spricht, kann nicht mehr wirklich ernst genommen werden. Denn von „zensiert sie“ bis „töte sie“ ist es nur ein sehr schmaler ideologischer Grat.