Der Traum, das Simulationsmodell und der Übergang zur fünften Dimension

Teile die Wahrheit!

Heute wird die Simulationstheorie immer häufiger beschrieben. Es ist interessant, ihre Essenz hervorzuheben und worauf man achten sollte, denn der Unterschied liegt in den Details. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Die am meisten geförderte Idee ist die, dass wir tatsächlich Bewusstsein sind, aber dass die wahrgenommene Bandbreite durch Trauma und das Fehlen der Liebesenergie begrenzt ist.

Es ist das Konzept der Erhöhung der Schwingung. Die Lösung liegt darin, das Trauma zu verarbeiten und in der Liebesenergie zu sein, damit das Bewusstsein den Übergang in die fünfte Dimension vollziehen kann.

Das Neue daran ist, dass es jetzt in den Simulationsmantel gesteckt wird, was verständlich ist, weil es der Wahrheit am nächsten kommt. Anhand dieses Modells lernt man zu sehen, dass sich alles um Bewusstsein dreht, und das ist gut. Das Altbekannte daran ist, dass es in das Reinkarnationsmodell passt, wo man von Runde zu Runde zurückkehrt, um sein Karma zu bereinigen und ein erleuchteter Meister zu werden.

Es ist daher verständlich, dass in Zeiten von Virtual-Reality-Brillen, Metaverse und Software wie Unreal Engine 5 (die realistische grafische Simulationen zeigen), das, was wir früher einen Traum nannten, nun besser durch das Simulationsmodell erklärt werden kann. Tatsächlich handelt es sich aber um die gleiche alte Erklärung in einem neuen und verständlicheren Format.

Es sind die Ideen von Alice Bailey, Doloros Cannon, Helena Blavatsky, Aleister Crowley und vielen anderen in einer neuen Beschreibung; einfach weil wir jetzt viel besser verstehen können, wie sich Simulationen lebensnah anfühlen können. (Wie sind wir in die Simulation gekommen und wie sieht das Original aus?)

Immerhin haben sich schon viele Hollywood-Filme und Netflix-Serien damit beschäftigt, so dass es leichter fällt, sich darin zu verlieren. Die berühmteste davon ist natürlich die Matrix-Trilogie, deren erster Film 1999 herauskam.(Die Zeichen deuten auf ein „großes Ereignis am 23. und 24. September hin! (Videos))

Worin unterscheidet sich nun die meistdiskutierte Simulationstheorie von dem, was Sie in meinen Büchern finden können? Nun, zunächst einmal ist es nützlich zu sehen, dass die Erweiterung des Wahrnehmungsspektrums, die Anhebung der Schwingung und das Erwachen aus dem Traum eigentlich dieselbe Lehre ist wie die Simulationstheorie und der Übergang in die fünfte Dimension; wobei die fünfte Dimension dann in der Tat das ist, was die Gurus und alten Lehrer Erleuchtung nannten.

Außerdem ist es nützlich zu wissen, dass diese Bewegung auf UN-Ebene gefördert wird. Alice Bailey war die Gründerin von Lucifer’s Trust, einer UN-Organisation, die später in Lucis Trust umbenannt wurde.

Dieser Name Luzifer ist wesentlich, um den scheinbar kleinen, aber wesentlichen Unterschied im Simulationsmodell zu durchschauen, das viele jetzt propagieren. Es ist äußerst wichtig, den Übergang vom Denken des Traums (der alten Meister) zum Simulationsmodell (der neuen Meister) zu erkennen.

Beide finden ihre Wurzeln im Denken, das von Luzifers Trust gefördert wird. Und wenn wir den Namen Luzifer auftauchen sehen, sollten wir der Tatsache ins Auge sehen, dass Luzifer der Hüter dieses Gedankenguts ist. Und das wiederum zeigt das unmissverständliche Signal, dass diese Ideologie von Luzifers Torwächtern gefördert wird.

300x250

Warum ist es wichtig, das zu erkennen? Nun, in dem Simulationsmodell, das hier auf der Website beschrieben wird, dreht sich alles um Luzifer. Denn darin ist Luzifer derjenige, der die Reinkarnationsschleife und die Illusion des Übergangs in die fünfte Dimension (gleichbedeutend mit „Erleuchtung“) aufrechterhalten will.

Und so kommt es ihm zugute, dass die Menschen erkennen, dass sie in einer Simulation leben, die lediglich einen Dimensionswechsel oder eine Erweiterung des Wahrnehmungsspektrums vornimmt. Dabei müssen sie dann die Anstrengung der Hingabe und der Verarbeitung des Traumas in Verbindung mit der Erhöhung der Schwingung auf sich nehmen.

Dies erlaubt Luzifer, sein Simulationsmodell (früher Reinkarnationsmodell genannt) als etwas Notwendiges zu verkaufen, und das Simulationsgefängnismodell wird zu einem Bewusstseinsverbesserungsmodell.

300x250 boxone

Das ist so, als würde man die 15-Minuten-Stadt als etwas Bequemes und Positives verkaufen, während man in Wirklichkeit die modernen Konzentrationslager sehen sollte.

Luzifer ist der Großmeister der Trickserei. Durch seine Tricks und Täuschungen sind wir überhaupt erst in seinen Simulationszyklus eingetreten. Aber um das zu verstehen, muss man ein wenig mehr forschen.

Daher ist das Konzept, die Schwingung zu erhöhen, in der Liebe zu stehen und Traumata zu verarbeiten, das ultimative Konzept, um die Tatsache zu verschleiern, dass die notwendigen Menschen bald verschwinden werden, wenn die Superkuppel eingeschaltet wird.

Diejenigen, deren Bewusstsein nicht die richtige Schwingung erreicht hat(was auch immer das sein mag), werden nicht in die fünfte Dimension wechseln. In Wirklichkeit sind die verschwundenen Menschen diejenigen (dieses Bewusstsein), deren Avatar in Luzifers Kopie der ursprünglichen Simulation nicht geimpft worden ist. Ja, der Impfstoff spielt die Hauptrolle!

„Aber gerade in den alternativen Medien sind viele ungeimpft.“ Ja, das mag zum Teil richtig sein. Viele werden sich wahrscheinlich ohnehin als heimlich Geimpfte herausstellen. Es kommt darauf an, wie Ihr Bewusstsein konditioniert ist, an ein bestimmtes Modell zu glauben.

Wenn Sie z. B. christlich konditioniert sind, dann gilt eigentlich das gleiche Prinzip. Wenn Sie an die Erlösung durch Jesus glauben, dann können zwei Dinge passieren, wenn Sie den Super Dome hochfahren (während des hier so viel diskutierten Phönix-Moments).

Entweder Sie sind ungeimpft und Ihr Bewusstsein verlässt Ihren Avatar oder Sie werden von Ihrem Prediger davon überzeugt, dass der Impfstoff ein Geschenk Gottes ist und treten in die Ära des Antichristen ein. Die eine Gruppe wird in den Tunnel des Lichts (den Pfützentunnel) eintreten, wo Jesus mit ausgestreckter Hand steht (in der Illusion, dass er kommt, um seine Braut zu holen); die andere Gruppe wird noch eine Weile in der Enttäuschung verharren müssen, dass sie ihre Beziehung zum Herrn hätte verbessern sollen.

Für diejenigen, die an das Lucis Trust Simulationsmodell glauben, werden sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Menschen den Übergang in die fünfte Dimension erleben. Wenn Sie geimpft sind und an den Übergang in die fünfte Dimension glauben, dann werden Sie das Phönix-Phänomen als den Übergang in die neue Welt (die fünfte Dimension) erleben.

Wenn Sie nicht geimpft sind, dann sind Sie darauf konditioniert zu glauben, dass der angebotene Tunnel des Lichts Sie in die fünfte Dimension bringen wird. Ist es nicht mega-schlau, wie Luzifer seine Pläne so arrangiert hat, dass es fast kein Entkommen gibt?

Erst wenn Sie durchschauen, dass das gesamte Modell, einschließlich der zweiten Schicht, Teil von Luzifers Simulationslauf-Bewusstseinsgefängnis-Modell ist, erst dann werden Sie wissen, dass Sie den angebotenen Lichttunnel ablehnen und zum Original zurückkehren müssen.

Dafür müssen Sie keine Übungen machen, die Ihre Schwingung erhöhen, Sie müssen keine Regressionstherapie oder den Trauma-Bullshit machen; Sie müssen auch nicht konvertieren oder meditieren. Alles, was Sie tun müssen, ist, durch Lucis Simulationsmodell hindurchzusehen.

Ist das schwierig? Nein, es ist ziemlich einfach. Es wird hier in zwei Büchern erklärt, und Sie können diese beiden Bücher tatsächlich an einem Tag lesen.„Ja, aber wie kann ich wissen, ob das die Wahrheit ist?„

Das ist das Schöne daran: Wenn Sie es einmal gesehen haben, können Sie es nicht mehr vergessen. Es ist so kindlich einfach und erklärt so viel über Geschichte, Mythologie, Religion, Astrologie und Prophezeiungen, dass es tatsächlich von der Theorie zu tiefem inneren Wissen führt.

Sie führt zu einem Wissen auf der Bewusstseinsebene.

Finden Sie es in Buch 1 und Buch 2 selbst heraus. Es liegt an dir, wem du vertraust: den Torwächtern von Lucifer Trust oder deinem eigenen inneren Wissen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 29.09.2023