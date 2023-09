Mehrere Top-Fernwahrnehmer warnen vor einem „Weltuntergangsereignis“ zum Jahresende (Video)

Mehrere hochrangige Hellseher haben gewarnt, dass sich bis Ende dieses Jahres ein katastrophales Ereignis ereignen wird, das den Lauf der Menschheit dauerhaft verändern wird.

Mittlerweile ist sich die breite Öffentlichkeit der Operationen unter falscher Flagge bewusst, die von der Elite durchgeführt und dann jemand anderem in die Schuhe geschoben werden.

Sie werden jetzt regelmäßig in Echtzeit in den sozialen Medien aufgerufen. Und die Machthaber geraten in Panik, weil sie uns nicht länger austricksen können.

Infowars.com berichtet: Den wissenschaftlichen Daten zufolge verfügen fast alle Menschen über ein gewisses Maß an psychischem Bewusstsein. Und einige von uns werden sich dessen sehr bewusst.

Der Begriff „Remote Viewing“ („Fernwahrnehmung“) wurde vom US-Verteidigungsministerium geprägt, als es damit begann, Menschen in diesem Bereich auszubilden. Es ist die Kunst, ein unbekanntes Ziel aus beliebiger Entfernung mit dem geistigen Auge zu betrachten und genaue Daten abzurufen.

Um diese Daten zu verfeinern, arbeiten Remote Viewer als Team zusammen und suchen nach redundanten Daten.

Remote Viewing-Teams wie die Future Forecasting Group arbeiten mit einem Doppelblindprotokoll. Das bedeutet, dass sie nicht wissen, wo oder was das Ziel ist. Die Informationen, die ihnen gegeben werden, sind eine willkürlich festgelegte Zahl, wie zum Beispiel; A9I5-Q7K4.

Während sie das Ziel in einem meditativen Zustand der Konzentration blind betrachten, tauchen Bilder in ihrem Kopf auf, die sofort skizziert und gesammelt werden.

Die Future Forecasting Group war erfolgreich bei der Vorhersage des Zwischenfalls im Panamakanal, der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Ukraine, der Halloween-Massenpanik in Südkorea, der Polizeigewalt beim kanadischen Trucker-Protest und vielen anderen. Diese finden Sie alle unter Future Forecasting Group.com.

Der Future Forecasting Group wurde kürzlich das Ziel der nächsten Finanzkrise zugewiesen. Aufgrund ihres doppelblinden Protokolls erhielten sie lediglich eine willkürliche Zahl. (Baba Vangas Prophezeiungen, die die Welt im Jahr 2024 verändern werden)

Doch die Zuschauer waren alle von überwältigenden Bildern eines katastrophalen Ereignisses abgelenkt. Sie alle sahen dasselbe. Massive Explosionen mit mehreren Einschlagpunkten, kleine Partikel und vom Himmel fallende Trümmer führen dazu, dass Menschen an Cäsium erkranken, dem gefährlichsten aller radioaktiven Isotope – wie in einem Schmutzige-Bombe-Szenario verwendet. Sie sahen Polizeikontrollpunkte, Menschen, die unter der Erde Schutz suchten, und einen Exodus traurig aussehender Menschen.

Remote Viewing gibt es schon seit Jahrtausenden in schriftlichen Aufzeichnungen. Und wird in den aktuellen wissenschaftlichen Aufzeichnungen seit Jahrzehnten wiederholt. Laut dieser Arbeit sind die meisten Menschen dazu in der Lage. Und deshalb funktioniert das Predictive Linguistics-Programm von Clif High.

Durch das Lesen der gesamten menschlichen Sprache im World Wide Web listet das Programm wiederholte Wörter und Phrasen in allen Sprachen auf und schafft so einen makroskopischen Überblick über das, worüber jeder spricht.

Wenn also alle Menschen Hellseher sind, ob sie es wissen oder nicht, dann würde man es im kollektiven Geschwätz sehen. Besonders bei traumatischen Ereignissen. Je größer das Trauma, desto mehr Menschen äußern ihre Angst online.

Und Schlüsselwörter lassen sich finden. Wie zum Beispiel das Wort „ejecta“, das in Clif Highs Werken auftaucht. Was das gleiche Ereignis zeigt.

Die prädiktive Linguistik zeigt einen Zeitrahmen auf, in dem ein großes Ereignis zu dem Zeitpunkt stattfindet, an dem die Spannungssprache endet und die Freisetzungs-Sprache beginnt.

Die Spannungssprache ist das psychische Bewusstsein vor einem Ereignis. Und die Freisetzungs-Sprache ist das Ereignis selbst, wie jeder darauf hingewiesen wird.

Auf dieser Grundlage geht Clif High davon aus, dass dieses Ereignis gegen Ende dieses Jahres stattfinden wird.

Sowohl die Predictive Linguistics als auch die Future Forecasting Group erkannten, dass dies eine Entscheidung war, die von einer Fraktion der Regierung getroffen wurde.

Mehrere sahen, wie ein Knopf gedrückt wurde.

Und sie schlagen vor, dass es vielleicht nie passieren wird, wenn genügend Augen auf die Machthaber gerichtet sind.

Auswahl einiger Kommentare unter dem Infowars.com Video:

Ja. Aber dennoch. Für die Zeit, in der wir jetzt leben, ist das ziemlich subjektiv. Praktisch alle zwei Monate kommt es zu einer großen Katastrophe. Massenfabrikbrände. Katastrophe in Ostpalästina.

DEW-Brände auf Maui, dann auf Teneriffa, dann in Quebec und dann in Griechenland. Möglicherweise sind inzwischen über 20.000 Menschen bei der Überschwemmung in Libyen in der vergangenen Woche ums Leben gekommen. Und jetzt ein Erdbeben der Stärke 5,0 in Jamaika!

Ganz zu schweigen von den Unruhen, den Unruhen, den politischen Inhaftierungen und der Massenkorruption. Entschuldigung. Betiteln Sie mich als unbeeindruckt. Vorerst jedenfalls!

Der Grund, warum die Apokalypse also noch nicht stattgefunden hat, liegt darin, dass die Menschen darüber gesprochen und sie vorhergesagt haben und daher ein tatsächliches Ereignis einer solchen Apokalypse abgewehrt haben. Denn wenn Fernbeobachter immer so etwas sehen und es Millionen von Menschen mitteilen, die darüber reden, stecken die Machthaber ohne einen Plan fest, den es so noch nie gegeben hat.

Zumindest habe ich das daraus abgeleitet. Wenn also die Kabale den Plan in die Tat umsetzt und es hier vorhergesagt wurde, werden wir sagen, dass Alex Jones Recht hatte, und daher wiederum seine Anhängerschaft erhöhen und seine Legitimität erhöhen, was wiederum noch mehr Menschen der Freiheit hervorbringt, die bereit sind, das Böse zu bekämpfen.

Hallo Greg, vielen Dank für dieses Video. Ich möchte nur ein paar Kommentare abgeben.

1) Ich stimme Cliff High zu, wie es auch in der Geschichte von Jona und Ninive im Alten Testament heißt: Wenn die Menschen über eine drohende Katastrophe informiert werden und Buße tun, kann sie vermieden werden.

Es sollte eine Petition der Regierung sein, aber vielleicht wählt der Kongress einen Tag, an dem er zumindest einen Sack und Asche für all seine ungeheuerlichen Missetaten überbringt.

2) Wenn man auf den Urvater der Fernwahrnehmer, Ingo Swan, zurückgeht, bemerkte er, dass er nach dem, was ich gelesen habe, keine Lotteriezahlen, Börsentrends usw. auswählen konnte, da irgendwie die Gier, die mit dem Prozess verbunden war, alle genauen Ergebnisse trübte. Ebenso, oh Gott, ich kann mich nicht an das Zitat erinnern, aber irgendwo im Alten Testament gibt es einen echten Propheten, der dem König sagt, er solle nicht in die Schlacht ziehen, und alle anderen Propheten des Königs sagen, er solle in die Schlacht ziehen.

Und der wahre Prophet erklärt, dass all den vielen (bezahlten?) Könige, den Propheten, ein lügnerischer Geist gesandt wurde. Der König zieht in die Schlacht, verliert und wird, glaube ich, getötet. Ich habe 99,9 % jeglichen Respekts verloren, den ich hätte haben können, denn ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wie sie sich jetzt nennen, mit ihrem Abonnementmodell und ihren Krypto-Preisvorhersagen.

Die göttliche Gabe der Voraussicht ist kein Scherz und ein solcher Ansatz ist eine Abscheulichkeit. Es mag von Nutzen sein, wenn sie einige Dinge intuitiv zur Kenntnis nehmen, man sollte jedoch vorsichtig sein und den Aussagen der Söldnerpropheten zu viel Wert beimessen.

Denken Sie daran, wie oft unser Herr und Erlöser sagte: „Fürchte dich nicht.“ Es gibt einige, die sich gerne von fehlgeleiteter Angst ernähren, nicht wahr? Und was die Katastrophen angeht, nun, wir sind satt geworden und können uns auf alles freuen, was wir uns nur wünschen können, wie der heilige Petrus, glaube ich, schrieb in einem Brief: „So wie die erste Welt in einer Flut endete, so ist auch diese Welt dazu bestimmt, im Feuer zu enden … also sei heilig“ oder so ähnlich.

Ich möchte Ihnen also noch einmal aufrichtig für die Informationen danken. Ich würde mich vor den Untergangsstimmungen einer Gruppe hüten, die künftige Preisprognosen für Kryptowährungen verkauft. Aber zum Teufel, wir werden sehen.

Wir alle können es aus der Ferne sehen, Sie brauchen nur Training, es ist eine uralte Praxis, die Sie alle umsetzen können. Es beginnt mit einer sauberen Ernährung, damit Ihr Körper mehr Energie sparen kann, und der Erhöhung der Schwingung Ihrer Zellen … es kann von allen durchgeführt werden.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 27.09.2023