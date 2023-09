Die US-Regierung plant den Einsatz „riesiger Staubsauger“, um Kohlendioxid aus der Luft zu saugen

Teile die Wahrheit!

Was plant die Biden-Regierung zu tun? Ja, Sie haben die Überschrift richtig gelesen. Joe Biden und seine Schergen treiben den Plan voran, mit „riesigen Staubsaugern“ Millionen Tonnen Kohlendioxid aus der Luft zu entfernen. Von Michael Snyder

Wenn das für Sie wie eine wirklich dumme Idee klingt, dann deshalb, weil es eine wirklich dumme Idee ist. Wir befinden uns in den allerersten Anfängen einer schrecklichen globalen Nahrungsmittelkrise, und Pflanzen brauchen Kohlendioxid, um zu wachsen.

Wenn wir einen Weg finden könnten, das gesamte Kohlendioxid aus unserer Atmosphäre zu entfernen, würden alle Pflanzen sterben und die Menschheit würde schnell verhungern. Wenn wir also mit Kohlendioxid herumspielen, spielen wir buchstäblich mit einem lebensspendenden Gas herum, das Leben auf diesem Planeten ermöglicht.

Aber wenn es darum geht, Dinge durcheinander zu bringen, sollten wir Joe Bidens Fähigkeit niemals unterschätzen. Am Freitag gab seine Regierung bekannt, dass mehr als eine Milliarde Dollar für „riesige Staubsauger“ in Louisiana und Texas ausgegeben werden, mit denen riesige Mengen Kohlendioxid aus der Luft gesaugt werden sollen …

Die Biden-Regierung kündigte am Freitag ihre erste große Investition an, um die CO2-Entfernungsindustrie in den USA anzukurbeln – etwas, das laut Energieexperten von entscheidender Bedeutung ist, um die klimaschädlichen Emissionen des Landes unter Kontrolle zu bringen.

Projekte zur direkten Luftabscheidung ähneln riesigen Staubsaugern, die Kohlendioxid aus der Luft saugen und dabei Chemikalien verwenden, um das Treibhausgas zu entfernen. Nach der Entfernung wird CO2 unter der Erde gespeichert oder in Industriematerialien wie Zement verwendet.

Am Freitag gab das US-Energieministerium bekannt, dass es 1,2 Milliarden US-Dollar ausgibt, um zwei neue Demonstrationsprojekte in Texas und Louisiana zu finanzieren – den South Texas Direct Air Capture Hub und das Project Cypress in Louisiana. (Whistleblower deckt das schändliche Chemtrail-Programm der britischen Regierung auf (Video))

Das wird wirklich passieren.

Laut Energieministerin Jennifer Granholm werden diese „riesigen Staubsauger“ jedes Jahr über 2 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus unserer Atmosphäre entfernen können …

Granholm sagte, dass die Projekte voraussichtlich jährlich mehr als 2 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus der Luft entfernen werden, sobald sie in Betrieb sind – das entspricht der Entfernung von fast 500.000 Benzinautos von der Straße.(PAUKENSCHLAG: Linienflug-Pilot mit 34 Jahren Erfahrung entlarvt das Chemtrail-Programm: „Sie machen das schon seit Jahren.“)

Ihre Steuergelder werden dieses Projekt finanzieren.

Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal einen Blick auf die Abzüge auf Ihrem Gehaltsscheck werfen.

Ein Projekt dieser Art läuft in Island bereits, aber die „riesigen Staubsauger“, die die Biden-Regierung aufstellen wird, werden das, was Island bisher getan hat, absolut in den Schatten stellen …

Ein weiteres Projekt in Island, das 2021 eröffnet wurde, entfernt täglich etwa 10 Tonnen CO2, etwa die gleiche Menge Kohlenstoff, die 800 Autos pro Tag ausstoßen. Der Betreiber dieses Projekts, Climeworks, sagte damals, es sei das größte der Welt.

Allein die US-amerikanischen Direct-Air-Capture-Projekte könnten die weltweite Kapazität für diese Technologie um das 400-fache steigern, sagte Sasha Stashwick, Policy Director bei Carbon180 – einer unabhängigen gemeinnützigen Organisation, die sich auf die Entfernung von Kohlenstoff konzentriert.

„Die Branche steckt derzeit noch in den Kinderschuhen“, sagte Stashwick gegenüber CNN. „Dies sollen die ersten kommerziellen Einsätze im Megatonnen-Maßstab sein. Es ist eine sehr, sehr große Sache.“

Natürlich ist dies nicht die einzige wirklich dumme Idee, die sich die führenden Politiker der Welt im Kampf gegen den Klimawandel ausgedacht haben.

In Irland sind die Landwirte äußerst beunruhigt über Berichte, dass sie möglicherweise bald gezwungen sein könnten, 200.000 Kühe zu töten, damit die Regierung die Klimaziele erreichen kann …

Irische Landwirte sind in den letzten Wochen auf die Straße gegangen, nachdem Berichte über einen Plan der Regierung aufgetaucht waren, 200.000 Kühe zu töten, um die Klimaziele zu erreichen.

Die umstrittene Gesetzgebung zur Reduzierung der Emissionen um 25 Prozent zwischen 2018 und 2030 wurde letztes Jahr geplant, wobei die Landwirte Bedenken hinsichtlich möglicher Keulungen äußerten. Der Irish Cattle Breeding Federation teilte Beef Central letztes Jahr mit, dass er glaubt, das Ziel durch verbesserte Genetik erreichen zu können.

Allerdings wurden die Bedenken hinsichtlich der Keulung kürzlich verstärkt, als ein lokales Medienunternehmen einen Regierungsbericht fand, der die Keulung von 200.000 Kühen vorschlug, um das Ziel zu erreichen.

Warum in aller Welt sollte die irische Regierung so etwas überhaupt in Betracht ziehen, wenn wir uns doch mitten in einer großen globalen Nahrungsmittelkrise befinden ?

Ich verstehe es einfach nicht.

Anderswo in Europa wird die niederländische Regierung eine große Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe aufkaufen und schließen, um „die Stickstoffverschmutzung zu verringern“ …

Die Europäische Kommission teilte am Dienstag mit, sie habe zwei niederländische Pläne im Gesamtwert von 1,47 Milliarden Euro (1,61 Milliarden US-Dollar) genehmigt, mit denen Viehzüchter aufgekauft werden sollen, um die Stickstoffverschmutzung zu verringern. Sie seien nach den Vorschriften für staatliche Beihilfen zulässig.

Die Niederländer müssen den übermäßigen Stickstoffgehalt reduzieren, der zum Teil durch jahrzehntelange Intensivlandwirtschaft verursacht wird. Dieses Problem hat dazu geführt, dass Gerichte wichtige Bauprojekte blockieren, bis das Problem gelöst ist.

Wieder einmal verstehe ich einfach nicht, warum irgendjemand das für eine gute Idee halten sollte, wenn die UN doch sagt, dass 2,4 Milliarden Menschen auf dem Planeten nicht genug zu essen haben.

Aber diese Eliten hören nicht auf den gesunden Menschenverstand.

Sie werden einfach tun, was sie wollen, und der Rest von uns wird gezwungen sein, mit den Konsequenzen zu leben.

Leider scheinen einige dieser Eliten bereit zu sein, im Kampf gegen den Klimawandel völlig wahnsinnige Extreme zu unternehmen.

Vor einigen Jahren schlug ein WEF-„Bioethiker“ namens S. Matthew Liao tatsächlich vor, Menschen genetisch so zu verändern, dass sie eine Fleischallergie entwickeln …

Dies ist einer dieser seltenen Momente, in denen wir nicht wissen, ob wir Witze machen oder um unser Leben fürchten sollen. Bereiten Sie sich vor.

Ein virales Video zeigt, wie ein Bioethiker vorschlägt, Menschen so umzugestalten, dass sie allergisch auf Fleisch reagieren, um den Klimawandel zu kontrollieren.

Ein Video einer Podiumsdiskussion beim World Science Festival 2016 ist wieder aufgetaucht und hat in den sozialen Medien bei Tausenden Empörung ausgelöst. S. Matthew Liao spricht über die Reduzierung des Fußabdrucks der Menschheit auf dem Planeten.

Es gibt Leute, die tatsächlich herumsitzen und sich solche Dinge ausdenken.

Kürzlich machte ein Astronom an der Universität von Hawaii Schlagzeilen, als er vorschlug, wir sollten einen Asteroiden einfangen und ihn als Teil einer Vorrichtung verwenden, die als „Regenschirm“ zwischen uns und der Sonne fungieren würde …

Wissenschaftler auf der ganzen Welt arbeiten an unzähligen Möglichkeiten, die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern, darunter István Szapudi, ein Astronom am Institut für Astronomie der Universität von Hawaii, der eine neuartige Idee entwickelt hat, um die Menge an Sonnenlicht zu verringern, die auf unseren Planeten trifft.

In einem Artikel mit dem Titel „Solar Radiation Management with a Tethered Sun Shield“, der kürzlich in Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde , schlägt Szapudi vor, eine Art Regenschirm in einer nahezu gravitativ stabilen Region des Weltraums zwischen Erde und Sonne entlang der Sonne-Erde zu platzieren kombiniert mit einem eingefangenen Asteroiden als Gegengewicht, der den Planeten vor einem Bruchteil der Strahlen unseres Sterns schützen würde.

Er arbeitete an der Idee eines Raumschiffantriebs und las einen Artikel über Sonnensegel, was ihn dazu anspornte, sich mit Sonnenschirmen zu befassen.

Nein danke.

Wenn ich in den Himmel schaue, möchte ich die Sonne sehen.

Ich möchte nicht, dass mir ein riesiger Regenschirm die Sicht versperrt.

Mit genügend Zeit würden diese Freaks alle möglichen verrückten Pläne umsetzen.

Die gute Nachricht ist, dass ihnen die Zeit davonläuft.

Das globale System, das sie aufbauen wollen, wird letztendlich zusammenbrechen.

Das wird unweigerlich zu einer Zeit großen globalen Chaos führen, aber aus diesem Chaos wird etwas ganz anderes entstehen.

…

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 09.09.2023