Im Netflix-Film „They Cloned Tyrone“ wird die von Jamie Foxx gespielte Figur in einem geheimen Untergrundlabor einer Eliteorganisation geklont.

Seltsamerweise wurde Foxx ungefähr zur Zeit der Veröffentlichung des Films aus Gründen, die bis heute rätselhaft sind, ins Krankenhaus eingeliefert … und es kamen Gerüchte auf, dass er geklont wurde.

Hier ist ein Blick auf diese seltsame Situation und die in diesem Film verborgenen Botschaften.

Sobald „They Cloned Tyrone“ auf Netflix veröffentlicht wurde, wurde der Film als moderner Klassiker gepriesen. Der Film vermischt Blaxploitation der 1970er Jahre mit Elementen aus Comedy, Horror und Science-Fiction und wurde von Kritikern für seinen geschlechterübergreifenden Stil und die Leistung seiner Hauptdarsteller John Boyega, Teyonah Parris und Jamie Foxx gelobt.

Der Film beginnt als typischer Gangsterfilm mit düsteren Szenen mit Drogendealern, Zuhältern und ihren sprichwörtlichen Hacken. Allerdings wird es sehr schnell sehr verschwörerisch, als die Protagonisten eine seltsame Entdeckung machen: Die Menschen in ihrer Nachbarschaft werden durch Drogen, die in Lebensmitteln, Getränken und Schönheitsprodukten enthalten sind, geistesgesteuert.

Schlimmer noch: Die wichtigsten Mitglieder der Gemeinschaft sind in Wirklichkeit Klone, die in einem Untergrundlabor einer mächtigen Eliteorganisation erschaffen wurden.

Hier wird es wirklich seltsam. Ein paar Monate vor der Veröffentlichung von They Cloned Tyrone wurde Jamie Foxx aus mysteriösen Gründen ins Krankenhaus eingeliefert, die bis heute rätselhaft sind. (Spezialeinheiten töten ehemaligen Klonwissenschaftler des Tiefen Staates?)

Sie haben Jamie geklont?

Nach seinem längeren Krankenhausaufenthalt, der zahlreiche Gerüchte auslöste (unter anderem über die Folge einer COVID-19-Impfung), ging Jamie Foxx in die Reha.

Ein paar Monate später tauchte Jamie in den sozialen Medien wieder auf und das Urteil lautete: Jamie Foxx wurde geklont. Einigen zufolge sieht Jamie Foxx anders aus und klingt anders.(Tiefer-Staat-Klone verfallen nach drei Jahren, teilt der Klonwissenschaftler dem Militär mit)

Mehrere Prominente ärgerten sich über die Gerüchte und wandten sich direkt an sie.

„Ich habe etwas durchgemacht, von dem ich dachte, dass ich es nie erleben würde“, sagte Foxx. „Ich weiß, dass viele Leute gewartet haben oder Updates hören wollten. Aber um ehrlich zu sein, ich wollte einfach nicht, dass du mich so siehst, Mann… Ich wollte nicht, dass du mich siehst, während mir die Schläuche herauslaufen. Und ich versuche herauszufinden, ob ich es schaffen werde.“

People would rather believe that Jamie is now a Clone or Ai, than the man was just seriously sick and damn near died… Cause he doesn’t look EXACTLY the same??? YOU look different after a bad cold! Smh weirdos.. https://t.co/EWklg56bnW

— ICE T (@FINALLEVEL) July 23, 2023