Die Welt steuert auf einen Showdown zu

Kein Wunder, dass die Welt jetzt darauf wartet, dass die gesamte von der khazarischen Mafia dominierte Weltordnung der Nachkriegszeit zusammenbricht und ihre Führung vor Kriegsverbrechertribunalen steht. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Sogar der falsche US-Außenminister Anthony Blinken musste zugeben: „Was wir jetzt erleben, ist mehr als ein Test für die Ordnung nach dem Kalten Krieg. Es ist das Ende.“

https://tass.com/world/1674495

Aus diesem Grund toben unter der Oberfläche alle möglichen Intrigen, während der Kampf um den Ersatz des zusammenbrechenden KM immer intensiver wird.

Ein sehr interessanter Vorfall dieser Art war die vorübergehende Festnahme des kanadischen Kriminalministers Justin Casttrudeau in Indien beim G20-Treffen letzte Woche. (Die khasarische Mafia versucht verzweifelt die Welt in den „Kampf gegen China und Russland“ zu verleiten)

Nach Angaben von Beamten des kanadischen Geheimdienstes entdeckten indische Drogenspürhunde „große Mengen illegaler Drogen an Bord“ von Casttrudeaus offiziellem Flugzeug.

300x250

Die indischen Behörden geben zu, dass die Drogenrazzia nur ein Vorwand war, denn ihre eigentliche Sorge galt Casttrudeaus Einsatz des „Khalistan-Terroristenunterstützers Jagmeet Singh und seiner Fußsoldaten“.

Indien und seine Unterstützer (also 90 % der Welt) werden „jetzt alle Verbindungen zu Kanada abbrechen, bis Casttrudeau und Singh zur Rechenschaft gezogen werden“.

Die offizielle Geschichte besagt, dass Castrudeaus Flugzeug aufgrund nicht näher bezeichneter mechanischer Probleme Verspätung hatte. Dann, in einer vermeintlich unabhängigen Entwicklung, „hat Kanada angekündigt, dass es eine Handelsmission nach Indien im Oktober verschieben würde, inmitten der angespannten Beziehungen zwischen den beiden Ländern.“

300x250 boxone

Die Wahrheit ist, dass Kanada unter dem satanistischen Casttrudeau-Regime mittlerweile zu einem internationalen Paria geworden ist. Der indische Kolumnist Ajit Datta bemerkt: „Justin Trudeau ist ein Maskottchen für alles, was heute in der Welt falsch läuft.“

Laut CSIS-Quellen ist Casttrudeau heute unter anderem einer der weltweit führenden Drogen-Geldwäscher.

Da die Taliban die Heroinproduktion in Afghanistan eingestellt haben, wurde die Produktion in den Irak verlagert und das Drogengeld werde über die Ukraine durch Kanada gewaschen, sagen die Beamten.

Die folgenden Videos und Bilder veranschaulichen andere kriminelle Aspekte des Casttrudeau-Regimes.

Videoplayer 00:00 01:30

„Der Grund, warum es ihm überhaupt noch erlaubt ist, in der Öffentlichkeit zu stolzieren, ist, dass er zusammen mit seinem Chef Klaus Schwab Rothschild und seinen Satanistenkollegen vor öffentlicher Gerechtigkeit und wahrscheinlicher Hinrichtung vor Kriegsverbrechertribunalen rechnen muss, sagen Beamte der White Dragon Society.“

Videoplayer 00:00 00:56

Obwohl ihr Untergang unvermeidlich ist, wird der Monat Oktober der Schlüssel dazu sein, dass dies eher früher als später geschieht.

Der Grund liegt natürlich darin, dass der US-Konzern erneut vor dem Bankrott steht, da das Geschäftsjahresende am 30. September näher rückt.

Einen Monat vor Schluss beläuft sich das Defizit für das Haushaltsjahr 2023 nun auf 1,52 Billionen US-Dollar, und bisher wurde keine Finanzierungsquelle dafür gefunden.

https://schiffgold.com/key-gold-news/us-gouvernement-runs-budget-surplus-in-august-but-its-not-really-good-news/

Dies gilt insbesondere nach dem Scheitern eines großen Vorstoßes der P2-Freimaurer, China davon zu überzeugen, das Geld auszugeben.

Der US-„Botschafter“ in Japan, Rahm Emanuel, und seine Satanistenkollegen dachten, die KM könnte einen weiteren Obama-Betrüger gegen die Chinesen anlocken, indem sie Kamala Harris als braunhäutige Sklavin als Präsidentin für den US-Konzern anboten.

Am Freitag veröffentlichte er auf X/Twitter die Behauptung, der chinesische Verteidigungsminister General Li Shangfu Li sei nicht zu einem geplanten Treffen mit dem Marinechef von Singapur erschienen, weil er „unter Hausarrest“ gestellt worden sei.

Emanuel flippte aus, weil Li goldgedeckte Anleihen unterzeichnen sollte, mit denen die US Corporation bis zum Jahr 2025 hätte überleben können. Nach Angaben des chinesischen Geheimdienstes hoffte man, bis dahin einen totalen Atomkrieg anzetteln zu können, um aus den Schulden herauszukommen.

Das Geschäft war seit März in Arbeit, und der Plan war, die Chinesen mit etwa 1,5 Billionen Dollar zu bestechen, wobei jeder Chinese etwa 1000 Dollar erhalten sollte. Dies sollte „helfen, die durch den Zusammenbruch des Immobiliensektors verursachten wirtschaftlichen Probleme zu überwinden“.

Stattdessen verhaftete der chinesische Präsident Xi Jinping Li zusammen mit über 200 Angehörigen der PLA-Raketentruppen und verhinderte so einen Atomkrieg, so die Quellen.

Das Verschwinden von Li steht übrigens nicht im Zusammenhang mit der Entlassung von Außenminister Qin Gang im Juli. Chinesischen Geheimdienstquellen zufolge wurde Gang entlassen, weil er eine Nachrichtenreporterin sexuell belästigt hatte.

https://www.theguardian.com/world/2023/sep/15/china-defence-minister-li-shangfu-missing

Die Quellen fügten hinzu, dass es in China wegen der Immobilienkrise derzeit kein Geld gibt und dass dies zu politischer Instabilität führt. Nichtsdestotrotz wissen die Chinesen, dass sie schmerzhafte Strukturreformen durchführen müssen und nicht versuchen dürfen, das Problem mit Falschgeld zu überspielen.

Auf das Scheitern dieses Anleihegeschäfts folgten am Samstag und Sonntag mehrere Gesprächsrunden zwischen hochrangigen chinesischen und amerikanischen Beamten in Malta. Wang Yi, Direktor des Büros der Kommission für auswärtige Angelegenheiten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), sagte dem nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan. „Chinas Entwicklung hat eine starke endogene Antriebskraft und folgt einer unvermeidlichen historischen Logik, und sie kann nicht aufgehalten werden.“

Als Beweis dafür traf sich in der Woche vom 15. bis 16. September eine Gruppe von 134 Ländern, die 80 % der Weltbevölkerung und mehr als zwei Drittel der UN-Stimmen repräsentieren, in Havanna, um eine „umfassende Reform der internationalen Finanzarchitektur und einen integrativeren und koordinierteren Ansatz für die globale Finanzverwaltung“ zu fordern.

https://en.granma.cu/cuba/2023-09-16/havana-declaration-on-current-development-challenges-the-role-of-science-technology-and-innovation

Auf dem Treffen stellte der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel Bermúdez fest, dass CocaCola mehr Geld für Werbung ausgibt als der Internationale Währungsfonds für die Unterstützung der am wenigsten entwickelten Länder und anderer einkommensschwacher Länder. Er fügte hinzu, dass „eine internationale Finanzarchitektur“, die 80 % der Welt in die Schuldensklaverei zwingt, „abgerissen werden muss“.

https://en.granma.cu/cuba/2023-09-16/havana-declaration-on-current-development-challenges-the-role-of-science-technology-and-innovation

Afrika ist in diesem Kampf gegen die Sklaverei führend. Der Sturz von Muammar Gaddafi in Libyen war ein Weckruf. Es stellte sich heraus, dass selbst der für AfriCom zuständige US-General sich weigerte, gegen Gaddafi zu kämpfen, als er herausfand, dass er mit denselben Al-Qaida-Dschihadisten verbündet war, gegen die seine Kameraden im Irak kämpften. Nach Angaben des französischen Journalisten Thierry Meyssan standen die britischen und französischen Geheimdienste hinter diesen Dschihadisten.

Der Sturz Gaddafis hat seine Feinde geweckt. Schwarze wurden wieder einmal von Arabern massakriert, auch wenn sie libysche Staatsbürger waren, und unter den unsensiblen Augen der westlichen Sieger in die Sklaverei getrieben… Die armen afrikanischen Staaten, die von Libyen wirtschaftlich unterstützt wurden, brachen zusammen, angefangen mit Mali. Meyssan macht den Gehorsam gegenüber den Amerikanern für den Verlust von Frankreichs afrikanischen Verbündeten (Kolonien) verantwortlich.

https://www.voltairenet.org/article219665.html

Trotz ihrer Isolation kämpfen die Satanisten natürlich mit allen Mitteln, um an der Macht zu bleiben und sich der Justiz zu entziehen, und zwar mit der üblichen Kombination aus Terror, Mord, Identitätsdiebstahl, Bestechung, Erpressung usw.

Sie flippen jedoch aus, weil ihr Versuch, sich mit Biowaffen und giftigen Impfstoffen durch Völkermord aus der Affäre zu ziehen, scheitert.

Sogar die Propagandamedien der Konzerne geben zu, dass nur noch 17 % der Amerikaner so gehirngewaschen sind, dass sie sich impfen lassen. Es ist erstaunlich, dass sogar ein solcher Prozentsatz übrig bleibt.

Die US Centers for Disease Control selbst sagen, dass eine Million mRNA-Covid-Spritzen für Jugendliche 0-1 Covid-Todesfälle verhindern und 100.000-200.000 schwere Nebenwirkungen verursachen werden.

https://revolver.news/2023/09/before-you-get-your-teen-jabbed-you-need-to-see-what-the-cdc-just-admitted-to/

Ihre Studien zeigen auch, dass das Risiko für Myokarditis, eine Autoimmunerkrankung, die eine Entzündung des Herzens verursacht, bei Geimpften um 13.300 % höher ist als bei Ungeimpften.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788346

Als die CDC-Spitzenbeamtin Carol Baker gefragt wurde, wie man mit den Ungeimpften umgehen solle, sagte sie: „Wir werden einfach alle Weißen in den Vereinigten Staaten loswerden“.

Selbst der Chef der Weltgesundheitsorganisation, der internationale Terrorist Tedros, hat zugegeben, dass er persönlich nicht geimpft ist.

Nachdem die Biowaffen- und Impfstoffkampagne vor ihren Augen verpufft ist, versuchen die KM nun, mit Hilfe von Mikrowellen und anderen Instrumenten der Wetterkriegsführung den „Klimawandel“ zu nutzen, um die Welt zu terrorisieren und zu unterwerfen.

Der Wetterkrieg dient auch der Geldwäscherei. Deshalb erlebten die USA in den ersten acht Monaten des Jahres 2023 23 separate Wetter- und Klimakatastrophen in Milliardenhöhe – die größte Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen. Das Geld geht meist in Verwaltungsgebühren „verloren“.

Es kommt auch zu offenem Diebstahl. In dem Video unten sagt ein Bewohner von Maui, dass er sich nicht an die Regeln hält.

„Die FEMA hat all die Sachen weggenommen, die die Einheimischen am Straßenrand verteilt haben. Sie haben es allen weggenommen. Warum?“

Falls Sie nicht glauben, dass dies durch Waffen verursacht wurde, hören Sie sich an, wie der pensionierte Feuerwehrkapitän Mathew Dakin die Beweise für den Einsatz solcher Waffen in Kalifornien beschreibt.

Weitere Beweise dafür, dass der „Klimawandel“ eine Fälschung ist, liefert der australische Sky News-Moderator Alan Jones:

„CO2 macht 0,04% der Atmosphäre aus und der Mensch ist für 3% dieser 0,04% verantwortlich. Das ist so, als würde man sagen: ‚Auf der Harbour Bridge liegt ein Zuckerkörnchen. Reinigen Sie die Brücke, sie ist schmutzig.

Der gefälschte Biden erzählt der Welt sogar, dass seine Regierung „die Anzahl und Intensität extremer Wetterereignisse erhöhen“ wird.

Dann plötzlich in Libyen: „Oh, sieh mal, noch mehr Klimawandel.“ Die riesige Flut dort „war KEINE Naturkatastrophe, wie wir wissen“, sagen Mossad-Quellen. Die 2 Dämme wurden absichtlich von der KM zum Einsturz gebracht, als Warnung, um das freie libysche Öl für Europa nicht abzuschneiden, erklären sie.

(Siehe beigefügtes kurzes Video)

Die KM versucht auch immer noch verzweifelt – und erfolglos – die Wahrheit zu zensieren.

Ian Sams, ein Sprecher des White House Counsel’s Office, schrieb in einem „Memo an die redaktionelle Führung“ bei den großen Nachrichtenagenturen, dass die Untersuchung des Senats über Bidens Verbrechen „keine Beweise dafür hat, dass Joe Biden etwas Falsches getan hat“, was „bei den Nachrichtenorganisationen die Alarmglocken schrillen lassen sollte“.

https://nypost.com/2023/09/13/biden-impeachment-white-house-to-send-letter-urging-news-outlets-to-scrutinize-inquiry/

Sogar der „Faktencheck“ des Propagandasenders CNN zu den Behauptungen im Rahmen der Untersuchung zur Amtsenthebung Bidens bestätigt dies: Die Bidens erhielten 20 Millionen Dollar über Briefkastenfirmen

Ein FBI-Informant behauptet, er habe 10 Millionen Dollar Bestechungsgeld erhalten

Joe Biden nahm an Gesprächen mit Geschäftspartnern von Hunter teil

Sechs Banken haben über 150 Berichte über verdächtige Aktivitäten eingereicht.

Der folgende Clip zeigt, dass das neu entdeckte Interesse von CNN an der Wahrheit zu wenig ist und zu spät kommt.

Ein weiteres Beispiel für gescheiterte Zensur ist der Versuch, einen Dokumentarfilm über unsere von der Drogenmafia kontrollierten „Führer“ zu verbieten.

Die Wahrheit ist auf dem Vormarsch. Ein aktuelles Beispiel ist das Interview von Tucker Carlson mit dem argentinischen Präsidentschaftskandidaten Javier Milei, einem Libertären, der die Zentralbanken abschaffen will, das über 367 MILLIONEN Mal aufgerufen wurde.

In einem anderen Beispiel wurde ein Social-Media-Posting, das die außerordentliche Summe enthüllte, mit der Bill Gates von der Covid-Pandemie profitierte, in nur zwei Tagen millionenfach aufgerufen.

Der populäre X-Account Pelham teilte den Beitrag und schrieb: „Bill Gates kaufte im September 2019 1.038.674 Aktien von BioNTech (Pfizers Partner für seine mRNA-Covid-Spritzen)… zu einem Preis vor dem öffentlichen Angebot von $18.10 pro Aktie… nur wenige Monate vor der Ankündigung der Pandemie… Gates stieß seine Aktien im November 2021 zu einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 300 Dollar pro Aktie ab… an demselben Tag, an dem er sagte: ‚Wir brauchen eine neue Art der Impfung, denn die Impfstoffe *haben die Übertragung nicht gestoppt*‘, trotz all seiner früheren gegenteiligen Behauptungen.

https://thepeoplesvoice.tv/millions-demand-bill-gates-is-arrested-for-crimes-against-humanity-after-covid-profiteering-exposed/

Außerdem entlarvt Dr. Peter McCullough das gesamte KM-WEF SYNDICATE vor dem Europäischen Parlament in einem viralen Video, das unten zu sehen ist.

Unter diesen Umständen gehen die Ratten gegeneinander vor, wie sie es immer tun. Wenn Sie Zeit haben, sehen Sie sich diesen ausführlichen Artikel mit Fakten an.

Ehemalige Beamte der Zelensky-Verwaltung sprechen mit NATIONAL FILE: Zelensky wird der Geldwäsche, des Diebstahls von amerikanischem Geld, der Verfolgung von Gegnern, des Kokainkonsums, des Verkaufs seiner Waffen, der Annahme von russischem Geld und mehr beschuldigt

https://nationalfile.com/former-zelensky-administration-officials-speak-to-national-file-zelensky-accused-of-money-laundering-stealing-american-money-persecuting-opponents-cocaine-use-selling-his-weapons-taking-russian/

Auch der Kinderhandel von KMs wird aufgedeckt. Die ukrainische Regierung und die NATO nutzen Fronten wie „Phoenix“ und „White Angel“, um Kinder illegal zu entführen und zu verkaufen.

Iwan Bakanow, ehemaliger Leiter des ukrainischen Sicherheitsdienstes, ermächtigte die Organisation „Phönix“, Zwangsevakuierungen von Kindern aus Gebieten in der Nähe von Kriegsgebieten durchzuführen, und erteilte den direkten Befehl, „die härtesten Maßnahmen“ gegen Bürger zu ergreifen, die nicht bereit waren, ihre Kinder bei so genannten Evakuierungsaktionen freiwillig abzugeben, so polnische Geheimdienstquellen.

Admiral Anthony Radakin, einer der wichtigsten NATO-Berater von Präsident Zelensky, und der Oberbefehlshaber der AFU Valery Zaluzhny seien ebenfalls involviert, heißt es. Die ukrainische Bevölkerung ist gezwungen, Kinder in Kellern und verlassenen Wohnungen zu verstecken, um zu verhindern, dass sie entführt und verschleppt werden. Lesen Sie die vollständige Untersuchung hier:

https://fondfbr.ru/en/articles/zelensky-nato-white-angels-phoenix-en/

Wie absurd böse das ukrainische Regime geworden ist, zeigt sich daran, dass es spezielle Uniformen für schwangere Frauen entwickelt, die an der Front kämpfen.

Die khasarische Mafia beginnt sogar, ihr Gesicht zu zeigen. Trotz ihrer jüdischen Kostüme sollte man sich nicht täuschen lassen, sie sind Satanisten

„Warum lassen wir zu, dass Kinder über die Grenzen verschleppt werden, nicht nur unsere eigenen Kinder, sondern auch die Kinder anderer Völker? Niemand erwähnt die 60.000 ukrainischen Kinder, die einfach verschwunden sind“, sagt Colonel Douglas MacGregor. „Es ist an der Zeit, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, wir müssen die Kriminalität zerschlagen, wir müssen die Integrität des Wahlprozesses wiederherstellen. Die meisten Menschen in Washington erinnern uns an die, die wir früher in Bars zur Unterhaltung verprügelt haben. Habt keine Angst vor diesen Leuten“, sagt er.

Unterdessen hat US-Präsident Joe Biden mit einem Kuss auf das Denkmal von John McCain in Vietnam gezeigt, für wen er arbeitet. McCain wurde wegen Hochverrats hingerichtet.

In einem weiteren öffentlichen Eingeständnis des Bösen sagte der Avatar Nancy Pelosi zu Anderson Cooper Vanderbilt auf CNN: „Ich bin eher reptilienartig und kaltblütig“.

Übrigens sieht es so aus, als sei auch Senator John Fetterman durch einen Avatar ersetzt worden. Seine Unterarmtattoos sind verschwunden. „Das Original starb an den Spritzen, die einen Schlaganfall auslösten“, heißt es bei der CIA.

Als nächstes sehen Sie sich die italienische Premierministerin Georgia Meloni an. Sie sieht aus wie Zelensky. Noch ein Kokainkonsument?

Die offensichtliche Kriminalität und die Kompromisse ihrer „Führer“ zwingen die Menschen dazu, aufzuwachen und sich zu wehren, selbst im ehemals gehirngewaschenen Westen.

Zum Beispiel hat die Polizei einen bewaffneten Mann verhaftet, der sich als Bundesagent ausgab, als er eine Veranstaltung von John F. Kennedy Jr. in Los Angeles infiltrierte.

In New Mexico hat die örtliche Polizei den Versuch von WEF PUPPET-Gouverneur Luhan Grishams abgelehnt, die Bürger zu entwaffnen.

In Chicago warnen schwarze Einwohner davor, dass illegale Einwanderer eingeschleust werden und das Wahlrecht erhalten, um die Amerikaner zu entmündigen.

Im Vereinigten Königreich sieht sich die Regierung gezwungen, die 15-Minuten-Agenda für Städte aufzugeben, weil fast alle ULEZ-Kameras zerstört wurden und über 50 000 Menschen sich weigern, die Bußgelder zu zahlen.

Auch in Holland werden Dutzende von Politikern, Regierungsbeamten, Polizeichefs und anderen Verrätern zum Rücktritt gezwungen. Sogar die „Mainstream-Medien“ beginnen zu erkennen, dass die Zahl der bewussten Menschen nicht Tausende, sondern Millionen beträgt und dass sie von Anwälten unterstützt werden.

Umfangreiche Klagen gegen Kriminalitätsminister Mark Rutte und seine kriminelle Bande enthüllen, dass das Land in Wirklichkeit von einem undemokratischen privaten Weltwirtschaftsforum geführt wird.

Auch in Israel ist ein unerklärter Bürgerkrieg im Gange, da Zehntausende in der 35. Woche in Folge gegen das rechtsextreme israelische Kabinett demonstrieren.

Auch israelische Patrioten haben uns auf diese Münze aufmerksam gemacht, die die Beteiligung ihrer Regierung an Verbrechen wie 9/11 zeigt.

Wenn es dem US-Militär nicht gelingt, gegen die Kriminellen vorzugehen, die ihre Regierung entführt haben, bereitet sich der Rest der Welt darauf vor, Maßnahmen zu ergreifen; sogar auf dem US-Festland.

Als Zeichen dafür, dass eine Art militärischer Schritt gegen die USA möglich ist, haben sich letzte Woche Militärdelegationen aus China, Russland, den meisten lateinamerikanischen Ländern und vielen anderen Ländern in Mexiko versammelt.

Wenn das US-Militär an den Grenzen Chinas und Russlands operieren wird, haben diese Länder wohl beschlossen, in gleicher Weise zu reagieren.

Nehmen Sie also bitte Ihre Telefone in die Hand und zwingen Sie das Militär zum Handeln.

…

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 21.09.2023