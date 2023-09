Die Zeichen deuten auf ein „großes Ereignis am 23. und 24. September hin! (Videos)

Obwohl man sich sofort fragen muss, ob die Absicht nicht darin besteht, den Menschen mit dieser Art von Vorhersage eine Art Maya-Kalender-Gefühl zu vermitteln, so dass sie keine Warnung oder Vorhersage mehr ernst nehmen. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Man muss sich auch fragen, ob es menschlich möglich ist, eine solche Zusammenstellung zu machen. Es muss mit KI gemacht worden sein. Das Datum 23. September stach jedoch heraus, weil ich zuvor einen Artikel über den 24. September 2023 als möglichen Phoenix-Moment geschrieben hatte.

Schauen Sie sich die Videozusammenstellung unten an und beachten Sie die bemerkenswerten Elemente.

Was sind diese bemerkenswerten Elemente? Nun, wir sehen Themen wie das Ende der Welt, Meteoriten, gefälschte Alien-Invasion, Sonneneruptionen (EMP), die Ankunft der Hölle und viele andere Themen, die sich auf den 23. September beziehen.

Sonneneruptionen könnten als Argument für die von mir vorhergesagten Stromausfälle dienen, und die Meteoriten oder falschen Außerirdischen sind eine Anspielung auf die Vorhersagen zu Plasmaeffekten am Himmel durch umlaufende Scheiben (Reflexionen), die ich seit fast einem Jahr mache.

Kurz gesagt, alle Elemente, die zu den Ereignissen der Verschmelzung der Lilith- und Satan-Plasmakuppeln und dem anschließenden Phönix-Phänomen gehören, sind in der nachstehenden Videokompilation zu finden.

Alle Elemente meiner Vorhersagen, wie sie im Buch zusammengefasst sind Der Phönix wird sich bald erheben zusammengefasst sind, werden uns unterschwellig gezeigt. Lesen Sie deshalb dieses Buch. (Hat die NASA den Phoenix-Moment für den 24. September 2023 angekündigt?)

Sie haben noch Zeit, es zu lesen und es mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen, denn es ist wichtig, dass jeder beginnt, es zu durchschauen. Engagieren Sie sich: Lesen und teilen Sie es, bevor es sich entfaltet.(Die „Zombiepandemie“ der letzten 7 Jahre und der Antichrist)

Wenn Sie das Buch lesen, tragen Sie zu den laufenden Kosten der Übersetzung in 12 Sprachen bei.

Planetenkonstellationen deuten auf den 23. und 24. September 2023 als „großes Ereignis“ hin

Wer inzwischen verstanden hat, dass wir in einer Simulation leben – genauer gesagt, unter einer Simulationsplasmakuppel -, der weiß, dass die Sternenkonstellationen eine Darstellung der Uhr sind.

Mit anderen Worten: Sie sind ein Spiegelbild des Master-Skripts der Simulation. Für Ihr Ich-Programm (das Betriebssystem, das Ihren Avatar in dieser Simulation steuert) bedeutet dies, dass der Tag und der Ort der Geburt den grundlegenden Download Ihres Ich-Programms bestimmt.

Für das Programm, das die Simulation steuert, können Sie daraus vorprogrammierte Ereignisse ablesen.

Wichtig dabei ist, dass Ihr Avatar in dieser Simulation einen Co-Piloten hat, der das Ego-Programm korrigieren kann. Das ist wichtig, denn eine Simulation ohne freien Willen ist keine Simulation, aber ohne ihn hätte der freie Wille ein völlig vorbestimmtes Ergebnis.

Der eigentliche Zweck einer Simulation besteht darin, die Spieler ihre eigenen Entscheidungen treffen zu lassen. Der Code des Programms ist jedoch festgelegt. Das heißt, das Spiel (die Simulation) folgt einer bestimmten Richtung, deren Ausgang die Teilnehmer dann beeinflussen können.

Da es sich jedoch um eine Multiplayer-Simulation handelt, ist der Einfluss eines einzelnen Spielers gering, aber aufgrund des „Schmetterlingseffekts“ potenziell groß.

Die Frage, ob und warum wir in einer simulativen Realität leben, wird seit Jahren in meinen Büchern und den Artikeln hier auf der Website ausführlich diskutiert, aber am deutlichsten zusammengefasst in dem Buch Die Simulationskuppel erklärt alles.

In diesem Artikel möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Vorhersage des Phoenix-Moments lenken. Es wird zunehmend erwartet, dass er um den 23. und 24. September dieses Jahres stattfinden wird.

In dem Video unten können Sie sehen, dass die Zeichen am Firmament (die Uhr, die das Masterskript widerspiegelt) zeigen, dass diese Daten im Skript tatsächlich von Bedeutung sind. Obwohl die Dame in dem Video offensichtlich meine Theorie nicht kennt und von einem spirituellen Erwachen spricht, ist dies genau das spirituelle Sicherheitsnetz, das Teil des Meisterskripts ist, das unter die Kategorie des Übergangs in die fünfte Dimension fällt (in den letzten 2 Minuten des Videos), die ich auch in diesem Buch ausführlich bespreche.

Es ist jedoch wichtig, dass Sie anfangen, das Drehbuch zu durchschauen, und deshalb wollte ich dieses Video mit Ihnen teilen, denn es ist klar, dass die Uhr am Firmament das Master-Skript zeigt.

Was die Dame offensichtlich (aus ihrer Sicht und ihrem Glauben heraus) nicht durchschaut, ist, dass alle Ereignisse geplant und koordiniert sind; auch die Streiks in Hollywood, von denen sie spricht. Das kann ich verstehen, denn dazu muss man erst einmal das Simulationsmodell durchschauen.

Der Grund, warum ich in der Lage war, diese Vorhersage zu treffen, bevor ich mit diesem Video konfrontiert wurde, wird in den vorangegangenen Artikeln der letzten Woche erklärt.

Es hat mit dem Erkennen des Drehbuchs zu tun, aber vor allem mit den notwendigen und unvermeidlichen Ereignissen, die Vertuschungsgeschichten erfordern.

Welche Ereignisse sind das?

Zunächst wird die große Plasmakuppel in Betrieb genommen, die 88 Plasmakuppeln (von denen unsere Erde eine hat) miteinander verbindet (dies geschieht auch mit 88 anderen Systemen in einem anderen Bereich außerhalb unseres Blickfelds) Dann kommt eine Periode der Dunkelheit Dann folgt der Phoenix-Moment

In dieser ersten Phase werden wir es mit Nordlichtern und am Himmel schwebenden Scheiben zu tun haben.

Dies wird dann zu Ausfällen von Stromnetzen, elektronischen Geräten, dem Internet und damit von Banken, Unternehmen, Autos, Flugzeugen und allen Haushaltsgeräten führen.

Als nächstes kommt der Phoenix-Moment. Dies ist der Moment, in dem die beiden (unter Punkt 1) in Betrieb genommenen großen Plasmakuppeln (aus 2×88 kleineren Plasmakuppeln) von der Superkuppel (der Superplasmakuppel) überragt werden.

Dies führt zu einer Plasmaentladung zwischen den beiden großen Plasmakuppeln (in der Mitte), die dann über den Kamm der beiden Plasmakuppeln schießt.

Dies sieht aus wie ein feuriger, aufsteigender Vogel und das ist die Beschreibung des Phoenix-Phänomens.

Wenn Sie wirklich verstehen wollen, wie das funktioniert, warum all diese Ereignisse durch das Narrativ der „Säuberung des tiefen Staates“ verschleiert werden und warum ein Attentatsversuch auf Donald Trump Teil dieses Drehbuchs ist (genau wie eine Geschichte über eine Alien-Invasion), lesen Sie das neueste Buch, Der Phönix wird sich bald erhebenin dem ich das so kurz wie möglich erkläre.

Das alles ist Teil des Drehbuchs, und dieses Drehbuch wird von der Dame in dem Video unten bestätigt.

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 04.09.2023