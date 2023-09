Ein Sturm ist im Anmarsch: Konzentrieren Sie sich nicht auf ein Datum, sondern auf das Wissen (Videos)

Ein Sturm ist im Anmarsch. Es ist ein Sturm, wie man ihn noch nie gesehen hat. Es ist ein Sturm, bei dem riesige Plasmaeffekte am Himmel zu sehen sein werden.

Buntes Plasma wird durch die Luft kreisen. Reflektionen, die runden Scheiben ähneln, werden durch die Luft kreisen. Dann wird alles zum Stillstand kommen, der Sternenhimmel wird verschwinden und es werden lange Stunden der Dunkelheit herrschen. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

All das wird begleitet vom Ausfall der Elektrizität und des Internets, von gewaltigen Windböen, von Lärm, der wie laute Trompeten klingt, und dann ist es plötzlich still, totenstill.

Dann, nach Stunden, Tagen der Dunkelheit, schießt plötzlich eine feurige Lichtsäule in die Höhe, begleitet von lautem Donner und Wind. Dieses feurige Plasma sieht aus wie der Phönix-Vogel aus der alten Mythologie.

In den letzten Tagen haben uns die Medien unterschwellig auf den kommenden Sturm vorbereitet. Auch Hollywood bereitet uns schon seit Jahren darauf vor. Gestern gab es einen Sturm in der US-Stadt Phoenix. Erstaunlich?

Nun, bei all den Techniken zur Wetterbeeinflussung sollte es uns nicht überraschen, dass dies eine unterschwellige Botschaft ist, die durch einen erzeugten Sturm vermittelt wird. Schauen Sie sich das Video unten an und lesen Sie weiter unten.

Wie kommt all das, was ich oben beschrieben habe, zustande? Nun, es hat alles mit den Plasmakuppeln und ihrer Überwölbung durch eine neue Plasmakuppel zu tun. Wir sprechen über unsere Plasmakuppel; die, von der wir glauben, dass sie unsere Erde ist.

Es gibt 176 davon. Und unsere Erde ist Teil einer Gruppe von 88 Plasmakuppeln. Diese werden von einer neuen großen Plasmakuppel gekrönt werden. Das Gleiche wird mit den 88 anderen passieren. (Wird das Phoenix-Phänomen auf eine Atombombe geschoben? Attentatsversuch auf Donald Trump am 18. September 2023?)

Die neue Plasmakuppel, die diese 88 Plasmakuppeln kuppeln wird, erzeugt Reflexionen in dem kreisförmigen Plasma, das für den Bau der größeren Plasmakuppel verwendet wurde. Dadurch entstehen die bereits erwähnten Lichteffekte.

Wenn die große Plasmakuppel fertig ist, kommt das Plasma zum Stillstand und mit ihm die Reflexionen. Dann können die 88 Plasmakuppeln abgeschaltet werden und wir befinden uns unter einer neuen, größeren Plasmakuppel. Von nun an wird es dunkel, da die Reflexionen der ausgeschalteten 88 Plasmakuppeln verschwinden.

Jetzt gibt es 2 große Plasmakuppeln (die die früheren 88 Plasmakuppeln unter einer neuen großen Plasmakuppel vereinen). Allerdings kann man sie nicht sehen, da es noch dunkel ist und keine Sonne gestartet ist.

Dann wird der Super Dome (der Super Plasma Dome) in Gang gesetzt: der Thunder Dome.

Dabei tritt der Plasma-Effekt des Phoenix-Vogels auf, wie er in meinem Buch Der Phönix wird sich bald erheben. Das rotierende elektromagnetische Feld, das zum Starten einer Plasmakuppel erforderlich ist, erzeugt eine Plasmaentladung in der Mitte der beiden großen Plasmakuppeln und steigt über deren Kamm auf.

Dort beginnt sie wie die Flügel eines feurigen Vogels zu flattern. Dieser Effekt entsteht durch das kreisende Plasma des im Bau befindlichen Superdoms, das sich über die Kante der beiden großen Plasmakuppeln bewegt.

Das oben Gesagte ist eine Beschreibung des wahren Sturms, der kommen wird. Alles deutet darauf hin, dass dieser Moment sehr nahe ist. Vor allem, weil uns die Medien unterschwellig darauf vorbereiten.

Das Video unten zeigt, wie Hollywood es unterschwellig seit Jahren zeigt.

Nein, es ist nicht mehr ruhig, und der Sturm ist im Anmarsch.

Videos:

Konzentrieren Sie sich nicht auf ein Datum, sondern auf das Wissen

Obwohl hier auf der Website regelmäßig auf mögliche Termine hingewiesen wird, liegt darin die Gefahr des „Maya-Kalender-Effekts“. Die herrschende Macht weiß sehr wohl, dass, wenn man eine bestimmte Erwartung weckt, dies zu Enttäuschungen führt und somit das Wesentliche untergräbt.

Ein mögliches Datum, wie die hier erwähnten Hinweise in Hollywood-Filmen, Astrologie und prophetischen Schriften auf den 23. September 2023, ist ein gutes Beispiel dafür. Die Gefahr, sich auf ein Datum zu konzentrieren, besteht darin, dass sich Ihr Ego-Programm darauf konzentriert, was zu Enttäuschungen führt, wenn es sich nicht bewahrheitet. Verschieben Sie den Fokus.

Bevor die bereits erwähnten Plasmaeffekte und Reflexionen von anderen Plasmakuppeln am Himmel erscheinen (was vermutlich als Invasion von Außerirdischen verkauft wird), müssen erst einige Dinge geschehen. Wenn man sich zu sehr auf ein bestimmtes Datum konzentriert, lässt man keinen Raum für diese Ereignisse. Natürlich könnte alles in einer Woche passieren, aber es wird erwartet, dass zuerst ein Attentat auf Donald Trump vorgetäuscht wird.

Und warum? Weil er„der Auserwählte“ ist, wie ich in meinem Buch Der Phönix wird sich bald erheben Unterbau. Und um diese Rolle zu erfüllen, muss er zuerst von den Toten auferstehen; das ist Teil der antichristlichen Rolle, die ihm nach all den Plasma-Ereignissen göttlichen Status verleihen wird.

Nach diesem Attentat wird sich die Flamme entzünden und ein Bürgerkrieg in den USA ausbrechen; das ist meine Erwartung. Kann das alles noch passieren? Ja, es könnte noch vor dem 23. September 2023 passieren, aber nochmals: Konzentrieren Sie sich nicht auf das Datum. Es könnte bald geschehen, aber es könnte auch noch länger dauern. Konzentrieren Sie sich auf die Chronologie der Ereignisse, nicht auf das Datum.

Erst wenn der Zeitpunkt gekommen ist, können wir sagen, dass wir mit dem Master-Skript im Zeitplan liegen. Wichtig ist, dass wir wissen, was auf uns zukommt und was die Ursache dafür ist. Dazu muss man das Prinzip der Plasmakuppeln, das Prinzip der Selbstbefruchtungssimulation und das Prinzip des kreisenden Plasmas plus Reflexionen verstehen, gefolgt von einem Stromausfall und tagelanger Dunkelheit, gefolgt vom Phoenix-Phänomen.

Wir sprechen hier von Ereignissen, die sehr überwältigend sein werden. Keines der Geräte wird mehr funktionieren. Wahrscheinlich werden Sie das starke elektromagnetische Feld in Ihrem ganzen Körper spüren. Möglicherweise wird Ihnen sogar schwindlig werden.

Dazu kommen dann noch die Plasmawinde und die zirkulierenden Reflexionen am Himmel, die dann nach einigen Stunden plötzlich zum Stillstand kommen, dann plötzlich verschwinden und es wird totenstill und dunkel sein. Kein Stern am Himmel, kein Mond, gar nichts.

Und dann beginnt plötzlich der Phönix-Moment und plötzlich werden viele verschwunden sein. Wenn das passiert, isst und trinkt man nicht. Die einzige Vorbereitung, die Sie treffen müssen, ist zu wissen, was vor sich geht. Dann transzendiert man die Angst.

Die beste Vorbereitung besteht darin, genau zu verstehen, was geschieht. Es dauert eine Weile, bis man seine Programmierung und lebenslange Konditionierung überwunden hat. Es muss eine Weile dauern, bis man es begreift.

In jedem Fall werden diese Ereignisse die gesamte Menschheit weltweit verblüffen. Sie werden jede Vorstellung davon, was unsere Realität ist, auf den Kopf stellen. Diejenigen, die es trotz aller Zensur geschafft haben, das Buch zu finden, verstehen genau, was in dieser Zeit geschieht.

Und weil Sie genau wissen, was passieren wird, und zwar aufgrund der einfachen Tatsache, dass die Auswirkungen eine logische und technische Folge der Konstruktion der Plasmakuppeln sind, wie sie in dem Buch Die Simulationskuppel erklärt alleserklärt wird; genau deshalb müssen Sie nicht in Angst schießen, sondern stark bleiben.

Sie können es auch in den Artikeln hier auf der Website nachlesen. Die Bücher geben die chronologische Zusammenfassung. Und gerade weil Sie jetzt genau wissen, wie die Abfolge der Ereignisse sein wird, welche Auswirkungen das elektromagnetische Kreislauffeld haben wird (notwendig für die Inbetriebnahme und Wartung der Plasmakuppeln) und welche Lichteffekte dabei auftreten werden, sind Sie genau deshalb völlig beruhigt. Sie sind immer noch beeindruckt, aber völlig ruhig und nicht überwältigt.

Der Donner kommt praktisch wirklich, aber es ist der Donner des Start-Plasmas des Phönix-Moments, der zum Super-Dome (dem Donner-Dome) führt. Es ist der erlösende Donner der Konfrontation mit dem eigenen Ursprung.

Das sind alles bekannte Begriffe aus der Mythologie, der Film- und Musikindustrie, aber jetzt bekommen sie plötzlich eine klare Bedeutung für Sie.

Für diejenigen, die bleiben, ist es auch möglich zu entdecken, was nach dem Phoenix-Moment (der Inbetriebnahme des Super Dome) kommt. Der Grund, warum die Bücher digital veröffentlicht werden, ist, dass sie sich dann in der „Cloud“ befinden und somit für die nächste Runde (am Ende der noch ausstehenden 7 Jahre; dem Ende des Simulationszyklus) gesichert sind.

Außerdem verwende ich eine Übersetzungssoftware, die es ermöglicht, auf Englisch geschriebene Bücher in bis zu 10 Sprachen (Niederländisch, Deutsch, Französisch usw.) zu lesen.

Das Wichtigste ist, dass es in Ihr Bewusstsein eindringt und Sie bereits die Tiefe der falschen Realität durchschauen. Konzentrieren Sie sich nicht auf die Daten, sondern auf das Wissen. Tief in Ihrem Inneren wissen Sie es bereits; es muss nur noch entdeckt werden. Dann ist die Abdeckung weg und Sie sehen es auf der Bewusstseinsebene.

Sie sind frei.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 17.09.2023