„Ekelerregender“ Bericht über Kinder- und Babyhandel – Pädophiler prahlte mit Vergewaltigung von Säugling

Auf X, ehemals Twitter, macht die Anwältin Carine Knapen auf eine Reportage des polnischen Enthüllungsjournalisten Patryk Vega über die satanische Elite und die Versklavung, Vergewaltigung, Folterung und Ermordung von Kindern und Neugeborenen aufmerksam.

Vega, der auch Filmemacher ist, versteckte sich mehrere Jahre lang in der dunklen Welt des Organhandels, der Kinderprostitution, der Kinderpornografie, der Kindervergewaltigung mit Todesfolge und der satanischen (Sex-)Rituale, bei denen Kinder ermordet und ihnen dann die Organe entnommen werden, um sie zu verkaufen.

Es handelt sich um ein geschütztes Milliardengeschäft“, so Knapen.

Vega ist es gelungen, in das Netzwerk einzudringen und sogar einen Kinderhändler zu interviewen. Als Drehscheiben werden Deutschland und Belgien genannt. Lieferanten für Babys und Kleinkinder sind unter anderem die Ukraine und Polen. Der Handel findet weltweit statt.

„Acht Millionen Kinder verschwinden jedes Jahr. Dagegen wird nichts unternommen. Warum nicht? Warum nicht? Die Antwort liegt auf der Hand“, so Knapen. Sie warnt, der Bericht sei „nichts für sensible Zuschauer“ und „ekelerregend“. „Man muss den Deckel von der stinkenden Hülle nehmen“.

Tim Ballard hat sich den Kampf gegen den Kinderhandel zur Lebensaufgabe gemacht. Über sein Leben wurde ein Film mit dem Schauspieler Jim Caviezel gedreht: Sound of Freedom. Es wurde ein Blockbuster.

Auf die Frage, warum den Schrecken des Kinderhandels so wenig Aufmerksamkeit geschenkt werde, antwortete Ballard, dass es dafür zwei Gründe gebe. Erstens ist es sehr düster und zweitens steckt eine Agenda dahinter.

Es gibt Millionen von Menschen, die darin involviert sind. Sie sind auf verschiedenen Ebenen vertreten, einschließlich der Regierung, vorwiegend in der Unterhaltungsindustrie in Hollywood, wie von Ballard betont, der unter anderem in der Ukraine tätig ist. (Augenzeuge: Prinz Andrew soll bei Ukraine-Besuch Kinder missbraucht und entführt haben (Video))

Übersetzung des unteren Tweets:

DIE AUGEN DES TEUFELS

Das Video unten zeigt einen Bericht von vor ein paar Jahren von Patryk Vega, einem polnischen investigativen Journalisten, der sich jahrelang in der sehr dunklen Welt des Organhandels, der Kinderprostitution, der Kinderpornografie, der mit dem Tod endenden Kindervergewaltigung und der satanischen Sex-Rituale beschäftigt hat, bei denen Kinder ermordet und ihnen anschließend ihre Organe zum Verkauf entnommen werden. Es ist ein Milliardengeschäft, das geschützt und abgeschirmt ist.

Patryk Vega konnte nach und nach tiefer in das Netzwerk eindringen und schaffte es schließlich, einen Kinderhändler zu befragen. Als Hubs werden Deutschland und Belgien genannt.

Zulieferer für Babys und Kleinkinder sind unter anderem die Ukraine und Polen. Der Menschenhandel ist jedoch ein weltweites Problem. Jedes Jahr verschwinden 8.000.000 Kinder. Das ist seit vielen, vielen Jahren bekannt, aber es wird nichts dagegen unternommen.

Warum nicht ? Füllen Sie die Lücken selbst aus. Die Antwort liegt auf der Hand.

Nichts für sensible Zuschauer. Es ist widerlich.(Menschenopfer berichten: 27 Zeugen der Blutsekte (Video))

Dies ist das erste Video einer Reihe. Der Deckel muss sich vom stinkenden Topf lösen.

Schwerer Fall von Kindesmissbrauch: Tat gefilmt! Pädophiler (25) prahlte mit Vergewaltigung von Säugling

In Wales ist das Urteil gegen einen Mann gesprochen worden, der über einen längeren Zeitraum ein Baby sexuell missbraucht hat. Lehrassistent Tommy A. (25) feierte sich anschließend in einer Chat-Gruppe für seine Tat. So lang muss er jetzt hinter Gitter.(DÄMONISCH: Radiosender in Deutschland fördert Pädophilie und sympathisiert damit, wie Raubtiere ständig „ihren Trieben entgegentreten“)

In Großbritannien musste sich die Justiz mit einem besonders schweren Fall von Kindesmissbrauch beschäftigen. Ein 25-Jähriger Lehrassistent aus Swansea hatte sich über einen längeren Zeitraum an einem Säugling vergriffen und anschließend mit seiner Tat im Internet geprahlt. Jetzt wurde das Urteil gegen Tommy A. gesprochen.

Baby vergewaltigt: Pädophiler prahlt mit sexuellem Missbrauch von Säugling

Wie aktuell die „Daily Mail“ und „Wales Online“ schreiben, muss für der Sexualstraftäter für 24 Jahre ins Gefängnis. Ihm wurde zur Last gelegt, ein Baby mehrfach vergewaltigt und sich dabei gefilmt und fotografiert zu haben.

Anschließend teilte er die abscheulichen Bilder mit anderen Pädophilen in einem Telegram-Chat und „prahlte“ damit. Zudem wurden mehr als 1.500 heruntergeladene Bilder auf einem Handy entdeckt, dass Ermittler auf dem Dachboden seines Hauses fanden, auf dem sexuell missbrauchte Kinder zu sehen sind. Besonders schockierend:

Unter dem Nutzernamen „AngelBoy“ diskutierte er mit anderen Perversen über angebliche „Vorteile“ der Vergewaltigung von Babys. Schließlich könnten diese ja noch niemandem erzählen, was mit ihnen passiert sei.

Die Mutter konnte ihren missbrauchten kleinen Jungen auf den gefundenen Fotos identifizieren. Die Polizei war Tommy A. auf die Schliche gekommen, als sie Hinweise zu „unanständigen“ Bildern auf seinem Instagram-Profil erhalten hatte.

Sexualstraftäter Tommy A. aus Wales zu 24 Jahren Haft verurteilt wegen Kindesmissbrauch

Es wurde Anklage erhoben. Die Eltern berichteten laut „Daily Mail“ vor Gericht, dass die grauenvollen Taten ihren Sohn schwer mitgenommen haben. Er würde manchmal in „Trance“ zu verfallen scheinen, er würde niemandem mehr vertrauen.

Die Familie sei zerstört worden. Tommy A. bekannte sich für seine Taten schuldig und muss nun mindestens 18 Jahre und acht Monate hinter Gittern bleiben. Es wurde zudem eine verlängerte Bewährungszeit von sechs Jahren festgelegt.

Kindergärten in Deutschland mit Sex-Raum für Kinder

Kindergärten in Deutschland wird es sogenannte „sexuelle Erkundungsräume“ geben, in denen Kleinkinder ermutigt werden, sich selbst zu berühren oder an „Sexspielen“ mit anderen Kleinkindern teilzunehmen.

„Ob Masturbationsräume in Kindergärten oder Werbung für Geschlechtsumwandlungen in Schulen: In den Bundesländern findet eine kleine geschlechterpolitische Revolution statt…“

So ein Artikel in der Welt.

Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen planen mindestens zwei Kindergärten die Einrichtung von Intimräumen, in die sich Kinder schon zurückziehen und masturbieren können.

Oder, wie es die Leitung eines Kindergartens in der Stadt Kerpen ausdrückt: „sich körperlich entdecken und befriedigen“.

Die deutsche Zeitung „Die Welt“ berichtet, dass Kindergärten behaupten, „Kindern die Freiheit zu geben, kindliche Sexualität zu erleben“ und „Selbstbefriedigung normal“ sei.

Ferner behaupten diese Einrichtungen, die Kinder sexualisieren, dass das Erziehungssystem die Möglichkeit zur sexuellen Selbstbefriedigung in ihren Räumen als eine Aktivität von „hoher Bedeutung“ ansehe.

In einem anderen Kindergarten im gleichen Bundesland, diesmal in der Stadt Rheinberg, gibt es speziell für „Doktorspiele“ eingerichtete Räume, in denen die Kinder ermutigt werden, die Körper der anderen zu erkunden.

Nach den Regeln des Kindergartens dürfen sich die Kinder selbst aussuchen, welche Artgenossen sie „erforschen“ wollen, werden aber aufgefordert, dies „behutsam“ zu tun, und ausdrücklich aufgefordert, „keine Gegenstände in die Körperöffnungen“ ihrer Erkundungspartner einzuführen.

Im Juni berichtete Bild, über ähnliche Praktiken in einem Kindergarten in Hannover.

In einer E-Mail mit zehn Punkten informierte die Leitung des Kindergartens die Eltern über ihre Absicht, das „Doktorspiel“, bei dem sich die Kleinen gegenseitig trösten und untersuchen, in das Programm aufzunehmen.

Die Nachricht lautete

„Alle Kinder, insbesondere Vorschulkinder, kennen Orte auf dem Gelände, an denen Nacktheit und Körpererkundung stattfinden können.“

Und den Eltern wurde versichert:

„Jedes Kind entscheidet selbst, ob und mit wem es körperliche und sexuelle Spiele spielen möchte. Mädchen und Jungen berühren und untersuchen sich nur in dem Maße, wie es für sie und die anderen Kinder angenehm ist.“

Nach empörten Reaktionen der Eltern und der Öffentlichkeit hat der Kindergarten in Hannover sein Projekt abgesagt.

In Nordrhein-Westfalen dagegen wollen sich die Kommunen von der Empörung der Eltern nicht beeindrucken lassen, berichtet Die Welt.

Die Kinderministerin (!) der Landesregierung, die Grüne Josefine Paul, antwortete auf die Frage der Reporter, ob man Kinder zum Masturbieren und Anfassen ermutigen solle, dass „sexuelles Verhalten von Kindern“ nicht „verhindert“ werden könne.

…

Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch/news.de am 12.09.2023