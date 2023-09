Explosiv: 25 historische Bücher, die belegen, dass Impfstoffe seit 200 Jahren ernsthaften Schaden anrichten

Die 25 Bücher der Reihe „ Geschichte der Impfung “ beleuchten die Geschichte der Impfstoffe aus der Sicht von Ärzten, Wissenschaftlern und anhand historischer Daten. Sie beantworten die drängende Frage: „Sind Impfstoffe sicher und wirksam?“

„Ich kann schlüssig sagen, dass Impfungen der größte Betrug in der Geschichte der Medizin sind“, schrieb Trung Nguyen . Seit 1796, dem Jahr, in dem der erste Pockenimpfstoff eingeführt wurde, sei jede Generation durch Impfungen mit Krankheiten belastet, sagte er.

Im Jahr 2021 überarbeitete und aktualisierte Nguyen 25 historische Werke über Impfungen. Eine Liste der 25 Bücher befindet sich am Ende dieses Artikels. Nguyen veröffentlichte jedes der Bücher separat mit dem gleichen Vorwort, der gleichen Einleitung und dem gleichen Prolog, die er selbst verfasst hatte.

Im Vorwort sagte Nguyen Folgendes:

Für jede „Pandemie“ von 1850 bis 2021 (171 Jahre) brauchen Sie nur das Datum und den Ort im Artikel durch das aktuelle Datum und den aktuellen Ort zu ersetzen. Sie werden zu der unausweichlichen Schlussfolgerung kommen, dass die Pharmakonzerne immer wieder dieselbe Masche fahren.

Seit 1796 ist jede Generation mit Impfungen belastet worden. Dieses Verbrechen der Habgier – die Blutvergiftung und das Töten unschuldiger Kinder für Geld – wird weitergehen, wenn die Menschen sich dessen nicht bewusst werden.

Hinter den Nachrichtensprechern, den Kinderärzten, den Ärzten, den TV-Persönlichkeiten, den korrupten Bürokraten und Politikern stehen die Pharmakonzerne (Impfstoffhersteller), die direkt oder indirekt ihre Gehälter zahlen.

Seit 1796 – dem Jahr, in dem der erste Pockenimpfstoff eingeführt wurde – wird Seuchenmord betrieben. (Renommierte Experten warnen vor Turbo-Krebs-Pandemie durch die mRNA-Impfung – sehr viele die dafür warben sind verstorben (Video))

In fast allen Fällen wurde die Krankheit vom Menschen verursacht, und zwar durch industrielle Chemikalien wie Pestizide, Impfstoffbestandteile, Antibiotika und Medikamente (Petrochemikalien). Oder schlimmer noch, sie wurde in geheimen Labors ausgeheckt und an die ahnungslose Öffentlichkeit weitergegeben.

„Vaccination: Proved Useless and Dangerous“ von Alfred R. Wallace, das dritte Buch der Reihe „History of Vaccination“ von Trung Nguyen. Quelle: Google Books

Es lohnt sich, Nguyens vollständiges Vorwort, die Einleitung und den Prolog zu lesen. Sie können hier kostenlos, aber leider lückenhaft in Englisch eingesehen werden:

Abschnitt 1 – Einleitung

Abschnitt 2 – Bücher der Reihe Geschichte der Impfung

Abschnitt 3 – Prolog

Abschnitt 4 – Prolog (Forts.)

In der Einleitung hebt Nguyen Zitate über Impfstoffe von Schriftstellern, Ärzten und Wissenschaftlern aus drei Jahrhunderten hervor. Hier die deutsche Übersetzung davon:

EINLEITUNG

„Ohne Daten sind Sie nur ein weiterer Mensch mit einer Meinung.“

W. Edwards Deming, Ingenieur, Datenwissenschaftler

Jedes Buch der Reihe Geschichte der Impfung wird von demselben Prolog begleitet. Wenn Sie den Prolog bereits gelesen haben, können Sie einfach zum Originalbuch springen.

Die 25 historischen Werke, die ich restauriert und aktualisiert habe, beleuchten das Wesen des Impfens, wie es von den bedeutendsten Ärzten und Wissenschaftlern ihrer Zeit beschrieben wurde. Ihre Aussagen werden durch historische Statistiken untermauert, die in diesen Büchern durchgehend präsentiert werden.

Der erste Pockenimpfstoff wurde im Jahr 1796 entwickelt. Seit dieser Zeit ist die Impfung sehr umstritten. Sehen wir uns an, was Schriftsteller, Ärzte und Wissenschaftler über drei Jahrhunderte hinweg über Impfstoffe beobachtet haben: 19., 20. und 21. Jahrhundert.(Mainstreammagazin veröffentlicht Artikel, der die Leser davor warnt, Sex mit Männern zu haben, die gegen COVID geimpft wurden)

19. Jahrhundert (1800er)

„Es gibt nicht eine einzige Tatsache in allen Experimenten und Verbesserungen der Wissenschaft, die die Idee der Impfung unterstützen könnte. Ein geimpftes Volk wird immer ein kränkliches Volk sein, kurzlebig und degeneriert.“ -Dr. Alexander Wilder, MD, „Impfung: A Medical Fallacy“, Herausgeber der New York Medical Tribune, 1879

„Ich habe gesehen, dass Lepra und Syphilis durch Impfungen übertragen werden. Lepra wird in Trinidad sehr häufig; ihre Zunahme fällt mit der Impfung zusammen.“ -Dr. Hall Bakewell, Generalimpfarzt von Trinidad, 1868

„Es wird berichtet, dass Krebs nicht nur in England und auf dem Kontinent, sondern in allen Teilen der Welt, in denen geimpft wird, zunimmt. -Dr. William S. Tebb, MA, MD, DPH, „Die Zunahme von Krebs“, 1892

„Die Lepra ist mit der Impfung entstanden“ – Sir Ronald Martin, MD, 1868

„Die Syphilis wurde zweifellos durch Impfungen übertragen.“ Sir William Osler Bt., MD, FRS, FRCP

„Keinem Übertragungsmedium ist die weite Verbreitung dieser Krankheitsklasse (Syphilis) so sehr zu verdanken wie der Impfung.“ -Dr. B.F. Cornell, MD, 1868

„Jeder intelligente Mensch, der sich die Zeit nimmt, das Impfen zu untersuchen, wird in den veröffentlichten Schriften und öffentlichen Aufzeichnungen der Impfbefürworter reichlich Beweise für die völlige Wertlosigkeit der Impfung finden, ohne auch nur eine Zeile der Anti-Impf-Literatur zu lesen.

Und wenn wir dazu noch alle unterdrückten Tatsachen hinzufügen könnten, hätten wir eine Masse an Beweisen, vor der kein Impfgegner es wagen würde, seinen Kopf zu heben“ – Dr. Robert A. Gunn, MD, „Vaccination: Ihre Irrtümer und Übel“, 1882

„Ich glaube nicht an die Impfung, nein, ich betrachte sie mit größtem Abscheu und bin fest davon überzeugt, dass sie oft das Mittel ist, um viele schmutzige und abscheuliche Krankheiten von einem Kind auf das andere zu übertragen, und dass sie keinen Schutz vor Pocken bietet. -Dr. William Collins, MD, London, 1882

„Die Impfung hat den Mord legalisiert. Die Impfung schützt nicht vor den Pocken, sondern führt zu Blindheit und Skrofulose. Der Jennerismus ist der kolossalste Humbug, mit dem die menschliche Rasse durch BETRUG und TÄUSCHUNG belastet wurde.“ -Mr. Mitchell, Mitglied des britischen Unterhauses

„Von diesen Dogmen halte ich die als Impfung bekannte Praxis für die absurdeste und verderblichste. Ich glaube nicht, dass auch nur ein einziger Mensch jemals dadurch vor den Pocken geschützt worden ist, während ich weiß, dass viele schwere körperliche Schäden und sogar Todesfälle auf ihre Anwendung zurückzuführen sind. Die ganze Theorie beruht auf Annahmen, die dem gesunden Menschenverstand und allen bekannten Prinzipien der Physiologie völlig zuwiderlaufen.

Jeder erfahrene Arzt hat zahlreiche Fälle von Hautausschlägen, Erysipel und Syphilis kennengelernt, die direkt auf die Impfung zurückgeführt werden konnten, und wenn diese Fälle gesammelt und in einem Bericht dargestellt werden könnten, würden sie ein schrecklicheres Bild ergeben als das schlimmste, das jemals von den Schrecken der Pocken gezeichnet worden ist.“ -Dr. Robert A. Gunn, MD, Dekan des United States Medical College of New York

„Die Impfung ist eine Ungeheuerlichkeit, eine Fehlgeburt des Irrtums und der Unwissenheit; und als solche sollte sie weder in der Hygiene noch in der Medizin einen Platz haben… Glauben Sie nicht an die Impfung, sie ist ein weltweiter Wahn, eine unwissenschaftliche Praxis, ein tödlicher Aberglaube mit Folgen, die heute an Tränen und Leid ohne Ende gemessen werden.“ -Dr. Carlo Ruta, Professor für Materia Medica an der Universität von Perugia, Italien, 1896

„Impfen ist ein grotesker Aberglaube“. -Dr. Charles Creighton, MD, MA

„Impfen ist ein gigantischer Irrglaube. Sie hat noch nie ein einziges Leben gerettet. Sie war die Ursache für so viele Krankheiten, so viele Todesfälle, so viel völlig unnötiges und unverdientes Leid, dass sie von der kommenden Generation zu den größten Irrtümern eines unwissenden und voreingenommenen Zeitalters gezählt werden wird und ihre strafrechtliche Durchsetzung der schlimmste Schandfleck ist.“- Alfred R. Wallace, LLD DUBL., DCL OXON., FRS, etc., 1898

20. Jahrhundert (1900er)

„Die großen Epidemien tödlicher Krankheiten, bei Tieren und Menschen, werden durch Impfungen verursacht. -Charles M. Higgins, „Die Schrecken der Impfung: Entlarvt und illustriert“, 1920

„Ich glaube, dass die Impfung die größte Täuschung ist, die die Menschheit in den letzten drei Jahrhunderten umgarnt hat. Sie hat ihren Ursprung in BETRUG, Unwissenheit und Irrtum. Sie ist unwissenschaftlich und unpraktikabel.

Sie hat sehr großes Übel befördert, und ich kann ihr nichts Gutes zuschreiben. -Dr. R. K. Noyse, MD, Facharzt für Chirurgie am Boston City Hospital, „Selbstheilung von Krankheiten“

„Die Haupt-, wenn nicht sogar die einzige Ursache für die monströse Zunahme von Krebserkrankungen ist die Impfung“. -Dr. Robert Bell; Vizepräsident, Internationale Gesellschaft für Krebsforschung, British Cancer Hospital, 1922

„Die Impfung ist die ungeheuerlichste Beleidigung, die man einem rein denkenden Mann oder einer rein denkenden Frau entgegenbringen kann. Sie ist der kühnste und pietätloseste Versuch, die Werke Gottes zu verunstalten, der seit Jahrhunderten unternommen wurde.

Der dumme Fehler der Ärzteschaft hat all das Übel angerichtet, das er anrichten sollte, und es ist an der Zeit, dass freie amerikanische Bürger sich in ihrer Macht erheben und das ganze Blutvergiftungsgeschäft ausrotten.“ -Dr. J.M. Peebles, MD, MA, PhD, „Impfung: Ein Fluch und eine Bedrohung für die persönliche Freiheit“, 1900

„Krebs war praktisch unbekannt, bis die Kuhpockenimpfung eingeführt wurde. Ich habe 200 Fälle von Krebs gesehen und nie einen Fall bei einer ungeimpften Person.“ -Dr. W.B. Clark, MD, Indiana, Artikel in der New York Times, 1909

„Gegenwärtig lassen intelligente Menschen ihre Kinder nicht impfen, und das Gesetz zwingt sie auch nicht dazu. Das Ergebnis ist nicht, wie die Jennerianer prophezeiten, die Ausrottung der menschlichen Rasse durch Pocken; im Gegenteil, es sterben jetzt mehr Menschen durch Impfungen als durch Pocken.“ -George Bernard Shaw, 1944

„Das englische Gesundheitsministerium verschweigt, dass es 1872, als 85 % der geborenen Kinder geimpft waren, in England und Wales 19.000 Todesfälle durch Pocken gab. Im Jahr 1925, als weniger als die Hälfte der geborenen Kinder geimpft waren, gab es nur 6 Todesfälle durch diese Krankheit“. Dr. Eleanor McBean, PhD, ND, „Die vergiftete Nadel“, 1957

„Impfen verursacht Fehlgeburten. Eine sorgfältige Überprüfung ergab, dass 47 % der Frauen, die im zweiten oder dritten Schwangerschaftsmonat geimpft worden waren, kein normales Kind zur Welt brachten.“ – „Impfung am Arbeitsplatz“, The Consulting Pediatrician of Lanarkshire County Council, The Lancet (London), S.47, 6. Dezember 1952

„Meine ehrliche Meinung ist, dass Impfstoffe die Ursache für mehr Krankheiten und Leiden sind als alles andere, was ich nennen könnte.“ -Dr. Harry R. Bybee

„Die Impfung hat sich, anstatt der versprochene Segen für die Welt zu sein, als ein Fluch von so weitreichender Verwüstung erwiesen, dass sie mehr Tod und Krankheit verursacht hat als Krieg, Pest und Seuche zusammen.

Es gibt keine Geißel (mit der möglichen Ausnahme der atomaren Strahlung), die für die Gesundheit unserer Nation zerstörerischer ist als dieses Monument menschlicher Täuschung – dieser Mörder der Unschuldigen – dieser Verkrüppler von Körper und Gehirn – die vergiftete Nadel.“ -Dr. Eleanor McBean, PhD, ND, „Die vergiftete Nadel“, 1957

„Die größte LÜGE, die je erzählt wurde, ist, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind“ – Dr. Leonard Horowitz, MPH (Master of Public Health), DMD, MA, Absolvent der Harvard University

21. Jahrhundert (2000er Jahre)

„Das gesamte Impfstoffprogramm basiert auf massivem BETRUG.“ Dr. Russell L. Blaylock, M.D., Neurochirurg, Redaktion des Journal of American Physicians and Surgeons

„Impfungen funktionieren nicht. Sie funktionieren überhaupt nicht.“ -Dr. Lorraine Day, MD

„Impfungen werden heute aus rein kommerziellen Gründen durchgeführt, weil sie der Pharmaindustrie riesige Gewinne einbringen. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Impfungen irgendeinen Nutzen haben. -Dr. Gerhard Buchwald, MD, „Impfungen: Ein Geschäft, das auf Furcht basiert“

„Lassen Sie sich nicht gegen Grippe impfen.“ Dr. Raymond Francis, D.Sc., M.Sc., RNC, Chemiker, MIT-Absolvent

„Meine persönliche Meinung ist, dass Impfstoffe unsicher und WERTLOS sind. Ich werde mich nicht mehr impfen lassen. Impfstoffe mögen profitabel sein, aber meiner Meinung nach sind sie weder sicher noch wirksam.“ -Dr. Vernon Coleman, MB, ChB, DSc (Hon)

„Der Kinderarzt indoktriniert Ihr Kind von Geburt an zu einer lebenslangen Abhängigkeit von medizinischen Maßnahmen. Die erste Stufe der Indoktrination ist der Besuch beim „gesunden Baby“. Der Babybesuch ist ein liebgewonnenes Ritual des Kinderarztes, das sein Einkommen aufbessert und nichts Konstruktives für Ihr Kind bewirkt. Es ist ein wertloser Besuch.“ -Dr. Robert Mendelsohn, MD, Facharzt für Kinderheilkunde

„Impfstoffe sind das Rückgrat der gesamten pharmazeutischen Industrie. Wenn sie es schaffen, die Kinder von klein auf krank zu machen, werden sie zu Kunden fürs Leben. Mit der Impfstoffindustrie ist nicht wirklich Geld zu verdienen. Das Geld wird von Big Pharma mit all den Medikamenten verdient, die zur Behandlung aller Krankheiten verabreicht werden, die auf die Nebenwirkungen von Impfstoffen zurückzuführen sind“, so Dr. Sherri Tenpenny, D.O. (osteopathische Ärztin).

„Studien deuten zunehmend darauf hin, dass Impfstoffe einen gefährlichen Angriff auf das Immunsystem darstellen, der zu Autoimmunkrankheiten wie Multipler Sklerose, Lupus, Jugenddiabetes, Fibromyalgie und Mukoviszidose sowie zu bisher seltenen Erkrankungen wie Hirntumoren, SIDS (Plötzlicher Kindstod), Kinderleukämie, Autismus und Asthma führt“ – Dr. Zoltan Rona, MD, „Natürliche Alternativen zur Impfung“.

„Die Impfstoffindustrie ist selbst ein BETRUG. Ich habe meine ganze Karriere damit verbracht, Impfstoffe zu untersuchen.“ Dr. Shiv Chopra, B.V.S., A.H., M.Sc., Ph.D., Fellow der Weltgesundheitsorganisation, „Korrupt bis ins Mark“

Der einzige Grund für fortgesetzte Impfungen

„Die größte Gefahr für Ihre Gesundheit ist der Arzt, der moderne Medizin praktiziert“

Dr. Robert Mendelsohn, MD, Facharzt für Kinderheilkunde

Folgen Sie dem Geld. Es wird Sie zur Wahrheit führen. Der Hauptgrund für Impfungen ist die Annahme, dass Impfstoffe Krankheiten verhindern. Wenn jedoch historische Daten zeigen, dass Impfstoffe NICHT vor Krankheiten schützen, wozu dann die Impfung?

Außerdem haben Sie wahrscheinlich schon Geschichten von Eltern gehört, die beim Kinderarzt oder in der Arztpraxis genötigt und gezwungen wurden, ihre Kinder und sich selbst zu impfen. Diese Nötigung und dieses Mobbing haben ihre Gründe.

„In England gibt es einen Impfring, der Millionen von öffentlichen Geldern erhält. Es liegt in ihrem Interesse, die Praxis um jeden Preis zu fördern und Statistiken zu fälschen, um ihren Misserfolg und ihre Übel zu vertuschen.

Außerdem gibt es in jeder großen Stadt in ganz Europa Heerscharen von öffentlichen Impfärzten, die aus der Staatskasse unterstützt werden, und jeder Arzt, der sich der Praxis nicht widersetzt, bezieht ein beträchtliches Einkommen aus deren Fortbestand.“ -Dr. Robert A. Gunn, MD, „Vaccination: Its Fallacies and Evils“, 19. Jahrhundert

„Die Pharmaunternehmen sind nicht dazu da, der Bevölkerung Gesundheit zu bringen, sondern sie auf einer Ebene um riesige Geldbeträge zu betrügen.“ -Sir William Osler, MD, FRS, FRCP, der weithin als Vater der modernen Medizin gilt (1849-1919), 20. Jahrhundert

„Krankheiten breiten sich aufgrund der kommerziellen Gier immer weiter aus. Als die Rockefeller- und Standard Oil-Familie im großen Stil in das Drogen- und Pharmageschäft einstieg, wurde die ‚wissenschaftliche Medizin‘ (wenn es so etwas überhaupt gibt) zu einem Schläger, der das Leben vieler Amerikaner um zehn bis zwanzig Jahre verkürzte.“ -Morris A. Beale, „The Drug Story“, 20. Jahrhundert

„Viele Ärzte und einige Redakteure verdienen Geld mit der Propagierung des Impf-Fluchs“. -Dr. Thomas Morgan, MD, „Medizinische Wahnvorstellungen“, 20. Jahrhundert.

„Die Impfung ist nicht wissenschaftlich. Viele der größten Denker, Wissenschaftler, Staatsmänner und sogar Ärzte der Welt haben die Impfung als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, als einen Betrug zur Erzielung privater Gewinne, als eine Beleidigung der Rasse und als einen Schandfleck für den Namen der Zivilisation verurteilt.

Dennoch wurde diese verräterische Praxis der Blutverschmutzung, die in den Schoß der unwissenden wilden Stämme gelegt wurde, von der angeblich aufgeklärten Regierung der Gegenwart übernommen und der protestierenden Bevölkerung aufgezwungen – aus Profitgründen.“ -Dr. Eleanor McBean, PhD, ND, 1957

„Impfungen werden heute aus rein kommerziellen Gründen durchgeführt, weil sie der pharmazeutischen Industrie riesige Gewinne einbringen. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Impfungen irgendeinen Nutzen haben.“ -Dr. Gerhard Buchwald, MD, „Impfungen: Ein Geschäft mit der Angst“, 21. Jahrhundert

„Der Impfmythos ist der am weitesten verbreitete Aberglaube, den die moderne Medizin durchzusetzen vermochte, aber da er gleichzeitig der profitabelste ist, wird er sich auch als einer der beständigsten erweisen, obwohl es nie auch nur den geringsten wissenschaftlichen Beweis für seine Richtigkeit gab.“ -Hans Ruesch, „Der große medizinische Betrug“, 20. Jahrhundert

„Ärzte werden von Versicherungsgesellschaften wie Blue Cross und Blue Shield bestraft, wenn sie einen bestimmten Prozentsatz ihrer Patienten nicht zur Einhaltung des Impfplans bewegen. Wenn 63 % der Patienten nicht geimpft werden, erhalten sie keine Prämien.“ -Robert F. Kennedy, Jr.

„Die Medizin ist nicht mehr länger eine Berufung. Sie ist ein knallhartes Geschäft.“ -Prof. Dr. Belle Monappa Hegde, MD, 21. Jahrhundert

„Das derzeitige medizinische System ist darauf ausgelegt, chronische Krankheiten zu erzeugen. Mit Gesundheit ist kein Geld zu verdienen.“ -Dr. Irvin Sahni, MD, 21. Jahrhundert

„Im Endeffekt wird das medizinische System von den Finanziers kontrolliert, um den Finanziers zu dienen. Da man den Menschen nur dann helfen kann, wenn sie krank werden, ist das gesamte medizinische System darauf ausgerichtet, die Menschen immer kränker zu machen.“ – Dr. Guylaine Lanctot, MD, 21. Jahrhundert

„Es ist schwierig, jemanden dazu zu bringen, etwas zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht.“ -Upton Sinclair, „Der Dschungel“

1986 verabschiedete US-Präsident Ronald Reagan den National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA). Das Gesetz wurde von den Arzneimittelherstellern ausgearbeitet und schützte sie vor der gesetzlichen Haftung bei Impfschäden und Todesfällen. Im Grunde genommen hinderte das NCVIA die Eltern daran, die Pharmaunternehmen (Impfstoffhersteller) direkt zu verklagen.

Die Eltern müssen ihre Ansprüche bei dem durch das Gesetz geschaffenen Gericht für Impfschäden einreichen. Etwa 0,75 Dollar von jedem verkauften Impfstoff werden zur Finanzierung des Gerichts für Impfschäden verwendet.

Von 1986 bis 2021 hat das Gericht mehr als 4 Milliarden Dollar an Eltern mit impfgeschädigten Kindern gezahlt. Es wird geschätzt, dass das Gericht aufgrund von Budgetbeschränkungen etwa 66 % der Fälle abweist, und in einigen Fällen kann es bis zu 8 Jahre dauern, bis ein Urteil gefällt wird.

Darüber hinaus wurden die Arzneimittelhersteller zwischen 1986 und 2021 zu Geldstrafen in Höhe von über 35 Milliarden Dollar verurteilt – diese Geldstrafen standen nicht im Zusammenhang mit Impfstoffen und wurden meist wegen Betrugs, Bestechung und falscher Werbung verhängt.

„Internationale Bestechung und Korruption, Betrug bei der Prüfung von Arzneimitteln, kriminelle Fahrlässigkeit bei der unsicheren Herstellung von Arzneimitteln – die pharmazeutische Industrie hat eine schlimmere Bilanz bei Gesetzesverstößen als jede andere Branche. Die Fälschung von Daten ist so weit verbreitet, dass sie in der japanischen Pharmaindustrie als „making“, in den Vereinigten Staaten als „graphiting“ oder „dry labelling“ bezeichnet wird“ – Dr. John Braithwaite, MD, „Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry“.

Angesichts dieser Machenschaften: Könnten Sie die Gesundheit Ihres Kindes den Pharmakonzernen anvertrauen?

Die 25 Bücher der Reihe „Geschichte der Impfung“

The Poisoned Needle: Suppressed Facts About Vaccination (1957), Eleanor McBean, PhD, ND A Century of Vaccination and What It Teaches (1898), William Scott Tebb, MA, MD, DPH Vaccination: Proved Useless and Dangerous From 45 Years of Registration Statistics (1885), Alfred R. Wallace, LLD DUBL., DCL OXON., FRS, etc. Vaccination: Its Fallacies and Evils (1882), Robert A. Gunn, MD Compulsory Vaccination: The Crime Against the School Child (1915), Chas. M. (Charles Michael) Higgins The Truth about Vaccination and Immunization (1951), Lily Loat, secretary of the National Anti-Vaccination League of London Leicester: Sanitation versus Vaccination Its Vital Statistics Compared with Those of Other Towns, the Army, Navy, Japan, and England and Wales (1912), By J.T. Biggs, J.P. The Vaccination Question (1895), Arthur Wollaston Hutton, MA Vaccination a Delusion: Its Penal Enforcement a Crime (1898), Alfred Russel Wallace, LLD DUBL., DCL OXON., FRS, etc. Vaccination a Curse and Menace to Personal Liberty With Statistics Showing Its Dangers and Criminality (Tenth Edition, 1913), James Martin Peebles, MD, MA, PhD Dr. C.G.G. Nittinger’s Evils of Vaccination (1856), C. Charles Schieferdecker, MD The Vaccination Question in the Light of Modern Experience An Appeal for Reconsideration (1914), C. Killick Millard, M.D., D.Sc. Jenner and Vaccination: A Strange Chapter of Medical History (1889), Charles Creighton, MD The Horrors of Vaccination: Exposed and Illustrated (1919), Charles M. Higgins Vaccination: The Story of a Great Delusion (1885), William White Vital Statistics in the United States, 1940-1960 (1968), Robert D. Grove, Alice M. Hetzel, US Department of Health, Education, and Welfare The Mandatory Vaccination Plan National Immunization Policy Council (1977) The Fraud of Vaccination (1923), Walter Hadwen, JP., MD, LRCP., MRCS, LSA, From “Truth,” January 3, 1923 Vaccination a Curse (1895), C.W. Amerige, MD Vaccination a Medical Fallacy (1879), Alexander Wilder, MD The Dream & Lie of Louis Pasteur (Originally Pasteur: Plagiarist, Imposter) (1942), R.B. Pearson The Vaccination Problem (1936), Joseph Swan The Fallacy of Vaccination (1911), John Pitcairn, President of the Anti-Vaccination League of America The Case Against Vaccination (1896), Walter Hadwen, JP, MD, LRCP, MRCS, LSA A Catalogue of Anti-Vaccination Literature (1882, 2018): The London Society for the Abolition of Compulsory Vaccination, 114 Victoria Street, Westminster

