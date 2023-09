Steht die Enthüllung des „Lichts“ und anderer Schätze aus dem Zweiten Tempel bevor, die der Vatikan versteckt?

Teile die Wahrheit!

Ein Artikel von Illuminati-Insider Leo Zagami:

Die Mythen der The Da Vinci Code/Indiana Jones-Reihe über einige der wichtigsten antiken jüdischen Reliquien, die ursprünglich vor 1.950 Jahren im Herodianischen Jüdischen Tempel in Jerusalem aufbewahrt und dann irgendwo im Gewölbe des Vatikans versteckt wurden, sind in letzter Zeit reichlich vorhanden.

Was ist Geschichte und was ist Mythos? Was ist wahr und was ist legendär?

Bei seinem Treffen mit Papst Johannes Paul II. (1978–2005) im Jahr 1996 berichtete der israelische Minister für religiöse Angelegenheiten Shimon Shetreet laut The Jerusalem Post :

„Er hatte den Vatikan um Zusammenarbeit bei der Suche nach der goldenen Menora aus dem Zweiten Tempel gebeten. 70 n. Chr. von Titus nach Rom gebracht“

Shetreet behauptete, dass jüngste Forschungen an der Universität Florenz darauf hindeuteten, dass die Menora zu den verborgenen Schätzen in den Lagerräumen des Vatikans gehören könnte.

„Ich behaupte nicht mit Sicherheit, dass es da ist“, sagte er, „aber ich habe den Papst gebeten, bei der Suche zu helfen, als Geste des guten Willens in Anerkennung der verbesserten Beziehungen zwischen Katholiken und Juden.“

Natürlich muss die Spekulation, dass der Vatikan tatsächlich über solche Gegenstände verfügte, darunter die berühmte Menora oder den siebenarmigen Kandelaber im Zentrum der Chanukka-Geschichte, noch bewiesen werden, aber der Historiker Josephus Flavius ​​berichtete über das Ereignis, bei dem Kaiser Vespasian diese Gegenstände ausdrücklich als seine besonderen Schätze zur sicheren Aufbewahrung betrachtete, darunter eine alte Tora-Rolle. (Die Schlammflut-Hypothese: Die Kultur, Sprache und Herkunft von Tartaria)

Laut dem Vatikan-Experten Dr. Michael A. Calvo gibt es nun in den letzten Jahren weitere Bestätigungen und Beweise dafür, dass diese antiken Artefakte ihren Weg in den Vatikan fanden, nachdem sie nach Byzanz gelangt waren:

„Dazu gehören die dem Papst geschenkten Tempelkandelaber. Innozenz III. durch Balduin I. nach der Plünderung von Konstantinopel und dem Massaker an der christlich-orthodoxen Bevölkerung“, behauptet Calvo.

„Tempelschofar und Utensilien; Gewänder des Hohepriesters; der Tzitz – eine goldene Plakette mit der Aufschrift Kodesh L’Hashem („Heilig dem Herrn“); Kulturgüter und viele andere Kunstgegenstände, Bücher und Manuskripte, die der Vatikan und andere Kirchen beschlagnahmt und in ihren eigenen Lagerräumen, Bibliotheken und Museen untergebracht haben.“

Die Jerusalem Post befasst sich nun erneut mit dem Fall und erklärt: „Es gibt mehrere lebende Personen, die persönlich bezeugen können, dass sie Augenzeugen dafür waren, dass der Vatikan Tempelgefäße, einschließlich der Menorah-Kerzenleuchter, besaß.“

Eine der ersten Begegnungen mit den Tempelgefäßen ereignete sich im Jahr 1930, als es dem italienischen König Vittorio Emanuel III. gelang, dem 77-jährigen Rabbi Yitzchak Chai Bozovka, einem Experten auf allen Gebieten der verborgenen und offenbarten Thora, der viele herausragende Bücher verfasste, die Erlaubnis eines seltenen Besuchs ermöglichte, um diese unglaublichen Artefakte aus dem Zweiten Tempel zu sehen.

Der Rabbi traf sich vor den Toren des Vatikans mit einem Wachmann, der ihn persönlich dorthin bringen würde, während die Schüler des Rabbiners draußen blieben.

Er ging vier Stockwerke tiefer, unter dem St. Peter-Museum, zu einem versteckten Labyrinth antiker Galerien, die an die Nekropole angeschlossen waren. Als er schließlich den Höhleneingang erreichte, sah er, was er sah, und schrieb später, dass er „genug“ sah und nicht mehr sehen konnte.

Dann drehte er sich um und rannte aus dem Gebäude. Beim Verlassen des Ortes, waren seine Schüler schockiert, als sie feststellten, dass sein Gesicht strahlte. Von diesem Tag an verpflichtete sich der Rabbi, nicht mehr zu sprechen, bis er am 21. Februar 1930, 40 Tage später, starb.

Kürzlich, vor 35 Jahren, fand ein gewisser herausragender Schweizer Vatikanwächter (heute blind, wahrscheinlich weil er das gleiche strahlende Licht sah), der in der Nähe der Schlafsäle stationiert war, heraus, dass er Jude war.

Dies inspirierte ihn zu dem Entschluss, nachts das Tor zu öffnen und sich auf den Weg nach unten zu machen. Er spricht davon, wie er bis zum Ende ging und einen engen, engen Tunnel fand, der zu einem Raum voller Statuen, einem geheimnisvollen Flur und dann der Höhle führte, in der er den Menorah-Kerzenleuchter sah (und fast berührte), der in weißem Licht leuchtete.

Am nächsten Morgen erzählte er die ganze Geschichte dem damaligen Oberrabbiner Roms, Rabbi Elio Toaff, von dem bekannt war, dass er die Wahrheit bezeugt hatte.

Von dem Moment an, als die Menora ursprünglich zwischen 967 und 961 v. Chr. im Tempel König Salomos aufgestellt wurde, trat sie, wie Leone es treffend ausdrückte, in „das zeitliche Netz der Geschichte der Menschheit“ ein.

Die Menora blieb bis 586 v. Chr. im Ersten Tempel, als der babylonische König Nebukadnezar II. Jerusalem und den Tempel zerstörte, seine Schätze entführte und dabei vermutlich die Menora von Moses wegen ihres Goldes einschmolz – „vermutlich“…

Legenden gehen davon aus, dass selbst diese Original-Menora vermutlich (oder besser gesagt: gegen jede Hoffnung) in den Fundamenten des Ersten Tempels versteckt überlebt hat, wo sie noch immer auf ihre Entdeckung wartet.

Unabhängig davon, ob die Menora von Moses gerettet oder, was wahrscheinlicher ist, neu hergestellt wurde, war eine goldene Menora vorhanden, als die Juden aus ihrem babylonischen Exil zurückkehrten und den Zweiten Tempel bauten (535–515 v. Chr.).

Es wird angenommen, dass es sich hierbei um die Menora handelt, die in Sacharjas fünfter Vision als „ganz aus Gold“ beschrieben wird, mit einer Schale oben darauf und seinen sieben Lampen darauf und sieben Pfeifen für die sieben Lampen.

Die Menora, die sich nun im Vatikan befinden soll, wurde aus dem Zweiten Tempel gerettet, nachdem sie von einem von Titus‘ Soldaten in Brand gesteckt worden war.

Die Ansicht, dass sich die Tempelgefäße oder Keylim in Rom befinden, stammt aus dem frühen Mittelalter und baut auf rabbinischen Argumenten auf, dass sie immer noch dort sind, aber der Mythos über den Vatikan ist ein Produkt der Post-Holocaust-Generation in New York, die „berechtigten“ Verdacht gegenüber Katholiken hegt.

Das sagt Steven Fine, der das Zentrum für Israel-Studien der Jeschiwa-Universität leitet und der Wissenschaftler hinter der Ausstellung „ Der Titusbogen – von Jerusalem nach Rom und zurück“ der Universität ist.

Die Verbreitung des Mythos unter den Juden „nahm mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu und ist ihr immer noch berechtigter Unglaube, dass sich die Kirche, die jahrhundertelang eine Verfolgerin gewesen war, ändern könnte“, sagt Fine.

„Die Stärke des Mythos wuchs, als die Menora zum Symbol Israels wurde, und sie explodierte in der Öffentlichkeit, als der Vatikan und Israel Ende des letzten Jahrhunderts Beziehungen aufnahmen.“

Der offizielle Verbindungsmann des Papstes zu Israel, Erzbischof Giuseppe Lazzarotto, apostolischer Nuntius in Israel und apostolischer Delegierter in Jerusalem und Palästina, erklärte in einem offiziellen Brief vom 15. November 2013, dass die Kirche die Tempelschätze, wenn sie existieren, sicherlich zurückgeben würde.

Doch verlorene Gegenstände an ihre „rechtmäßigen Eigentümer“ zurückzugeben, ist beim Vatikan nicht immer der Fall.

Harry Moskoff, der in Kanada geborene Geschäftsführer von Moskoff-Media (Israel), MMLC und Autor zahlreicher israelischer Publikationen sowie ein international anerkannter Experte für heilige jüdische Artefakte, scheint einen rechtlicheren Ansatz für das Thema verfolgen zu wollen.

Moskoff schreibt in einem kürzlich in der Jerusalem Post veröffentlichten Artikel: dass „ein Team von Anwälten und Botschaftern des Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) sich mir bei diesem Unterfangen anschließt, während ich mich mit der Abteilung für Weltreligionen im israelischen Außenministerium sowie mit dem Päpstlichen treffe.“

DER Nuntius in Israel, Erzbischof Adolfo Tito Yllana:

„Mein Ziel besteht letztendlich darin, die oben genannten heiligen Gegenstände im Vatikan zu identifizieren, indem ich sie mit den frühesten Erwerbungen des Vatikans (einschließlich des 12.-13. Jahrhunderts) vergleiche, wie sie in ihren ursprünglichen Inventarverzeichnissen erscheinen. Es ist interessant festzustellen, dass dieses Manifest im Päpstlichen Geheimarchiv hinter einer schweren Tür am Ende eines Korridors im Untergeschoss des Turms der Winde (ursprünglich 1578 erbaut) zu finden ist.

Nur der Oberpräfekt hat diesen Schlüssel. Diese Inventarliste stammt aus der Zeit, als die Päpste den Vatikan ab 1377 zum ersten Mal als Wohnsitz nutzten. Wenn es mit dem Vatikan nicht klappt, ist das nicht so toll.

Der Staat Israel sollte daher mit der Vorbereitung eines rechtlichen Rückführungsverfahrens beginnen und argumentieren, dass die antiken Tempelartefakte, wo auch immer sie liegen mögen, als ewiges nationales Erbe des jüdischen Volkes vollständig zu Jerusalem gehören. Wenn dies nicht geschieht, müssen wir uns möglicherweise bald einer neuen Realität stellen, die aus diesen langen Korridoren heraufkommt.

Lassen Sie uns nun mit etwas GROSSEM, etwas bisher Unbekanntem, etwas Neuem abschließen, das diesem ganzen Unterfangen zusätzlichen Impuls gegeben hat. Zu diesem Thema wurden schon viele Geschichten geschrieben, aber keine davon befasst sich mit der Tatsache, dass im Laufe der vielen Jahre der biblischen Archäologie in Israel bis zu zehn Weihrauchschaufeln gefunden wurden.

Ich weiß es, weil ich sie in meinen Händen gehalten habe: 2.000 Jahre alte Schaufeln aus Bronze (jetzt natürlich grün!), etwa 40 cm lang, die noch heute verwendet werden können! Sie wurden in ganz Israel gefunden, von Jerusalem im Bereich des Tempelbereichs selbst bis zu Städten in der Nähe von Tiberias im Norden und an den Ufern des Kinneret.

Sie alle haben eines gemeinsam. Sie gehörten zu den verschiedenen Synagogen, die es in der spätrömischen Zeit in Israel gab, einige waren vielleicht für den Tempel selbst geweiht! Viele dieser Schätze wurden ins Ausland geschickt, beispielsweise nach Abu Dhabi, Südkorea und Singapur, während andere nach Rom (vom Vatikan übernommen) und sogar nach Beverly Hills gingen. Sie passen perfekt zur Beschreibung der Machtah (Räucherschaufeln), da sie die gleiche Größe und Form haben wie die im Talmud beschriebenen Utensilien, die von den Priestern im Herodianischen Tempel verwendet wurden.

Warum ist das wichtig? Denn es stellt sich heraus, dass der Vatikan Vertragspartei einiger internationaler Konventionen zur Rückgabe und Rückführung antiker Kulturgüter in ihre ursprünglichen Herkunftsländer ist.

Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass der Vatikan einige heilige und kostbare Reliquien besitzt, die sich ursprünglich vor ca. 2000 Jahren im Herodianischen Jüdischen Tempel in Jerusalem befanden.

Wenn Sie der im 14. Jahrhundert lebende Papst wären und diese Tatsache bestätigen könnten, würden Sie sich dann nicht fragen, wie solche jüdischen Artefakte überhaupt in Ihre Residenz gelangt sind?

Nach einigem Stöbern (kein Wortspiel beabsichtigt) hätten Sie herausgefunden, dass Ihre neue Vatikanresidenz tatsächlich auf Teilen des Caesarpalastes errichtet wurde – der Vatikan, einschließlich des Petersdoms, wurde etwa 200 Jahre nach der Plünderung über dem römischen Palast von Kaiser Vespasian errichtet von Rom im Jahr 455 n. Chr.

Tatsächlich finden dort gerade Ausgrabungen statt, während Sie dieses Magazin lesen…

..

