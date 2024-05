Gates Insider gibt zu, dass die Elite plant, MILLIARDEN mittels Vogelgrippe-Impfstoff einzuschläfern (Videos)

Ein Insider der Gates Foundation hat enthüllt, dass die Nahrungsmittelversorgung Amerikas absichtlich mit der Vogelgrippe infiziert wird, um die nächste Pandemie auszulösen und den Weg für Bill Gates‘ nächsten gewinnbringenden Impfstoff zu ebnen, der den Weltmarkt erobert.

Während die Mainstream-Medien diese Woche über die Angst vor einer Massenansteckung berichten, nachdem auf mysteriöse Weise Fragmente der Vogelgrippe in der Milch von Lebensmittelgeschäften gefunden wurden, ist es ein Zufall, dass Gates einen lukrativen Vogelgrippe-Impfstoff in der Erprobung hat.

Und es ist auch so, dass die Gates-Stiftung bereits hinter den Kulissen daran arbeitet, die dringende weltweite Verteilung des Vogelgrippe-Impfstoffs zu organisieren.

Gates verschärft seinen Angriff auf die globale Nahrungsmittelversorgung, erzeugt eine weitere Krise und befiehlt seinen bezahlten Medien, die nötige Angst zu schüren, um die globalistische Agenda voranzutreiben.

Die Elite nutzt die bewährte Problem-Reaktion-Lösungs- Matrix. Sie verursachen absichtlich ein Problem, nutzen die Medien, um eine verängstigte Reaktion der Öffentlichkeit hervorzurufen, und bringen dann die Lösung auf den Markt .

Erinnern Sie sich an die Covid-Pandemie? Als die Elite nach Monaten des Medienrummels die Impfstoffe einführte, krempelte die gehirngewaschene Öffentlichkeit verzweifelt die Ärmel hoch, um sich ihre Giftdosis in die Arme pumpen zu lassen.

Wir haben das Problem der Vogelgrippe in der Versorgung mit pasteurisierter Milch erkannt und die Reaktion der Mainstream-Medien gesehen, die die leichtgläubige Öffentlichkeit in Angst und Schrecken versetzen.

Was ist also die Lösung? Laut Gates ist die Lösung ein neuer experimenteller H5N1-mRNA-Impfstoff, den er gerade gerade in der Testphase durchläuft.

Gegen die Vogelgrippe sind vier Impfstoffe zugelassen, für den gefährlicheren Vogelgrippestamm H5N1 ist derzeit jedoch keiner zugelassen. (Bill Gates gibt zu, Nanotechnologie mit mRNA-Impfstoffen öffentlich getestet zu haben – „Nanotechnologie, die uns in Cyborgs verwandelt, ist real“)

Gates scheint bereit zu sein, aus der Krise Kapital zu schlagen, indem er eine beunruhigende Erklärung zu einem globalen Abkommen zur weltweiten Verteilung seines Impfstoffs veröffentlicht, bevor der Impfstoff überhaupt zugelassen wurde.

Aber Gates hat jedes Recht, selbstgefällig zuversichtlich zu sein. Seien wir ehrlich. Er zahlt nicht nur die Medien aus . Ihm gehören auch die Regulierungsbehörden.

Der globalistische Milliardär mit dem unheimlichen Timing wird mit dem Vogelgrippe-Impfstoff einen weiteren gewaltigen Glücksfall einfahren, aber wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind, dass Gates hinter der Krise steckt, warten Sie, bis Sie erfahren, wer an Gain-of-Function-Experimenten zur Herstellung von der Vogelgrippe gearbeitet , die für Menschen tödlicher ist.

Tatsache ist, dass die üblichen Verdächtigen überall an diesem Tatort ihre Fingerabdrücke hinterlassen haben.

Über das USDA wurde aufgedeckt, dass die Biden-Regierung mit einem chinesischen Militärlabor zusammenarbeitet, das daran arbeitet, die Letalität von Vogelgrippeviren zu erhöhen und ihre Übertragungsrate auf Menschen zu erhöhen.

Jetzt aufgepasst:

Achtzehn Kongressabgeordnete haben das Landwirtschaftsministerium zu dieser Initiative befragt, über die erstmals die Daily Mail berichtete.

Dieses Projekt ist Teil einer 1-Millionen-Dollar-Partnerschaft zwischen dem USDA und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, die zufällig das Wuhan-Labor verwaltet, das in das Covid-Laborleck verwickelt ist.

Es ist schließlich ein Wahljahr.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Gates, die Biden-Regierung und Fauci vor seiner Pensionierung zufällig Gain-of-Function-Experimente zur Vogelgrippe finanzierten, kurz bevor sie über die US-Nahrungsmittelversorgung auf den Menschen übersprang – und Gates tat es zufällig auch? Steht ein Impfstoff bereit?

Ehrlich gesagt werden sie jetzt schlampig. Sie halten uns wirklich für dumm.

Aber es kommt noch schlimmer.

Die künstliche Vogelgrippe-Krise ist der perfekte Sturm für Gates und die Globalisten, und wenn wir nicht aufpassen, werden Zukunftshistoriker darin den Moment identifizieren, in dem die Elite die Tür auf dem Gefängnisplaneten verschloss und den Schlüssel wegwarf.

Erstens wollen sie Millionen Kühe töten. Die Elite hat in den letzten Jahren mit der Tötung begonnen, war jedoch frustriert darüber, dass die Öffentlichkeit nicht bereit war, eine Fortsetzung zuzulassen.

Wir Menschen lieben unser Rindfleisch. Seit jeher versorgt es die Menschheit mit hochwertiger Nahrung. Wir haben kein Interesse daran, das krebserregende synthetische Rindfleisch von Bill Gates zu konsumieren.

Die Elite setzt darauf, dass die in der Öffentlichkeit geschürte Angst es ihr ermöglichen wird, unter dem Vorwand der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit Hunderte Millionen Kühe auf der ganzen Welt zu schlachten.

Der Rinderwahnsinn war der Testlauf, um zu sehen, wie die Öffentlichkeit auf das verdorbene Rindfleischangebot reagieren würde. Die leichtgläubige Öffentlichkeit hat diesen kollektiven IQ-Test nicht bestanden, und jetzt ist die Elite davon überzeugt, dass wir erneut scheitern werden.

Lawmakers are seeking explanations following revelations that the US is funding a project at a Chinese…

SHOCK REPORT: ⚠️ USDA and Chinese CCP Laboratory Collaborated on $1 Million Project CREATING LETHAL BIRD FLU VIRUSES, Funded by Taxpayer Dollars..

Aber es geht nicht nur um Rindfleisch. Es geht auch um Vögel – insbesondere um Hühner.

Gates hat bereits Pläne gemacht, weltweit 33 Milliarden Hühner mit mRNA zu impfen. Das ist für Gates ein Vermögen im Hinblick auf die Impfstoffeinnahmen – aber es ist auch die erste Phase eines mehrstufigen Plans, an dem seit Jahren gearbeitet wird.

33 ist offensichtlich eine sehr symbolische Zahl für die Elite und wir sehen sie ständig. Die Realität ist, dass die sogenannte Vogelgrippe oder H5N1 eine durch Impfung verursachte Krankheit ist und nichts weiter.

Die Krankheit wird zu einem ewigen Kreislauf, der zu weiteren Injektionen und Antibiotika führt, die sowohl bei den Vögeln selbst als auch bei den Menschen, die sie verzehren, noch mehr Krankheiten verursachen.

Es ist völlig offensichtlich, was hier passiert. Der pharmazeutische Industriekomplex führt weiterhin die Arbeit der Antihumanisten durch, um eine lustige technokratische Übernahme der Menschheit auszuprobieren.

Sie verwenden gefälschte PCR-Tests, um den Menschen mitzuteilen, dass die Hühner krank sind. Dann injizieren sie den Hühnern Gift, das die Öffentlichkeit dann isst, was dazu führt, dass mehr Menschen krank werden.

Dies führt dazu, dass sie weitere dystopische Maßnahmen ergreifen, indem sie Hühner, Kühe und andere Tiere massenhaft entvölkern.

Dies führt zu einem Zusammenbruch der Nahrungsmittelversorgung zusätzlich zu den bereits bestehenden Klimabeschränkungen, dem Dritten Weltkrieg, falschen Flaggen und einem wirtschaftlichen Zusammenbruch.

Dies alles führt dann zu weiteren Sperrungen und dazu, dass die Öffentlichkeit mRNA- und mit Insekten infizierte Lebensmittelrationen verzehrt, basierend auf einem CO2-Gutschriftswert, der mit einer digitalen Zentralbankwährung oder CBDC verknüpft ist.

Dieser neue Währungs- und Lebensmittel-Reset ist mit einem einheitlichen Hauptbuch verbunden, das jeden verfolgt und zurückverfolgt, um seinen vom WEF genehmigten Sozialkredit-Score zu ermitteln.

Diese neue dystopische Realität zwingt die Menschen dazu, nichts zu besitzen, während sie in 15-Minuten-Städten leben, die man besser als Techno-Ghettos bezeichnen kann, und gleichzeitig vor dem Rätsel stehen: sich fügen oder verhungern.

Es gibt Lösungen für dieses Problem, das direkt vor unseren Augen liegt, aber werden genügend Menschen rechtzeitig aufwachen, um diese Lösungen ernst zu nehmen?

Das ist die Frage.

Ehemaliger CDC-Chef warnt davor, dass die Vogelgrippe die „große Pandemie“ sein könnte, und fordert die Freigabe von Covid-Informationen

Der frühere Direktor des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, hat die Bundesregierung aufgefordert, ihre COVID-19-Dokumente freizugeben, und warnte auch davor, dass die Vogelgrippe in den USA die nächste Pandemie sein könnte, die verheerende Auswirkungen auf die Gesellschaft hat.

👀 Fmr. CDC Director Robert Redfield Calls for COVID Intel to Be Declassified, Says Bird Flu Could Cause the ‘Great Pandemic’

"I've obviously reviewed the classified information and I'm anxious to see it all declassified…There are geopolitical reasons that they're keeping this…

— Chief Nerd (@TheChiefNerd) May 10, 2024