Gesundheit: Die Heilkraft von Vitamin D: Big Pharma will nicht, dass Sie das lesen (Videos)

Wir wissen, dass uns die medizinische Institution in Bezug auf Corona belogen hat. Laut dem angesehenen Arzt Paul Marik werden wir auch über die Sonne belogen.

Jeder Mensch auf der Erde sollte Vitamin D zu sich nehmen, sagt Dr. Marik, Autor von 500 von Experten überprüften wissenschaftlichen Studien.

In einem Interview mit Children’s Health Defense erklärte Marik, dass Big Pharma nicht wolle, dass Menschen Vitamin D einnehmen, um gesund zu bleiben. Sie versuchten auch, Menschen davon abzuhalten, Ivermectin gegen Corona zu nehmen.

Wer gesund sei und keine chronischen Krankheiten habe, verdiene weniger Geld, erklärte der Arzt.

Und wer an Vitamin-D-Mangel leide, habe ein höheres Risiko, an Krebs zu erkranken. Laut Marik besteht ein linearer Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und Krebs.

„Wenn man Vitamin D einnimmt, beugt man Krebs vor“, sagt er. „Ist das nicht großartig?“

Vitamin D ist wohl das wichtigste Vitamin für Ihre Gesundheit. Vielen ist jedoch nicht bewusst, dass die Kombination mit Magnesium, Zink und Vitamin K2 notwendig ist. In diesem Thread werde ich erklären, warum.

Marik hatte zuvor erklärt, dass Menschen, die täglich Vitamin D und Fischöl einnehmen und Sport treiben, ihr Krebsrisiko um 60 Prozent senken.

Er fügte hinzu, dass Vitamin D eine sehr wirksame Behandlung bei Depressionen sei. Auch für das Immunsystem sei das Vitamin „essenziell“. Deshalb wolle Big Pharma nicht, dass man Vitamin D einnehme, so Marik.

Der Arzt rät, täglich etwa 10.000 IE (Internationale Einheiten) einzunehmen. Und wenn man eine chronische Krankheit hat, wenn man MS hat, dann ist es ratsam, eine höhere Dosis einzunehmen. „Das ist sehr sicher“. (Fakten, die „sie“ Ihnen nicht verraten: Vitamin D hilft Krebs vorzubeugen, insbesondere wenn es häufiger eingenommen wird)

Er verwies auch auf eine Studie, die zeigte, dass Frauen, die die Sonne meiden, ein um 25 Prozent höheres Risiko haben, vorzeitig zu sterben.

Das Zusammenspiel von Vitamin D, Calcium, Magnesium und Vitamin K2

In einem 18-minütigen Video erläutert der pensionierte Krankenpflegeausbilder John Campbell die Ergebnisse einer Studie aus dem Jahr 2023 die die Auswirkungen eines Vitamin-D-Mangels auf die Entwicklung der Alzheimer-Krankheit und anderer Formen der Demenz belegt. Es steht außer Frage, dass die Optimierung des Vitamin-D-Spiegels ein entscheidender Faktor für die Erhaltung einer optimalen Gesundheit ist.

Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, das auch als Calciferol bezeichnet wird. Es kommt natürlich in einigen Lebensmitteln vor und wird körpereigen gebildet, wenn die Haut den ultravioletten Strahlen der Sonne ausgesetzt ist. Vitamin-D-Supplemente sind in den USA als Vitamin D2 (Ergocalciferol) und Vitamin D3 (Cholecalciferol) erhältlich.

Wenn Sie sich über Ihren Vitamin-D-Spiegel unsicher sind, sollten Sie sich unbedingt testen lassen. Eine Optimierung Ihres Vitamin-D-Spiegels kann Ihnen helfen, länger zu leben, da ein niedriger Vitamin-D-Spiegel mit einem erhöhten Risiko für verschiedene Gesundheitsstörungen in Verbindung gebracht wird, von denen einige das Risiko eines vorzeitigen Todes erhöhen.

Die Daten, die die Wirksamkeit von Vitamin D für die Gesundheit belegen, werden immer zahlreicher, und, wie Campbell in seinem Vortrag anmerkt: „Es ist billig, es ist natürlich, es kostet nichts und wir zahlen nicht Tausende von Dollar pro Jahr an ein Pharmaunternehmen.“

Vitamin-D-Mangel und Demenz

Die Forscher der hier vorgestellten Studie weisen darauf hin, dass trotz der Tatsache, dass Vitamin-D-Mangel in früheren Studien mit Demenz in Verbindung gebracht wurde, die Rolle, die er spielt, weiterhin unklar ist. Die Forscher sammelten Daten von 12 388 Personen aus dem National Alzheimer’s Coordinating Center, die zum Zeitpunkt der Einschreibung demenzfrei und durchschnittlich 71 Jahre alt waren.

Die Forscher maßen die Vitamin-D-Belastung zu Beginn der Studie und verglichen das demenzfreie Überleben zwischen den Gruppen von Personen, die Vitamin D erhielten, und denen, die es nicht erhielten. Die Vitamin-D-Belastung wurde als Einnahme von Vitamin D3, Vitamin D2 oder Vitamin D3 plus Kalzium gemessen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Vitamin-D-Exposition in all diesen Gruppen mit einem deutlich längeren Zeitraum ohne Demenz und einer insgesamt niedrigeren Inzidenzrate verbunden war.

Die Forscher kontrollierten andere Kovariaten wie Geschlecht, kognitiven Status und Apolipoprotein E (APOE) ε4. Wie Campbell erklärt, ist bekannt, dass das APOE-Gen das Demenzrisiko bei den Trägern des Gens erhöht. Etwa 25 % der Bevölkerung tragen ein APOE-Gen und 3 % tragen zwei Gene. Personen, die zwei Gene in sich tragen, haben ein wesentlich höheres Risiko als diejenigen, die nur ein Gen in sich tragen.

Die Daten deuten darauf hin, dass alle in der Studie untersuchten Vitamin-D-Formulierungen das Auftreten von Demenz um 40 % verringerten, verglichen mit Personen, die keiner Exposition ausgesetzt waren. Interessanterweise war die Wirkung bei Frauen deutlich größer als bei Männern und bei Personen mit normalen kognitiven Fähigkeiten im Vergleich zu Personen, die zu Beginn der Studie eine leichte kognitive Beeinträchtigung (MCI) aufwiesen.

Die Wirkung war auch bei denjenigen, die keine APOE-Träger waren, größer als bei denen, die es waren. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass „Vitamin D ein Potenzial zur Demenzprävention hat, insbesondere bei den Hochrisikogruppen“.

Campbell merkt an, dass es sich um einen großen Effekt handelte, der zwar weder Korrelation noch Kausalität beweist, aber darauf hindeutet, dass die Ergebnisse mit größerer Wahrscheinlichkeit kausal sind. Die Forscher stellten die in Abbildung A veröffentlichten Daten dar, aus denen hervorging, dass der Nutzen für diejenigen, die Vitamin D ausgesetzt waren, ungefähr am Ende des ersten Jahres begann und weiter zunahm, je länger die Teilnehmer beobachtet wurden.

Im Laufe der 10 Jahre erkrankten 2 696 der Teilnehmer an Demenz, so Campbell. Von diesen hatten 2.017 (74,8 %) keine Vitamin-D-Exposition, während bei nur 679 (25,2 %), die Vitamin D einnahmen, eine Demenz diagnostiziert wurde, was er als „beeindruckende Schutzwirkung“ bezeichnet.

Vitamin D hat neuroprotektive Eigenschaften

Campbell fragt sich, warum Menschen mit dem APOE-Gen nicht den gleichen Nutzen von Vitamin D haben wie Menschen ohne dieses Gen. Er stellt die Hypothese auf, dass sie möglicherweise höhere Dosen von Vitamin D benötigen oder dass das Gen die Vorteile des Vitamins aufhebt.

Die Forscher der aktuellen Studie weisen darauf hin, dass derzeit weltweit 50 Millionen Menschen an Demenz erkrankt sind und sich diese Zahl bis 2050 fast verdreifachen dürfte. Auch Vitamin-D-Mangel wird als weit verbreitetes Problem angesehen, „mit einer weltweiten Prävalenz von bis zu 1 Milliarde“.

Frühere Forschungen haben gezeigt, dass Vitamin D eine neuroprotektive Wirkung hat. Es ist bekannt, dass es dazu beiträgt, Amyloid-Beta-Aggregate im Gehirn abzubauen, was ein typisches Anzeichen für die Alzheimer-Krankheit ist. Die Forscher wissen, dass Vitamin D auch eine neuroprotektive Wirkung gegen die Amyloid-Beta-induzierte Tau-Hyperphosphorylierung gezeigt hat, die mit neurofibrillären Knäueln in Verbindung gebracht wird, eine weitere strukturelle Anomalie, die bei der Alzheimer-Krankheit auftritt.

Frühere Studien haben auch einen Vitamin-D-Mangel mit dem erhöhten Demenzrisiko in Verbindung gebracht. In einer von der Universität von Südaustralien veröffentlichten Studie stellten Forscher fest, dass die stärkste Assoziation bei Personen mit einem Vitamin-D-Spiegel unter 10 ng/ml (25 nmol/L) bestand.

Niedrige Vitamin-D-Spiegel wurden auch mit einem geringeren Gehirnvolumen in Verbindung gebracht, und genetische Analysen legten nahe, dass es einen kausalen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und Demenz gibt. Außerdem fanden die Forscher heraus, dass bis zu 17 % der Demenzfälle in einigen Bevölkerungsgruppen verhindert werden könnten, wenn die Menschen ihren Vitamin-D-Spiegel auf 20 ng/ml (50 nmol/L) anheben würden.

In einer separaten Studie an 1 658 Personen über einen Zeitraum von 5,6 Jahren wurde ein Vitamin-D-Mangel mit einem deutlich erhöhten Risiko für Demenz und Alzheimer in Verbindung gebracht. Speziell für die Alzheimer-Krankheit wurde ein schwerer Vitamin-D-Mangel mit einem um 122 % erhöhten Risiko in Verbindung gebracht, gegenüber einem um 69 % erhöhten Risiko für Personen mit einem mäßigen Mangel.

Ein Mangel erhöht das Risiko weiterer Gesundheitsprobleme

Campbell weist darauf hin, dass frühere Forschungen gezeigt haben, dass Menschen, die Vitamin D einnehmen, vor dem Fortschreiten von Prädiabetes zu Diabetes geschützt sind. Er weist darauf hin, dass Menschen, die eher an Diabetes erkranken, auch eher an Demenz erkranken. Angesichts der Verbindung von Vitamin D und einem geringeren Demenzrisiko „scheint es absolut sinnvoll zu sein, diesen Menschen zusätzliches Vitamin D zu geben“.

Vitamin D hat auch einen signifikant positiven Einfluss auf das Krebsrisiko, möglicherweise sowohl zur Vorbeugung als auch zur Behandlung der Krankheit. In einer Neuanalyse einer Studie aus dem Jahr 2018 in der die Ergebnisse einer Gabe von nur 2.000 IE pro Tag gemessen wurden, zeigten die Daten ein um 17 % verringertes Risiko für metastasierenden Krebs und Tod und sogar ein um 38 % verringertes Risiko bei denjenigen, die ein gesundes Gewicht hielten.

Diese Information ist insofern von Bedeutung, als dieselbe Studie ursprünglich zu dem Schluss gekommen war, dass Vitamin D das Gesamtkrebsrisiko überhaupt nicht senkt, obwohl sie „andeutete“, dass es das Risiko von Krebstodesfällen verringern könnte. Nun. In der erneuten Analyse untersuchte das Team speziell das Risiko für metastasierenden oder tödlichen Krebs.

Dabei stellten sie fest, dass „die Körpermasse die Beziehung zwischen Vitamin D und einem geringeren Risiko für fortgeschrittenen Krebs beeinflussen kann“. Eine der korrespondierenden Autoren, Dr. Paulette Chandler, kommentierte:

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Vitamin D das Risiko, an fortgeschrittenem Krebs zu erkranken, verringern kann. Vitamin D ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das leicht verfügbar und preiswert ist und seit Jahrzehnten verwendet und untersucht wird. Unsere Ergebnisse – insbesondere die starke Risikoreduktion bei Personen mit normalem Gewicht – liefern neue Informationen über den Zusammenhang zwischen Vitamin D und fortgeschrittenem Krebs.“

In noch anderen Studien wurde in einer 2020 im British Journal Cancer veröffentlichten Übersicht die im British Journal of Cancer veröffentlicht wurde, dass niedrige Vitamin-D-Spiegel mit einer schlechten Überlebensrate bei Darmkrebs in Verbindung gebracht werden, und eine 2019 veröffentlichte Übersichtsarbeit von 10 randomisierten kontrollierten Studien stellte fest, dass die Verringerung der Sterblichkeit bei Krebs „signifikant“ war.

Wie ich bereits in der Vergangenheit geschrieben habe, hat die Forschung auch gezeigt, dass höhere Vitamin-D-Spiegel dazu beitragen können, Magen-Darm-Erkrankungen vorzubeugen und/oder zu behandeln, entzündlichen rheumatischen Erkrankungen, Lupus, Fettleibigkeit und neurodegenerativen Erkrankungen wie Multipler Sklerose.

Und wie ich in meiner eigenen, von Fachleuten begutachteten Studie herausgefunden habe, verringert Vitamin D auch das Risiko einer COVID-19-Infektion. Wie ich weiter unten ausführlicher darlege, wirkt Vitamin D noch besser, wenn es mit anderen Nährstoffen wie Magnesium und Vitamin K2 kombiniert wird.

Eine Studie aus dem Jahr 2022 untersuchte auch, wie Vitamin D die Entwicklung und das Fortschreiten von Uterusmyomen beeinflussen kann. Dabei handelt es sich um Muskeltumore, die in der Gebärmutterwand wachsen. Sie sind fast immer gutartig, aber die Symptome sind schwer zu ertragen. Sie treten bei bis zu 70 % der weißen Frauen und bei mehr als 80 % der schwarzen Frauen auf, manchmal ohne Symptome.

Ziel der Studie war es, eine Behandlung für Myome zu finden, die die Fruchtbarkeit erhält. Sie nahmen 1 610 Frauen in die Studie auf und stellten fest, dass ein Vitamin-D-Serumspiegel von mindestens 20 ng/ml (50 nmol/L) mit einem geschätzten Rückgang des Myomwachstums um 9,7 % verbunden war, verglichen mit Personen mit einem Vitamin-D-Spiegel von weniger als 20 ng/ml (50 nmol/L).

Die Forscher stellten außerdem fest, dass bei Personen mit einem Vitamin-D-Spiegel von mindestens 30 ng/ml (75 nmol/L) das Auftreten von Myomen um 22 % und der Verlust von Myomgewebe um 32 % geringer war als bei Personen mit einem niedrigeren Spiegel.

Wenn Sie nicht in der Lage sind, durch vernünftige Sonneneinstrahlung einen optimalen Vitamin-D-Spiegel zu erreichen, sollten Sie daran denken, dass es bei der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln Synergieeffekte mit anderen Nährstoffen gibt. Wenn Sie ein Vitamin-D-Präparat einnehmen, müssen Sie möglicherweise auch Ihre Zufuhr von Magnesium, Vitamin K2 MK7 und Kalzium erhöhen.

Ein Ungleichgewicht ist der Grund dafür, dass Kalziumpräparate mit einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall in Verbindung gebracht werden und dass manche Menschen Symptome einer Vitamin-D-Toxizität aufweisen. Hier eine Zusammenfassung einiger der wichtigsten Zusammenhänge:

Ein Überschuss an Vitamin D ohne ausreichendes Vitamin K2 kann zu einer übermäßigen Aufnahme von Kalzium führen, was wiederum zu Kalziumablagerungen im Gewebe führen kann. Ein Teil der Erklärung für diese unerwünschten Nebenwirkungen ist, dass Vitamin K2 das Kalzium an seinem Platz hält – in den Zähnen und Knochen und nicht in den Weichteilen und Arterien. Das optimale Verhältnis zwischen Vitamin D und Vitamin K2 muss noch ermittelt werden, aber eine Einnahme von 100 bis 200 Mikrogramm (mcg) K2 ist vorteilhaft. Zu den verräterischen Anzeichen eines Vitamin-K2-Mangels gehören Osteoporose, Herzkrankheiten und Diabetes. Ein Mangel ist auch wahrscheinlicher, wenn Sie selten Vitamin-K2-reiche Lebensmittel essen.

Gefäßverkalkung ist auch eine Nebenwirkung von Magnesiummangel. Wenn Sie also Vitamin D3 einnehmen, benötigen Sie sowohl Vitamin K2 als auch Magnesium, um sicherzustellen, dass alles richtig funktioniert.

Ein angemessenes Kalzium-Magnesium-Verhältnis ist ebenfalls wichtig, da Magnesium dazu beiträgt, Kalzium in den Zellen zu halten, damit diese besser funktionieren können. Je nach Ihren persönlichen gesundheitlichen Bedürfnissen kann das ideale Verhältnis von Kalzium zu Magnesium von 1:1 bis zu einem optimalen Verhältnis von 1:2 variieren.

Magnesium und Vitamin K2 ergänzen sich auch gegenseitig, da Magnesium zur Senkung des Blutdrucks beiträgt, der ein wichtiger Faktor bei Herzerkrankungen ist.

Was ist der optimale Vitamin-D-Spiegel?

Ich empfehle seit langem einen Vitamin-D-Spiegel von 60 bis 80 ng/ml (150-200 nmol/L) für optimale Gesundheit und Krankheitsprävention. Ein Spiegel von über 100 ng/ml scheint ebenfalls sicher und vorteilhaft für bestimmte Erkrankungen, insbesondere Krebs, zu sein.

Denken Sie daran, dass Sie nur durch die Messung Ihres Vitamin-D-Spiegels, idealerweise zweimal im Jahr, feststellen können, wie viel Sonneneinstrahlung ausreichend ist und/oder wie viel Vitamin D3 Sie einnehmen müssen. Das D*Action Project von GrassrootsHealth ist eine kostengünstige Möglichkeit, dies zu tun und gleichzeitig wertvolle Forschungsarbeit zu leisten.

Um teilzunehmen, kaufen Sie einfach ein D*Action Measurement Kit und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen zur Registrierung. Wenn Sie eine Nahrungsergänzung benötigen, bietet GrassrootsHealth auch einen Vitamin-D-Rechner zur Verfügung, mit dem Sie die Dosis abschätzen können, die Sie benötigen, um Ihren Zielwert zu erreichen.

Sie geben Ihr Gewicht, Ihr aktuelles Vitamin-D-Präparat, Ihren Serumspiegel und Ihren Zielwert ein, um die Erhaltungsdosis zu ermitteln, die erforderlich ist, um Ihren gewünschten Wert innerhalb von drei Monaten zu erreichen. Sobald Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel durch einen Test bestätigt haben, sollten Sie ihn in drei bis vier Monaten erneut testen, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Zielwert erreicht haben.

Wenn dies der Fall ist, wissen Sie, dass Sie die richtige Dosis einnehmen und/oder sich in der richtigen Menge der Sonne aussetzen. Wenn Ihr Wert immer noch zu niedrig ist (oder über 80 ng/ml liegt), müssen Sie Ihre Dosierung entsprechend anpassen und den Test in drei bis vier Monaten wiederholen.

Video:

