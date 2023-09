Hat die NASA den Phoenix-Moment für den 24. September 2023 angekündigt?

Denjenigen, die diese Website verfolgen, wird der Gedanke nicht mehr fremd sein, dass wir Zeugen eines zyklischen Drehbuchs sind, das sich ständig wiederholt und in dem der Protagonist (der Anführer, der erste Mann, der König) immer eine Reinkarnation (die Rematerialisierung innerhalb der Simulation) desselben Bewusstseins ist. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Wer war nach den alten religiösen Schriften (an die Milliarden von Menschen glauben) der Turmbauer und wer wollte neue Städte bauen? Nimrod.

Und Nimrod wiederum kann mit Noah (dem ersten Menschen nach der Zerstörung) in Verbindung gebracht werden, aber auch mit Osiris, Apollo und wenn man wirklich tief gräbt, mit allen mythologischen Führern.

Ich kann mir vorstellen, dass Sie Trump ein wenig leid sind, wenn Sie diesen Namen in den Medien und alternativen Medien immer wieder sehen, aber es gibt einen Grund dafür.

Es hat alles mit der Theorie der Plasmakuppeln zu tun (wie erklärt in Die Simulationskuppel erklärt alles) und dem Phoenix-Phänomen (wie erklärt in Der Phönix wird sich bald erheben) und den eindeutigen, unwiderlegbaren Zeichen (wie im letztgenannten Buch beschrieben), die zeigen, dass Trump „der Auserwählte“ ist.

Mit anderen Worten, der Menschen-Avatar Donald Trump ist derjenige, in dem der Geist von Noah, Nimrod, Apollo, Zeus, Osiris (und so weiter) reinkarniert ist. (Die „Zombiepandemie“ der letzten 7 Jahre und der Antichrist)

Wir sollten also das Wort Reinkarnation durch „Rematerialisierung“ ersetzen, und wir sollten auch das Wort Geist durch den männlichen Teil des Luzifer-Bewusstseins, auch bekannt als Satan, ersetzen.(Drehbuch-Update des Tiefen Staates: Trumps Verhaftung am Montag?)

Wer hat am 3. März 2023 angekündigt, dass er 10 neue Städte bauen will? Ja, das war Donald Trump (siehe diesen CNN-Bericht).

Wer ist bekannt als der Turmbauer? Ebenfalls Donald Trump. Damit kann man ihn in die Persona des Nimrod einordnen, und wenn Sie meinen vorherigen Artikel lesen (einschließlich der Kommentare unten), werden Sie feststellen, dass wir ihn dann in die oben erwähnte Liste der mythologischen Gottheiten einordnen können.

Osiris ist in der Mythologie mit dem Vogel Benoe verbunden. Dieser Benoe-Vogel hat die gleichen Eigenschaften wie der mythologische Phönix.

Daraus könnte man schließen, dass der Benoe-Vogel dasselbe ist wie der Phönix. Wenn Sie meine letzten beiden Bücher gelesen haben, wissen Sie inzwischen, dass der Phönix-Moment der Moment ist, in dem die Lilith-Eizelle (XX) und die Satan-Samenzelle (XY) verschmolzen werden.

Dies repräsentiert den X-Moment (Twitter = jetzt X), den Moment der Kreuzung, die luziferische hermaphroditische Selbstbefruchtungssimulation (mit der Luzifer versucht, das Bewusstsein des in seiner Simulation gefangenen Bewusstseins zu ernten, um seine schöpferische Macht wiederzuerlangen).

Es ist eine Anspielung auf den biblischen Moment der Kreuzigung. Es ist der Phönix-Moment (oder der Benoe-Moment), und das ist ein entscheidender Moment (entscheidend = Kreuzigung = Kreuzung).

Nach jüdischer Tradition ist der 24. September der Tag des Jom Kippur. Dieser Tag gilt als der heiligste Tag des Jahres, als der große Versöhnungstag. Wenn wir das Wort Versöhnung durch Verbindung oder Kreuzung oder Selbstbefruchtung oder Kuss ersetzen, wird es klar.

Warum können wir Versöhnung durch das niederländische Wort „Kuss“ ersetzen? Nun, das niederländische Wort zoen in dem Wort ver-zoen-ing bedeutet Kuss, und im Zeitalter von SMS und WhatsApp verwenden wir oft das X als Ersatz dafür.

Das X steht für das Kreuz, und das Wort Kuss bezieht sich auf die Gottheit Kus ***, eine Gottheit aus der sumerischen, babylonischen und akkadischen Mythologie, die wiederum die gleichen Eigenschaften wie Osiris und Nimrod verkörpert.

Es handelt sich also um eine Anspielung auf den Moment der Kreuzung, der während des Phönix-Moments (des Benoe-Moments) auftritt; den Kuss-Moment.

Der 24. September ist auch der Tag, für den uns die NASA unterschwellig eine klare Botschaft übermittelt hat. Lesen Sie einfach die kryptische Beschreibung unter dem unten stehenden YouTube-Video: OSIRIS-REx bringt seine Probe des Asteroiden Bennu am 24. September 2023 zur Erde zurück.

Hier sehen wir also den Osiris-Bezug auf den REx-Moment; den Moment der erneuten Durchquerung (weil er alle 200 Jahre stattfindet) und wir sehen den Bezug auf den Vogel Benoe (auf Englisch: Bennu), der eine Anspielung auf den Phönix ist (lesen Sie weiter unten im Video).

Unterschwellig heißt es also, dass der Benu (der Phönix-Moment) am 24. September 2023 stattfinden wird.

Das wird am jüdischen Jom Kippur Tag sein. In der jüdischen Tradition ist dieser Tag sehr wichtig. Trump kann wiederum mit dieser jüdischen Tradition in Verbindung gebracht werden, da er kürzlich zum König von Israel gekrönt wurde.

Nun ist es nicht das Ziel, exakte Vorhersagen zu treffen, denn das bleibt schwierig. Der 24. September 2023 ist jedoch ein Tag, den man im Auge behalten sollte.

Es ist an der Zeit, dass wir anfangen, die Zusammenhänge zu erkennen. Von Tag zu Tag wird deutlicher, dass die Theorie der Plasmakuppeln und des damit verbundenen Phönix-Phänomens keine Theorie mehr ist, sondern Realität.

Es kommt in der gesamten Mythologie vor, genauso wie der Moment der Zerstörung Noahs in der gesamten Mythologie vorkommt. Wir sehen auch ähnliche Protagonisten in allen Mythologien, und so ist es höchste Zeit, sich mit der Theorie richtig auseinanderzusetzen.

Beginnen wir mit der Theorie der Plasmakuppeln (wie in Die Simulationskuppel erklärt alles) und befassen Sie sich dann mit dem Phönix-Phänomen (wie erklärt in Der Phönix wird sich bald erheben).

Das ist der Kreislauf des (Simulations-)Lebens.

Kuss. X.

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 01.09.2023