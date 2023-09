Kampfansage an den Westen: Die BRICS-Länder fordern eine neue Weltordnung

Teile die Wahrheit!

Die BRICS-Länder fordern eine neue und gerechtere Weltordnung, was man nur als Kampfansage an die vom US-geführten Westen dominierte Weltordnung ansehen kann, die derzeit um ihr Überleben kämpft. Von Thomas Röper

Ich habe oft berichtet, dass sich die BRICS und der globale Süden generell gegen die von den USA dominierte Weltordnung auflehnen. Sie lehnen die einseitigen (und übrigens völkerrechtswidrigen) Sanktionen des Westens ab und sind es generell leid, dass der Westen ihnen vorschreiben will, welche Staatsform, welches Wirtschaftssystem und welche „Werte“ sie haben müssen.

Auch die in der lokalen Bevölkerung Westafrikas populären Putsche, die in einigen westafrikanischen Ländern die französischen Marionettenregime von der Macht entfernt haben, zeigen, dass der Neokolonialismus, mit dem Westen den globalen Süden seit Jahrzehnten ausbeutet und unterdrückt, immer offener abgelehnt wird.

Die Ereignisse in der Ukraine ab Februar 2022 waren bei dem aktuellen Prozess entscheidend, denn der globale Süden hat am Beispiel Russlands gesehen, dass man sich der vorgeblichen Allmacht der USA entgegenstellen kann und dass es dabei Verbündete gibt, man also nicht alleine gegen den Westen steht.

Nachdem der globale Süden ein Jahr lang zugeschaut hat, wie der Kampf Russlands gegen den Westen sich entwickelt, zeigen die aktuellen Gipfeltreffen der BRICS, der G20 oder auch der EU-CELAC-Gipfel, dass der globale Süden nun offen gegen die westliche Dominanz rebelliert.

Vor allem, dass die USA internationale Organisationen wie die Weltbank, den IWF und andere dominieren und als Instrumente für ihre Politik missbrauchen, stößt dem globalem Süden zunehmend sauer auf.

Auch die Machtverteilung in der UNO zugunsten des Westens wird kritisiert und es wird eine Reform der UNO zugunsten der neuen Realitäten gefordert, in denen der globale Süden eine größere Rolle spielt, als ihm in der UNO heute zugestanden wird.

In diesen Tagen treffen sich Vertreter der Parlamente der BRICS-Staaten zum 9. Parlamentarischen BRICS-Forum in Johannesburg und dabei hat der südafrikanische Vizepräsident in seiner Rede der westliche dominierten Weltordnung faktisch den Kampf angesagt.

Darüber hat die russische Nachrichtenagentur TASS berichtet und weil deutsche Medien darüber wahrscheinlich nicht berichten werden, habe ich die TASS-Meldung übersetzt. (UN-Generalsekretär und Klaus Schwab geben zu, dass die Neue Weltordnung scheitert und die Agenda 2030 „in Gefahr“ ist)

Beginn der Übersetzung:

Südafrikas Vizepräsident: Die BRICS-Länder sind für eine neue Weltordnung

Paul Mashatile erklärte, dass die neue Weltordnung eine grundlegende Reform der UN und der globalen Finanzinstitutionen vorsieht

Die BRICS-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) sind gemeinsam für die Schaffung einer neuen Weltordnung, die auf den Grundsätzen von Gerechtigkeit und Konsens beruht, erklärte der südafrikanische Vizepräsident Paul Mashatile auf dem 9. Parlamentarischen BRICS-Forum in Johannesburg.

„Die Vision der BRICS ist es, eine gerechte Weltordnung zu schaffen, die für alle Länder und Völker der Welt existiert und nicht für einige wenige“, betonte er. „Die BRICS-Agenda zielt darauf ab, eine multilaterale Welt, eine globale Wirtschaft und Sicherheit für alle Völker des Planeten zu schaffen.

Die Tatsache, dass die Zahl der BRICS-Mitglieder ab dem 1. Januar 2024 von derzeit 5 auf 11 steigen wird, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Mashatile sagte, die neue Weltordnung sehe eine grundlegende Reform der UNO und der weltweiten Finanzinstitutionen vor. „Die Parlamente der BRICS-Länder können und sollten eine Schlüsselrolle bei der Koordinierung dieser Reformen spielen“, betonte er.

„Es ist klar, dass es Widerstand von einer Reihe von Staaten geben wird, aber die BRICS haben sich zu einer starken Kraft entwickelt und werden zum Erben der Ideen der Bewegung der Blockfreien“.

Das 9. Parlamentarische BRICS-Forum nahm seine Arbeit in Johannesburg unter dem Vorsitz Südafrikas auf. Mehr als 250 Parlamentarier aus den BRICS-Mitgliedsländern sind angereist, um an dem Forum teilzunehmen.

Die russische Delegation wird von Konstantin Kossatschow, dem Vizepräsidenten des Föderationsrates, geleitet. Eingeladene Vertreter der Parlamente Ägyptens, Irans und der Vereinigten Arabischen Emirate sind ebenfalls anwesend. Die Arbeiten des Forums werden bis zum 29. September andauern.(Klaus Schwab begrüßt die Ankunft der „Neuen Weltordnung“, während das WEF die Kontrolle über Nationen übernimmt (Video))

Ende der Übersetzung

Welche Länder hat der südafrikanische Präsident wohl gemeint, als er sagte, „dass es Widerstand von einer Reihe von Staaten geben wird“?

Macron: „Der BRICS-Gipfel droht die westliche dominierte Weltordnung zu schwächen“

Der französische Präsident Macron hat vor den Botschaftern des Landes eine vielsagende Rede gehalten, in der er eingestanden hat, dass die westlich geprägte Weltordnung bedroht ist und vor allem Europa international geschwächt wird.

Westliche Medien behaupten immer noch, dass Russland international isoliert sei und dass die Welt den Westen, seine „Werte“ und sein System als vorbildlich ansieht. Wer etwas anderes behauptet, dem wird in der Regel vorgeworfen, „russische Propaganda“ zu verbreiten.

Nun hat sich ausgerechnet der französische Präsident Macron in einer Rede vor den französischen Botschaftern als „russischer Propagandist“ betätigt. Ich werde zunächst die trockene Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS über den entsprechenden Teil seiner Rede übersetzen.

Anschließend zeige ich, wie Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums Macrons Worte in ihrer gewohnt deutlichen Art kommentiert hat.

Beginn der Übersetzung der TASS Meldung:

Macron meint, dass die Revision der Weltordnung den Westen und Europa zu schwächen droht

Der französische Präsident sagte, dass es in dieser Situation wichtig sei, eine Fragmentierung der Welt zu vermeiden und an der Einheit festzuhalten

Die Versuche, die bestehende Weltordnung zu revidieren, drohen den Westen und Europa zu schwächen. Diese Meinung vertrat der französische Präsident Emmanuel Macron während seiner Rede auf der jährlichen Konferenz der Botschafter der Republik.

„Die internationale Lage wird immer schwieriger, was den Westen und insbesondere Europa schwächen könnte. Wir müssen das nüchtern angehen, ohne in übertriebenen Pessimismus zu verfallen“, sagte er. „Die Weltordnung, ihre Prinzipien, ihre verschiedenen Organisationsformen, in denen der Westen dominant war und ist, werden überarbeitet“.

Nach Ansicht des französischen Staatschefs wird die Rolle des UN-Sicherheitsrats sowie zahlreicher anderer internationaler Organisationen wie des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank ständig „in Frage gestellt“.

„Immer mehr Länder haben das Gefühl, dass diese Strukturen keine Legitimation haben, ihnen diese oder jene Regeln aufzuerlegen, dass sie in einer Welt geschaffen wurden, in der es diese Länder nicht gab, und dass sie nicht den geopolitischen, demographischen und militärischen Realitäten entsprechen.

Das zeigt sich in den Versuchen der letzten Tage, die BRICS zu erweitern“, sagte er. „Die [BRICS-Erweiterung] zeigt den Wunsch, eine alternative Ordnung zu schaffen, die das ersetzt, was wir die Weltordnung nennen, die heute als zu westlich angesehen wird“, sagte Macron.

In dieser Situation sei es wichtig, eine Fragmentierung der Welt zu vermeiden und an der Einheit festzuhalten.

Zu den BRICS gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Der Gipfel der Gruppe fand vom 22. bis 24. August in Johannesburg statt. Wie der südafrikanische Präsident Cyril Ramaposa bekannt gab, beschlossen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer der Gruppe, Ägypten, Äthiopien, Argentinien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate einzuladen, ab dem 1. Januar 2024 Mitglieder der BRICS zu werden.

Ende der Übersetzung

Nun folgt der Kommentar, den Maria Sacharowa dazu auf Telegram veröffentlicht hat.

Beginn der Übersetzung:

Macron: „Die internationale Lage wird immer schwieriger, was den Westen und insbesondere Europa schwächen könnte. Wir müssen das nüchtern angehen, ohne in übertriebenen Pessimismus zu verfallen… Die Weltordnung, ihre Prinzipien, ihre verschiedenen Organisationsformen, in denen der Westen dominant war und ist, werden überarbeitet.“

Um die internationalen Prozesse nüchtern anzugehen, sollte man aufhören, den Junkie Selensky zu unterstützen. Es ist erfreulich, dass Westeuropa von „übertriebenem Pessimismus“ heimgesucht wird. Denn aus ihm herauszukommen, bedeutet nicht Optimismus, sondern einfachen Pessimismus. Das ist bereits ein Schritt in Richtung Ernüchterung. Der Westen „war und ist in einer dominanten Position“. Man beachte, dass in diesem Satz die Zukunftsform fehlt. Das zeigt, dass einige Vertreter des Westens es realistisch einschätzen. Weiter so ✊🏻

Ende der Übersetzung

…

Quellen: PublicDomain/anti-spiegel.ru am 28.09.2023