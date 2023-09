Tag der Niederlage: Kein Grund zum Feiern!

Teile die Wahrheit!

Der Mainstream ist empört: Im ARD-Sommerinterview hat AfD-Chefin Alice Weidel zum 8. Mai geäußert, sie würde nicht die „Niederlage des eigenen Landes“ feiern. Von Daniell Pföhringer

Damit stellt sie das heutige BRD-Narrativ vom „Tag der Befreiung“ infrage. Doch warum diese Empörung? Das haben schon ganz andere getan, wie man in unserer neuen Geschichtsausgabe „Die Todeslager der Amerikaner“ nachlesen kann. Hier mehr erfahren.

(Titelbild: Eine Frau geht an aufgereihten Opfern eines Bomberangriffs vorbei)

Nein, sie habe am 8. Mai dieses Jahres – anders als ihr Co-Chef Tino Chrupalla – nicht am Empfang in der russischen Botschaft in teilgenommen, denn „die Niederlage des eigenen Landes zu feiern mit einer ehemaligen Besatzungsmacht“ komme für sie nicht in die Tüte. Diese Bemerkung sorgt derzeit für Empörung bei der politischen Klasse in Berlin und ihren medialen Hilfstruppen.

Das sei Geschichtsrevisionismus und Schuldumkehr, ätzt Historiker Jens-Christian Wagner im Tagesspiegel. Denn schließlich sei der 8. Mai 1945 ja ein Tag der Befreiung, nämlich der Befreiung vom Nationalsozialismus.

Dabei streiten weder Weidel noch andere klar denkende Menschen ab, dass das Kriegsende für zahlreiche Menschen eine Befreiung mit sich brachte, etwa für die Insassen der Konzentrationslager.

Nur: Hier ausschließlich von einem „Tag der Befreiung“ zu sprechen, vernachlässigt einfach, dass der 8. Mai 1945 eben für viele andere Menschen keine Befreiung bedeutete, sondern den Übergang von einer Diktatur in die andere oder aber – Weidel wies darauf unter Bezugnahme auf ihre eigene Familiengeschichte hin – Flucht und Vertreibung. (US-Todeslager: Vernichtungspläne gegen die Deutschen – die Schaffung der „neuen Deutschen“)

Befreit von Hab, Gut und Leben

Das sieht übrigens nicht nur die AfD-Chefin so, dieser Ansicht waren noch vor einiger Zeit Vertreter jener Parteien, die nun auf Weidel eindreschen, etwa der frühere Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Alfred Dregger, die CSU-Politiker Carl-Dieter Spranger, Friedrich Zimmermann und Peter Gauweiler oder der frühere SPD-Verteidigungsminister Hans Apel (SPD).

Sie alle zählten zu den Unterzeichnern eines Appells, den der Historiker Rainer Zitelmann zum zum 50. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1995 initiiert hatte und der unter dem Titel „8. Mai 1945 – gegen das Vergessen“ in einer großen Anzeige in der FAZ veröffentlicht wurde. Zu den Mitzeichnern gehörten unter anderem auch zwölf Bundeswehr-Generäle.

Im Einleitungskapitel unserer neuen Geschichtsausgabe „Die Todeslager der Amerikaner – Massenmord an Deutschen auf den Rheinweisen“ gehen wir ausführlich auf die Thematik Niederlage und Befreiung ein, da letztere Vokabel auch in Bezug auf die Internierten in den Rheinwiesenlagern wie blanker Hohn erscheinen muss. Zitelmann, Dregger, Apel und die anderen Unterzeichner des Appells beriefen sich denn auch auf keinen Geringeren als den ersten Bundespräsidenten der Republik, Theodor Heuss, der gesagt hatte:

„Im Grunde genommen bleibt dieser 8. Mai 1945 die tragischste und fragwürdigste Paradoxie für jeden von uns. Warum denn? Weil wir erlöst und vernichtet in einem gewesen sind.“(Rheinwiesenlager: Das Rote Kreuz durfte nicht helfen – erschütternde Dokumente)

In COMPACT-Geschichte „Die Todeslager der Amerikaner“ lesen Sie, warum der Tag der Niederlage nicht nur für die Opfer von Flucht und Vertreibung oder die in Stalins Gulag verschleppten Deutschen, sondern auch für die entgegen der Bestimmungen des Völkerrechts in den Rheinwiesenlagern internierten Soldaten und Zivilisten keine Befreiung, sondern eine Fortsetzung ihres Martyriums.

Daran zu erinnern – wie es nun Alice Weidel getan hat – ist weder empörend noch verharmlost es die NS-Diktatur und ihre Verbrechen, sondern ein notwendiger Beitrag zur geschichtspolitischen Debatte.

Denn die Deutungshoheit über diese historischen Fragen, die direkt das Schicksal unserer Nation betreffen, darf nicht jenen überlassen werden, die es alles andere als gut mit unserem Volk und unserem Land meinen.

Der Tag der Niederlage ist kein Grund zum Feiern – sondern ein Tages des Gedenkens an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft!

Tag der Befreiung? Das spricht dagegen

Dass es den Besatzern gar nicht um Befreiung ging, haben sie selbst formuliert – und auch die in COMPACT-Geschichte „Verbrechen an Deutschen“ dokumentierten Schilderungen von Konrad Adenauer, Bischof Clemens August Graf von Galen und vielen anderen Persönlichkeiten, die mit Hitler und dem Nationalsozialismus nicht das geringste am Hut hatten, widersprechen dieser einseitigen Sichtweise.

Lesen Sie selbst:

1. „Nicht zum Zwecke seiner Befreiung“

„Es muss den Deutschen klargemacht werden, dass Deutschlands rücksichtslose Kriegführung und der fanatische Widerstand der Nazis die deutsche Wirtschaft zerstört haben und dass die Deutschen der Verantwortung für das, was sie anstellten, nicht entgehen können.

Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als besiegter Feindstaat.“ (US-Direktive JCS 1067, in der die Grundlinien der amerikanischen Besatzungspolitik festgelegt wurden, gültig bis Juli 1947)

2. „Genau wie die Gestapo“

„Die Alliierten setzten in Deutschland eine Militärpolizei ein, die außerhalb des Bereichs aller ordentlichen Gerichte steht und keinem Gericht verantwortlich ist. (…) Sie verhaftet, genau wie die Gestapo, die Männer nachts, holt sie ohne Angabe des Grundes der Verhaftung aus den Häusern, schafft sie weg, ohne der Familie Mitteilung zu machen, wohin sie gebracht werden, schneidet jede Verbindung zwischen der Familie und den Häftlingen ab, hält sie monatelang im Lager, ohne sie zu verhören, kurz, sie hat die Methoden der Gestapo übernommen.“ (Hitler-Gegner Bischof Clemens August Graf von Galen in seiner Rede „Rechtsbewusstsein und Rechtsunsicherheit“, März 1946)

3. „Vom Erdboden verschwunden“

„Es sind aus den östlichen Teilen Deutschlands, aus Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn usw. nach den von amerikanischer Seite getroffenen Feststellungen insgesamt 13,3 Millionen Deutsche vertrieben worden.

7,3 Millionen sind in der Ostzone und in der Hauptsache in den drei Westzonen angekommen. Sechs Millionen Deutsche sind vom Erdboden verschwunden. Sie sind gestorben, verdorben. Von den 7,3 Millionen, die am Leben geblieben sind, ist der größte Teil Frauen, Kinder und alte Leute.

Ein großer Teil der arbeitsfähigen Männer und Frauen sind nach Sowjetrussland in Zwangsarbeit verschleppt worden. Die Austreibung dieser 13 bis 14 Millionen aus ihrer Heimat, die ihre Vorfahren zum Teil schon seit Hunderten von Jahren bewohnt haben, hat unendliches Elend mit sich gebracht.

Es sind Untaten verübt worden, die sich den von den deutschen Nationalsozialisten verübten Untaten würdig an die Seite stellen.“ (Konrad Adenauer, Rede in Bern am 23. März 1949)

Notwendiger denn je: In COMPACT-Geschichte „Die Todeslager der Amerikaner“ zeigen wir, dass der 8. Mai 1945 nicht nur für die Heimatvertriebenen und die Kriegsgefangenen der Sowjets kein Tag der Befreiung war, sondern auch für Hunderttausende, die dem Massenmord der US Army auf den Rheinwiesen zum Opfer fielen. Gegen jegliches Völkerrecht! Hier bestellen.

Quellen: PublicDomain/compact-online.de am 27.09.2023