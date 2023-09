Kein einziges Migrantenkind abgebildet: Grüne mit »Enkeltrick« bei Wahlplakaten – neuer Tiefstwert für die (H)Ampelmänner

Bei den Grünen geht vor der Landtagswahl in Bayern die Panik um: von den einstigen Umfragewerten bei 20 Prozent sind sie weit weg und das Wahlergebnis der vorherigen Landtagswahl (17,6 Prozent) wird wohl auch deutlich verfehlt. Jetzt kommt man mit dem »Enkeltrick« auf Wahlplakaten um die Ecke.

Die Landtagswahl in Bayern rückt immer näher und bei einigen Parteien und ihrern Vertretern geht in der Zwischenzeit der Panikmodus um. Der Söder tritt und beißt wegen der Causa Aiwanger um sich, der Aiwanger selbst geht jetzt in die Offensive gegen diese aus seiner Sicht Schmutzkampagne.

SPD und FDP fordern aus dem Hintergrund rückhaltose Aufklärung – weil sie in Bayern sonst auch nichts zu melden haben. Und die Grünen kommen jetzt mit einer »ganz besonderen« Wahlkampfkampagne um die Ecke.

Auf den Wahlplakaten sieht man Schulkinder im Alter von acht bis zwölf Jahren, die darum bitten, dass Mama, Papa, Oma oder Opa für sie wählen sollen. Das hat schon etwas von den betrügerischen Enkeltricks, wo angebliche Enkel sich bei ihren Großeltern melden und von denen einen Gefallen einfordern, meistens Geld.

Regelmäßig warnt die Polizei vor solchen Betrugsversuchen, aber noch immer fallen Menschen darauf herein. Anschließend sind Geld und Enkel selbstverständlich weg.

Dieses Mal geht es allerdings nicht um Geld, sondern darum, dass die »Eltern« oder »Großeltern« ihre Stimme den Grünen geben. Der Effekt dürfte aber der selbe sein: nach der Wahl sind Stimme und Enkel ebenfalls weg.

Was neben der Geschmacklosigkeit der Aktion ganz besonders auffällt, ist die Tatsache, dass die migrations-bejahenden und -fördernden Grünen ausschließlich hellhäutige Kinder abgelichtet haben. (Lohnt es sich noch zu arbeiten? Bürgergeld soll steigen – Rentner ans Fließband, Arbeitsunwillige ins Lager?)

Kein einziges abgelichtetes Kind ist stark pigmentiert, ist arabischer oder nordafrikanischer Herkunft. Mit viel Phantasie könnte man den beiden Kindern mit braunen Augen einen kleinen südländischen Touch zuordnen, aber der rothaarige Junge und das blonde Mädchen entsprechen kaum noch der Realität auf Deutschlands Straßen.

Da stellt sich natürlich die Frage, warum die Grünen nicht die Kinder der Leute abbilden, für die sie sich doch sonst so stark machen? (Defekte Regierungsmaschine, defekte Außenministerin: Wie Deutschlands Regierungsflieger, so deren Insassen)

Umfrage in Bayern: CSU 42%, AfD 15%, Freie Wähler 11,5%

Die Ampel-Koalition hat in Bayern nichts zu lachen. Laut aktueller Wahlumfrage von »Wahlkreisprognose« kommt die SPD nur auf 10 Prozent. Die Grünen erreichen nur 12,5 Prozent. Die FDP könnte mit 4% aus dem Landtag fliegen.

300x250

Bayern ist ein konservativ-bürgerliches Land, zumindest politisch. Wäre am kommenden Sonntag Wahl in Bayern, würden vor allem die bürgerlichen Parteien wie die CSU, die AfD und die Freien Wähler gut abschneiden. Die Grünen und die SPD würden nur magere Ergebnisse einfahren. Die FDP und die Linke spielen in Bayern kaum noch eine Rolle.

Laut aktueller Wahlumfrage zu Bayern sähe die Stimmenverteilung momentan so aus:

CSU: 42 Prozent

300x250 boxone

AfD: 15 Prozent

Freie Wähler: 11,5 Prozent

Grüne: 12,5 Prozent

SPD: 10 Prozent

FDP: 4 Prozent

Linke: 1 Prozent

Andere: 4 Prozent

Fast 40 Prozent der Hamburger besitzen Migrationshintergrund

39,3 Prozent der Hamburger besitzen einen Migrationshintergrund. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr (37,4) um 1,9 Punkte ist der höchste der vergangenen zehn Jahre.