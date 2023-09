Tucker Carlson interviewte Larry Sinclair: „Ich hatte Sex und Kokain mit Obama“

Bereits 2008 behauptete Larry Sinclair im Jahr 1999 mit dem damaligen Senator des US-Bundesstaats Illinois, Barack Obama, Sex gehabt und Drogen konsumiert zu haben. Nun führte Tucker Carlson, Journalist und ehemaliger Fox-News-Moderator, mit Sinclair ein Interview.

Der ehemalige Fox-News-Moderator und Journalist Tucker Carlson hat ein Interview mit Larry Sinclair vorgestellt. Sinclairs Behauptungen, mit Barack Obama Sex gehabt und Crack geraucht zu haben, wurden 2008 von den US-Medien mit einem Achselzucken abgetan. Im selben Jahr gewann der damalige Senator Obama die Präsidentschaftswahlen.

Carlson teilte am Dienstag Ausschnitte aus dem Interview in den sozialen Medien und wies darauf hin, dass das vollständige Gespräch am Mittwochabend veröffentlicht wird. Der einminütige Clip auf X (ehemals Twitter) wurde innerhalb von nur einer Stunde nach der Veröffentlichung rund 4 Millionen Mal aufgerufen.

Sinclair sagte, er sei Obama im November 1999 vor einer Bar in Chicago vorgestellt worden und habe nicht gewusst, dass er Senator des US-Bundesstaates Illinois sei.

Er sagte, er habe zweimal sexuelle Beziehungen mit Obama gehabt, und die beiden Männer hätten zusammen Kokain konsumiert. Er behauptete, dass Obama in seinem Namen Kokain gekauft habe und dass er den zukünftigen Präsidenten in seiner Limousine Crack rauchen sehen habe.

Sinclair unterzog sich Lügendetektortest

Sinclair erläuterte seine Behauptungen bei einer Besprechung im „National Press Club“ im Jahr 2008 und in einem 2009 veröffentlichten Buch. Darin behauptet er, dass Obama auch eine homosexuelle Affäre mit dem Chorleiter seiner Kirche hatte und dass der Mann im Dezember 2007 ermordet wurde, während der damalige Senator für das Präsidentenamt kandidierte.

Auf die Frage, warum das Washingtoner Pressekorps kein Interesse daran zeigte, seine Geschichte zu erzählen, obwohl die US-Wähler Obama und die anderen Präsidentschaftskandidaten 2008 bewerteten, sagte Sinclair zu Carlson:

„Es wäre eine Geschichte, wenn die Medien wirklich daran interessiert wären, den Menschen die Wahrheit zu sagen.“

Carlson behauptete letzte Woche in einem Interview, die Medien hätten die Geschichte nicht gebracht, weil die Obama-Kampagne gedroht habe, ihnen den Zugang zu dem Kandidaten zu verweigern. „Das Ausmaß der Lügen in den Medien war unglaublich“, sagte er. „Das passiert die ganze Zeit in der Regierung.“

Carlson merkte an, dass Sinclair eine eidesstattliche Erklärung unterschrieben und sich einem Lügendetektortest unterzogen habe, um seinen Anschuldigungen mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. (Obamas Bruder: „Barack hat seine Seele an Satan verkauft, um sich den Illuminaten anzuschließen“ (Videos))

Seine Glaubwürdigkeit wurde jedoch durch die Tatsache untergraben, dass er in den 1980er-Jahren wegen Finanzverbrechen, einschließlich Scheckfälschung, im Gefängnis saß. Sinclair kandidierte 2018 erfolglos für das Amt des Bürgermeisters von Cocoa, Florida.

Halbbruder von Obama: „definitiv schwul“

In den letzten Wochen gab es eine Reihe von Berichten über Obamas Sexualität. Sein Halbbruder in Kenia, Malik Obama, postete im Juli eine Twitter-Nachricht, in der er behauptete, der ehemalige Präsident sei „definitiv schwul“.(Obama wurde Tage nach dem Tod seines persönlichen Kochs mit blauen Augen und verbundenen Fingern entdeckt – was wird vertuscht?)

Der Beitrag, über den mehrere Medien berichteten, war eine Reaktion auf einen Brief, in dem Barack Obama das Verbot umstrittener Bücher in öffentlichen Bibliotheken anprangerte, darunter auch grafisches Material, in dem homosexuelle Handlungen dargestellt werden.

Letzten Monat berichteten mehrere Medien über einen kürzlich wieder aufgetauchten Brief, den Obama, damals ein 20-jähriger Student, an eine Ex-Freundin geschrieben hatte.

„In Bezug auf Homosexualität muss ich sagen, dass ich glaube, dass dies ein Versuch ist, sich von der Gegenwart zu entfernen, eine Weigerung vielleicht, die endlose Farce des irdischen Lebens fortzusetzen“, sagte er in dem Brief von 1982. „Weißt du, ich schlafe täglich mit Männern, aber in der Fantasie“.

Obama heiratete seine Frau Michelle im Jahr 1992. Das Paar hat zwei Töchter, die 1998 und 2001 geboren wurden.

A man who claims he had sex with Barack Obama in 1999 tells his story. Wednesday. 6pm ET. pic.twitter.com/iDYMSww1KS — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 5, 2023

opindia.com berichtet wie folgt:

Am 7. September enthüllte der Autor Larry Sinclair in einem exklusiven Interview mit Tucker Carlson, einem amerikanischen Kommentator, dass er im Jahr 1999 zweimal schwulen Sex mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama hatte. Er behauptete auch, dass Obama mit ihm Kokain geschnupft habe und kein Problem mit schwulem Sex gehabt habe.

„Ich war in Chicago auf der Suche nach einer Party. Ich fragte den Fahrer und machte ihm klar, wonach ich genau suchte. Dann wurde ich draußen in einer Bar verschanzt. Da war dieser Typ, der sich als Barack Obama vorstellte. Der Fahrer kannte ihn gut, da er Barack seinen Freund nannte. Er ließ mich fallen und dann ging ich. Ich habe Barack 250 Dollar gegeben, um für Kokain zu bezahlen und damit anzufangen, einen Strich auf ein CD-Tablett zu machen, und schnaubte einfach“, sagte Sinclair.

Er fügte außerdem hinzu, dass er nicht wisse, wer Barack Obama damals sei, und dass er sich seines politischen Hintergrunds, wenn überhaupt, nicht bewusst sei. „In der Bar, in der wir uns trafen, war es ruhig und als wir nach einiger Zeit zum Auto gingen, fing ich einfach an, mit meiner Hand über seine Schenkel zu streichen, um zu sehen, wohin sie ging, und sie ging in die Richtung, in die ich sie wollte“, fügte Larry hinzu der über den Vorfall ein Buch mit dem Titel „Barack Obama und Larry Sinclair: Kokain, Sex, Lügen und Mord“ geschrieben hat.

Larry wiederholte, dass er in dieser Nacht Sex mit dem ehemaligen US-Präsidenten hatte und deutete auch an, dass Obama vor seinem Treffen schon längere Zeit schwulen Sex gehabt habe. „Es war definitiv nicht Baracks erstes Mal“, sagte Sinclair, als Carlson ihn fragte, ob der Geschlechtsverkehr transaktional sei.

Der Fahrer brachte Larry dann zu seinem Hotel und am nächsten Morgen kam Barack erneut in Larrys Zimmer an, mit der Absicht, mehr Sex zu haben. „Das Gleiche ist passiert. „Er hat Crack geraucht und wir haben dort weitergemacht, wo wir letzte Nacht aufgebrochen sind“, deutete Sinclair an.

Auf die Frage, wie er sich fühlte, nachdem er erfahren hatte, dass Obama im Jahr 2004 begonnen hatte, sich für das Amt des US-Präsidenten zu bewerben, lachte Sinclair und sagte, er sei schockiert. „Ich bin auf den Boden gefallen. Ich lachte heftig und konnte nicht glauben, dass es sich um dieselbe Person handelte. Ich habe meinen Freunden sogar erzählt, dass ich im Jahr 1999 zweimal Sex mit Obama hatte, und alle waren schockiert“, fügte Sinclair hinzu.

Während des Interviews behauptete Sinclair außerdem ausführlich, zweimal Sex mit Obama gehabt zu haben, einmal auf dem Rücksitz einer Limousine und einmal in einem Hotelzimmer in Gurnee, Illinois.

Bemerkenswerterweise hatte Larry Sinclair im Jahr 2008 auf einer Pressekonferenz im National Press Club ähnliche Aussagen gemacht . Er hatte erklärt, dass er 1999, als Obama Abgeordneter im Bundesstaat war, Sex mit Barack Obama auf dem Rücksitz einer Limousine gehabt und Drogen geschnupft hatte.

Die „Behauptungen“ wurden jedoch von Obama zurückgewiesen und Sinclair wurde nach dem Pressetreffen im National Press Club verhaftet. Berichten zufolge hat Sinclair jedoch nie Beweise für seine „Behauptungen“ vorgelegt. Sinclair verfügt außerdem über ein umfangreiches Strafregister, das Anklagen wegen Urkundenfälschung, Betrug und Diebstahl umfasst. Berichten zufolge hat er auch Zeit in einem Gefängnis in Arizona verbracht.

Obamas Privatleben war nie ein Geheimnis. Zuvor hatte DuJan, Gründer und Herausgeber der Hillary Clinton unterstützenden Website HillBuzz.org, erklärt, dass Obama homosexuell sei und mehrere Schwulenbars in Chicago besucht habe.

„Niemand, der Obama in der Schwulenbarszene kannte, hätte gedacht, dass er möglicherweise Präsident werden könnte. „Obama ging unter der Woche in die Schwulenbars, am häufigsten am Mittwoch, und sie sagten, er stehe sehr auf ältere Weiße“, wurde er zitiert.

Außerdem erklärte Wayne Madsen, ein investigativer Journalist, der von 1984 bis 1988 als Navy-Geheimdienstanalyst für die National Security Agency tätig war, dass Obama Mitglied des East Bank Clubs in Chicago sei, einem von mehreren Orten, die von der Chicagoer LGBT-Community beschrieben werden als „Schwulen-Fitnessstudio“, in dem sich Schwule treffen und sexuelle Aktivitäten ausüben.

Unterdessen behauptete Tucker Carlson, dass die Medien aus Angst, den Zugang zum Spitzenpolitiker zu verlieren, die Berichterstattung über die von Sinclair in der Vergangenheit erhobenen Vorwürfe zurückhielten.

„Niemand hat es gemeldet, nicht weil er zimperlich in Bezug auf Sex oder Drogen war, sondern weil die Obama-Kampagne gesagt hat, dass jeder, der darüber berichtet, keinen Zugang zur Obama-Kampagne erhält“, sagte er.

…

