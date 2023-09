Mainstreammagazin veröffentlicht Artikel, der die Leser davor warnt, Sex mit Männern zu haben, die gegen COVID geimpft wurden

Wenn selbst die Mainstream-Medien zugeben, dass Messenger-RNA (mRNA)-„Impfstoffe“ gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) gefährlich sind und „eine Virusausscheidung bewirken“, sollten Sie vielleicht aufmerksam sein.

Dies ist das schockierende Eingeständnis in einem neuen Artikel des EVIE- Magazins, das seine Leser warnt, sexuelle Beziehungen mit Männern zu vermeiden, die wegen Covid geimpft wurden, da ihre Körper dabei wahrscheinlich Spike-Proteine ​​und andere tödliche Substanzen verbreiten.

„Schocker, es ist nicht nur eine Verschwörung!“ warnt Andrea Mew von EVIE . „Es liegen neue Beweise vor, die darauf hindeuten, dass mRNA-Impfstoffe eine Virusausscheidung bewirken können. Vielleicht haben Sie also doch Recht, wenn Sie bei Ihrem Sexualpartner ziemlich wählerisch sind.“

mRNA „schreibt die Funktionsweise Ihrer Zellen neu“ und „kann mit der DNA interagieren und diese verändern“, verrät EVIE

In Mews Beitrag für EVIE verweist sie auf Forschungsergebnisse, die zeigen, dass aerosolisierte Antikörper aus mRNA-Covid-Injektionen durch einen Prozess namens „passive Immunisierung“ von geimpften auf ungeimpfte Personen übertragen werden können.

Das klingt vielleicht nach einer guten Sache, schreibt sie, denn es impliziere, dass einer die „Immunität“ mit dem anderen teilt – „Aber so einfach ist das nicht“, warnt sie.

„Einige Kritiker, wie der Podcaster Joe Rogan, haben darauf hingewiesen, dass die Natur dieses ‚Impfstoffs‘ ihn eher einer experimentellen Gentherapie als einem typischen Impfstoff gleicht“, erklärt Mew weiter.

„Es stimmt, wir haben es derzeit mit mRNA-Impfstoffen zu tun, nicht mit abgeschwächten Lebendimpfstoffen. Letztere enthalten eine schwache Form des Virus, die bei der Injektion eine Immunantwort auslösen und so für zukünftige Immunität sorgen soll.“

Mew unternimmt große Anstrengungen, um das aufzudecken, wovor wir hier und viele andere im unabhängigen Medienspektrum Sie seit Jahren warnen, nur um von den konzernkontrollierten Medien als „Verschwörungstheoretiker“ bezeichnet zu werden. (Bluttest von Ärztin: Sind ungeimpfte Menschen weniger anfällig für Gedankenkontrolle?)

Es scheint jedoch, dass sich die Dinge ändern, da ein beliebtes Magazin für moderne Frauen sie warnt, sich von Männern fernzuhalten, die im Rahmen der Operation Warp Speed ​​von Tony Fauci und Donald Trump gestochen wurden.(mRNA-Impfstoffe enthalten ein Kuhprotein das tödliche Fleischallergien auslöst (Video))

Mew erklärt weiter, dass mRNA-Impfungen nicht nur „die Art und Weise, wie Ihre Zellen funktionieren, so umschreiben, dass Sie durch die Proteinproduktion Krankheiten von Natur aus verhindern können“, sondern auch die Fähigkeit haben, „mit der DNA zu interagieren und diese zu verändern“.

„Wir wissen zum Beispiel, dass die Covid-Impfung nicht für eine Interaktion mit der menschlichen Leber entwickelt wurde, und dennoch entdeckten Forscher in einer schwedischen Studie, dass der Impfstoff Leberzellen verändert“, schreibt Mew.

„Dann tauchte in einer japanischen Bioverteilungsstudie von Pfizer die Nachricht auf, dass die Spike-Proteine ​​von der Injektionsstelle durch Ihr Blut wandern und sich in unerwünschten Geweben und Organen wie Milz, Nebennieren, Eierstöcken, Knochenmark und wiederum der Leber ansammeln könnten.“

Dann besteht das Risiko einer Myokarditis sowie von Blut, das mit „Volllängen-Spike-Protein“ kontaminiert ist, das „nicht an Antikörper gebunden ist“, ganz zu schweigen von den spezifischen Risiken für Frauen, die mit Menstruationsunregelmäßigkeiten und möglichen Geburtsfehlern einhergehen.

Mew verweist sogar auf die oben erwähnte Banoun-Studie sowie auf eine weitere Studie aus Colorado, die zeigt, dass vollständig geimpfte Eltern mRNA-Antikörper „über Atemtröpfchen“ auf ihre ungeimpften Kinder übertragen können.

Wenn Gesichtsmasken tatsächlich funktionieren würden (Spoiler-Alarm: Das tun sie nicht ), dann wären sie nützlich, um den Ungeimpften davor zu schützen, sich eine mRNA-Covid-Injektion durch die aerosolisierten Atemtröpfchen einer vollständig geimpften Person zuzuziehen.

„Um die moderne Medizin voranzubringen, sollten wir nicht vor schwierigen Themen zurückschrecken, nur weil sie möglicherweise gegen vorgefasste Vorurteile verstoßen“, schreibt Mew abschließend über diese schwierigen Wahrheiten.

Es wird immer mehr allgemein bekannt, dass Impfungen gegen die Fauci-Grippe ein risikoreiches Unterfangen sind, das eine vollständig geimpfte Person unbeschreiblich macht.

BIOWAFFENFABRIK: Neue Studie zeigt, dass vollständig Geimpfte mRNA- und Spike-Proteine ​​an Ungeimpfte abgeben

Den Ergebnissen einer aktuellen Studie zufolge ist es durchaus möglich, dass diejenigen, die vollständig gegen Covid geimpft sind, Boten-RNA (mRNA) und Spike-Proteine ​​an andere, auch an Ungeimpfte, ausschütten.

Dies ist die Ansicht von Dr. Peter McCullough, einem ausgesprochenen Gegner von Covid-Impfungen, der als Beweis dafür einen von der französischen Pharmakologin Dr. Helene Banoun in der medizinischen Fachzeitschrift Infectious Diseases Research veröffentlichten Artikel zitiert .

Dr. Banoun fand heraus, dass Personen , denen keine Injektion verabreicht wurde, sich über Körperflüssigkeiten wie Speichel, Schweiß und sexuellen Kontakt mit den Inhaltsstoffen der Covid-Impfung infizieren können.

Pfizers eigene klinische Studien zeigen weitgehend das Gleiche und deuten darauf hin, dass die Inhaltsstoffe der Covid-Impfung „durch Inhalation oder Hautkontakt“ sowie „durch die Samenflüssigkeit eines Mannes … und durch die Muttermilch“ gelangen können.

Covid-Impfstoffe sind eine BIOWAFFE, die mehr als ein Jahrzehnt vor der Operation Warp Speed ​​entwickelt wurde

Basierend auf Dr. McCulloughs umfangreicher Forschung zu diesem Thema wissen wir jetzt, dass die mRNA-Technologie, die in den Covid-Injektionen verwendet wird, die der Großteil der jetzt geimpften Bevölkerung erhält, bisher von niemand anderem als der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) entwickelt wurde zurück im Jahr 2011 – ein Jahrzehnt bevor die Covid-Betrugswelle auftrat.

Auf dieser Grundlage lässt sich vermuten, dass diese Injektionen bereits getestet wurden, lange bevor Donald „Vater des Impfstoffs“ Trump die Operation Warp Speed ​​startete.

Trump prahlte, wie Sie sich vielleicht erinnern, damit, dass er seine Injektionen erhalten hatte, für die er sich wiederholt die Ehre gemacht hatte, die er entwickelt, getestet und mit Warp-Geschwindigkeit auf den Markt gebracht hatte.

Es stellt sich heraus, dass die Entwicklung der Covid-Injektionen lange gedauert hat, was Trumps Behauptungen zu einer Lüge macht . Bei den Impfungen handelt es sich um eine Biowaffe , die höchstwahrscheinlich absichtlich so entwickelt wurde, dass sie sich durch Ausscheidung auf Ungeimpfte ausbreitet.

„Leider wurden diese sorgfältigen Entwicklungsschritte in unserem militärischen Impfstoffentwicklungsprogramm von Anfang an übersprungen, und nun setzt sich die Öffentlichkeit mit dem Problem der Freisetzung von Nukleinsäuren und Spike-Proteinen als potenziellem Problem für diejenigen auseinander, die so hart gearbeitet haben, um gesund und frei von COVID-19-Impfung zu bleiben“, schreibt Dr. McCullough in seinem Blog.

„Die entscheidenden Fragen sind: 1) Wie lange besteht bei einer kürzlich geimpften Person das Risiko, sie an andere weiterzugeben? 2) Kann mRNA vom Empfänger aufgenommen werden und beginnen, Spike-Protein zu produzieren, genau wie bei der Impfung? 3) Kann Spike-Protein abgeben und Krankheiten wie bei Geimpften hervorrufen (z. B. Myokarditis, Blutgerinnsel usw.)?“

Basierend auf allem, was jetzt über diese Injektionen bekannt ist, einschließlich ihrer Biowaffenbestandteile, fordern viele, darunter auch Senator Ron Johnson (R-Wisc.), ihre sofortige Entfernung vom Markt.

Dr. McCullough möchte außerdem, dass sie aus Gründen der öffentlichen Sicherheit sofort gestoppt werden, nachdem er kürzlich bei einer von Senator Johnson ausgerichteten Rundtischveranstaltung gesprochen hatte.

„Um weiteren Schaden zu verhindern, müssen alle Impfstoffe vom Markt genommen, zurückgezogen werden. Das muss sofort geschehen“, wird Dr. McCullough zitiert.

„Alle Impfvorschriften sollten sofort fallen gelassen werden. Wir brauchen Anträge und sofortige Finanzierung für Kompetenzzentren zur Behandlung von Impfverletzungen in den gesamten Vereinigten Staaten. Hier geht es um den Tod.“

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 12.09.2023