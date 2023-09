Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hat den Vereinigten Staaten mit einem neuen 9/11 gedroht.

Am 11. September 2001 ereigneten sich der Insidejob mit Energiewaffen in New York auf das World Trade Center. Exakt am 22. Jahrestag droht der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew den Vereinigten Staaten mit einem neuen 9/11.

„Die USA werden damit rechnen müssen, dass Terroristen irgendwann wieder einen Anschlag im Stil des 11.09.2001 verüben werden, aber mit einer nuklearen oder biologischen Komponente“, schrieb Medwedew am Vorabend des 22. Jahrestages der Anschläge auf seinem Telegram-Kanal.

Auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichte er am Vorabend des 11. September 2023 einige krasse Worte in Richtung Westen und insbesondere der USA.

„Jeder scheint sich an die Arroganz und den ekelhaften Narzissmus der westlichen Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, gewöhnt zu haben. An ihr absolutes Vertrauen in ihre eigene Richtigkeit und Exklusivität.

„Jeder scheint sich an die Arroganz und den ekelhaften Narzissmus der westlichen Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, gewöhnt zu haben. An ihr absolutes Vertrauen in ihre eigene Richtigkeit und Exklusivität.

An ihre universelle Arroganz in jeder Angelegenheit. Ob friedlich oder militärisch", heißt es unter anderem in der Botschaft, die auch vom Berater des ukrainischen Innenministers, Anton Geraschtschenko auf Twitter veröffentlicht wurde. Medwedew beklagte außerdem, die seiner Meinung nach „unrechtmäßigen Sanktionen" gegen Russland und befreundete Länder.

Am Ende der Nachricht äußerte Putin-Freund Medwedew dann seine Schock-Drohung: „Ich will nichts vorhersagen, aber [die USA] werden sehen, dass Terroristen irgendwann einen weiteren Anschlag im Stil des 11.09.2001 verüben werden, aber mit einer nuklearen oder biologischen Komponente. Oder noch schlimmer:

Einer der Führer der Nuklearstaaten wird die Nerven verlieren und eine emotionale Entscheidung zum Einsatz von Massenvernichtungswaffen treffen.

Zumal sich der Club der Atomwaffenstaaten ständig erweitert und ein erheblicher Teil von ihm nicht an irgendwelche Verpflichtungen gebunden ist.“

Medwedew endete seine Nachricht mit folgenden Worten: „Und das wäre es dann. Das Ende des Ballspiels. Es wird nur noch darum gehen, Geld für ein neues Denkmal in der Nachbarschaft von Ground Zero zu sammeln. Im besten Fall. Und im schlimmsten Fall werden die Kränze einfach ins Wasser gelegt…“

