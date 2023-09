Marburg-Pandemie durch Lipid-Nanopartikel, welches das Virus in geimpften Menschen freisetzen, wobei 5G als Auslöser dient (Video)

Teile die Wahrheit!

Während einer kürzlichen Diskussion mit Seth Holehouse, Moderator von Man in America , warnte Todd Callender, dass Covid in der ersten Runde sei und die Bühne für die zweite Runde bereite. Runde zwei könnte weitaus schlimmer sein als Covid, da sie möglicherweise mit den Inhalten der Covid-„Impfstoffe“ zusammenhängt, die mit 5G als Auslöser die nächste Pandemie auslösen könnten.

Aber es gibt Prophylaxe und Behandlung, erklärte Callender. Und so „müssen wir keine Angst haben, wir müssen nicht in die Quarantänezentren rennen, wir müssen nicht mit der Maske in der Hand auf die Knie fallen.“

Um dies jetzt zu stoppen, bevor noch mehr Menschen getötet werden, müssen wir die Strafverfolgungsbehörden dazu bringen, zu verstehen, was passiert, und sie dazu zu bringen, diejenigen Täter zu verhaften, die dazu in der Lage sind, sagte er.

Alle Beamten, einschließlich des Militärs, müssen verstehen, was geschieht, und zusammenarbeiten, um dies zu verhindern.

Todd Callender ist ein amerikanischer Anwalt. Er ist seit mehr als 20 Jahren in der Berufsunfähigkeits-, Kranken- und Lebensversicherungsbranche tätig und konzentriert sich auf die internationale Konvergenz biomedizinischer, Morbiditäts- und Mortalitätsrisiken im globalen rechtlichen Kontext.

Derzeit fungiert er als Hauptklägeranwalt im laufenden Bundesrechtsstreit im Zusammenhang mit der obligatorischen Covid-Impfung für Angehörige der US-Streitkräfte.

Callender erklärte gegenüber Holehouse anhand von Patenten und staatlicher Forschung, dass der Einsatz von 5G zur Auslösung der Freisetzung eines zuvor injizierten Krankheitserregers bereits erforscht und getestet wurde und dass in den USA die rechtlichen Instrumente zur Bewältigung einer Marburg-Pandemie bereits vorhanden seien. (Studie zeigt, dass 5G-Signale die Freisetzung biologischer Nutzlasten aus in den Körper injiziertem Graphenoxid aktivieren können)

Der US-Kongress veröffentlichte am 9. Dezember 2020 im Bundesregister eine Mitteilung zur Ausrufung einer Marburg-Pandemie:

„Ich glaube, dass es in Marburg in den letzten 40 Jahren zehn Todesfälle gegeben hat, also kann man das nicht als Pandemie bezeichnen. Dennoch hielt es der Gesundheitsminister für angebracht, bereits im Jahr 2020 eine solche Erklärung abzugeben“, sagte Callender. „Wir befinden uns nach Aussage unserer eigenen Regierung mitten in einer Marburger Pandemie.“

Die US-Regierung hat die „Marburger Pandemie“ nicht deshalb ausgerufen, weil es eine Pandemie gibt, sondern weil sie die amerikanische Verfassung und das Recht auf Einwilligung nach Aufklärung außer Kraft setzt und nicht mit „Impfstoffen“ experimentieren darf.

Mit Covid habe die Ausrufung eines nationalen Gesundheitsnotstands die Verfassung außer Kraft gesetzt und die Amerikaner faktisch unter Kriegsrecht gestellt, erklärte Callender. Durch die Ausrufung des Gesundheitsnotstands wurden unsere Menschenrechte außer Kraft gesetzt, beispielsweise das Verbot medizinischer Experimente an Menschen ohne informierte Einwilligung. „[Mit Covid] haben sie ohne Zustimmung an uns experimentiert, weil unsere Menschenrechte … außer Kraft gesetzt wurden“, sagte er.

300x250

In der zweiten Hälfte seiner Diskussion mit Holehouse erörterte Callender die Initiative des Bureau of Justice „ Die Rolle der Strafverfolgung bei Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit “. Eine Initiative, die kurz nach der Verabschiedung der Internationalen Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2005 ins Leben gerufen wurde.

Das US-Justizministerium hat das Bureau of Justice gegründet, das vier verschiedene Strafverfolgungsbehörden vereint. Wenn ein Gesundheitsnotstand ausgerufen wird, „vereinen sich Strafverfolgung, öffentliche Gesundheit, Justizvollzugsanstalten (das ist das Gefängnis) und die Justiz (das sind unsere Gerichte) unter dem Bureau of Justice“, sagte Callender.

Die Marburg-Viruserkrankung ist ein virales hämorrhagisches Fieber („VHF“). VHF ist eine Krankheit, die durch vier Virusfamilien verursacht wird . Zu den bekannteren dieser Viren zählen das Ebola-, das Lassa-, das Marburg- und das Krim-Kongo-Virus.

Wir haben zuvor einen Artikel über einen Vortrag veröffentlicht, den John Coleman 1994 hielt. Während seines Vortrags sagte Coleman: „In Sierra Leone, Afrika, fanden chemische und bakteriologische Kriegsexperimente statt. Sie nutzten das Lassa-Fieber-Virus zur biologischen Kriegsführung, um Millionen Menschen auf der Welt loszuwerden. Sie brachten die Viren zurück zum CDC. … Leben waren durch zahlreiche vom Menschen verursachte Viren wie HIV und Ebola-Fieber in Gefahr.“

300x250 boxone

In einem Artikel bestätigte John Ward, dass das US-Rüstungsunternehmen Metabiota irgendwie in schändliche Aktivitäten während der Ebola-Ausbrüche in Afrika verwickelt war:

„Angeblich haben Mitarbeiter von Metabiota bei der Behandlung von Patienten gegen Manipulationsverfahren verstoßen und Fakten über die Beteiligung der Mitarbeiter des Pentagons vertuscht, da das Pentagon diese Firma als Tarnung nutzte. Der Ebola-Koordinator der WHO, Philippe Barboza, vertraute den Mitarbeitern an, dass das Ziel von Metabiota darin bestehe, hochvirulente Stämme aus Patienten und Verstorbenen zu extrahieren und diese Stämme in die USA zu exportieren.“

Und jetzt hat Callender dasselbe gesagt. „Das Marburg-Virus ist menschengemacht [und] wir verfügen über alle wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu“, sagte er gegenüber Holehouse.

In Afrika sei es zu VHF-Ausbrüchen gekommen, wo die WHO und Bill Gates ihre experimentellen Impfstoffe getestet hätten, fügte er hinzu. „Sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um uns glauben zu machen, dass [UKW] in der Luft sind“, sagte er, aber die Übertragung von einer Person zur anderen erfolgt über Körperflüssigkeiten.

Es gibt eine Behandlung für VHFs. Dr. Peter Chambers , ein 37-jähriger Kampfveteran und ehemaliger Spezialchirurg der Green Berets, und Dr. Elizabeth Lee Vliet bemerkten 2018 beim Durchlesen des medizinischen Handbuchs der Green Berets, dass nach Angaben des US-Militärs „wenn Soldaten auf Marburg treffen oder Ebola in Afrika brauchen sie nur Albendazol oder Fenbendazol zu nehmen und schon kann es losgehen … es ist sowohl prophylaktisch als auch heilend“, sagte Callender.

„Wir müssen keine Angst haben; Wir müssen nicht zu den Quarantänezentren rennen, wir müssen nicht mit der Maske in der Hand auf die Knie fallen.“

Callender erinnerte uns daran, dass sie sich im Voraus auf diese Pandemien vorbereiten, zum Beispiel war Event 201 im Oktober 2019 eine „Trainingstischübung“ für eine Coronavirus-Pandemie, die zufällig im Jahr 2020 aufgetreten ist.

Und im Mai 2022 kam es zum ersten Mal zu „globalen Affenpocken“. Der „Ausbruch“ ereignete sich zufällig genau in der Woche, wie in einer Simulation im Jahr zuvor „vorhergesagt“ worden war .

In diesem Sinne wurde kürzlich in den USA eine Stellenausschreibung für einen „ Übungsspezialisten (Planer) für chemische, biologische, radiologische und nukleare Übungen (CBRN) “ veröffentlicht, in der Folgendes spezifiziert ist:

Verantwortlichkeiten: Bereitstellung von Übungskoordinationsfähigkeiten für die Entwicklung von Plänen und Übungen …

Verfügt über umfassende Kenntnisse der Wirkungen und Eigenschaften von chemischen Arbeitsstoffen, Gefahrstoffen, toxischen Industriematerialien, radiologischen Stoffen sowie biologischen Arbeitsstoffen und Gefahren wie Ebola.

„Sie bereiten sich also darauf vor, dass [eine UKW-Pandemie] ausbricht“, sagte Callender.

Da Stellenanzeigen nach Ablauf der Bewerbungsfrist entfernt werden, haben wir unten eine Kopie davon beigefügt, die am 18. September 2023 von Glassdoor abgerufen wurde.

Im Laufe des Rechtsstreits hat Callender viele Whistleblower gemeldet und er hat auch eine Menge Nachforschungen zu allem angestellt, was einen Einfluss auf die Rechtsfälle haben könnte, an denen er beteiligt ist. „[Dazu gehörten elektronische Kriegsführung und EMF-Strahlung, die mit den biologischen Dingen zusammenfielen, die wir sahen“, sagte er.

„Wir wurden auf eine ganze Reihe von Artikeln verwiesen, die sich auf die Verwendung von 18-Gigahertz-Signalen und dem 5G-System beziehen, um das Anschwellen von Lipid-Nanopartikeln zu bewirken … Drei einminütige Impulse, die als Puls bezeichnet werden, bewirken, dass die Lipid-Nanopartikel anschwellen.

„Beim Hydrogel in den Kill Shots, wie ich sie für Covid nenne, gibt es einige Gemeinsamkeiten. Diese Gemeinsamkeiten waren die Verwendung von Lipid-Nanopartikeln zum Transport synthetischer DNA und RNA, um den Körper der Menschen neu zu programmieren.

„Dieselben Lipid-Nanopartikel waren mit den unterschiedlichsten Krankheitserregern gefüllt. Es waren nicht nur drei verschiedene Arten von HIV-Proteinen. Es waren nicht nur die Spike-Proteine. Es war nicht nur das Coronavirus. Es waren diese seltsamen chimären Krankheiten … teils viral, teils bakteriell – Staphylococcus Ebola, Marburg E. coli.“

Callender erklärte, dass Patente und wissenschaftliche Arbeiten beschreiben, wie diese chimären Krankheitserreger in Lipid-Nanopartikel eingebracht werden, um sie später – verzögert, zeitgesteuert oder aus der Ferne – freizusetzen.

„Diese spätere Veröffentlichung, die wir in den wissenschaftlichen Arbeiten gefunden haben [ ] weist auf die Verwendung eines 18-Gigahertz-Signals hin, das das Anschwellen dieser Lipid-Nanopartikel verursacht. Und wenn sie anschwellen, geben sie ihren Inhalt ab.“

„Die Patente waren ziemlich umfassend“, sagte Callender. „Es war nicht nur Marburg. Es handelte sich nicht nur um Ebola, Lassa und andere hämorrhagische Fieber – es handelte sich um eine Vielzahl von Krankheitserregern … In einem bestimmten Fall … befanden sich in den eigentlichen Lipid-Nanopartikeln, die dieser armen Person injiziert wurden, 99 Seiten mit pathogenem Material; synthetische RNA, DNA, alle möglichen Dinge, darunter eine Wäscheliste mit allem Schlechten, das man sich vorstellen kann, einschließlich Proteinen aus Marburg und anderen solchen Dingen.“

Nach Ansicht von Dr. Vliet, so Callender, sei es nicht notwendig, dass Lipid-Nanopartikel im Körper einer Person vorhanden seien, um diese Krankheiten zu verursachen.

Allein die Signale elektrischer und magnetischer Felder oder elektromagnetischer Felder („EMF“) können Symptome hervorrufen, die jede dem Menschen bekannte Krankheit imitieren.

Dies sei nur eine von mehreren Methoden, mit denen sie die Menschheit vernichten, sagte Callender. „Sie sind fest entschlossen, uns zu vernichten.“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 21.09.2023