Nachgewiesen: Auch deutsche Covid-Spritzen sind mit schädlicher DNA gespickt (Video)

Während Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schon wieder die Trommel für die nächste Covid-„Impfung“ rührt, kommen immer mehr erschütternde Fakten zu dem Genexperiment ans Tageslicht: Parallel zu dem Krebsgenomik-Experten Dr. Phillip Buckhaults in den USA hat in Deutschland der Biologe Dr. Jürgen O. Kirchner in mehreren BioNTech-Chargen eine hochgradige Verunreinigung mit DNA festgestellt, die die festgelegten Grenzwerte um ein Vielfaches übersteigt. Von David Berger

Gestern berichtete tkp: „Ein renommierter Biochemiker hat vor dem Senat von South Carolina ausgesagt, er Beweise habe dafür gefunden, dass jede Dosis des mRNA-Impfstoffs von Pfizer mit Milliarden von DNA-Stücken versetzt ist. (Video am Ende des Artikels.)

Die brisante Aussage wurde vom Krebsgenomik-Experten Dr. Phillip Buckhaults gemacht. Er war aufgefordert worden, vor dem Senat des Bundesstaates über die in den mRNA-Covid-Impfstoffen von Pfizer gefundene DNA-Kontamination auszusagen.

200 Milliarden Stück Plasmid-DNA in jeder Dosis des Pfizer Covid-Impfstoffs

Es gibt schätzungsweise 200 Milliarden Stück Plasmid-DNA in jeder Dosis des Pfizer Covid-Impfstoffs, sagte er den Gesetzgebern. Diese DNA-Stücke sind in Lipid-Nanopartikeln verpackt und werden in die Impfstoffzellen eingebracht.

Der Professor erklärte, dass die Lipid-Nanopartikel im Grunde wie ein synthetisches Virus wirken (…) Am 12. September sagte er vor dem Ad-hoc-Ausschuss für medizinische Angelegenheiten des Senats von South Carolina über das Ministerium für Gesundheit und Umweltkontrolle (DHEC) aus.

“Der Pfizer-Impfstoff ist mit Plasmid-DNA kontaminiert”, sagte Prof. Buckhaults. “Es handelt sich nicht nur um mRNA, sondern auch um DNA-Bestandteile.”“

Auch deutsche Chargen mit schwersten DNA-Verunreinigungen

Am gleichen Tag verbreitete sich in Deutschland die Nachricht, dass auch deutsche Chargen schwerste DNA-Verunreinigungen aufweisen, wie ein deutscher Biologe herausfand, der mehrere BioNTech-Chargen in einem Labor überprüfen ließ. (So entfernen Sie Graphenoxid, den gefährlichen und geheimen Inhaltsstoff in COVID-Impfstoffen, aus Ihrem Körper)

Es handelt sich dabei um den Biologen Dr. Jürgen O. Kirchner. In den untersuchten Dosen wurde eine hochgradige Verunreinigung mit DNA festgestellt, die die festgelegten Grenzwerte um ein Vielfaches übersteigt.(Renommierte Experten warnen vor Turbo-Krebs-Pandemie durch die mRNA-Impfung – sehr viele die dafür warben sind verstorben (Video))

Brisant: Alle Informationen wurden dem deutschen Gesundheitsministerium – adressiert an Minister Karl Lauterbach persönlich – in einem ausführlichen Schreiben übermittelt.

Darin wurde Lauterbach unter Hinweis auf Gefahr im Verzug zum unmittelbaren Handeln aufgefordert. Bis zum 14. September sollte er schildern, inwieweit er aktiv geworden ist. Am 12. September kam die Antwort aus dem Ministerium:

Quelle Screenshot Schreiben via X / RA T. Ulbrich

Der Jurist Tobias Ulbrich dazu: „Krasser geht behördliches Fehlverhalten nicht“!

Hier der ausführliche Artikel von tkp:

Deutsche Wissenschaftler sind seit längerem Verunreinigungen bei den mRNA-Präparaten auf der Spur und haben sie auch nachgewiesen. Aus den Produktionsprozessen, die sich übrigens sehr stark von denen unterscheiden, die für die klinischen Versuche genutzt wurden, kommen je nach Charge in die Spritzen mehr oder weniger starke Verunreinigungen hinein. Die Kontrolle durch die Behörden hat da offenbar völlig versagt.

Ein renommierter Biochemiker hat vor dem Senat von South Carolina ausgesagt, er Beweise habe dafür gefunden, dass jede Dosis des mRNA-Impfstoffs von Pfizer mit Milliarden von DNA-Stücken versetzt ist. (Video am Ende des Artikels.)

Die brisante Aussage wurde vom Krebsgenomik-Experten Dr. Phillip Buckhaults gemacht. Er war aufgefordert worden, vor dem Senat des Bundesstaates über die in den mRNA-Covid-Impfstoffen von Pfizer gefundene DNA-Kontamination auszusagen.(Mainstreammagazin veröffentlicht Artikel, der die Leser davor warnt, Sex mit Männern zu haben, die gegen COVID geimpft wurden)

Es gibt schätzungsweise 200 Milliarden Stück Plasmid-DNA in jeder Dosis des Pfizer Covid-Impfstoffs, sagte er den Gesetzgebern. Diese DNA-Stücke sind in Lipid-Nanopartikeln verpackt und werden in die Impfstoffzellen eingebracht. Der Professor erklärte, dass die Lipid-Nanopartikel im Grunde wie ein synthetisches Virus wirken.

Dr. Buckhaults ist Professor an der Universität von South Carolina. Er forscht auf dem Gebiet der Krebsgenomik und hat einen Doktortitel in Biochemie und Molekularbiologie. Buckhaults und sein Team sind weltweit führende Spezialisten im Aufspüren fremder DNA-Stücke an Stellen, wo sie nicht hingehören.

Am 12. September sagte er vor dem Ad-hoc-Ausschuss für medizinische Angelegenheiten des Senats von South Carolina über das Ministerium für Gesundheit und Umweltkontrolle (DHEC) aus.

“Der Pfizer-Impfstoff ist mit Plasmid-DNA kontaminiert”, sagte Prof. Buckhaults. “Es handelt sich nicht nur um mRNA, sondern auch um DNA-Bestandteile.”

Buckhaults enthüllte, dass einer seiner Kollegen, der für das Impfprogramm in Columbia, South Carolina, verantwortlich war, alle Pfizer-Fläschchen der beiden Chargen aufbewahrte, die zur Impfung der Bevölkerung verwendet wurden.

Die Fläschchen enthielten Reste des Inhalts, sagte er. Anhand dieser Reste sequenzierte Buckhaults die gesamte DNA, die in diesen Fläschchen gefunden wurde.

“Ich kann sehen, was in [den Impfstoffen] enthalten ist, und es ist überraschend, dass überhaupt DNA darin ist“, sagte er. “Und man kann herausfinden, was es ist und wie es dorthin gekommen ist, und ich bin ziemlich beunruhigt über die möglichen Folgen für die menschliche Gesundheit und die Biologie. Meiner Meinung nach könnte diese DNA einige der seltenen, aber schwerwiegenden Nebenwirkungen wie den Tod durch Herzstillstand verursachen.“

“Diese DNA kann und wird sich wahrscheinlich in die genomische DNA von Zellen integrieren, die mit der Impfstoffmischung transfiziert wurden … wir machen das im Labor ständig; wir nehmen DNA-Stücke, mischen sie mit einem Lipidkomplex, wie ihn der Impfstoff von Pfizer enthält, gießen ihn auf die Zellen und ein großer Teil davon gelangt in die Zellen.

“Und viel davon gelangt in die DNA dieser Zellen und wird ein fester Bestandteil der Zelle. Das ist nicht nur eine vorübergehende Sache”, warnte Buckhaults.

“Es befindet sich von nun an in dieser Zelle und in allen ihren Nachkommen und für immer mehr … Deshalb bin ich etwas beunruhigt, dass diese DNA im Impfstoff enthalten ist. Sie ist anders als RNA, weil sie dauerhaft sein kann.”

Auf der Grundlage einer soliden Molekularbiologie sei es eine theoretische, aber begründete Sorge, dass diese DNA einen anhaltenden Autoimmunangriff auf dieses Gewebe auslösen könnte, so der Professor.

“Es ist auch ein sehr reales theoretisches Risiko für zukünftigen Krebs bei manchen Menschen“, fügte er hinzu. “Je nachdem, wo im Genom dieses fremde DNA-Stück landet, kann es einen Tumorsuppressor unterbrechen oder ein Onkogen aktivieren. Ich denke, es wird selten sein, aber ich glaube, das Risiko ist nicht gleich Null. Die DNA ist langlebig.”

Buckhaults enthüllte, dass er eine noch nie dagewesene Anzahl von DNA-Stücken in den Impfstoffen von Pfizer entdeckt hat. Obwohl einige 5.000 oder 500 Basenpaare lang sind, liegen die meisten Stücke bei etwa 100 Basenpaaren.

“Die Wahrscheinlichkeit, dass ein DNA-Stück in das menschliche Genom integriert wird, hängt nicht von seiner Größe ab”, erklärte der Professor.

In dem Bemühen, die Quelle der Kontamination zu ermitteln, nahmen Buckhaults und sein Team all diese kleinen DNA-Stücke und “klebten sie zusammen”.

Nachdem sie 100.000 DNA-Stücke zusammengefügt hatten, konnten sie feststellen, dass sie von einem Plasmid stammten, das online bei Agilent erworben werden kann. Agilent ist ein kalifornisches Life-Science-Unternehmen, das 1999 als Spin-off von Hewlett Packard gegründet wurde.

“Es ist klar, dass Pfizer dieses Plasmid nahm und dann Spike hineinklonierte und es in einem Prozess verwendete … bei dem man eine RNA-Polymerase, dieses Plasmid, füttert und es eine ganze Reihe von mRNA-Kopien herstellt … und dann nimmt man diese mRNA und mischt sie mit dem Lipid-Nanopartikel-Transfektionsmittel und nun hat man seinen mRNA-Impfstoff”, sagte Buckhaults aus.

“Aber sie haben es nicht geschafft, die DNA herauszuholen, bevor sie das getan haben … sie haben sich bemüht, sie zu zerkleinern, so dass all diese kleinen Stücke des Plasmas mit der RNA verpackt wurden.”

Er erklärte, dass dieses Verfahren nicht mit dem Verfahren übereinstimmt, das in den Impfstoffen verwendet wurde, um die Notfallzulassung (EUA) zu erhalten. Es gab also keine DNA in den Chargen, die für die Versuche vor der Massen-Impfkampagne verwendet wurden.

Laut Buckhaults trat die DNA-Kontamination erst auf, als Pfizer die Produktion für die Verabreichung von Millionen/Milliarden von Dosen an die Öffentlichkeit hochfuhr, nachdem die EUA erteilt worden war.

“Wir können quantifizieren, wie viel von dieser [DNA] in einem Impfstoff enthalten ist“, sagte Buckhaults. “Ich schätze, dass etwa zwei Milliarden Kopien des einen Teils [des Plasmids], nach dem wir suchen, in jeder Dosis enthalten sind …”

Er empfahl, dass einige geimpfte Personen getestet werden, um festzustellen, ob die Plasmid-DNA in ihr Genom integriert wird.

Diesen Schaden kann man nachweisen, sagte er.

Auch in Deutschland DNA Verunreinigungen festgestellt

Auch in Deutschland hat man nun nachgewiesen, dass die verimpften Präparate mit DNA verunreinigt sind. In einem Telegram Posting schreibt Henning Rosenbusch, dass Frau Prof. Dr. König und Dr. Kirchner die Aufklärungsarbeit geleistet haben, die Aufgabe des PEI war, wie so oft.

Gefunden wurde:

Risiko der Insertionsmutagenese (Bez. für Verfahren, bei denen Mutationen durch die zufällige Insertion eines DNA-Fragmentes innerhalb des Genoms erzeugt werden. Vielfach wird dadurch das betroffene Gen in seiner Funktion ausgeschaltet) Risiko der lang andauernden Spike-Expression, wie schon bei hunderten Mandanten augenfällig. Risiko der Antibiotika-Resistenz

Sie wurden mit den beigefügten Belegen an das Gesundheitsministerium übermittelt und Dr. Ralf Halfmann erklärte für den Minister am 12.09.2023:

“Dem BMG liegen keine Hinweise zu möglichen DNA-Verunreinigungen des in der EU oder in Deutschland in den Verkehr gebrachten COVID19 Impfstoffes COMIRNATY (Fa.BioNTech/Pfizer)vor.”

Die Erklärung erfolgte trotz übermittelter Nachweise durch Schreiben vom 29.08.2023. Die Aufsichtsbehörde für das PEI, das BMG erklärt im Anschluss an den Nachweis, dass sie nichts tut, nachdem ihr erklärt wird, dass das PEI bereits in der Prüfung versagt hat.

…

Hier das Video mit der Aussage von Prof. Dr. Phillip Buckhaults.

