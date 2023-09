Prince warnte die Menschheit 1996 vor der Entvölkerungsagenda und den Illuminati (Video)

Teile die Wahrheit!

Der Text, der tief in einem vor 26 Jahren veröffentlichten Prince-Albumtitel eingebettet ist, prophezeite auf unheimliche Weise eine Zukunft, die eingetreten ist, seit die Covid-19-Pandemie auf eine ahnungslose Öffentlichkeit losgelassen wurde.

Als er die Pläne der Neuen Weltordnung für Impfstoffe im mRNA-Stil, die die Biologie verändern und als Ortungsgeräte dienen, sowie die Transgender-Agenda und die autoritäre Dystopie des WEF aufdeckte, es schien fast so, als hätte Prince Insiderwissen über die Pläne der Neuen Weltordnung für die Menschheit.

Und wenn Sie sich immer noch fragen, ob Prince die Zukunftspläne der globalen Elite im Voraus kannte, wird es Sie interessieren, dass er drei Jahre vor 9/11 über den 11. September Bescheid wusste.

Prince war ein gefährlicher Außenseiter, dem ein Platz im Allerheiligsten der globalen Elite angeboten wurde, aber er lehnte ihren Sirenengesang ab und weigerte sich, sich durch Geld oder Ruhm korrumpieren zu lassen.

Es ist bekannt, dass er bei den Grammys mit der Aufschrift „SLAVE“ („Sklave“) auf der Wange herumlief, um gegen die Bedingungen seines Vertrags mit der Illuminati-Musikindustrie zu protestieren. Er warnte uns buchstäblich davor, dass wir alle zu Sklaven werden würden, die auf einer Sklavenplantage der Neuen Weltordnung leben würden.

Prince machte es sich zur Lebensaufgabe, die Neue Weltordnung aufzudecken und die Öffentlichkeit auf die finstere Agenda aufmerksam zu machen. (Wird Deagels Entvölkerungsprognose für 2025 wahr?)

Sein Lied „New World“ ist eines von vielen Beispielen. Das Lied aus dem Album „ Emancipation “ von 1996 enthielt unheimlich prophetische Texte über obligatorische Impfungen, veränderte Biologie und die Welt, in der wir heute leben:

„Wenn du etwas Isolation finden willst. Aber den Tracker hast du durch die Impfung bekommen. Wozu dient das alles, wenn man die Biologie verändern kann? Wer oder was, mein Freund, werden wir dann sein?“

„Wenn die Grenzen zwischen Jungen und Mädchen verschwimmen, wie schaffen wir es dann in dieser schönen neuen Welt?“

Seine Auftritte im Mainstream-Fernsehen in den letzten Jahren vor seinem verdächtigen Tod versetzten die globalistische Elite in Angst und Schrecken.

Hier war ein von Millionen geliebter und vertrauter Mann, der seine Plattform nutzte, um die Massen direkt über das Chemtrail-Programm und die Illuminaten-Agenda aufzuklären.

Obwohl Prince oft die Korruption innerhalb des Establishments kritisierte, verzichtete er darauf, sich in die Politik einzumischen, da sein spiritueller Glaube dies nicht zuließ.

Aber das hinderte ihn nicht daran, jeden, der zuhörte, vor der finsteren Agenda der satanischen globalistischen Elite zu warnen.

Zusätzlich zu den Chemtrails, mRNA-Impfstoffen und der allgemeinen globalen autoritären Diktatur, die für die Zukunft der Menschheit geplant war, verfügte Prince auch über Insiderwissen über die falsche Flagge am 11. September, die in Amerika stattfinden sollte.

Prince wusste im Voraus von den Anschlägen vom 11. September und bewies damit, dass die offizielle Darstellung dieses tragischen Tages in der amerikanischen Geschichte eine Lüge ist.

Es ist eine Bootleg-Aufnahme eines Konzerts in Deutschland am 23. Dezember 1998 aufgetaucht, in der Prince auf Osama bin Laden und „das schreckliche Ereignis, das sich bald in Amerika ereignen wird“ Bezug nahm.

Die volle Wahrheit über die Geschehnisse am 11. September würde den Rahmen dieses Berichts sprengen, aber es erübrigt sich zu erwähnen, dass viele Forscher die Gültigkeit der offiziellen Darstellung in Frage stellen und auf eine Verschwörung der Regierung hinweisen.

In dem Video singt Prince: „Ich muss nach Amerika zurückkehren, ich muss mich auf die Bombe vorbereiten, Osama bin Laden bereitet sich auf die Bombardierung vor, Amerika, pass besser auf, Osama bin Laden bereitet sich auf die Bombe vor, 2001 hat mich getroffen“.

Prince bestätigte, dass die Anschläge vom 11. September von den Eliten im Voraus geplant wurden, und es klingt, als würde er sich fast über die angebliche Beteiligung von Osama bin Laden lustig machen, aber Sie können selbst entscheiden.

Denken Sie daran, dieses Video ist erschreckend, weil es ganze drei Jahre vor den schrecklichen Ereignissen vom 11. September gedreht wurde.

„ Ich bin etwas, das du einfach nicht verstehen kannst “, sang Prince berühmt auf „ I would Die 4 U“ , einer Single aus dem Mega-Verkauf „Purple Rain“, der Veröffentlichung, die ihn in die Stratosphäre katapultierte und ihm einen Platz in der Unterhaltungsindustrie einbrachte.

Die Illuminati haben ihn sicherlich nicht verstanden. Er wurde von ihnen umworben, er erfuhr ihre Geheimnisse, aber er akzeptierte ihre Absichten nicht. Bis zu seinen letzten Tagen blieb er ein wahrheitsgetreuer Außenseiter.

Wir alle wissen, dass die globale Elite der Neuen Weltordnung Außenstehende als gefährlich für ihre Pläne ansieht. Besonders Außenseiter wie Prince, ein Mann mit Ruhm, Reichtum, einem Appetit auf Wahrheit, einer Faszination für Symbolik und Numerologie und der Bereitschaft, über das zu sprechen, was er wusste.

Prince hatte bekannt gegeben, dass er eine brisante, umfassende Memoirenschrift schrieb.

Wie weit war er bereit, in diesem Buch zu gehen? Da er ein Insider war, hätte er keine Angst davor gehabt, die Geheimnisse der Illuminati der Unterhaltungsindustrie und der globalistischen Elite preiszugeben.

Prince war ein gefährlicher Außenseiter, ein Elite-Rebell, der sein Spiel nicht spielen wollte. Unbestechlich durch Geld und Ruhm war er 57 Jahre alt und bei guter körperlicher und geistiger Gesundheit.

Sein Arbeitstempo und seine Ambitionen für die Zukunft ließen nicht nach, sie beschleunigten sich sogar.

Es scheint, dass Prince Leuten wie Stanley Kubrick ähnelte, der zu viel wusste und von den Illuminaten zum Schweigen gebracht wurde, gerade als er anfing, sich über ihre Aktivitäten und Pläne zu äußern und seinen Einfluss zu nutzen, um gegen ihre ultimativen Ziele zu predigen.

Unzählige Prominente sind seit Princes Tod unter verdächtigen Umständen gestorben, von denen viele daran arbeiteten, die elitäre Pädophilie aufzudecken, die im Herzen der Unterhaltungsindustrie operiert.

Bei anderen wurde die Karriere durch die Elite und ihre Angriffshunde in den Mainstream-Medien zerstört. Denken Sie an Kanye West, der abgesägt wurde, weil er sich nicht zum Drehbuch geäußert hatte, und jetzt, wo wir sprechen, an Russell Brand, einen ehemaligen Liebling der Mainstream-Medien, der es wagte, die Industrie abzulehnen und Millionen seiner Anhänger vor den Übeln der globalistischen Elite zu warnen.

Dies sind dunkle und gefährliche Zeiten für Whistleblower und Wahrheitsverkünder, und deshalb war es noch nie so wichtig, den Kampf mutig fortzusetzen.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 21.09.2023