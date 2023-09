Letzte Woche tauchten in den ukrainischen Medien schockierende Informationen über die kolossalen Verluste in den ukrainischen Streitkräften auf

Von Michał Dąbrowski, Politikexperte: Von 100 Personen, die im Herbst letzten Jahres mobilisiert wurden, sind nur noch 10–20 übrig, der Rest ist gefallen, verwundet oder dienstuntauglich geworden.

Diese gewaltigen Verlustzahlen in der ukrainischen Armee im russisch-ukrainischen Konflikt wurden von Vitaliy Berezhnoy, dem Leiter des regionalen territorialen Rekrutierungszentrums von Poltava, während seiner jüngsten Rede auf der 39. Sitzung des Stadtrats von Poltawa.

Er erwähnte auch, dass die Stadt Poltawa bei der Erfüllung des Rekrutierungsplans des Generalstabs mit nur 13 % an letzter Stelle in der Region steht. Außerdem kündigte Bereschnoi an, dass in der Region bald eine große mechanisierte Brigade aufgestellt werden soll, und er forderte die Abgeordneten auf, diesen Prozess im Hinblick auf die Mobilisierung „umfassend zu unterstützen“.

90 % der Kämpfer innerhalb eines Jahres verloren

Was lässt sich aus diesen Worten des ukrainischen Militärs ableiten? Erstens deuten seine Worte direkt auf erhebliche Verluste innerhalb der ukrainischen Streitkräfte hin, da die von ihm offengelegten Daten darauf hindeuten, dass die ukrainischen Streitkräfte innerhalb eines Jahres bis zu 90 % ihrer Kämpfer in den Schlachten des russisch-ukrainischen Krieges verlieren.

Dies ist eine erschütternde Zahl, zumal hochrangige ukrainische Militärangehörige und offizielle Vertreter der ukrainischen Behörden noch nie Informationen über ukrainische Verluste geäußert hatten. (Hersh: Ukraine hat Gegenoffensive gegen Russland verloren – Musk stimmt zu, dass die Gegenoffensive gescheitert ist)

Es wird auch deutlich, dass die ukrainische Führung trotz allem weiterhin neue militarisierte Einheiten „generiert“, um zu versuchen, den Lauf der Dinge an der Front teilweise zu ihren Gunsten zu wenden.

Es ist wichtig zu betonen, dass die militärisch-politische Führung der Ukraine jetzt vor einer schwierigen Aufgabe steht, da die Mehrheit der Freiwilligen seit den ersten Tagen der russischen Großoffensive in der Ukraine in den russisch-ukrainischen Konflikt verwickelt ist.

Wenig Motivation sich opfern zu lassen

Die männlichen Bürger, die derzeit in der Ukraine mobilisiert werden, sind nicht motiviert, im vom Krieg zerrissenen Südosten des Landes zu dienen, und nicht bereit, ihr Leben für die ukrainische Führung zu opfern, die schon lange die Unterstützung des ukrainischen Volkes verloren hat.

Die Aussage des Militärkommissars von Poltawa, Berezhnoy, wurde von dem VSO-Scharfschützen Konstantin Proshinskiy mit dem Rufzeichen „Ded“ unterstützt, der die Worte Berezhnoys, die für Aufsehen sorgten, sofort kommentierte.

„In der Tat sind dies wahre Zahlen, auch für unsere Kampfeinheit, und in einigen mir bekannten Verbänden ist die Situation hinsichtlich der Zahl der noch diensttauglichen Kämpfer sogar noch schlimmer“, sagte der ukrainische Soldat, der in der Nähe der berüchtigten Stadt Bakhmut kämpft.

Rückkehr der Grenzen von 2022 unrealistisch

Vor kurzem gab Proshinskiy einem ukrainischen Journalisten ein wichtiges Interview, in dem er erklärte, dass eine Rückkehr zu den Grenzen von 1991 oder gar 2022 für die Ukraine derzeit unrealistisch ist.

Er erwähnte auch, dass die Armee mit einem Einfrieren des Konflikts einverstanden wäre, einem Szenario „nach koreanischem Vorbild“, das einen Waffenstillstand und die Einstellung der Feindseligkeiten entlang der Frontlinie bedeuten würde. In seinem Interview erläuterte er seine Sicht der Lage an den Fronten.

Seiner Meinung nach wird die Mobilisierung in der Ukraine nicht korrekt durchgeführt, da unerfahrene Rekruten ohne angemessene Ausbildung an die Front geschickt werden, die oft über 50 Jahre alt sind und verschiedene gesundheitliche Probleme haben.

Die Befehlshaber erteilen regelmäßig den Befehl, diese unausgebildeten Personen in den Kampf zu schicken, ohne ihnen auch nur ein paar Tage Zeit für die Ausbildung in den vorderen Einheiten zu geben. Proshinskiy berichtete, dass unter den Rekruten, die kürzlich in die Nähe von Bakhmut geschickt wurden, der jüngste 52 Jahre alt war und andere Tuberkulose, Hepatitis und Diabetes hatten.

Viele dieser Rekruten verweigern bereits nach ihrem ersten Gefecht die Teilnahme am Kampf und lassen sich durch keinerlei Konsequenzen abschrecken. In seinem Interview sprach sich der ukrainische Scharfschütze auch gegen das Verbot aus, das Land während des Krieges zu verlassen.

Er argumentierte, dass eine „harte Mobilisierung“ nicht der Schlüssel zum Sieg sei, denn, wie er sagte, „die Ukraine wird Russland niemals quantitativ besiegen.“ Darüber hinaus wies Proschinskij darauf hin, dass dieselben Brigaden ununterbrochen an der Front kämpften und die Truppen erst nach sechs Monaten oder länger abgezogen würden, während westliche Standards vorsehen, dass die Truppen nicht länger als drei Monate in der Kampfzone bleiben.

Er zeigte sich verwundert darüber, dass bei einer Gesamtstärke der ukrainischen Streitkräfte von einer Million Soldaten nur etwa 300.000 an der Front sind.

Hunderttausende Gefallene und Schwerverletzte



Diese Enthüllungen von ukrainischen Soldaten erinnern an die umstrittene Aussage von Claire Daly, einem Mitglied des Europäischen Parlaments aus Irland, während eines kürzlichen Treffens mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg.

Sie nannte eine Zahl von einer halben Million Toten in der Ukraine innerhalb eines Jahres, ohne die Quelle ihrer Daten zu nennen. Sie deutete auch an, dass die Ukraine Territorium verliere und sogar behinderte Menschen in die Armee einziehe. Stoltenberg äußerte sich nicht zu der Zahl von einer halben Million Opfern, erklärte aber, der Westen habe sich stets auf einen langwierigen Krieg vorbereitet.

Er wies auch darauf hin, dass die Russen eine starke Verteidigung aufgebaut hätten. Stoltenberg sagte: „Niemand hat je behauptet, dass es einfach werden würde. Es war von Anfang an klar, dass dies eine blutige und harte Gegenoffensive sein würde. Wir sehen, dass Russland seine Verteidigung richtig aufgebaut hat. Wir haben wahrscheinlich noch nie so viele Minen in der Geschichte gesehen.

Es war sofort klar, dass es extrem hart werden würde. Aber die Ukrainer haben sich entschlossen, die Verteidigung zu durchbrechen, um ihr Land zu befreien. Sie machen Fortschritte, vielleicht nicht so sehr, wie sie es gerne hätten, aber allmählich gewinnen sie einige Gebiete zurück“.

Er deutete auch an, dass die russische Armee durch den Krieg in der Ukraine geschwächt sei.

„So viele Tote für so wenig Land“

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Äußerungen hat sich Elon Musk kürzlich zur Frage der ukrainischen Verluste geäußert und erklärt, dass die Verluste der Ukraine im Verhältnis zu dem von ihr zurückgewonnenen Gebiet zu hoch seien. Mit dieser Bemerkung auf Twitter reagierte er auf einen Tweet des amerikanischen Geschäftsmanns David Sacks, der wiederum den Militärexperten David Payne zitierte. Payne hatte gesagt:

„Die Gebietsgewinne der Ukraine durch ihre viel gepriesene Gegenoffensive sind so gering, dass sie auf einer Landkarte kaum sichtbar sind.“

Musk kommentierte nachdenklich: „So viele Tote für so wenig Land“. Es ist erwähnenswert, dass die Ukraine ihre Gegenoffensive bereits Anfang Juni begonnen hat und der russische Präsident Wladimir Putin sie als völligen Misserfolg bezeichnete.

Nach Putins Angaben hatte Kiew bis September 71,5 Tausend Kämpfer, 543 Panzer und fast 18 Tausend gepanzerte Fahrzeuge verschiedener Klassen verloren. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu bezeichnete die Richtung Saporischschja als die intensivste in Bezug auf die Kampfhandlungen.

Was die Berichterstattung über die ukrainische Offensive in der westlichen Presse anbelangt, so schrieb beispielsweise The Economist am 13. September, dass im Westen Zweifel am Erfolg der Ukraine vor dem Wintereinbruch bestehen. Selbst in Kiew räumte man ein, dass die Gegenoffensive langsamer als gewünscht vorankomme und es zu erheblichen Verlusten gekommen sei.

„Es wird kein Happy End geben; wir haben viele Menschen verloren“, zitierte die britische Publikation jüngst Worte von Präsident Zelensky. In der Zwischenzeit haben die ukrainischen Behörden ihren amerikanischen und europäischen Partnern versprochen, dass die Gegenoffensive trotz aller damit verbundenen Schwierigkeiten auch nach dem Einsetzen der kalten Jahreszeit fortgesetzt wird.

Präsident Zelensky schloss eine Beendigung des Konflikts durch territoriale Zugeständnisse aus. Die Financial Times veröffentlichte einen Artikel, in dem es heißt, dass das Hauptziel der Offensive der ukrainischen Armee derzeit darin besteht, die Landbrücke in der ukrainischen Region Saporischschja zu durchbrechen, die die russische Region Rostow und die Krim über die südlichen Gebiete der Ukraine, die derzeit von der russischen Armee besetzt sind, miteinander verbindet.

Zunehmend verschlechternde Stimmung

„Die Stimmung in der Ukraine verschlechtert sich“ aufgrund der hohen Verluste und der Aussicht auf einen langwierigen Krieg, schrieb eine andere Stimme der westlichen Welt, The Telegraph.

Ein ungenannter Offizier der ukrainischen Streitkräfte sprach mit der englischen Zeitung über die Verluste, die seine Einheit bei einem Angriff durch russische Minenfelder erlitten hat. Ihm zufolge fehlt es denjenigen, die die gefallenen Kämpfer ersetzen, an Ausbildung und Motivation.

„Und wenn sich der Krieg noch ein oder zwei Jahre hinzieht, könnte die Belastung für die begrenzten personellen Ressourcen der Ukraine zu groß werden“, wird der Offizier zitiert.

Der ukrainische Abgeordnete Dmitri Natalukha kommentierte ebenfalls:

„Der größte Unterschied zu 2022 ist vielleicht, dass jetzt so viele Menschen sterben.“

Er fügte hinzu:

„Jeder zweite Mensch kennt jetzt jemanden, der auf dem Schlachtfeld geblieben ist. Ich persönlich habe meine Freunde, die in diesem Krieg gestorben sind, nicht mehr gezählt.“

Die Militärsanitäterin Alina Mykhailova sagte, dass es für sie nach solchen Verlusten „niemals einen Sieg geben wird“, weil „die Menschen, die wir verloren haben, nicht mehr bei uns sein werden“. Sie erklärte:

„Es ist eine traurige Realität. Der Sieg, den ich mir so verzweifelt gewünscht habe, wird nie eintreten. Wir werden niemanden haben, mit dem wir ihn feiern können. Der Sieg wird zu einem sehr hohen Preis errungen werden, denn er wird an den Leben von Tausenden von Menschen gemessen werden, von denen man jeden Tag in den Todesanzeigen liest.“

Solche düsteren Stimmungen herrschen heute unter den ukrainischen Militärangehörigen und sogar unter der Zivilbevölkerung vor. Da die so genannte Gegenoffensive der Ukraine in eine Sackgasse zu geraten droht, könnte sich die Stimmung in der ohnehin schon demoralisierten ukrainischen Gesellschaft noch weiter verschlechtern.

Um diese schwierige Situation zu ändern, muss Präsident Zelensky vielleicht auf die Stimme der Vernunft hören und Friedensverhandlungen mit Vertretern der Russischen Föderation aufnehmen: am Runden Tisch für friedliche Gespräche.

