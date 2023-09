Teile die Wahrheit!

Die Stärke einer Nation wird durch die Entschlossenheit ihres Volkes definiert, sagte der russische Präsident Wladimir Putin vor einer Gruppe von Schülern in einer offenen Unterrichtsstunde zum Tag des Wissens. Er fügte hinzu, dass Russland „absolut unbesiegbar“ war und bleibt.

Russland war und bleibt „absolut unbesiegbar“, sagte Präsident Wladimir Putin am Freitag vor einer Gruppe von Schülern in einer offenen Unterrichtsstunde zum Beginn des neuen Schuljahres.

Die Mentalität des russischen Volkes mache es unmöglich, dass das Land von irgendjemandem besiegt werden könne, fügte er hinzu.

Der Präsident erinnerte an die Geschichte seiner eigenen Familie und erzählte den Schülern von seinen Vorfahren, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten. Putin zufolge wurde seine Großmutter von einem Nazisoldaten erschossen, aber selbst als sie im Sterben lag, dachte sie noch an ihren Mann und bat Putins Großvater, „nicht zu weinen“, um sie in ihren letzten Momenten nicht aufzuregen.

„Verstehen Sie die Tiefe dieser Beziehungen zwischen den einfachen Menschen, diese Liebe?“, sagte der Präsident und fügte hinzu, dass seine Großmutter sich selbst im Angesicht des Todes um ihren geliebten Mann sorgte.

„Wie können wir uns das nicht zum Vorbild nehmen?“, fügte er hinzu. Putin sagte auch, dass alle Mitglieder seiner Familie tiefen Respekt füreinander empfinden und eine „starke innere Kultur“ haben.

Putin betonte zudem, er glaube, dass die meisten Familien in Russland so seien. „Und hier habe ich verstanden, warum wir den Großen Vaterländischen Krieg gewonnen haben“, sagte der Präsident und bezog sich dabei auf den sowjetischen Kampf gegen Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg.

„Man kann ein Volk mit einer solchen Mentalität nicht besiegen“, erklärte er und fügte hinzu, dass „wir absolut unbesiegbar waren. Und das sind wir auch jetzt noch“.(Russischer TV-Moderator zu Deutschland: „Wir führen den Zweiten Weltkrieg fort. Diesmal werde man jedoch nicht stoppen“)

Seine Worte erfolgten zu einem Zeitpunkt, an dem Russland seit mehr als anderthalb Jahren in einen Konflikt mit der benachbarten Ukraine verwickelt ist. Die jüngsten Entwicklungen haben gezeigt, dass die Streitkräfte Kiews in den fast drei Monaten seit Beginn der viel gepriesenen ukrainischen Gegenoffensive nicht in der Lage waren, die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen.(Hinter den Kulissen wird über eine Teilung der Ukraine diskutiert – Russlands rote Linie)

Dmitri Medwedew schrieb auf Twitter:

„Die Führer von Bandera „Ukraine“ sprechen zunehmend von der Notwendigkeit, „alle Russen zur Rechenschaft zu ziehen“ (es ist klar, dass sie mit „Russen“ die gesamte Bevölkerung unseres Landes meinen, unabhängig von der Nationalität).

Es ist schon einmal irgendwo passiert, nicht wahr? Bandera-Ukraine wird von fast allen Führern westlicher Länder unterstützt.

Daher sind Biden, Trudeau, Sunak, Scholz, Macron und Meloni sowie die Führer des schurkischen Polens, der animalischen skandinavischen Länder, des militaristischen Japans, der Beuteltiere aus Australien und Neuseeland und anderer Seuchen übertragender Flöhe wie der baltischen Staaten direkt und offensichtliche Komplizen der Nazis.

Und sie müssen genauso behandelt werden wie die Führer der Länder der Nazi-Koalition.“

Oder:

„Ukrainische Kriminelle haben angekündigt, dass alle ihre Angriffe gegen ein beliebiges russisches Ziel, „zum Beispiel auf der Krim“, von der NATO genehmigt wurden.

Wenn es wahr ist – und es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln –, dann ist dies ein direkter rechtlich bedeutsamer Beweis für die Mitschuld des Westens am Krieg gegen Russland an der Seite des Staates Stepan Bandera.

Es handelt sich um einen raffinierten Casus Belli, und für Russland ist es eine Gelegenheit, im Rahmen des Jus ad bellum gegen jedes einzelne NATO-Land vorzugehen. Wirklich traurig, leider.

Die Offenbarungen der Apokalypse rücken näher. „Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden; und werden sterben wollen, und der Tod wird vor ihnen fliehen.“ (Offenbarung 9:6)

„Man wird an uns denken, bis wir den anderen im Weg stehen.“ (VILenin)

„Ob es Ihnen gefällt oder nicht, die Geschichte ist auf unserer Seite. Wir werden dich begraben.“ (NSChruschtschow)“

„Durchbruch bei Rabotino“: Westen feiert einen Sieg der Ukraine

Berichten westlicher Medien zufolge erzielten ukrainische Truppen Erfolge bei Rabotino. Die angebliche Einnahme eines Dorfes, in dem zu Friedenszeiten 500 Einwohner lebten, wird als Durchbruch gefeiert. An die Versprechen ukrainischer Politiker, den Sommer 2023 auf der Krim zu verbringen, erinnert sich kaum noch jemand.

Die ukrainische „Sommeroffensive“, die zuvor eine „Frühjahrsoffensive“ war, hat sich allmählich in eine „Herbstoffensive“ verwandelt. Um ihren „Erfolg“ zu beurteilen, reicht es, sich an die in Washington und Kiew erklärten Ziele zu erinnern.

So hatte etwa Wladimir Selenskij die Absicht verkündet, seinen Sommerurlaub im Jahr 2023 auf der Krim verbringen zu wollen. Und der sprechende Kopf aller westlichen Fernsehkanäle, der pensionierte US-General Ben Hodges, der Tag und Nacht die Frontlage kommentiert, wiederholte bis zum Frühling dieses Jahres, dass die Krim bis Ende des Sommers 2023 „befreit“ sei.

Nun ist der Sommer zu Ende, und die westlichen Medien verkünden großspurig: „Erfolge der Ukraine an der Südfront könnten den Weg auf die Krim eröffnen.“ Aus dem Sommerurlaub wurde offensichtlich nichts.

Am amüsantesten ist es zu beobachten, wie zornig die gleichen sprechenden Köpfe jetzt diejenigen angreifen, die unbequeme Fragen über den Verbleib der versprochenen Siege stellen. Jüngst warf der Berater des ukrainischen Präsidialamts, Michail Podoljak, diesen Kritikern „Infantilismus“ vor und empfahl ihnen, „weniger ‚Rambo‘ zu schauen“.

Als wäre es nicht Podoljak selbst, der am 28. November 2022 der ganzen Ukraine persönlich versprochen hatte, „in sechs Monaten an seinem Lieblingsplatz an der Strandpromenade von Jalta“ zu stehen. Er fügte sogar die Aussage „ich garantiere“ hinzu. Nun beschimpft er jene als infantil, die ihn an seine eigenen „Garantien“ erinnern!

Für das westliche Publikum spielte der ehemalige CIA-Chef David Petraeus eine ähnliche Rolle. Heute ruft er Kommentatoren dazu auf, „den Pessimismus zu zügeln“ und wundert sich über ihre Erwartungen schneller Siege. Als hätte nicht Petraeus selbst einen Tag vor dem Beginn der sogenannten ukrainischen Gegenoffensive dem westlichen Publikum eingeredet, dass sich alles „binnen 72 bis 96 Stunden“ entscheiden werde.

Das heißt, dass die gleichen Personen, die bei Ukrainern und westlichen Bürgern die surrealen Erwartungen eines „baldigen Sieges über Russland“ hervorriefen, ihrem Publikum nun das Vorhandensein ebendieser Erwartungen vorwerfen!

Die gleichen Experten erfinden bisweilen auch aktuelle „Siege“. Zurzeit sind alle westlichen Medien voll mit Beiträgen über die „Befreiung des strategisch wichtigen Dorfs Rabotino“, das schon zu Friedenszeiten in seinen besten Jahren nie mehr als 500 Bewohner hatte.

Der berufsmäßige Provokateur der Zeitung The Times,Maxim Tucker, schreibt freudig: „Die ukrainische Flagge weht wieder über Rabotino.“ Und berichtet im selben Atemzug, dass dies den Weg nach Melitopol freimache. Am kuriosesten ist, dass derselbe Autor in derselben Zeitung buchstäblich einen Monat zuvor in gleichen Ausdrücken berichtete, dass die Ukraine das Dorf Staromajorskoje „befreit“ habe und dies angeblich „den Weg nach Mariupol“ freimache. Und keiner der Zeitungsleser wunderte sich, wie es denn nun um das Vorrücken nach Mariupol stehe.

Ein weiterer proukrainischer Propagandist, der französische Maidan-Bewunderer Bernard-Henri Lévy, stellt sich als Kenner der Gegend dar, weil er – stellen Sie es sich nur vor! – einmal die Stadt Guljajpole besuchte. Nun berichtet er seinem Publikum: „Die Befreiung von Rabotino“ bedeute, dass „a) die Ukrainer die russischen Minenfelder überwunden haben, b) der Weg nach Melitopol offen ist.“

Dabei spielt scheinbar keine Rolle, dass die Entfernung zwischen Rabotino und Melitopol über 70 Kilometer beträgt, und dass die Ukraine nicht einmal eine Idee hat, wie sie sich zum befestigten Tokmak durchschlagen soll.

Diese Stadt liegt nur 20 Kilometer von der Front entfernt und vor ihr liegen dem Geständnis eines weiteren russophoben Propagandisten, Julian Röpcke von der Bild, zufolge „fünf weitere Verteidigungslinien“. Doch im Gegensatz zu Lévy war Röpcke ja nicht in Guljajpole, woher soll er schon die Wahrheit kennen!

Verzichten wir auf eine Einzelbetrachtung der Frontlage und überlassen wir die Frage, welche Straßen von Rabotino von wem kontrolliert werden, den Autoren täglicher Frontberichte. Doch selbst unter der Annahme, dass die westliche Propaganda nicht lügt – was an sich schon lächerlich ist –, genügt es, sich zu erinnern, was sie über die russischen Verteidigungslinien zu Beginn der ukrainischen Frühling-Sommer-Herbst-Offensive geschrieben hatte.

Man erinnere sich daran, wie im Juni in allen westlichen Medien ausführliche Satellitenaufnahmen russischer Befestigungen in dieser Gegend zu sehen waren. Diese Bilder wurden unter anderem von der Zeitung The New York Times veröffentlicht. Warum werfen nun all jene, die rufen, dass das ukrainische Militär die russischen Minenfelder, „die Drachenzähne“ überwunden und „die erste, also wichtigste Verteidigungslinie der Russen“ durchbrochen habe, nicht einen Blick darauf?

Offensichtlich weil auf diesen Bildern zu sehen ist, dass sich die erste der drei wichtigsten Verteidigungslinien vor Tokmak nicht nur südlich von Rabotino befindet, sondern sogar südlich von Nowoprokopowka, wohin es das ukrainische Militär selbst nach Aussagen westlicher Propagandisten nicht einmal ansatzweise schaffte.

Dabei sollte man nicht vergessen, dass während der zwei Monate nach der Veröffentlichung dieser Aufnahmen die russischen Ingenieursverbände die Verteidigungslinien südlich der jetzigen Kampfzone weiterhin ausgebaut und befestigt haben, was auch die westlichen Propagandisten einräumen.

Folglich ist die Ukraine, die Tausende ihrer besten Kämpfer und Hunderte westlicher Kriegsmaschinen bereits im Kampf um ein kleines Dorf verloren hat, der von den russischen Streitkräften weiter südlich vorbereiteten Stärke an Verteidigung noch nicht einmal begegnet!

Doch wie der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij in seinem jüngsten Interview sagte: „Die Gesellschaft braucht Siege.“ Und bei fehlenden Siegen werden eben welche erfunden.

Damit meinte Selenskij wahrscheinlich nicht einmal die ukrainische Gesellschaft. Kiew versteht und räumt seit Langem ein, dass die größte Bedrohung für die Ukraine in der Ermüdung der westlichen Staaten vom Krieg und den ständigen Misserfolgen des ukrainischen Militärs liegt.

Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba betonte wiederum, dass der beginnende Wahlkampf in den USA die größten Gefahren für das Kiewer Regime birgt. Zugleich versicherte er, dass auch das „vorbeigehen“ werde.

Sicher wird es „vorbeigehen“, doch bis zum Ende der US-amerikanischen Wahlen bleibt noch mehr als ein Jahr. Und während dieser gesamten Zeit wird es immer schwieriger, den eigenen Sponsoren Versprechungen eines „baldigen Sieges“ beim Fehlen selbst kleiner Erfolge aufzutischen. Deswegen erscheinen in den Meldungen mit beneidenswerter Häufigkeit für das westliche Ohr ungewohnte Namen wie Staromajorskoje oder Rabotino. Sie werden auch in Zukunft erscheinen.

Die lästigen „infantilen“ Westbürger sollen bloß keine unbequemen Fragen stellen und nicht versuchen, die Autoren der Siegesmeldungen an ihre eigenen Worte von vor einem Monat zu erinnern.

…

