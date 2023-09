„Ekelhaftes“ Band, das Bidens Präsidentschaft beenden wird, wird bald veröffentlicht: Newsmax-Moderator

Newsmax-Moderator Greg Kelly behauptete, dass es ein „ekelerregendes“ Band mit „unwiderlegbaren Beweisen für die Korruption von Joe Biden“ gebe, das in den kommenden Wochen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werde.

Laut Kelly ist das Tonband so schrecklich, dass es Bidens Wiederwahlkampf beenden wird.

Und es ist so schlimm, dass es ihn zwingen könnte, vor Ablauf seiner Amtszeit zurückzutreten und das Land mit Kamala Harris als Präsidentin zu verlassen.

Kelly sagte: „Es gibt ein Tonband von Eingeweihten, das unwiderlegbare Beweise für die Korruption von Joe Biden zeigt und kurz vor der Veröffentlichung steht.“

Slaynews.com berichtet: Sobald es gehört wird, wird Biden nur noch zwei Optionen haben. Er wird nicht in der Lage sein, für die Wiederwahl als Präsidentschaftskandidat zu bleiben. Es wird vorbei sein.

Das Band wird nach dem Labor Day und vor Halloween veröffentlicht.

Das Einzige, was er möglicherweise tun kann, aber wahrscheinlich nicht, ist, dass er möglicherweise Präsident bleiben kann

„Im Weißen Haus machen sie sich gerade darüber Sorgen.“

Der republikanische Repräsentant James Comer sagte:

„Joe Biden möchte sagen, dass er der transparenteste Präsident ist.

Das ist Blödsinn. Er ist der am wenigsten transparente Präsident der Vereinigten Staaten. Wenn er unschuldig wäre, würde er mit diesem Komitee zusammenarbeiten und versuchen, seinen guten Namen zu retten, aber er tut weiterhin so, als gäbe es hier nichts zu sehen.

Wir sind jetzt sehr besorgt darüber, dass Joe Biden Pseudonyme verwendet hat, um die Tatsache zu verbergen, dass er mit seinem Sohn zusammenarbeitete, um Zugang zu unseren Feinden auf der ganzen Welt zu verkaufen, im Austausch für Überweisungen, die, wie wir bereits entdeckt haben, an Briefkastenfirmen gingen. Als er Vizepräsident war, gründete er gefälschte Unternehmen.

300x250

Also lasst uns einfach darüber nachdenken … der damalige Vizepräsident Joe Biden verwendete falsche Namen in E-Mails und arbeitete auch mit seiner Familie zusammen, die gefälschte Unternehmen gründete, um Überweisungen zu erhalten. (RFK Jr. stellt eine „sehr glaubwürdige Bedrohung“ für Bidens Präsidentschaft dar, enthüllt der CIA-Veteran)

Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir wahrscheinlich vor Gericht gehen und versuchen werden, an weitere Bankunterlagen zu kommen. Aber das ist eine Untersuchung gegen Joe Biden, und ich glaube nicht, dass die Demokraten, wissen Sie, sie haben Joe Biden jetzt fast ein Jahr lang verteidigt, können sie diese Pseudonyme verteidigen?“

Können sie die Zahlungen verteidigen, die für Joe Biden an Wertgegenstände fließen?

300x250 boxone

An diesem Punkt müssen die Demokraten endlich zur Ruhe kommen und entscheiden, wie lange sie das Unhaltbare gegenüber Joe Biden noch verteidigen können.

Es geschah, als er Vizepräsident der Vereinigten Staaten war. Und was uns Sorgen macht, ist, dass wir keinen Zweifel daran haben, dass er wahrscheinlich der korrupteste Vizepräsident in der Geschichte Amerikas ist.“

BREAKING: Newsmax host Greg Kelly claims an audio tape containing “incontrovertible evidence of Joe Biden’s corruption” exists and will be released to the public in the coming weeks.

Big if true.

Kelly claimed the audio tape is so explosive that it will force President Biden to… pic.twitter.com/1N3GVAEtvp

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 29, 2023