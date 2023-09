Rituale und Adrenochrome: Die dunkle Bedeutung von „The Watcher“, einer Netflix-Serie, die auf einer wahren Begebenheit basiert

„The Watcher“ basiert auf der wahren Geschichte einer Familie aus New Jersey, die beunruhigende Briefe von einem Stalker mit der Bitte um „junges Blut“ erhielt.

Während der eigentliche Täter nie gefunden wurde, wirft die Netflix-Serie eine Möglichkeit auf: Hinter den Briefen steckt ein satanischer Kult, der Babys Adrenochrom entzieht. Hier ist ein Blick auf die dunkle Bedeutung von „The Watcher“.

„The Watcher“ ist eine Netflix-Serie, die auf der wahren Geschichte der Broadduses basiert, einer Familie, die nach dem Kauf eines Hauses im Jahr 2014 eine Reihe beunruhigender Briefe erhielt.

Die Briefe und die darauf folgende Saga wurden in einem Artikel des New York Magazine aus dem Jahr 2018 dokumentiert , in dem der gruselige Inhalt der Briefe detailliert beschrieben wurde. Nach jahrelangen Ermittlungen und allen möglichen Wendungen wurde der Täter nie gefunden … Oder ist das alles eine Vertuschung?

Auch wenn die Netflix-Serie als Fiktion gilt, orientiert sich ihre Prämisse stark an den Ereignissen im wirklichen Leben.

Die wahre Geschichte

Nach dem Kauf eines stattlichen Hauses mit sechs Schlafzimmern in der wohlhabenden Stadt Westfield, New Jersey, erhielt die Familie Broaddus skurrile und zunehmend bedrohliche Briefe von einem Stalker namens The Watcher.

Der erste Brief spielte auf die lange Geschichte des Hauses und die möglichen Geheimnisse an, die es bergen könnte. Noch beunruhigender ist, dass in dem Brief auch die drei Kinder der Familie erwähnt werden und sie als „junges Blut“ bezeichnet werden. Hier ist der erste Brief.(Die Verschwörungstheorien im Netflix-Film „They Cloned Tyrone“: Sie haben Jamie Foxx tatsächlich geklont? (Video))

Lieber neuer Nachbar am 657 Boulevard, erlaube mir, dich in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Wie bist du hier gelandet? Hat Sie der Boulevard 657 mit seiner inneren Kraft angerufen?

Der Boulevard 657 ist seit Jahrzehnten Gegenstand meiner Familie, und während er sich seinem 110. Geburtstag nähert, wurde mir die Aufgabe übertragen, auf seine Wiederkunft zu warten und ihn zu beobachten. Mein Großvater bewachte das Haus in den 1920er-Jahren und mein Vater bewachte es in den 1960er-Jahren. Es ist jetzt meine Zeit. Kennen Sie die Geschichte des Hauses? Wissen Sie, was sich innerhalb der Mauern des 657 Boulevard befindet? Warum bist du hier? Ich werde es herausfinden.

Ich sehe bereits, dass Sie den Boulevard 657 mit Bauunternehmern überschwemmt haben, damit Sie das Haus so zerstören können, wie es sein sollte. Tsk, tsk, tsk … schlechter Schachzug. Sie wollen den 657 Boulevard nicht unglücklich machen.

Du hast Kinder. Ich habe sie gesehen. Bisher glaube ich, dass es drei sind, die ich gezählt habe.

Müssen Sie das Haus mit dem jungen Blut füllen, um das ich gebeten habe? Besser für mich. War Ihr altes Haus zu klein für die wachsende Familie? Oder war es Gier, mir deine Kinder zu bringen? Sobald ich ihre Namen kenne, werde ich sie anrufen und sie auch auf mich zeichnen.

Wer bin ich? Es gibt Hunderte und Aberhunderte von Autos, die jeden Tag am 657 Boulevard vorbeifahren. Vielleicht bin ich in einem. Schauen Sie sich alle Fenster an, die Sie vom 657 Boulevard aus sehen können. Vielleicht bin ich in einem. Schauen Sie aus einem der vielen Fenster auf dem 657 Boulevard auf die Menschen, die jeden Tag vorbeischlendern. Vielleicht bin ich einer.

Willkommen meine Freunde, willkommen. Lass die Party beginnen,

Der Wächter (The Watcher)

Kurz gesagt, dieser Brief ist der schlimmste Albtraum aller Eltern. Zwei Wochen später findet die Familie einen zweiten Brief. Und es ist schlimmer.

Ich freue mich, jetzt eure Namen zu kennen und den Namen des jungen Blutes, das ihr mir gebracht habt. Sie sagen sicherlich oft ihre Namen.

657 Boulevard freut sich darauf, dass Sie einziehen. Es ist viele Jahre her, seit das junge Blut die Flure des Hauses beherrschte. Haben Sie schon alle Geheimnisse entdeckt, die es birgt? Wird das junge Blut im Keller spielen? Oder haben sie zu viel Angst, alleine dorthin zu gehen? Ich hätte große Angst, wenn ich sie wäre. Es ist weit weg vom Rest des Hauses. Wenn Sie oben wären, würden Sie sie nie schreien hören.

Werden sie auf dem Dachboden schlafen? Oder schläft ihr alle im zweiten Stock? Wer hat die Schlafzimmer zur Straße hin? Sobald du einziehst, weiss ich Bescheid. So weiß ich, wer sich in welchem ​​Schlafzimmer aufhält. Dann kann ich besser planen.

Alle Fenster und Türen am 657 Boulevard ermöglichen es mir, Sie zu beobachten und Ihnen zu folgen, während Sie sich durch das Haus bewegen. Wer bin ich? Ich bin der Wächter und habe nun seit fast zwei Jahrzehnten die Kontrolle über den 657 Boulevard. Die Familie Woods hat es Ihnen übergeben. Es war an der Zeit, weiterzumachen, und sie verkauften es freundlicherweise, als ich sie darum bat.

Ich komme mehrmals am Tag vorbei. 657 Boulevard ist mein Job, mein Leben, meine Obsession. Und jetzt bist du auch Braddus Familie. Willkommen beim Produkt Ihrer Gier! Gier hat die letzten drei Familien zum 657 Boulevard geführt und jetzt hat sie Sie zu mir geführt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Einzugstag. Du weißt, dass ich zuschauen werde.

Dem Inhalt dieses Briefes nach zu urteilen, wohnt der Wächter in der Nähe des Hauses und kennt es genau. Obwohl es nicht so viele Verdächtige geben kann, konnte die Polizei den Täter nie ausfindig machen. Das ist besonders verwirrend, wenn man bedenkt, dass die Briefe in versiegelten, handgeschriebenen Umschlägen zugestellt wurden.

Einige glauben, dass dies alles eine Vertuschung ist und dass die Polizei darin verwickelt ist. Die Netflix-Serie greift diese Prämisse auf und führt sie an einige sehr düstere Orte.

Die Serie

The Watcher wurde von Ryan Murphy ( American Horror Stories ) kreiert und bezieht Fakten aus der wahren Geschichte mit ein, fügt aber auch mehrere beunruhigende Elemente hinzu … das könnte wahr sein. Beispielsweise wird The Watcher in der Serie verdächtigt, Mitglied eines satanischen Kults zu sein, der Babys in okkulten Ritualen Adrenochrom entzieht. Das mag wie eine Reichweite klingen. Allerdings haben die echten Briefe immer wieder Lust auf das Blut der Kinder gehabt.

Über die eigentlichen Briefe hinaus untersucht die Serie verschiedene Themen im Zusammenhang mit der modernen Gesellschaft und verwandelt diese Geschichte über eine Familie, die ein Haus kauft, in einen Kommentar zu den Fallstricken des modernen Lebens.

Tatsächlich repräsentiert das Haus im Verlauf der Serie eine giftige Gesellschaft, die von einer verdrehten Elite kontrolliert wird, während die Brannocks die typische amerikanische Familie darstellen, die versucht, darin zu gedeihen. Hier erhalten Sie einen tieferen Einblick in die Themen der Serie.

Unerwünscht

In der Serie stellt sich schnell heraus, dass die Brannocks ein Haus kaufen, das ihnen zu teuer ist. Um ihren Kindern ein geräumiges Haus in einer sicheren Nachbarschaft zu bieten, nutzten die Brannocks alle ihre Ersparnisse, Vorräte und IRAs, um das Haus zu finanzieren.

Zur Begründung seiner Entscheidung sagt Dean:

„Das ist Amerika, oder? Jeder kauft ein Haus, das er sich nicht leisten kann.“

Von Anfang an werden wir mit einer mächtigen Art und Weise vertraut gemacht, wie die Gesellschaft von der Elite kontrolliert wird: der lähmenden Verschuldung.

Den Brannocks wird schnell klar, dass sie nicht in dieses Haus und die Elitegesellschaft, die es repräsentiert, „gehören“. Dann erhalten sie einen Brief von The Watcher (derselbe Brief aus dem wirklichen Leben, der oben zitiert wurde), der diese Tatsache bestätigt.

Als sie zur Polizei gehen, merken die Brannocks, dass etwas nicht stimmt.

Der Detektiv empfiehlt den Brannocks dringend, rund um das Haus Kameras anzubringen, um sich sicherer zu fühlen.

Während die Kameras der „Sicherheit“ dienen, sorgen sie auch dafür, dass die Brannocks jederzeit beobachtet werden. Wie viele andere Themen dieser Reihe lässt sich dies auf die Gesellschaft im Allgemeinen übertragen.

Es gibt ein weiteres wichtiges Thema der Serie, das sich auf die Gesellschaft im Allgemeinen übertragen lässt: Die Sexualisierung von Minderjährigen.

Das Mädchen sexualisieren

Ein wichtiger Handlungsstrang der Serie handelt von der Sexualisierung der 16-jährigen Ellie Brannock und der Reaktion ihres Vaters darauf. Obwohl diese Erzählung nichts mit der wahren Geschichte von „The Watcher“ zu tun hat, passt sie perfekt zur umfassenderen Bedeutung dieser Serie: der Korruption der amerikanischen Gesellschaft.

Kurz nach ihrem Einzug findet Ellie Lippenstift im Haus und trägt ihn sofort auf.

Die Worte „Hey, Seemann“ sind keine zufälligen Flirtwörter. Hinter diesen Worten steckt eine gewisse Geschichte.

„Hallo, Seemann“ ist ein sexueller Vorschlag, der einem Seemann gemacht wird, vermutlich von einer Prostituierten oder einer promiskuitiven Frau, die annimmt, der Seemann sei männlich und nach langer Zeit auf See sexuell frustriert.“

-En-Academic, „Hallo, Seemann“

Kurz gesagt, das Haus (das eine von Eliten kontrollierte Gesellschaft repräsentiert) „bietet“ Ellie den Lippenstift an, der ihre Sexualisierung repräsentiert.

Dann wird es ziemlich ungemütlich. Während Ellie Lippenstift aufträgt und eine Prostituierte nachahmt, haben ihre Eltern im Nebenzimmer Sex. Sie werden jedoch von Ellie unterbrochen, die sie ruft.

Also bleiben sie stehen und gehen zu ihr. Dean, der vermutlich immer noch heiß und durch den unterbrochenen Sex gestört ist, fängt an, sich über den Lippenstift seiner Tochter Gedanken zu machen.

Dann wird in der Serie viel Zeit darauf verwendet, mit dem Tabu herumzuspielen, dass sich ein Minderjähriger auf einen Erwachsenen einlässt.

In einer späteren Szene lockt Ellie Dakota in einen Pool und bittet ihn, sie zu küssen. Dann fragt Dakota:

– Wie alt bist du? – 16. – Sehen Sie, ich bin 19. Ich könnte in Schwierigkeiten geraten. – Ja, nun ja, das macht es einfach spannender, nicht wahr? – Ja.

Dann küssen sie sich. Das ist die Art von Dialog, die sich ein Pädo ausdenken würde.

Unterdessen beschäftigt sich Ellies Vater zunehmend mit der Sexualisierung seiner Tochter. Und seine Frau findet es seltsam. Sie erzählt ihrer Freundin:

„Es ist Ellie. Die Art, wie er mit ihr redet. Sie ist jetzt ein Teenager und er reitet sie einfach. Weißt du, wenn ihr das Hemd von der Schulter fällt … ist das lächerlich, es ist seltsam.

Und dann wird er ganz defensiv und sagt Dinge wie „Ich möchte nicht, dass meine Tochter sexualisiert wird“. Und ich denke: „Du bist derjenige, der sie sexualisiert.“ Sie ist einfach nur ein Kind.“

Um diese Handlung zusammenzufassen: Das Haus (das die Gesellschaft der Elite repräsentiert) bietet Ellie das „Werkzeug“ für ihre Sexualisierung. Nachdem sie sich mit einem Erwachsenen eingelassen hat, versucht ihr Vater, das alles zu verhindern. Allerdings wird ihm vorgeworfen, von ihrer Sexualität besessen zu sein, was ihn wütend, aber machtlos macht.

Letzten Endes gehört dies alles zu den umfassenderen Plänen der Elite, die Sexualisierung von Minderjährigen zu normalisieren. Weil sie Pädophile sind, die es auf Kinder abgesehen haben. Und Sie wissen nicht einmal die Hälfte davon.

Sie wollen nicht nur Kinder sexualisieren. Sie wollen ihr Blut.

Blutopfer

Um mehr Informationen über The Watcher zu sammeln, trifft sich Dean Hannock mit Andrew Pierce, einem früheren Besitzer ihres Hauses. Er erzählt ihm, dass das Haus – und die gesamte Nachbarschaft – dunkle, beunruhigende Geheimnisse bergen.

Pierce zeigt Dean Brannock einen Brief, den er vom Watcher erhalten hat.

„Wirst du deine Frau oder deinen Sohn opfern? Das Haus bevorzugt junges Blut. Es mag zwar alt sein, aber es lebt noch. Ich auch. Und ich werde dafür sorgen, dass dieses Haus bestehen bleibt, egal was es kostet. Bald müssen Sie sich entscheiden, Mr. Pierce. Du musst ein Blutopfer darbringen.“

Um in dieses Haus aufgenommen zu werden, musste offenbar Blut geopfert werden. Dann erklärt Pierce, was passiert ist, als die Nachbarn auf seinen Sohn aufpassten.

„Er war drüben bei Mitch und Mo. Er sagte, er spielte in ihrem Schlafzimmer und ging ins Wohnzimmer, und da standen all diese alten Leute in langen roten Gewändern im Kreis. Und sie singen. Und in der Mitte des Kreises liegt dieses kleine Baby auf einem Altar. Sie hatten ihm die Kehle durchgeschnitten. Sie tranken sein Blut.“

Er erklärt Dean:

– Sie trinken das Blut von Kindern. – Es tut mir Leid. Warum machen sie das wieder? Jünger aussehen? – Ich habe nachgeschaut. Es gibt diese Kulte, richtig, und es gibt etwas im Blut namens Adrenochrom, das durch Angst aus dem Körper ausgeschieden wird und sie ernähren sich verdammt noch mal davon.

Pierce erklärt außerdem, dass es geheime Tunnel gibt, die in den Keller des Hauses führen.

Angesichts der Tatsache, dass das Haus eine von Eliten kontrollierte Gesellschaft darstellt, ist die Tatsache, dass sich im Keller Tunnel befinden, äußerst symbolisch. Es stellt das geheime Netzwerk blutsaugender Pädophiler dar, das direkt im „Keller“ der Gesellschaft operiert.

Während Dean diese beunruhigenden Wahrheiten ans Licht bringt, verliert er auch irgendwie die Fassung. Vor allem, weil er nichts davon schlüssig beweisen kann und die Behörden sich weigern, diese Behauptungen zu untersuchen. Mit anderen Worten, er entwickelt sich zum stereotypen „Verschwörungstheoretiker“.

Abbauen

Dean ist besorgt über die Sexualisierung seiner Tochter, darüber, dass seine Nachbarn Adrenochrom-Satanisten sind und dass der Wächter ihn verspottet, und möchte die Wahrheit erfahren. Diese Besessenheit nimmt ihn ein. Er kann sich nicht auf die Arbeit konzentrieren, er kann seiner Frau nicht gefallen und er wird sehr reizbar.

Unterdessen wendet sich seine Familie gegen ihn.

Natürlich sieht jeder das Video und Deans Ruf ist zerstört.

Kurz gesagt, die Familie Brannock (die in einem Haus lebt, das die Gesellschaft der Elite repräsentiert) steht kurz vor der Implosion. Angesichts der Tatsache, dass sich die Elite in einem offenen Krieg gegen die Kernfamilie befindet, macht das Sinn.

Am Ende verkaufen die Brannocks schließlich das Haus und ziehen zurück nach New York City. Obwohl die Familie zusammenbleibt, sind ihre Probleme nicht gelöst. Dean bleibt von The Watcher besessen und kann sein Leben nicht weiterführen, ohne den Fall zu lösen. Er weiß, dass es da draußen eine tiefere Wahrheit gibt, aber er kann sie nicht beweisen – eine Tatsache, die ihn in den Wahnsinn treibt.

Obwohl sie nicht mehr zu Hause sind, wurden sie von der bösen Energie „infiziert“.

Im weiteren Sinne werden die Massen, sobald sie mit der Gesellschaft der Elite in Kontakt kommen, von ihr infiziert. Selbst nachdem sie erkannt haben, dass es hochgiftig ist, sind sie fasziniert und wundern sich über die dunklen Mächte, die dahinter stecken.

Abschließend

Während „The Watcher“ eine Serie über ein Spukhaus zu sein scheint, verleihen die an die Geschichte angehängten Themen ihr eine andere Dimension. In The Watcher stellt das Haus eine Gesellschaft dar, die von einer kranken okkulten Elite kontrolliert wird. Um diese Tatsache darzustellen, verschafft sich ein satanischer Kult, der nach „jungem Blut“ gelüstet, über Tunnel Zugang zum Haus.

Der Einzug der Brannocks in dieses Haus repräsentiert die amerikanische Familie, die versucht, in der Elitegesellschaft aufzublühen. Es gibt jedoch viele Fallstricke. Die Familie ist nun finanziell angeschlagen, sie wird ständig von Kameras überwacht, die Tochter wird sexualisiert und die Frau glaubt, dass sie es besser machen kann.

Darüber hinaus erkennen sie, dass „angesehene Mitglieder der Gemeinschaft“ in Wirklichkeit Satanisten sind, die sich nach dem Blut von Kindern sehnen.

Kurz gesagt, der Wächter ist die okkulte Elite, die Sie auslacht. Durch Symbolik erzählen sie Ihnen, wie sie die Gesellschaft vergiften und Familien zerstören. Sie sagen Ihnen, dass Sie vielleicht recht haben, wenn Sie darauf hinweisen, aber dass Sie trotzdem für verrückt gehalten werden, wenn Sie das tun.

Und wenn Sie sich diese Netflix-Serie über Menschen anschauen, die von der Elite besessen sind, wird Ihnen klar, dass sie jeden zu … Wächtern machen.

Quellen: PublicDomain/vigilantcitizen.com am 29.09.2023