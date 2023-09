Spektakuläres Bildmaterial! Werden GEHEIME ENERGIEWAFFEN gegen die Menschheit eingesetzt, um den GREAT RESET voranzutreiben?

Teile die Wahrheit!

Das folgende Video zeigt unglaubliche Szenen, die während der mörderischen Brände in Lahaina gefilmt wurden. Der zweite Teil zeigt Gebäude in Kenner, Louisiana, die auf ähnliche Weise in Brand gesetzt wurden. (Originalbericht Kenner, Louisiana: Dezember 2018, WDSU News – NBC)

Transkript: 0:00: Ja. 0:03 Wahnsinnig. 0:05: Wahnsinn. 0:05: Hat jemand gesehen, wie das gerade rübergeschossen ist? 0:19: Alles? 0:20: Es ist windig, dann gibt es einen Blitz und ich glaube so ist es, wenn ein Baum auf eine Stromleitung fällt und der Strom ausfällt. 0:27: Unser Generator springt an, die Kamera geht wieder an und dann brennt der Wald.

2017 filmte ein Mann bei dem mörderischen „Waldbrand“ von Sonoma County, Kalifornien, wie ein Baum von innen ausbrannte. Ähnliche Szenen wurden während der Brände in Griechenland gefilmt. (Vgl. TikTok)

Hinweise auf Energiewaffen in Maui? Urteile selbst!



Das alternative Newsportal Before It’s News berichtet: Für mich ist das Verhalten der „Behörden“ während und nach den Bränden noch schlimmer als die physischen Beweise. Von der Blockierung der Fluchtwege, dem Abstellen des Wassers und dem Verweigern jeglicher Warnung bis hin zur Verweigerung von Hilfsgütern, dem Bau einer Mauer und dem Verbot aller Medien oder Drohnen. Unschuldige Menschen tun so etwas nicht.

Es ging so schnell, dass ein lebendes Tier nicht fliehen konnte und irgendwie ist sein Fell noch intakt über den Metallpfützen. Kann mir jemand diese unglaubliche Situation erklären?

Nach dem Brand (in 2018) ließen uns die Behörden über drei Wochen lang nicht nach Paradise zurück. Militärpersonal und Polizisten von außerhalb der Stadt hatten Straßensperren auf jeder Route nach Paradise errichtet. Die Behörden sagten mir mehrmals, dass ich verhaftet würde, wenn ich auch nur auf dem Weg zu meinem Haus erwischt würde.

Die einzigen Menschen, die zu dieser Zeit erfolgreich nach Paradise gelangten, waren Plünderer, die Medien und die Regierung. Über Nacht stiegen die Preise für Kleidung, Lebensmittel und Hygieneartikel in Chico um 300 % bis 400 %.

Auch die Wohnungspreise stiegen erheblich. Die Preistreiberei war verheerend und die negativen Folgen sind auch fünf Jahre später noch deutlich spürbar. Auch unsere Stromrechnungen sind heute dreimal so teuer wie vor fünf Jahren. („Blau, um das Energiewaffen zu blockieren“: Artikel über Prominente, die Häuser auf Maui blau streichen, geht viral (Videos))

Hier ist die Frage, die sich jeder stellt: Warum wurde zwei Wochen vor dem Feuer der Golfplatz am Skyway geschlossen und ein riesiges PG&E-Lager errichtet, das die ganze Nacht über wie ein Weihnachtsbaum beleuchtet war? Warum wurde der Hauptstützpunkt für die Aufräumarbeiten und die PG&E-Mitarbeiter bereits zwei Wochen vor dem Feuer gebaut?

Zufälligerweise verdoppelte PG&E (Pacific Gas and Electric) seine Jahresgewinne von 2018-2019 und hat seitdem jedes Jahr einen neuen Gewinnrekord aufgestellt. Interessant!

Die Firma, die für 65 % der 25 zerstörerischsten Waldbrände in der Geschichte Kaliforniens verantwortlich ist, hat Rekordgewinne erzielt, seit es den tödlichsten und zerstörerischsten Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens verursacht hat. Zufälligerweise konnte sich Gouverneur Newsom, nachdem er einen Vertrag unterzeichnet hatte, der PG&E 21 Milliarden Dollar zusicherte, mit einem Jahresgehalt von 190.000 Dollar eine 4,2-Millionen-Dollar-Villa in San Francisco leisten. Schon komisch!

Viel Glück, Maui. Ich nehme an, du hast es mit einer ganz ähnlichen Korruption zu tun. Ich sollte euch alle warnen, es ist brutal. Das Feuer ist eine Sache. Was in den Jahren danach passiert, ist nichts weniger als das pure Böse.

Aluminium hat einen Schmelzpunkt von ca. 660°C (1220°F), während der Schmelzpunkt von Autoglas, das in Autoscheiben verwendet wird, normalerweise bei 760-870°C (1400-1600°F) liegt.

Um Aluminium zu verflüssigen und Autoscheiben zu schmelzen, müsste das Auto Temperaturen ausgesetzt werden, die bei oder über dem jeweiligen Schmelzpunkt liegen, wobei zu beachten ist, dass diese Temperaturen deutlich höher sind als die Temperaturen, die normalerweise selbst bei Großbränden auftreten. Die Bedingungen, die erforderlich sind, um solche extremen Temperaturen zu erreichen, sind außergewöhnlich und in der Praxis nicht üblich.

Rückblick: Werden Laser- und Energiewaffen gegen die Menschheit eingesetzt?

2019 berichtete Humans Are Free: DEWs (Directed Energy Weapons) sind nicht länger nur eine Verschwörungstheorie. In den letzten Monaten gab es in den USA eine Reihe von Vorfällen, bei denen DEWs, Laserwaffen und möglicherweise andere Hightech-Energiewaffen offen gegen die amerikanische Bevölkerung eingesetzt wurden.

Sowohl die sogenannten „Waldbrände“ in Santa Rosa (2017) als auch in Paradise (2018) in Kalifornien zeigen die Fingerabdrücke von DEWs, mit scheinbar unmöglichen Szenarien von Häusern, Bäumen, Pflanzen und sogar Briefkästen, die unversehrt blieben, während benachbarte Häuser und Zäune vollständig dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Für diejenigen, die die Verbrechen der Globalisten verfolgen, ist es nicht überraschend, dass der Einsatz dieser Waffen mit der zutiefst unheilvollen UN-Agenda 2030 verbunden ist.

Standbild aus dem Video in der Einleitung – Quelle: WDSU News

(Ein Grund, warum die Globalisten mit ihren Verbrechen gegen die Menschheit davonkommen können, ist, dass die meisten Menschen über den wahren Stand der Technik schlichtweg unwissend sind.)

DEW-Brände, keine Waldbrände

Der eindeutige Hinweis darauf, dass DEWs in Santa Rosa und Paradise eingesetzt wurden, ist die Art und Weise, in der bestimmte Häuser entlang der Grundstücksgrenzen verbrannt wurden. Einige Häuser waren unversehrt, mit frischem Obst und Gemüse vor der Tür oder Orangenbäumen im Garten, neben Häusern, die dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Diese „Waldbrände“ ließen Briefkästen, Pflanzen, Vorgärten, Hinterhöfe, Eukalyptusbäume und andere leicht entflammbare Dinge unangetastet, während bestimmte Häuser, Nachbarschaften und Gebiete irgendwie sauber und perfekt ins Visier genommen wurden. Sind dies die selektivsten „Waldbrände“ in der amerikanischen Geschichte?

Wie kann ein Haus bis auf die Grundmauern niederbrennen, während alle Häuser auf beiden Seiten völlig unversehrt bleiben? Waldbrände tun so etwas offensichtlich nicht. Einige Menschen wurden auf schreckliche Weise in ihren Autos getötet. Es gab Berichte, dass bis zu 50.000 Menschen vermisst wurden oder starben!

Schaue dir diese Bilder an:

Der selektivste „Waldbrand“ der Geschichte

Sollte man es immer noch „Waldbrand“ nennen, auch wenn der Wald nicht brennt?

Es muss eine Menge Glut herumgeflogen sein

Verflüssigtes Aluminium!

Landraub, Waldbrände & die Verbindung zur UN Agenda 2030

Die Agenda 2030 (ehemals Agenda 21) ist die Agenda der Vereinten Nationen, die darauf abzielt, die Regierungsgewalt in einer Weltregierung zu zentralisieren, indem sie den autonomen Nationen der Welt entzogen wird.

In Kalifornien raten städtische Beamte davon ab, in den verbrannten Gebieten neu zu bauen, weil das Gebiet zu brandgefährdet sei. Gleichzeitig verbieten sie den Menschen eine gute Waldbewirtschaftung.

Dies scheint ein massiver Landraub zu sein. Geplant sind Freiflächen für die Herrschenden und Kleinstwohnungen in Stapelform für die Massen. Ja, es ist wichtig, sich um die Umwelt zu kümmern, aber die grüne Bewegung ist gekapert worden.

Es gibt einen Hintergedanken bei der Gewährung von Rechten an unbelebte Objekte wie Felsen und Flüsse, ein Trend, der weltweit zu beobachten ist, da er Teil der globalistischen Agenda ist, die über die UNO umgesetzt wird.

Sehe dir an, wie es in Neuseeland, Indien und Ecuador geschieht. Indem sie nicht-menschlichen Objekten menschenähnliche Rechte zugestehen, planen die NWO-Verschwörer, die Souveränität der Menschen zu untergraben, sie von ihrem Land zu vertreiben und sie in 15-Minuten-Smart-Städten einzupferchen.

Schlussfolgerung: („DEW“) Mach deine Hausaufgaben!

Wie der korrupte und vermutlich pädophile J. Edgar Hoover einmal sagte, ist der Durchschnittsbürger gehandicapt, wenn er mit einer Verschwörung konfrontiert wird, die so ungeheuerlich ist, dass er nicht glauben kann, dass sie existiert.

Obwohl er dies in Bezug auf den Kommunismus sagte, hat der Gedanke eine tiefere Bedeutung. Für den Normalbürger ist es schwer zu erkennen, wenn DEWs offen eingesetzt werden. Sie glauben es nur, wenn es die alten Medien so sagen.

Es ist jedoch eine offene Tatsache, dass die US-Regierung auf eine lange Geschichte von Experimenten an der eigenen Bevölkerung zurückblicken kann, z. B. die Tuskegee-Syphilis-Experimente der 1930er Jahre, die guatemaltekischen Experimente der 1940er Jahre und die LSD-Experimente der CIA in den 1960er Jahren. (Seit der inszenierten Corona-Pandemie, haben die Menschenversuche der Globalistsen ein neues Ausmaß erreicht, das Gott sei Dank immer mehr Menschen aus dem induzierten Tiefschlaf befreit.)

Die jüngsten Brände in Paradise, Kalifornien, oder in Lahaina, Hawaii, offenbaren, dass die Globalisten über ein geheimes Waffenarsenal verfügen, das sie skrupellos gegen die Menschheit einsetzen.

Es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass die Regierung DEWs eingesetzt hat, um das Gebiet zu dezimieren, selektiv Ziele zu zerstören (während andere angrenzende Gebäude und sogar Wälder unversehrt blieben) und um Massenmorde zu begehen. Wer sich gebildet hat und die düsteren – aber nicht geheimen Pläne – der Globalisten studiert hat, wird selbst erkennen, dass die geschilderten Angriffe auf die Menschheit ein primäres Ziel verfolgen:

Landraub durch induzierte Naturkatastrophen, um die natürlichen Ressourcen zu kontrollieren und die Menschheit in die Abhängigkeit des Staats zu zwingen.

…

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 07.09.2023