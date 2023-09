Verhaftung von Militärblogger in Russland: 5D-Schach, der Tiefe Staat und die Absetzung Putins

Die Verhaftung des „Doomer“ Igor Girkin ist viel wichtiger, als seine Freunde und Feinde gleichermaßen gedacht hätten, da sie signalisiert, dass der Staat sich endlich der latenten nationalen Sicherheitsbedrohungen bewusst wird, die von seiner Schule der Verschwörungstheorien ausgehen.

Das bedeutet nicht, dass sie bald auch erkennen werden, wie kontraproduktiv ihre Kultivierung von „5D-Schach“-Verschwörungen war, aber es erhöht dennoch die Wahrscheinlichkeit, dass dies passieren könnte und noch vor dem Herbst eine „narrative Intervention“ folgen könnte.

Vom Donbass-Helden zum faktischen Kultführer

Igor Girkin, der im Volksmund unter seinem Pseudonym Strelkow bekannt ist, wurde Igor Girkin, am Freitag wegen Extremismusvorwürfen festgenommen und wird bis zu seinem Gerichtstermin Mitte September in Haft bleiben. Er ist eine legendäre Figur in der Post-Maidan-Geschichte des Donbass und gilt weithin als der Mann, der dazu beigetragen hat, den antifaschistischen Aufstand in Gang zu bringen.

Nach seiner Pensionierung und insbesondere seit Beginn der Sonderoperation begann er jedoch, für seine „Doom and Gloom“-Ansichten („Doomer“/„D&G“) eine Kult-Anhängerschaft aufzubauen.

„Untergang und Finsternis“ / “Doom & Gloom”

Dieser Begriff bezieht sich auf das Teilen sehr scharfer Kritik an etwas, die immer entweder die Anspielung oder die direkte Behauptung mit sich bringt, dass „der schlimmstmögliche Misserfolg unmittelbar bevorsteht“, sofern nicht radikale Maßnahmen zur Verbesserung der Situation ergriffen werden.

Die politischen Vorgaben variieren je nachdem, was diskutiert wird, aber ein Markenzeichen von „Doomer“-Gereden ist, dass sie sich immer für die Säuberung vermeintlich verräterischer Elemente einsetzen, von denen man normalerweise verdächtigt wird, dass sie an der Spitze des Staates sitzen.

Im russischen Kontext behauptete Girkin regelmäßig, dass die Sonderoperation aufgrund des Verrats, der seiner Überzeugung nach von führenden Mitgliedern der ständigen militärischen, geheimdienstlichen und diplomatischen Bürokratien Russlands („Deep State“) begangen wurde, die er für Präsident Putin hält, scheitern würde.

Er hat sich immer wieder als falsch erwiesen, aber die Rückschläge seines Landes Ende letzten Jahres in den Regionen Charkow und Cherson und die Schlacht von Artjomowsk ließen einige glauben, dass seine Behauptungen wahr sind. (Gefahr einer nuklearen Eskalation: Putin im O-Ton über von London geplante Terroranschläge auf russische AKWs)

„5D-Schach“

„D&G“-Verschwörungstheorien sind das genaue Gegenteil von „5D-Schach“-Theorien. Letztere behaupten regelmäßig, dass „alles nach Plan läuft“ und dass unbestreitbare Rückschläge Teil eines sogenannten „Masterplans“ sind, der von „Genies“ ausgearbeitet wurde ” um „ihre Gegner zu täuschen“, aus welchen Gründen auch immer ihre Anhänger sich vorstellen.

Zurück zum russischen Kontext: Die beiden oben erwähnten Rückschläge Ende letzten Jahres werden regelmäßig dem russischen „tiefen Staat“ zugeschrieben, der die NATO in einer Reihe von „Kesseln“ „zu Staub zermahlen“ wollte.“

Der Übergang vom „5D-Schach“ zu „Doom & Gloom“

Beide Verschwörungstheorien sind schädlich, weil sie die Wahrnehmung der russischen Anhänger manipulieren, wenn auch auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen Zielen.

„5D-Schach“ vermittelt den Gläubigen das Gefühl, dass ihre Seite „unbesiegbar“ ist und dass „der Sieg unmittelbar bevorsteht“, was daher bei unbestreitbaren Rückschlägen unweigerlich zu kognitiver Dissonanz führt und so mit der Zeit zu tiefer Enttäuschung führen kann. Wer Letzteres erlebt, wird deutlich anfälliger für „D&G“-Verschwörungstheorien.

Die Gefahr, die diese Ansichten mit sich bringen, besteht darin, dass sie die Gläubigen einer Gehirnwäsche unterziehen, damit sie den Wünschen ihrer Gegner gehorchen, indem sie ihre eigene Seite demoralisieren und ihre Führung diskreditieren, was dazu führen kann, dass Menschen radikalisiert werden und aus einem falschen Gefühl der Verzweiflung kinetische Maßnahmen ergreifen.

In den Augen derjenigen, die sich an diesen Verschwörungen beteiligen, retten sie „ihr Land vor einem ansonsten unvermeidlich demütigenden Scheitern“, in Wirklichkeit fungieren sie jedoch als „nützliche Idioten“ ihrer Gegner, um die Situation hinter der Front zu destabilisieren.”

Die scheinbar unvermeidliche Nullsummen-Erzählentscheidung des Staates

In Konfliktzeiten ist es für jeden von entscheidender Bedeutung, sich verantwortungsbewusst zu verhalten und sich der Rolle bewusst zu sein, die er bei der Verteidigung seiner Seite gegen die Informationskriegseinsätze seiner Gegner spielt.

Das Teilen gut gemeinter konstruktiver Kritik, die darauf abzielt, die objektiv bestehenden Mängel der eigenen Seite zu verbessern, oder das ruhige Erklären unbestreitbarer Rückschläge gegenüber anderen Unterstützern ist hilfreich, sie jedoch wahnhaft mit „5D-Schach“-Verschwörungstheorien zu leugnen oder sie mit „D&G“-Verschwörungstheorien zu übertreiben, ist nicht hilfreich sondern schädlich.

Es ist schwierig, auf unbestimmte Zeit das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, das erforderlich ist, um zu verhindern, dass eine dieser extremen Ansichten die Anhänger einer bestimmten Seite viral infiziert, insbesondere da der heutige Informationsraum aufgrund der sozialen Medien beispiellos komplex ist.

Angesichts der scheinbar unvermeidlichen Nullsummenentscheidung zwischen ihnen bevorzugen die meisten Regierungen und ihre Unterstützer offensichtlich die Verbreitung von „5D-Schach“-Verschwörungstheorien, da diese vergleichsweise weniger schädlich und leichter zu handhaben sind als „D&G“-Verschwörungstheorien.

Die Bedeutung rechtzeitiger „narrativer Interventionen“

Schließlich erwägen diejenigen, die von den erstgenannten falschen Überzeugungen durchdrungen sind, keinerlei kinetische Aktion, die die Situation hinter den Frontlinien destabilisieren könnte, da sie sich damit begnügen, „dem Plan zu vertrauen“ und „die Show zu beobachten“, denn ein vermeintlich „bevorstehender Sieg“ bahnt sich an.

Wenn es zu viele unbestreitbare Rückschläge gibt und die kognitive Dissonanz der Gläubigen dadurch Gefahr läuft, sich in eine tiefe Enttäuschung umzuwandeln, die sie für „D&G“-Ansichten anfällig macht, dann könnte es endlich zu einer „narrativen Intervention“ kommen.

Gut gemeinte konstruktive Kritik, die darauf abzielt, die objektiv vorhandenen Defizite der eigenen Seite zu verbessern und nicht mehr zu leugnende nachteilige Entwicklungen ruhig zu erklären, könnte schrittweise eingeführt werden, wenn diese Seite über meisterhafte „Wahrnehmungsmanager“ in ihren Reihen verfügt. Das ist viel leichter gesagt als getan, da Fachkräfte dieses Kalibers rar sind und es einer koordinierten Anstrengung zwischen Regierungen und ihren einflussreichsten Unterstützern bedarf, um das Problem wirksam zu lösen.

Bedauerlicherweise passiert am Ende meist Folgendes: Die Regierungen sind sich der Tatsache nicht bewusst, dass „5D-Schach“ direkt zu „D&G“ führt; Sie erkennen dies erst, nachdem der „narrative Wendepunkt“ überschritten ist und der groß angelegte „Abfall“ des ersteren zum letzteren Gefahr läuft, eine vollendete Tatsache zu sein; und/oder die „narrative Intervention“ ist nicht effektiv koordiniert, was dazu führt, dass einflussreiche „5D-Schach“-Befürworter diese verantwortungsvoll umgesetzten Abhilfemaßnahmen als „D&G“ diskreditieren und so andere verwirren.

Russlands Kampf um einen effektiven Umgang mit Wahrnehmungen

Diese Herausforderungen kommen im Falle Russlands voll zur Geltung, und die Anerkennung dieser Herausforderungen ist ein Beispiel für eine gut gemeinte konstruktive Kritik, wie sie diskutiert wurde, da sich der Kreml immer noch nicht bewusst zu sein scheint, wie kontraproduktiv seine Kultivierung des „5D-Schachs“ war.

Ohne es zu merken, führte die Entscheidung, diese Ansichten weiterhin über die nationalen und internationalen Medien zu verbreiten, dazu, dass Girkins „D&G“-Ansichten noch viraler wurden, nachdem Russlands Unterstützer von der Zeit zu enttäuscht waren und zu „überlaufen“ begannen.

Ausländische „D&G“-Verschwörungstheoretiker stellen keine Bedrohung für Russland dar, aber inländische Verschwörungstheoretiker sind unbestreitbar latent, da sie dazu neigen, aus Verzweiflung kinetische Aktionen zu versuchen, weil sie denken, dass dies erforderlich ist, um „ihr Land vor einem ansonsten unweigerlich demütigenden Scheitern zu retten“.

Tatsächlich war es genau dieses Narrativ, das Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin nutzte, um seinen gescheiterten Putsch letzten Monat zu rechtfertigen und einige seiner patriotischen Kämpfer dazu zu manipulieren, daran teilzunehmen.

Was Girkin betrifft, unterscheiden sich seine „D&G“-Ansichten etwas von denen Prigoschin, aber beide teilen das gleiche Gefühl der Dringlichkeit, dass eine Säuberung der verräterischen Elemente an der Spitze des Staates so schnell wie möglich durchgeführt werden muss, um „ihr Land zu retten“.

Diese beiden haben nicht nur viele ihrer russischen Landsleute demoralisiert und in die Irre geführt, sondern auch die heilige Geduld der Behörden, mit der sie bisher ihre zahllosen Verstöße gegen das letztjährige Gesetz zum Verbot der Verleumdung der Streitkräfte tolerierten, war unbeabsichtigt ein schlechtes Beispiel.

Girkin überschritt wiederholt die narrativen roten Linien Russlands

Girkin hatte aufgrund seiner legendären Rolle in der Post-Maidan-Geschichte des Donbass zahlreiche Gelegenheiten, seine Ansichten zu mäßigen und mit dem Gesetz in Einklang zu bringen, während Prigoschin die gleiche Nachsicht zuteil wurde, da er einige der effektivsten Kämpfer Russlands anführte.

Jeder weigerte sich, dies zu tun, aus welchen Gründen auch immer, was im Fall des erstgenannten nach dem gescheiterten Putschversuch des zweiten umso unerklärlicher ist, da er damals hätte wissen müssen, dass die Gnade des Kremls nicht mehr grenzenlos sein würde.

Obwohl Girkin Prigoschin verurteilte, mit dem er seit Beginn der Sonderoperation eine erbitterte Rivalität entwickelt hatte, bekräftigte er nach diesem Vorfall seine „D&G“-Ansichten, indem er in einem Telegram-Beitrag hier deutlich andeutete, dass die Absetzung von Präsident Putin der einzige Weg sei um Russland zu retten.

Er forderte zwar nicht, dass dies mit illegalen Mitteln geschehen solle, doch sein „Rechtsausdruck“ bewahrte ihn dennoch nicht davor, wegen Extremismus angeklagt zu werden, nachdem der Staat Botschaften wie diese als Mittel zur Radikalisierung der Gesellschaft interpretiert hatte.

Der Prigoschin-Präzedenzfall zeigte, dass diejenigen, die unter dem Einfluss von „D&G“-Verschwörungstheorien stehen, tatsächlich zu den Waffen gegen den Staat greifen konnten, was ihr Ziel dazu veranlasste, endlich hart gegen diejenigen vorzugehen, die diese Ansichten verbreiten, um präventiv andere von ihnen inspirierte nationale Sicherheitskrisen abzuwenden .

Die bisherige Geduld der Behörden gegenüber diesem Problem wurde nicht gewürdigt, sondern als Schwäche und sogar als vermeintlicher Beweis dafür interpretiert, dass einige Elemente des „tiefen Staates“ diese Behauptungen gutheißen.

Die Möglichkeit bevorstehender Friedensgespräche veranlasste Russland zum Handeln

Die jüngsten militärisch-strategischen Dynamiken des Stellvertreterkrieges zwischen der NATO und Russland in der Ukraine im Hinblick auf den Vorsprung Moskaus im „Wettlauf der Logistik“/„Zermürbungskrieg“ führten direkt zum Scheitern der Kiewer Gegenoffensive und der wahrscheinlichen Wiederaufnahme der Friedensgespräche bis zum Jahresende durch der Staat, Girkin endlich anzuklagen.

Seine „D&G“-Ansichten stellten die glaubwürdige Bedrohung dar, einige Russen einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie vor, während und/oder nach den scheinbar unvermeidlichen Verhandlungen über die Einfrierung oder sogar Beendigung des Konflikts kinetische Maßnahmen ergreifen würden.

Diejenigen, die unter den Einfluss seiner Verschwörungstheorien geraten, könnten aufrichtig denken, dass sie eine „patriotische Verpflichtung“ haben, „ihr Land“ vor einer „demütigenden Kapitulation“ zu retten, die dazu führen kann, dass sie entweder eigenständig handeln oder von Provokateuren im In- und Ausland manipuliert werden.

In jedem Fall ist das Ergebnis dasselbe, wenn es darum geht, dass sie Hochverrat, inländischen Terrorismus und/oder andere damit zusammenhängende Verbrechen begehen und so die Situation hinter den Frontlinien in einem sehr sensiblen Moment destabilisieren.

Girkin hätte seine Vorwürfe des Verrats an der Spitze des Staates zurücknehmen und seinem Publikum ruhig erklären können, warum ein Einfrieren oder die Beendigung des NATO-Russland-Stellvertreterkriegs in einer Art Kompromiss ihr Land nicht zum „Untergang“ bringen würde, ohne die Beamten zu loben oder zu kritisieren. Hätte er dazu beigetragen, einige der latenten nationalen Sicherheitsbedrohungen, für die seine rücksichtslose Rhetorik unwissentlich verantwortlich war, zu bewältigen und letztendlich abzumildern, dann wäre er vielleicht nicht ins Gefängnis gekommen.

Girkins Verhaftung könnte der Beginn von etwas Größerem sein

Stattdessen verdoppelte er seine „D&G“-Ansichten, vielleicht als Teil der Fantasie, in den Augen seiner Bewegung ein sogenannter „Märtyrer“ zu werden. Was auch immer der Grund war, nach dem Prigoschin-Präzedenzfall hätte es keinen Zweifel daran geben dürfen, dass der Staat hart gegen Girkin vorgehen würde, wenn er weiterhin die Streitkräfte diffamierte, die russische Führung diskreditierte, die Säuberung vermeintlicher Verräter auf höchster Ebene forderte und sich weiterhin für einen Regimewechsel einsetzte. Er wusste, was er tat und verdient daher kein Mitleid.

Während Girkins extremes Ende des Spektrums der Verschwörungstheorien endlich mit den rechtlichen Mitteln angegangen wird, denen diejenigen unter der russischen Gerichtsbarkeit unterliegen, hat der Staat noch immer keine „narrative Intervention“ durch die Einführung gut gemeinter und konstruktiver Kritiken inszeniert.

In seinen nationalen und internationalen Medien propagiert es weiterhin „5D-Schach“-Ansichten, wodurch die Gefahr besteht, dass kognitiv dissonantere Unterstützer so tief enttäuscht werden, dass sie zu „D&G“-Ansichten „überlaufen“.

Ohne ernsthafte Auseinandersetzung mit einer der Hauptursachen für das virale Wachstum des letzteren im letzten Jahr im gesamten russlandfreundlichen Informationsökosystem, insbesondere in der Alt-Media-Gemeinschaft, wird der Kreml für immer in der Defensive bleiben und es nie vollständig schaffen, die Heimatfront zu sichern.

Der Staat sollte daher den Top-Influencern des „5D-Schachs“ unmissverständlich signalisieren, dass sie in seinen nationalen und internationalen Medien nicht mehr thematisiert werden, es sei denn, sie beginnen allmählich, ihre Ansichten neu zu kalibrieren.

Die Zeit läuft davon, einen „narrativen Wendepunkt“ abzuwenden

Russlands Unterstützer im In- und Ausland müssen bald erkennen, dass die Verschwörungstheorien „5D-Schach“ und „D&G“ gleichermaßen ungenaue Widerspiegelungen der Realität sind, da erstere wahnhaft die Möglichkeit eines Kompromisses mit den Feinden dieses Landes leugnet, während letztere fälschlicherweise behauptet, dass ein Kompromiss, eine herbe Niederlage sei.

Da die militärisch-strategische Dynamik des Stellvertreterkrieges zwischen Russland und der NATO in der Ukraine das Szenario einer Wiederaufnahme der Friedensgespräche beschleunigt, ist es zwingend erforderlich, dass Russlands Unterstützer darauf vorbereitet werden, dies zu akzeptieren.

Das Versäumnis, dies zu tun, könnte zu dem zuvor erwähnten „narrativen Wendepunkt“ führen, der den groß angelegten „Übertritt“ von „5D-Schach“-Verschwörungstheoretikern zu „D&G“-Ansichten zu vollendeten Tatsachen macht, was eine schwindelerregende Reihe nationaler Sicherheitsrisiken nach sich ziehen könnte, wenn diese radikalen Ansichten eine kritische Masse von Russen infizieren.

Selbst in dem theoretischen Fall, dass alle „D&G“-Verschwörungstheoretiker im Inland wie Girkin verhaftet würden, könnten inländische „5D-Schach“-Gläubige weiterhin „überlaufen“, wenn ihre Ansichten nicht verantwortungsvoll gehandhabt werden.

Wenn man ihnen trotz der Fortschritte bei den Friedensgesprächen weiterhin das letztgenannte Narrativ aufdrängt, könnte dies zu einer solchen kognitiven Dissonanz bei diesen Menschen führen, dass sie begeistert alle „D&G“-Ansichten annehmen, auf die sie in den sozialen Medien stoßen, nachdem sie so tief enttäuscht wurden.

Die „Flut“ von „5D-Schach“-„Überläufern“ zu „D&G“-Verschwörungstheorien muss daher präventiv abgewendet werden, was wie erläutert nur durch eine „narrative Intervention“ eine glaubwürdige Chance hat.

Abschließende Gedanken

Die Verhaftung des „Doomer“ Girkin ist daher viel wichtiger, als seine Freunde und Feinde gleichermaßen gedacht hätten, da sie signalisiert, dass der Staat sich endlich der latenten nationalen Sicherheitsbedrohungen bewusst wird, die von seiner Schule der Verschwörungstheorien ausgehen.

Das bedeutet nicht, dass sie bald auch erkennen werden, wie kontraproduktiv ihre Kultivierung von „5D-Schach“-Ansichten war, aber es erhöht dennoch die Wahrscheinlichkeit, dass dies passieren könnte und noch vor dem Herbst eine „narrative Intervention“ folgen könnte.

Der „Vertraue dem Plan“-Ansatz von 5D-Theorien wie der Qanon-Bewegung, die bedingungslosen Glauben an vermeintliche „White Hats“ erforderten, führt zu einer fatalen politischen Passivität: Anhänger von Donald Trump wurden im Jahr 2020 aufgefordert, sich „zurückzulehnen und ihr Popcorn zu genießen, anstatt konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um zum Wahlsieg beizutragen. Dieses Ergebnis kann ihre Gegner nur erfreuen.

