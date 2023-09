Warum sammeln die Freimaurer die DNA Ihrer Kinder?

Nordamerikanische Freimaurerlogen haben eine Initiative namens Masonic Child Identification Program („CHIP“). CHIP-Programme werden auf der Ebene der Großlogen finanziell unterstützt und von Freiwilligen aus untergeordneten Logen sowie von Strafverfolgungs- und Zahnärzten betreut.

Das Programm der Freimaurer erfasst digitale Fingerabdrücke, digitale Bilder, digitale Videos, Zahnabdrücke und DNA-Mundabstriche unter dem Deckmantel für den Fall, dass Ihre Lieben auf schreckliche Weise entführt werden. Die Verarbeitung der Daten erfolgt durch die proprietäre Software von Freemason.

Das Masonic Youth Child Identification Program („MYCHIP“) hat seit seiner Einführung im Jahr 1988 mehr als 300.000 Kinder identifiziert .

Auf der MYCHIP-Website für Massachusetts heißt es beispielsweise: „Das Programm bietet Tools, die Strafverfolgungsbehörden dabei helfen, ein verlorenes oder vermisstes Kind zu finden und zu identifizieren.“

Die Masons of Massachusetts spenden in Zusammenarbeit mit der Massachusetts Crime Prevention Officers Association und der Massachusetts Dental Association MYCHIP-Ressourcen, um diesen Service der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“

Um der Öffentlichkeit das Vertrauen zu geben, dass dies eine gute Initiative ist, prahlt die Website: „MYCHIP wird von der Most Worshipful Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons in the Commonwealth of Massachusetts verwaltet.“

Warum sammelt eine unregulierte, exklusive und geheime Gruppe mit Unterstützung der Polizei und der Regierung in den USA und Kanada Bilder, Fingerabdrücke und DNA von Kindern? Wir wissen es nicht. (Impfagenda 2030: Bill Gates‘ jüngster Plan, jeden Mann, jede Frau und jedes Kind auf der Erde zu impfen (Video))

Aber was auch immer der Grund sein mag, tun Sie dies Ihren Kindern bitte nicht an, auch wenn Sie dazu versucht sind, nachdem Sie auf die weltweiten Verbrechen des Kinderhandels aufmerksam geworden sind, die der Film „ The Sound of Freedom “ ans Licht bringt.

Die Freimaurer stehen seit langem im Mittelpunkt zahlreicher Verschwörungstheorien und ihre geheimnisvolle Natur schürt das Feuer der Spekulation.

Nun hat die Einführung des MYCHIP-Programms (MasoniCHIP), getarnt als wohlwollendes Kinderschutzinstrument, weitere Debatten ausgelöst.

Aber könnte es verborgene Ziele jenseits der Oberfläche geben?(Renommierte Experten warnen vor Turbo-Krebs-Pandemie durch die mRNA-Impfung – sehr viele die dafür warben sind verstorben (Video))

Das „MYCHIP“-Programm bezieht sich auf das MasoniCHIP-Programm. MasoniCHIP steht für Masonic Child Identification Program.

Dabei handelt es sich um eine gemeinnützige Initiative, die von nordamerikanischen Freimaurerlogen gesponsert wird und angeblich bei der Identifizierung und Bergung vermisster Kinder helfen soll.

Bei dem Programm geht es darum, ein Paket mit Gegenständen für Eltern zu erstellen, die angeblich dabei helfen sollen, ihr Kind schnell zu identifizieren.

Dieses Paket beinhaltet normalerweise:

Fingerabdrücke des Kindes

Ein Zahnabdruck oder ein Wangenabstrich für DNA

Ein Video, ein Standbild und eine allgemeine Beschreibung

Weitere relevante Informationen über das Kind

Ziel ist es, so die Freimaurer, Eltern ein Werkzeug an die Hand zu geben, das sie im Notfall schnell an die Strafverfolgungsbehörden übergeben können.

Aber könnten sich unter der Oberfläche verborgene und finstere Ziele verbergen?

1. Die Mikrochip-Agenda:

Die Feinheiten:

Die subtile Ähnlichkeit zwischen den Namen „MYCHIP“ und „Microchip“ kann nicht als reiner Zufall abgetan werden.

Einige Theoretiker argumentieren, dass dieses Programm eine sanfte Einführung in eine Gesellschaft darstellt, in der Mikrochips zur Norm werden.

Sie verweisen auf den Fortschritt der technologischen Überwachung – von einfachen Personalausweisen über biometrische Reisepässe bis hin zu möglichen Mikrochips – als Beweis für diese Entwicklung.

Folgen:

Wenn sich die Gesellschaft an die Idee des Mikrochips aus Sicherheitsgründen gewöhnt, ist es ein kleiner Schritt, dies auf andere Lebensbereiche auszudehnen. Eine Welt, in der jeder Bürger gechipt ist, könnte bedeuten:

Vollständige Überwachung: Über die bloße Standortverfolgung hinaus könnten Chips die Gesundheit, Finanztransaktionen und persönliche Interaktionen überwachen und in Echtzeit ein Profil des Lebens jedes Einzelnen erstellen.

Kontrolliertes Verhalten: Mit Überwachung geht Kontrolle einher. Mit Strafen für Verhaltensweisen, die von den Machthabern nicht gebilligt werden, könnte Freiheit zu einem veralteten Konzept werden.

Datenschwachstelle: Jede Technologie kann gehackt werden. Stellen Sie sich das Chaos vor, wenn personenbezogene Daten von Mikrochips in die falschen Hände geraten würden.

2. Genetische Datenerfassung für die Elite:

Die Feinheiten:

Das MYCHIP-Programm sammelt DNA-Proben.

Warum sollte ein einfaches Identifizierungsprogramm genetisches Material erfordern, wenn es nicht eine andere Agenda gab?

Spekulanten gehen davon aus, dass es bei dieser DNA-Sammlung weniger um die sofortige Identifizierung als vielmehr um die langfristige Akkumulation genetischer Daten geht. Dies wäre ein unschätzbares Werkzeug für diejenigen, die die Kontrolle behalten und Macht ausüben möchten.

Folgen:

Mit einer globalen DNA-Datenbank:

Selektive Züchtung: Wenn die Machthaber Zugang zu genetischen Daten haben, könnten sie die Fortpflanzung zwischen bestimmten Gruppen fördern oder behindern, was zu einer Art kontrollierter Evolution führen würde.

Genetische Manipulation: Angesichts der rasanten Fortschritte in der CRISPR-Technologie könnte der Zugriff auf eine umfangreiche DNA-Datenbank Massenveränderungen genetischer Veränderungen ermöglichen.

Gezielte Bioangriffe: Eine weniger überzeugende Theorie besagt, dass genetische Daten in großem Maßstab die Entwicklung von Biowaffen ermöglichen könnten, die auf bestimmte genetische Marker abzielen.

3. Machtspiel innerhalb der Strafverfolgung:

Die Feinheiten:

Durch das MYCHIP-Programm könnten die Freimaurer die Struktur unserer Schutzbehörden infiltrieren. Indem sie sich als Verbündete im Bereich des Kinderschutzes positionieren, können sie ihren Einfluss möglicherweise tief in die Strafverfolgungsstrukturen einbringen und ihnen so die Möglichkeit geben, von innen heraus zu manipulieren.

Folgen:

Mit Einfluss auf die Strafverfolgung:

Selektive Strafverfolgung: Fälle können auf der Grundlage der Launen und Interessen der Anordnung und nicht auf der Grundlage der Gerechtigkeit verfolgt oder abgewiesen werden.

Kontrollierte Erzählung: Die Informationen, die die Öffentlichkeit erreichen, könnten kontrolliert und manipuliert werden, wodurch eine Gesellschaft entsteht, die auf künstlichen Wahrheiten basiert.

Unterwanderung anderer Institutionen: Erfolge bei der Strafverfolgung könnten eine Blaupause für die Unterwanderung anderer Institutionen sein – Militär, Justiz oder sogar Bildung.

Abschluss:

Im riesigen Labyrinth gesellschaftlicher Institutionen gelten die Freimaurer als eine der rätselhaftesten, deren Einfluss sich über Jahrhunderte der Geschichte erstreckt.

Oberflächlich betrachtet scheint die MYCHIP-Initiative ein wohlwollender Versuch zu sein, Ihr wertvollstes Gut zu schützen: Ihre Kinder.

Wenn man jedoch die tief verwurzelte Geheimhaltung und das komplizierte Netz von Verbindungen betrachtet, die die Freimaurer charakterisieren, muss man innehalten und nachdenken.

Dient MYCHIP wirklich nur als Sicherheitsnetz für die Schwachen oder ist es ein Tor zu einer tieferen, unsichtbaren Agenda?

Während es verlockend ist, sich in der Vielzahl von Vermutungen und Theorien zu verlieren, ist es von größter Bedeutung, dass wir stets die Grenze zwischen gesundem Skeptizismus und erkennbaren Tatsachen wahren.

Die Wahrheit liegt, wie man sagt, oft irgendwo dazwischen, verborgen im Schatten und wartet darauf, enthüllt zu werden.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 18.09.2023