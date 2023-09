Wir haben keine Zeit für Angst in diesen Tagen! Wir haben Grund zur Freude

Der Zeitpunkt ist gekommen, an dem jeder Mensch sich entscheiden muss. Geht er den bequemen oder den unbequemen Weg? Der bequeme Weg versucht, in die alte Zeit zurückzufinden, da, wo alles noch in Ordnung war. Der unbequeme ist der neue, unbekannte, bei dem man gar nicht richtig weiß, wohin er führen wird.

Diese Unsicherheit mag der Grund dafür sein, dass so viele Menschen sich derzeit die alte Zeit zurückwünschen, bei der sie den Kopf in den Sand stecken konnten, als selbst die Medien gelegentlich noch ihre Aufgabe wahrnahmen, und man zumindest glaubte, sie würden wahrhaftig berichten. Ein Gastartikel von tagesereignis.de

Aber würden wir die (mindestens) letzten acht Jahre wirklich vergessen können?



Nein, sagen heute viele Menschen. Denn hier sehen wir die alte Zeit und deshalb wird es nicht klappen. Sie hat nicht funkioniert und die Ereignisse, insbesondere der letzten Jahre, haben vielen die Augen geöffnet. Auch wenn einige Meister-Flötenspieler sich immer noch bemühen, uns in mehr Abhängigkeit zu manövrieren, – es ist zu spät.

Eine weltweite Gegenbewegung ist bestrebt, sich nach vielen Jahrtausenden endlich zu emanzipieren.

Die Menschheit erwacht.

Diese Gegenbewegung mag kleiner sein, aber sie ist allein schon deshalb stark, weil sie gerichtet ist, während die große Masse der Menschheit weiterhin im Dämmerzustand verharrt. Denn dort, wo der Geist des Widerstands erwacht ist, schaut man hin und sucht nach Antworten. Im Fokus liegt die Kraft.

Allmählich müssen wir alle uns entscheiden, ob wir lieber der Masse folgen wollen – der, die sich die alten Zeiten zurückwünscht – oder ob wir an einer neuen Zukunft mitarbeiten, einer friedlichen, harmonischen, in der es möglichst allen Menschen gut geht. Denn diese Zukunft lässt sich nicht mehr verhindern und sie wird hoffentlich nur das Gute aus der alten Zeit mitnehmen.

Kaum etwas ist stärker als der gerichtete Wille von Menschen, die in einem wachen Zustand zur Tat schreiten.

Sie schauen hin, verbinden sich und sie wissen,was sie wollen. Sie arbeiten an der Befreiung aus dem Hamsterrad und am Grundstein einer neuen, freien und friedlichen Gesellschaft. Und sie bleiben dabei friedlich, denn die Zeit der Farbrevolutionen ist vorbei.

Wie sehr die Zeiten sich verändern, sehen wir heute fast täglich, denn der Schatten, der unsere Welt immer wieder verdunkelt, bemüht sich sehr darum, dass sein immer stärker werdender Gegenspieler nicht „Licht in diese Dunkelheit“ bringen wird. Aber genau das passiert.

🟠 Der Dollar ist gerade dabei, „entmachtet“ zu werden. Ein völlig neues Geldsystem entsteht bereits in anderen Teilen der Welt, und das ist wahrscheinlich erst der Beginn.

300x250

🟠 Die BRICS-Staaten erklärten bei ihrem kürzlichen Treffen in Südafrika, sie wären gegen Hegemonie und Neokolonialismus und für eine multipolare Weltordnung auf der Grundlage des Völkerrechts. Und: Sie würden die Meinung der Weltmehrheit verteidigen.

🟠 Putin berichtete beim BRICS-Gipfel in Südafrika über eine Videoschalte:

„Die Welt befindet sich nach Jahrzehnten westlicher Dominanz im Umbruch. Die BRICS und ihre Agenda kristallisieren sich immer mehr als ernstzunehmendes Gegengewicht und Alternative zum Westen heraus.“

300x250 boxone

🟠 Trump gewinnt durch die vielen Anklagen gegen ihn immer mehr Wähler. Er wurde gerade zum x-ten Mal angeklagt und verhaftet, aber gegen Kaution wieder freigelassen. Etliche seiner Anwälte wurden mitangeklagt, darunter Sidney Powell, Jenna Ellis, Mark Meadows und Rudy Giuliani. Insgesamt gab es 18 Anklagen aus Trumps näherem Umfeld.

Es ist ein öffentliches Theater.

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2023

🟠 Joe und Hunter Bidens Treiben in der Ukraine wird weiterhin von den Republikanern untersucht, und sie bekamen nun Unterstützung von dem einstigen ukrainischen Ankläger Schokin, der damals gegen Burisma und damit auch gegen Hunter Biden ermittelte und dafür gefeuert wurde. Hier ist ein aktuelles Interview mit FoxNews. Ich hatte bereits im Dezember 2020 und September 2019 darüber berichtet.

Wenn man die Situation heute betrachtet, wo sich Selenski wieder stramm auf die andere Seite gestellt hat, dann darf man sich, mit Blick auf die 180-Grad-Wende, wundern. 🟠 Die ehemaligen afrikanischen Kolonien wollen nun ihre Souveränität zurück und es sieht gut für sie aus. Es ist zu hoffen, dass dann bald keine kleinen Kinder mehr dort arbeiten, wo man zum Beispiel nach wertvollen Materialien für Batterien schürft. Die Daily Mail berichtete darüber und titelt: „Vierjährige Bergarbeiter leben in der Hölle auf Erden, damit DU ein Elektroauto fahren kannst.„ Der damals vierjährige Kinderarbeiter Richard im Interview: https://tagesereignis.de/wp-content/uploads/2023/08/Richard-conalt-miner.mp4 „Wenn ich morgens aufwache, dann fühle ich mich schrecklich, denn ich weiß, dass ich hierher zurückkommen muss. Alles schmerzt. Wenn ich hier arbeite, dann leide ich. Meine Mutter ist bereits tot, und ich muss hier jeden Tag arbeiten. Mein Kopf tut mir weh.“ Richard und sein Freund Dorsen wurden nach der Ausstrahlung des Clips gerettet. Ihnen geht es heute gut. Sie dürfen spielen, in die Schule gehen und endlich Kind sein. Aber es gibt noch viele Richards und Dorsens da draußen, die derzeit auch für die Elektrofahrzeuge den für die Batterien benötigten Kobalt schürfen. Denn die Mahner werden selten gehört. Es sind solche Nachrichten, bei denen Menschen beginnen, genauer hinzuschauen, weil sie spüren, dass hier etwas nicht stimmt. Es sind Augenöffner, die letztendlich zu den Enthüllungen führen, die man derzeit überall liest, nur nicht im Mainstream. Wenn das Thema kommt, dem sich auch der Mainstream nicht mehr verweigern kann, spätestens dann werden auch die letzten Schläfer nicht mehr ruhig schlafen können und beginnen, nachzudenken.

Es geschehen gerade viele Dinge, die kaum jemand für möglich gehalten hätte

Im Rückblick wird immer deutlicher, dass Politik nicht irgendeine lineare Angelegenheit ist, stets bestrebt, dem Menschen zu dienen, sondern eher ein Zickzackkurs, der relativ unberechenbar auch einmal die Richtung wechseln kann.

Tatsächlich ist der im Westen geäußerte Wunsch nach einer globalen Weltordnung seit spätestens dem 24. Februar 2022, dem Beginn der russischen „Spezialoperation“, perdu.

Denn nun wenden viele Staaten sich offiziell vom globalistischen großen Traum der westlichen einen Weltregierung ab.

Sechs neue Staaten (Ägypten, Äthiopien, Argentinien, Iran, Saudi Arabien und VAE) haben sich BRICS (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) inzwischen angeschlossen und sind zahlenmäßig dem Westen bereits überlegen. Der Trend geht eindeutig weg von Fremdbestimmung in Richtung Selbstbestimmung.

Die Menschheit hat sich bereits entschieden



Einige bewusst, viele noch unbewusst. Die Freiheit des Willens ist in uns angelegt, und sie darf nicht angetastet werden. Wir sind heute an dem Punkt, wo jeder Einzelne sich irgendwann fragen muss, welche Seite er unterstützen möchte.

Jedes Land sollte allmählich auch die eigene Geschichte aufarbeiten.

Was wissen wir wirklich über unser Land, unsere Historie und die der Erde, auf der wir leben? In den USA ist bereits zu sehen, dass nicht nur die farbige Bevölkerung nicht mehr weiß, dass sie damals durch die Republikanische Partei aus der Sklaverei befreit wurden, nicht von den Demokraten. Aber über 80 Prozent von ihnen wählen heute die Demokraten, weil sie ihnen dafür dankbar sind.

Was die Deutschen betrifft, geht es hier um eine Schuld, die ihnen übergestülpt wurde und die von vielen immer noch klaglos angenommen wird. Schließlich fühlen sie sich schuldig.

Was geschah in den Weltkriegen wirklich? Wurden sie tatsächlich von dritter Seite gesponsert, wie man sogar noch im Internet nachlesen kann? Von wem? Es gibt Namen, aber es gibt nichts Offizielles.

Wäre das nicht ein Fall für engagierte Historiker, zumal wir hier eventuell gerade etwas ähnliches in einem anderen Konflikt beobachten können?

Die Ansprachen einiger Politiker, die unermüdlich daran erinnern, wie schuldig „der Deutsche“ ist und dass wir das nie vergessen sollten, hätten dann – vielleicht – keine Basis mehr, ihr stetes Mantra von einer Bevölkerung im Büßerhemd zu wiederholen.

Stete Wiederholungen sind tatsächlich eine sehr gute Methode, eine Bevölkerung, die darauf reagiert, im Duckmodus zu halten. Man nennt das auch Gaslighting.

Diese aufoktroyierte Schuld ist eine rein energetische Sache auf einer gut erreichbaren Ebene, und die kann man sehr schnell loslassen, so man will. Den Beweis dazu liefern die vielen Deutschen, die bereits als Kinder ausgewandert sind und die weder in der Schule noch von zahlreichen Politikern oder Angehörigen von Ländern, die sich für etwas Besseres halten, jemals mit einem solchen Unsinn konfrontiert worden sind. Spätestens wenn sie die neue Sprache sprachen, war der Spuk vorbei und konnte sie nicht mehr erreichen.

Ich habe übrigens mehrfach erlebt, wie Menschen innerhalb von Minuten diese künstlich geschaffene Bürde loswurden. In meiner untenstehenden Buchempfehlung steht, wie man das, und vieles andere, selbst loslassen kann. Es wurde vorausschauend für die heutige Zeit geschrieben.

Wenn man damit aufwächst, dass man „schlecht oder schuldig“ ist, dann kann das sehr viel Kraft kosten, ohne dass man es merkt oder darauf zurückführen würde, denn es ist ein Dauerzustand, mit dem man spätestens dann konfrontiert wird, wenn der Geschichtsunterricht in der Schule diese Epoche erreicht. Es hält uns klein. Aber das sind wir nicht.

Deshalb muss unsere Geschichte aufgearbeitet werden und zwar von Menschen, die nicht an diesem niederdrückenden, schweren Paket tragen, sondern von jenen Historikern, die schon jetzt Lust haben, einmal genauer hinzuschauen und selbst zu recherchieren.

Es ist an der Zeit, mutig zu sein.

Das Jetzt, aus dem heraus wir leben, wird stetig beeinflusst aus der Vergangenheit, die immer noch lebendig ist und von der Zukunft, die wir bereits vor Augen haben. Begrenzen wir es auf unsere persönliche Vergangenheit und übernehmen nicht die von anderen.

Der stete Blick in eine Richtung, die nicht guttut, verhindert ein mutiges Voranschreiten, denn es lähmt jede weitere Entwicklung, die sein könnte. Es wird Zeit, dass die Menschheit zu ihrer natürlichen Kraft zurückfindet.

Wer in der Lage ist, sich ganz neutral in beide Zeitqualitäten – Vergangenheit und Zukunft – hineinzuversetzen, wird bemerken, wie weit wir uns bereits von den alten Zeiten entfernt haben. Je älter wir sind, desto weiter können wir zurückgehen.

Da geht es nicht um eine glückliche oder unglückliche Kindheit. Ich spreche nicht von Ereignissen, sondern von der Energie, die wahrnehmbar ist, wenn man zurückgeht.

Von heute aus betrachtet, war die Vergangenheit drückend, auch wenn wir es anders wahrgenommen haben. Es war einfach unsere Zeit. Würden wir von damals nach heute schauen, dann würden wir eine unglaubliche Leichtigkeit wahrnehmen.

Ich habe das schon immer so gespürt. Ich wusste, es würde etwas Gutes kommen. Aber als Kind und Jugendliche hatte ich keine Ahnung, was es sein würde, nur, dass etwas sehr Schönes zu meiner Lebzeit geschehen würde. Und ich ahnte, dass es etwas Globales war.

Wenn ich heute an die nächsten Jahre denke, dann kommen mir Freudentränen.

Das bedeutet nicht, dass global Ruhe eingekehrt ist, sondern nur, dass die Menschheit sich weiter entwickelt hat. Denn ich nehme immer die energetische Qualität wahr. Ich spreche vorausschauend kaum von Ereignissen, denn die können sich verändern, sondern sehe seit meiner Kindheit nur eine unglaublich schnell voranschreitende Progression in eine Zukunft, die uns allen gefallen dürfte.

Die alten Prophezeiungen dürften seit spätestens 2012, spürbar für mich persönlich seit 2015, keine Gültigkeit mehr besitzen, denn es geht nur noch in eine Richtung.

Genaue Vorhersagen von Ereignissen sind sehr schwer, da der Mensch einen freien Willen hat und sich ständig neu entscheiden kann. Prophezeiungen können nur vom Zeitpunkt des Sehens aus getroffen werden und sind daher veränderlich.

Aber offenbar ist das, was wir gerade erleben – die Veränderung des Bewusstseins im Sinne einer weltweiten Öffnung – der große Plan, den wir alle erfüllen wollten und weshalb wir nun hier sind. Es war nicht klar, ob wir es schaffen würden, aber überall auf der Erde jubeln die Menschen bereits, die wahrnehmen, wie schnell es derzeit vorangeht.

Seit mindestens acht Jahren schreibe ich, dass wir es geschafft haben und dass es nur noch in eine Richtung geht.

Im Juni 2015 spürte ich, dass das Gute im Menschen bereits gewonnen hat.

Und von da an wehrte sich die andere Seite immer deutlicher, die das nicht wahrhaben wollte. Ich schrieb immer wieder von einer Agonie, in der die dunklen Kräfte sich befänden, die nicht einsehen wollten, dass sie verloren hatten. Aber niemand wusste damals, mit welchen Mitteln sie sich noch wehren würden.

Der alte, zirka 26.800 Jahre dauernde Weltzyklus war, wie die Mayas und andere antike Völker es bereits berechnen konnten, im Jahr 2012 beendet worden und ein neuer hat begonnen.

Das war spürbar, denn die Menschen veränderten sich.

Jeder Ort hält die Energie der Ereignisse, die dort geschahen. Wir alle kennen das. Und nun, mit dem neuen Umlauf der Erde kommen wir offenbar in eine Gegend des Weltraums, die das Erwachen begünstigt.

So viele Menschen wissen heute, dass sie mehr sind als der Körper und immer mehr begeben sich auf die Suche nach ihrem wahren Selbst.

Diejenigen, die gelernt haben, ihre Angst loszulassen und die selbst in schwierigen Zeiten ihre innere Ruhe bewahren und ihr Licht halten können, werden nun diejenigen sein, die vorangehen in eine Zeit, die heute bereits auf wunderbare Weise spürbar ist.

Tatsächlich ist es für jeden ein individueller Prozess. Wir müssen nicht auf andere warten, denn es ist eine Reise zu uns selbst, die nur wir allein antreten können. Die Essenz dessen, was wir aus uns machen, fließt dann ein in den kollektiven Prozess. Wir selbst können uns unabhängig von diesem Kollektiv so weit entwickeln, wie es derzeit bewusstseinsmäßig möglich ist.

Was immer in den nächsten Jahren geschehen wird, – es geht aufwärts.

Nicht nur ich nehme das wahr, sondern überall auf der Welt hört man das. Wir befinden uns mitten in einem großen Erwachungsprozess, bei dem die Gegner der Menschen sich gerade selbst entlarven und somit dafür sorgen, dass dies alles überhaupt stattfinden kann.

Denn es sind nicht die positiven Ereignisse, die bei den Menschen dazu führen, dass sie sich nach innen wenden, sondern es sind die herausfordernden.

In einer neuen Welt mit einem erhöhten Bewusstsein, in der Mitgefühl, Freude und Dankbarkeit vorherrschen und der Mensch gelernt hat, auch in seinen Gegnern das Licht zu sehen, das auch sie in ihrem innersten Wesen sind, wird es keine Kriege mehr geben und die politischen und gesellschaftlichen Strukturen werden sich zugunsten der Bevölkerung ändern.

Es geht gar nicht anders, wenn jeder jedem von Herzen das Beste wünscht und die Energien der alten Zeit – wie Hass, Missgunst, Gewalt, Lüge und vieles mehr – in diese neue Bewusstseinsebene nicht mitgenommen werden können.

Sie gehen allerdings nicht von allein weg. Man muss etwas dagegen tun.

Ein kollektives Bewusstsein, das nicht nur Frieden will, sondern diesen Frieden in sich lebendig werden lässt, angefangen mit jedem Einzelnen von uns, wird jeden Krieg verhindern.

Das ist der schwere Weg. Aber es ist auch der einzige, der zu dem führt, was so viele Menschen sich inzwischen wünschen: Frieden. Der Schleier zur 5. Welt, der feinstofflichen, wird langsam immer durchsichtiger werden. Aber niemand muss auf den anderen warten.

Es ist ein individueller Weg. Und er ist heute sehr viel leichter als noch im letzten Jahrhundert, als die Menschen begannen, sich für diese Themen zu interessieren. Schon immer gab es Menschen, die zwischen den Welten wandelten. Aber unsere Generation heute hat es möglich gemacht, dass es bald alle sein werden.

Hören wir unseren Kindern zu, wenn sie uns erzählen, was sie sehen. Lernen wir von ihnen und sagen wir niemals: „Das gibt es nicht“, wenn sie uns erzählen, was sie wahrnehmen.

Das wäre ein guter Anfang.

Der Mensch wird als erstes lernen, diese innere Reinigung in Angriff zu nehmen, damit er das nach außen strahlen kann, was in ihm ist. Er kann den Rucksack aus der Vergangenheit nicht dorthin mitnehmen. Wie das geht, dafür wurde dieses Buch geschrieben: