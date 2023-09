Numerologie und Opferritual: Künstliches Erdbeben in Marokko

Am Freitagabend, dem 8. September, dem Todestag von Königin Elisabeth und dem angeblichen Geburtstag der Jungfrau Maria (der von der katholischen Kirche/dem Jesuitenorden gefeiert wird), erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,8 Marokko – das erste aufgezeichnete Erdbeben über einer Stärke von Magnitude 6 in Nordafrika in den letzten 100 Jahren. Von Joachim Bartoll

Historisch gesehen haben wir auch die „Schlacht von Cadiz“ im Jahr 1587, in der Philipp II. von Spanien versuchte, in England einzumarschieren, um den Katholizismus wiederherzustellen, und Elisabeth I. einen Präventivschlag anordnete, indem sie die spanische und marokkanische Flotte in Brand steckte und angeblich eine freimaurerische Flotte zerstörte, darunter ein 33-Fuß-Schiffe im Hafen.

Während Elisabeth II. 1980 Marokko besuchte und angeblich eine große Freundin von König Mohammed VI. war, sind 99 % der Bevölkerung Marokkos sunnitische Muslime, weshalb die Durchführung eines Opferrituals am Tag der Jungfrau Maria eine ziemliche Verspottung darstellt, die perfekt zur Katholischen Kirche und ihren satanischen Wegen passt.

Und wenn wir gerade von sunnitischen Muslimen sprechen: Historisch gesehen war der 8. September der angebliche Geburtstag von König Richard I. von England, der am dritten Kreuzzug gegen Saladin teilnahm, dem Gründer der sunnitisch-muslimischen Ayyubiden-Dynastie.

Mit anderen Worten: Der 8. September war kein zufälliges Datum für eine von Menschen verursachte Katastrophe dieser Art in diesem speziellen Gebiet, sondern wurde wie immer anhand der Zahlen und früherer historischer Ereignisse geplant und durchgeführt.

Ich wette, es gibt noch viel mehr Verbindungen, aber meine Zeit ist aktuell sehr begrenzt, die über den Rahmen dessen hinausgehen, was ich mir merken und schnell überprüfen kann. (Numerologie: Am Geburtstag des Jesuitenordens wurden in Großbritannien Gräber von Tempelrittern gefunden)

Was die Zahlen betrifft, gaben sie an, dass das Erdbeben eine Stärke von 6,8 erreicht habe, wie im Jahr 68 . Es geschah in der Nähe des Hohen Atlas, und bei dem von Freimaurern durchgeführten Ritual dreht sich alles um den Katholizismus.

Katholizismus = 68

Die Freimaurer = 68

Katholik = 68, 68 (wir kommen gleich zur elisabethanischen Chiffre)

Hoher Atlas = 68

300x250

Natürlich passt Marokko zum Erdbeben; die gewählte Zerstörungsmethode zur Tötung unschuldiger Menschen in diesem Opferritual. Und es sind immer die Freimaurer innerhalb des örtlichen Militärs, die diese Ereignis durchführen.

Marokko = 107

Erdbeben = 107

300x250 boxone

Militär = 107

Es heißt, es sei um 23 Uhr passiert, die erste Meisternummer der Freimaurerei. Es geschah am 8. September, einem Tag mit der Datums-Numerologie „ 22 “ (08.09.23 = 9+8+2+3 = 22), der zweiten Hauptzahl.

Der 8. September liegt auch genau drei Wochen und drei Tage nach dem Gründungsdatum des katholischen Jesuitenordens am 15. August, wie in „ 33 “, der dritten Meisterzahl. Wir haben also alle drei Meisterzahlen in einem Ritual zusammengefasst, wie clever.

Sie behaupten, dass es in der „flachen“ Tiefe von nur 11,4 Meilen passiert sei, wie im Jahr 114 . Am 8. September waren noch 114 Tage im Jahr übrig.

Die Freimaurer = 114

Der 8. September kam mit einer vollständigen Numerologie mit 60 der Datumsangaben, die sowohl mit Saladin der Ayyubid-Dynastie, der Heiligen Maria als auch mit der Hauptzahl 33 in Verbindung steht.

08.09.2023 = 9 + 8 + 20 + 23 = 60

Saladin = 60

Ayyubiden-Dynastie = 60

Heilige Maria = 60

Dreiunddreißig = 60

Gleiches gilt für die einstellige Datumsnumerologie von 24 .

08.09.2023 = 9 + 8 + 2+0+2+3 = 24

Saladin = 24

Muslim = 24

Maria = 24, 24

Apropos Elisabeth und die von Sir Francis Bacon verwendeten elisabethanischen Chiffren, die auf dem elisabethanischen englischen Alphabet mit 24 Buchstaben basieren.

Denken Sie daran: Es wird angenommen, dass Sir Francis Bacon ein legitimer Sohn von Königin Elizabeth I. war und dass Lord Bacon 1574 das Oberhaupt des Rosenkreuzerordens geworden war.

Daher wird der 8. September, das Todesdatum von Elisabeth II. und ein mit Elisabeth I. verbundenes Datum, einfach als 9/8 geschrieben, wie 98 . Und in den elisabethanischen Chiffren haben wir für 98 …

Marokko = 98

Jesuiten = 98

Freimaurer = 98

Wieder haben wir es mit einer von Menschen verursachten „Katastrophe“ zu tun, die als Ritual ausgeführt wird, und zwar in Zahlen.

Nun wollen wir sehen, was sie mit Hurrikan Lee tun werden, einem weiteren von Menschen verursachten Sturm, der am 7. September angeblich eine historische Intensivierung erlebte und in nur einem Tag von Kategorie 1 auf Kategorie 5 überging, wie am 8. September, nur drei Tage vor dem 11. September berichtet wurde. (Hurrikan Lee summiert sich auf 119, wie am 9.11. oder 11.9.)

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 12.09.2023