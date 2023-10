Auf dem Weg zur Endlösung

Teile die Wahrheit!

Der Krieg gegen Russland in der Ukraine und der israelische „Krieg gegen den Terror“ in Gaza sind nur parallele Fronten eines einzigen, erschreckend sich entwickelnden globalen Kriegs. Von Pepe Escobar

Ihr habt die Obstgärten meiner Vorfahren gestohlen

Und das Land, das ich bewirtschaftet habe

Und ihr habt uns nichts gelassen

Außer diesen Steinen…

Wenn ich hungrig werde

Wird das Fleisch des Usurpators meine Nahrung sein.

– Der palästinensische Nationaldichter Mahmoud Darwish

Es ist mittlerweile bestätigt, dass der ägyptische Geheimdienst ihre israelischen Kollegen nur 3 Tage vor der Al-Aqsa-Flut gewarnt hat, dass etwas „Großes“ von der Hamas kommen würde. Tel Aviv, seine mehrere Milliarden Dollar teure Sicherheitsapparatur und die IDF, „die weltweit stärkste Armee“, wählten jedoch, es zu ignorieren.

Das bildet zwei entscheidende Richtungen.

1) Tel Aviv bekommt seinen Vorwand für ein „Pearl Harbor“-Szenario, um einen remixten „Krieg gegen den Terror“ sowie eine Art Endlösung für das „Gaza-Problem“ umzusetzen (bereits in Kraft).

2) Der Hegemon ändert abrupt die Erzählung weg von der kommenden, unvermeidlichen, kosmischen gemeinsamen Demütigung des Weißen Hauses und der NATO in den Steppen von Novorossiya – einer strategischen Niederlage, die die vorherige Demütigung in Afghanistan wie einen Maskenball im Disneyland erscheinen lässt. (Wir stehen buchstäblich am Rande eines apokalyptischen Krieges zwischen Israel und dem Iran)

Die vollständige Blockade der „menschlichen Tiere“ (Copyright des israelischen Verteidigungsministeriums) in Gaza, in Wirklichkeit eine zivile Bevölkerung von 2,3 Millionen, wurde erst am vergangenen Montag verhängt. Kein Essen, kein Wasser, kein Treibstoff, keine lebensnotwendigen Güter.

Das ist ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das die vier Grundprinzipien des Kriegsvölkerrechts (LOAC) zunichtemacht – alles, was von der NATOstan und seinen verschiedenartigen oligarchisch kontrollierten Mainstream-Medien bejubelt oder bestenfalls völlig ignoriert wird.

Christen, Muslime, Juden und andere ethnische Gruppen lebten jahrhundertelang friedlich in Palästina, bis das rassistische Zionistische Projekt aufgezwungen wurde – komplett mit allen Merkmalen der Siedlerkolonialismus-Strategie „Teile und Herrsche“.

Die Nakba ist eine alte Erinnerung von vor 75 Jahren. Wir sind jetzt weit über die Apartheid hinausgegangen – und betreten die totale Ausgrenzung und Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat.

Im Januar 2023 betonte der israelische Premierminister Netanyahu selbst: „Das jüdische Volk hat ein exklusives und unbestreitbares Recht auf alle Gebiete des Landes Israel.“

Jetzt hat die IDF nichts weniger als eine Anordnung an die UN geschickt, um alle Bewohner des nördlichen Gazastreifens – 1,1 Millionen Menschen – in den südlichen Gazastreifen nahe Rafah, dem einzigen Grenzübergang zu Ägypten, zu evakuieren.

Diese erzwungene Massendeportation von Zivilisten wäre die Vorstufe zur völligen Zerstörung des gesamten nördlichen Gazastreifens, verbunden mit Vertreibung und Konfiszierung von angestammtem palästinensischem Land – und nähert sich damit einer zionistischen Endlösung.

Willkommen bei den Vereinigten Soziopathen

Netanyahu, ein Soziopath mit nachgewiesener Erfolgsbilanz, kann nur deshalb ungestraft Kriegsverbrechen begehen, weil er die uneingeschränkte Unterstützung des Weißen Hauses, des „Biden“-Gespanns und des Außenministeriums hat – ganz zu schweigen von bedeutungslosen EU-Vasallen.

Wir haben gerade einen US-Außenminister – einen Funktionär mit niedrigem IQ, der in jeder einzelnen Angelegenheit überfordert ist – gesehen, der nach Israel ging, um kollektive Bestrafung „als Jude ebenfalls“ zu unterstützen.

Er sagte, sein Großvater sei vor den Pogromen in Russland geflohen (das war 1904). Dann kam die direkte – nazistische – Verbindung zu „meinem Stiefvater hat Auschwitz, Dachau und Majdanek überlebt“.

Beeindruckend, das sind drei Konzentrationslager hintereinander. Der Außenminister ist offensichtlich nicht bewusst, dass die UdSSR alle drei befreit hat.

Dann kam die Verbindung Russland-Nazis-Hamas. Zumindest ist alles klar.

Intern kann Netanyahu nur als Premierminister im Amt bleiben, weil er insbesondere zwei rabiate ultra-zionistische, rassistische, supremacistische Koalitionspartner hat. Er ernannte Itamar Ben-Gvir zum Minister für nationale Sicherheit und Bezalel Smotrich zum Finanzminister – beide de facto für die Ausweitung der Siedlungen im Westjordanland im industriellen Maßstab verantwortlich.

Smotrich hat öffentlich gesagt, dass es „keine Palästinenser gibt, weil es kein palästinensisches Volk gibt“.

Ben-Gvir und Smotrich arbeiten aktiv daran, die Siedlerbevölkerung in den Regionen des Westjordanlands von 500.000 auf eine Million zu erhöhen, während die palästinensischen Bewohner, die de facto keine Bürgerrechte besitzen, 3,7 Millionen zählen.

Gleichzeitig entstehen illegale Siedlungen, die von Tel Aviv nicht offiziell genehmigt wurden, in verschiedenen Teilen der Region.

Im Gazastreifen, wo die Armut bei 60% liegt und die Jugendarbeitslosigkeit massiv ist, warnen UN-Agenturen verzweifelt vor einer bevorstehenden humanitären Katastrophe.

Über 1 Million Menschen im Gazastreifen, hauptsächlich Frauen und Kinder, sind auf UN-Lebensmittelhilfe angewiesen. Zehntausende von Kindern besuchen Schulen der UNRWA (UNRWA ist die Agentur für palästinensische Flüchtlinge).

Tel Aviv tötet sie jetzt – leise. Mindestens 11 UNRWA-Mitarbeiter wurden in der vergangenen Woche getötet (einschließlich Lehrer, eines Arztes und eines Ingenieurs), mindestens 30 Kinder sowie fünf Mitglieder des Internationalen Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds.

Dazu kommt noch der Pipelineistan-Aspekt – nämlich das Stehlen von Gas aus Gaza.

Mindestens 60% der im Jahr 2000 vor der Gaza-Israel-Küste entdeckten riesigen Gasreserven gehören völkerrechtlich Palästina.

Eine wichtige Konsequenz der angewandten Endlösung für Gaza besteht darin, dass die Souveränität über die Gasfelder auf Israel übergeht – in einer weiteren massiven Verletzung des Völkerrechts.

Die globale Mehrheit ist Palästina

Angesichts der erschreckenden Aussicht, dass Israel den gesamten nördlichen Teil des Gazastreifens depopuliert, live im Fernsehen und angefeuert von Horden von NATOstan-Zombies, ist es nicht undenkbar, dass sich die Türkei, Ägypten, Syrien, Irak, Iran, Libanon, Jemen und die Golfmonarchien auf verschiedenen Ebenen zusammentun, um einen überwältigenden Druck gegen die Umsetzung der zionistischen Endlösung auszuüben.

Praktisch die gesamte Globale Südliche/Globale Mehrheit steht auf der Seite Palästinas.

Die Türkei ist problematisch, weil es keine arabische Nation ist und in der jüngsten Vergangenheit zu ideologisch der Hamas zu nahe stand. Wenn die derzeitige Netanyahu-Bande jedoch diplomatisch tätig würde, wäre das möglicherweise beste Vermittlungsteam Saudi-Arabien, Katar und die ägyptische Diplomatie.

Indien hat sich gerade selbst als Führer der Globalen Mehrheit ins Knie geschossen: Ihre Führung scheint einen Nervenkitzel zu verspüren, wenn sie Israel gegenübersteht.

Dann gibt es noch die großen Souveräne: die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China.

Russland und der Iran sind selbst durch eine strategische Partnerschaft verbunden – einschließlich auf allen militärischen Ebenen auf dem neuesten Stand der Technik.

Die von China vermittelte Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien hat in dieser Woche dazu geführt, dass Mohammad bin Salman und Ebrahim Raisi erstmals in der Geschichte miteinander telefoniert haben und ihre uneingeschränkte Unterstützung für die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes koordinieren. Syriens Bashar al-Assad hat gerade China besucht und wurde mit vollen Ehren empfangen.

Chinas diplomatische Raffinesse – weit über die Al-Aqsa-Flut hinaus – besteht darin, legitime palästinensische Rechte zu unterstützen. Die gesamte arabische Welt und die Länder des Islams spüren das deutlich – während Israel und NATOstan gegenüber Nuancen unempfindlich sind.

Mit Russland erreichen wir Heavy-Metal-Territorium. Anfang dieser Woche wurde der israelische Botschafter in Russland, Alexander Ben Zvi, endlich nach mehreren Versuchen vom stellvertretenden Außenminister Mikhail Bogdanov empfangen. Es war Israel, das praktisch um ein Treffen gebeten hat.

Bogdanov kam gleich zur Sache und sagte unverblümt, Ben Zvi sei gewarnt worden, dass der IDF-Plan, den Gazastreifen buchstäblich zu zerstören, die indigene Bevölkerung zu vertreiben und die ethnische Säuberung dieser „menschlichen Tiere“ zu praktizieren, „mit den verheerendsten Folgen für die humanitäre Lage in der Region“ verbunden sei.

Das lässt ein mögliches Szenario voranschreiten – dessen Folgen ebenso verheerend sein können: Moskau – in Zusammenarbeit mit Ankara – startet eine von der Globalen Südlichen unterstützte Blockadebrecheroperation gegen Israel.

Es ist kein Geheimnis – abgesehen von der Vorgehensweise – dass Putin und Erdogan über die Möglichkeit eines türkischen humanitären Seehilfekonvois nach Gaza gesprochen haben, der vor einem israelischen Angriff durch die russische Marine aus ihrer Basis in Tartus, Syrien, und der russischen Luftwaffe aus Hmeimim geschützt werden würde.

Das würde die Einsätze auf unvorhersehbare Ebenen heben.

Was bereits klar ist, ist, dass der Hegemon-Proxykrieg gegen Russland in der Ukraine und der israelische „Krieg gegen den Terror“ in Gaza nur parallele Fronten eines einzigen, erschreckend sich entwickelnden globalen Kriegs sind.

Quellen: PublicDomain/strategic-culture.su am 22.10.2023