Das FBI warnt vor einer Sekte, die Minderjährige erpresst und sie zu Pornografie, Gewalt und Selbstverletzung ermutigt

Nach der Festnahme des gewalttätigen 23-jährigen Angel Almeida kam eine Sekte mit tausend Teilnehmern weltweit und Hunderten aktiven Mitgliedern ans Licht.

Die „764“-Sekte hat es auf Kinder im Alter zwischen 8 und 17 Jahren abgesehen und ermutigt sie, Gewalt zu begehen, Kinderpornografie zu erstellen oder sich selbst zu verletzen. Von Ella Ster

(Titelbild: Orden des Neun-Winkel-Symbols)

In Almeidas Haus fand das FBI Waffen, satanische Bücher und einen blutbefleckten „Blutbund“.

764

Laut einem Artikel der britischen Zeitung The Guardian vom 28. September 2023 kam die Sekte, die über das Internet auf Minderjährige abzielt, ans Licht, nachdem ein 23-jähriges Sektenmitglied in New York wegen Waffenbesitzes verhaftet worden war.

Der grausame, satanische Erpresserkult ist als „764“ bekannt und soll Dutzende, wenn nicht Hunderte minderjährige Opfer gefordert haben. „764“ ist ein Zweig des „Ordens der Neun Winkel“, auch „O9A“ genannt.

Quellen mit Kenntnissen über „764“ sagen, dass die Gruppe über ein Netzwerk von einigen tausend Teilnehmern und Hunderten sehr aktiver Mitglieder verfügt.

Wie viele extremistische Online-Organisationen sind an „764“ Menschen auf der ganzen Welt beteiligt, darunter in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Deutschland und Rumänien. (Pädo-Netzwerk: Epstein-Opfer tot aufgefunden nachdem sie geschworen hatte, die Elite zu entlarven)

Das FBI gab Anfang September eine öffentliche Warnung zu „764“ heraus und stellte fest, dass die Sekte „auf Messaging-Plattformen absichtlich minderjährige Opfer ins Visier nimmt, um sie dazu zu drängen, sexuelles Material oder selbstverletzende Bilder aufzunehmen oder per Livestream zu übertragen“.

Dieser Hinweis markiert die erste formelle Erwähnung von „764“ durch eine US-amerikanische Strafverfolgungsbehörde.

Die Gruppe scheint sich an Kinder im Alter zwischen 8 und 17 Jahren zu richten, insbesondere an gefährdete Jugendliche wie farbige Jugendliche, die LGBTQ+-Gemeinschaft oder Menschen, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben.

Die Mitglieder suchen ihre Opfer über beliebte Spiele wie Roblox oder Gaming-Plattformen wie Discord und Twitch. Die Hauptkommunikationsform der Gruppe ist Telegram. (Pädo-Hollywood: Instagram von Tom Hanks wird mit Kommentaren überschwemmt, die seine Verhaftung wegen „Sexualverbrechen an Kindern“ fordern)

Auf den Kanälen der Gruppe teilen Mitglieder Kinderpornografie und gewalttätige „Blut“-Videos (ein Filmgenre, das durch die explizite Darstellung von Gewalt, Blut und Verstümmelung gekennzeichnet ist), in denen Folter und tödliche Gewalt dargestellt werden, um die Zuschauer für extreme Gewalttaten zu desensibilisieren.

Sie wenden Erpressungstaktiken an, wenn die minderjährigen Opfer ihren Forderungen nicht nachkommen. Sie manipulieren und erpressen Minderjährige, um Kinderpornografie zu erstellen und Videos von Tierquälerei und Selbstverletzung aufzunehmen.

Mitglieder der Gruppen drohen damit, sexuell eindeutige Videos oder Fotos der minderjährigen Opfer mit ihrer Familie und Freunden zu teilen oder ins Internet zu stellen.

Sie kontrollieren ihre Opfer durch extreme Angst, und das Endziel vieler Mitglieder besteht darin, die von ihnen erpressten Minderjährigen während eines Livestreams zum Selbstmord zu zwingen, zu ihrer eigenen Unterhaltung oder ihrem eigenen Gefühl des Ruhms.

Die Hauptmotivation der Gruppenmitglieder besteht nach Angaben der Behörden darin, „Berühmtheit zu erlangen und den Status innerhalb ihrer Gruppe zu erhöhen“.

Verhaftung von Angel Almeida

Der Fall kam ans Licht, als das FBI im Herbst 2021 mehrere Hinweise auf den 23-jährigen Angel Almeida erhielt, der angeblich Schusswaffen besaß, gewalttätig war und sexuell eindeutige Fotos von Kindern im Internet veröffentlichte. Er war der Polizei bekannt und bereits 2018 wegen Autodiebstahls verurteilt worden.

Bei der Untersuchung seiner verschiedenen Social-Media-Konten entdeckte das FBI Fotos von Waffen, Tiermissbrauch, Hinweisen auf Gewalt und Sex mit Kindern.

Auf einem der Fotos, die er online veröffentlichte, ist im Hintergrund das Zeichen des globalen satanischen Kults „ Orden der Neun Winkel “ zu sehen. Diese Sekte wurde von den amerikanischen Behörden als Terrororganisation eingestuft, deren Ideologie eine Kombination aus Hitlerkult, Satanismus und okkulten Prinzipien ist und die in verschiedenen Ländern Morde und (versuchte) Anschläge begangen hat.

Das Ziel von O9A ist der Sturz der gegenwärtigen jüdisch-christlichen Gesellschaft.

Aufgrund dieser Beweise blieb Almeida in Haft. Im Februar 2023 wurde nach weiteren Ermittlungen eine neue Anklage wegen Kinderpornografie und Kindesausbeutung gegen ihn erhoben, die sich auf seine Aktivitäten für die Sekte 764 und die Hunderttausende digitaler Dateien bezog, die von vier Geräten in seiner Wohnung gestohlen wurden.

In den neuen Anklagen behaupten die Staatsanwälte, dass Almeida ein junges Mädchen zum Sex mit einem älteren Mann gezwungen und ein anderes Mädchen dazu überredet habe, sich selbst zu schneiden, die Tat aufgezeichnet und an ihn geschickt habe.

Bei der Durchsuchung von Almeidas Haus im November 2021 fanden sie neben einer Schusswaffe und Munition auch eine O9A-Flagge und diese Bücher über Satanismus.

Der aussagekräftigste Gegenstand, der bei der Suche gefunden wurde, ist ein O9A-„Blutbund“, eine blutbefleckte Zeichnung einer Figur mit leuchtend roten Lidern, umgeben von satanischen Symbolen. Am Ende der Seite steht ein Eid: „Ein mit Blut unterzeichneter Bund. Möge der Teufel immer mit dir gehen – satanea manibus“ („durch Satans Hand“ auf Lateinisch).

Verfahren

Almeida wurde Anfang des Monats trotz wiederholten gewalttätigen Verhaltens vor Gericht für verhandlungsfähig befunden. Der Prozess ist derzeit für den 4. Dezember geplant. Im Falle einer Verurteilung drohen Almeida mindestens 15 Jahre und höchstens lebenslange Haft.

Auffallend ist, dass es trotz aller aufgefundenen Akten und der Ernsthaftigkeit, mit der das FBI diesen schockierenden Fall angeht, (noch) zu keinen weiteren Festnahmen gekommen ist.

Angel Almeida hatte mehrere Social-Media-Konten, darunter diesen: „@necropedocell“ (Abschnitt für nekrophile Pädophile?).

Der Bildunterschrift zufolge ist die Waffe „für die Pädophilenhasser“ gedacht.

Das erinnert an die „Blue Whale Challenge“ aus dem Jahr 2016, bei der Jugendliche dazu aufgefordert wurden, in 50 Tagen 50 Aufgaben zu lösen. Die „Herausforderungen“ begannen harmlos, gipfelten aber in Selbstverletzung mit dem Endziel Selbstmord.

Die kranke Herausforderung tauchte im Jahr 2020 wieder auf und selbst jetzt gibt es immer noch Konten unter diesem Namen.

Dieser Fall ist eine deutliche Erinnerung an die Gefahren, die im Internet lauern, und an die dringende Notwendigkeit einer größeren Sensibilisierung und Wachsamkeit, um gefährdete Jugendliche vor dem zerstörerischen Einfluss dieser Art böswilliger Gruppen zu schützen.

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 27.10.2023