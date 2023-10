Das Geheimnis des Kali Yuga-Zyklus: Das Zeitalter der Dunkelheit endet 2025 

Teile die Wahrheit!

Das Kali-Yuga ist das vierte und letzte Zeitalter des indischen Yuga-Zyklus. Nach Ende dieser Epoche versprechen alte Texte das Goldene Zeitalter. Bis heute herrscht jedoch Uneinigkeit über die genaue Datierung der Yugas. Viele Überlieferungen wurden sogar nachträglich geändert. Seit 2.700 Jahre durchleben wir das aufsteigende Kali Yuga, und dieses Yuga geht im Jahr 2025 zu Ende. Von Frank Schwede

Das indische Epos Mahabharata beschreibt das Kali Yuga als die Zeit, in der die „Weltseele“ einen schwarzen Farbton hat. Es bleibt gerade mal ein Viertel an Tugend übrig, die am Ende des Kali Yuga langsam gegen Null schwindet.

Weiter heißt es, die Menschheit wendet sich der Boshaftigkeit zu. Krankheit, Lethargie, Wut, Naturkatastrophen, Angst im Allgemeinen und auch Angst vor Knappheit nehmen zu und bestimmen zunehmend den Alltag der Menschen. Buße, Opfer und andere religiöse Bräuche werden nicht mehr genutzt. Alle Lebewesen, ob Mensch, Tier oder Pflanze, degenerieren.

Dem Kali Yuga gingen drei weitere Yugas voraus. Das Satya oder auch Krita Yuga, das Goldene Zeitalter, das Treta Yuga, das Silberzeitalter und das Dwapara Yuga, das Bronzezeitalter. Im Mahabharata gibt Hanuman dem Pandava Prinzen Bhima eine genau Beschreibung des Yuga Zyklus. Er schreibt:

„Das Krita Yuga wurde so genannt, weil es nur eine Religion gab und alle Menschen heilig waren. Daher waren sie nicht verpflichtet, religiöse Zeremonien durchzuführen… Männer kauften und verkauften weder, es gab keine Armen und keine Reichen. Es bestand keine Notwendigkeit zu arbeiten, denn alles, was die Menschen brauchten, wurde durch die Kraft des Willens erreicht.

Das Krita Yuga war ohne Krankheit; es gab mit den Jahren kein Nachlassen; es gab überhaupt keinen Hass, keine Eitelkeit oder böse Gedanken; kein Kummer, keine Angst. Die ganze Menschheit könnte höchste Seligkeit erlangen. Die universelle Seele war Weiß … die Identifikation des Selbst mit der universellen Seele war die gesamte Religion des perfekten Zeitalters.

Im Treta Yuga begannen Opfer und die Weltseele wurde rot. Die Tugend verringerte sich um ein Viertel. Die Menschheit suchte nach der Wahrheit und führte religiöse Zeremonien durch; Sie erreichten, was sie wollten, indem sie gaben und taten.

Im Dwapara Yuga war der Aspekt der Weltseele gelb. Die Religion wurde um die Hälfte verringert. Der Veda war in vier Teile gegliedert, und obwohl einige die vier Veden kannten, kannten andere nur drei oder einen.

Der Geist ließ nach, die Wahrheit nahm ab, und es kamen Verlangen und Krankheiten und Unglücke. Aus diesem Grund mussten die Männer Buße leisten. Aufgrund der vorherrschenden Sünde war es ein dekadentes Zeitalter.“ (Die biblische Prophezeiung: Deutschland warnt den Iran und bereitet sich auf einen Atomkrieg vor)

Viele Überlieferungen wurden nachträglich geändert

Seit rund 5000 Jahren leben wir im dunkelsten aller Zeitalter, dem Kali Yuga, in dem Begriffe wie Tugend und Güte keinen Wert mehr besitzen und so gut wie aus der Welt verschwunden sind. Wann aber begann das Zeitalter wirklich und wann wird es enden.

Bis heute sind sich Forscher uneins über die genaue Datierung der Yugas. Viele Überlieferungen wurden sogar nachträglich geändert. Das heißt, trotz des ausgefeilten theologischen Rahmens des Yuga Zyklus sind die Anfangs- und Enddaten des Kali Yuga bis heute weitgehend unbekannt.

Das allgemein akzeptierte Datum für den Beginn des Kali Yuga ist 3102 v. Chr. – also 35 Jahre nach dem Ende der Schlacht am Mahabharata. Man nimmt an, dass dieses Datum auf einer Aussage des bekannten Astronomen Aryabhatta im Sanskrit-Text Aryabhatiya beruht, in dem es heißt:

„Als sechzig mal sechzig Jahre (also 3.600 Jahre) und drei Viertel Yugas vergangen waren, waren seit meiner Geburt dreiundzwanzig Jahre vergangen.“

Aryabhatta hat diese Zeilen im Alter von 23 Jahren verfasst. Da waren bereits 3.600 Jahre des Kali Yuga vergangen. Allerdings wissen wir bis heute nicht, wann Aryabhatta geboren wurde und wann er die Schrift verfasst hat.

Hinzu kommt noch die Tatsache, dass Aryabhatta das Kali Yuga nicht einmal namentlich erwähnt hat. Er schreibt lediglich, dass 3.600 Jahre Yuga bereits vergangen seien. Schriftgelehrte gehen im Allgemeinen davon aus, dass das Kali Yuga im Jahr 3102 v. Chr. begonnen hat.

Im Allgemeinen wird die Aussage genutzt, um zu rechtfertigen, dass die Aryabhatiya im Jahr 499 n. Chr. verfasst wurde. Das heißt aber nicht automatisch, dass das Kali Yuga im Jahr 3102 v. Chr. begonnen hat, da die Aryabhatiya im Jahr 499 n. Chr. verfasst wurde, weil wir ja nicht wissen, wann genau Aryabhatta lebte und sein Werk vollendet hat.

Eine weitere interessante wie wichtige Quelle ist die Aihole-Inschrift von Pulakesin II. von Badami, die nach Ablauf von 3.735 Jahren nach dem Bharata Krieg und 556 Jahre nach den Saka-Königen eingraviert wurde.

Wenn wir annehmen, dass die Saka-Ära 78 n. Chr. begann, dann fand der Bharata Krieg 3102 v. Chr. statt – dann begann 3067 v. Chr. das Kali Yuga, das also 35 Jahre nach dem Bharata Krieg begann.

Allerdings gilt hier zu bedenken, dass es auch eine alte Saka-Ära gab, die laut Wissenschaftlern zwischen 83 v. Chr. und 383 v. Chr. begonnen haben könnte – allerdings ist auch das umstritten. Wenn sich die Aihole-Inschrift tatsächlich auf die alte Saka Ära bezieht, dann muss die Kali-Ära bereits einige hundert Jahre vor 3102 v. Chr. begonnen haben.

Es mangelt an validen Beweisen

Tatsache ist, dass es weder einen Text noch irgendeine Inschrift gibt, die ein eindeutiges und verlässliches Datum für den Beginn des Kali Yuga gibt. Es wird angenommen, dass die Datierung des Kali Yuga auf das Jahr 3102 v. Chr. auf der Grundlage der Informationen in der astronomischen Sanskrit-Abhandlung Surya Siddhanta beruht, wonach die fünf geozentrischen Planeten (Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn) zu Beginn des Kali Yuga auf 0° Widder in der Nähe des Sterns Zeta Piscium ausgerichtet waren.

Allerdings geht aus dem Surya Siddhanta ausdrücklich hervor, dass diese Konjunktion am Ende des Goldenen Zeitalters stattfindet. Moderne Simulationen, beispielsweise die von Richard Thompson, zeigen, dass die fünf Planeten am besagten 17/18. Februar 3102 v. Chr. einen Bogen von etwa 42° am Himmel nahmen und über drei Tierkreiszeichen zogen. Das waren Widder, Fische und Wassermann

Streng astronomisch betrachtet war das keine Konjunktion – da fanden in den vorangegangenen und folgenden Jahrhunderten weitaus spektakulärere Ausrichtungen statt.

Deshalb lautet auch hier das ernüchternde Fazit: Es gibt weder eine astronomische Grundlage für den Beginn des Kali Yuga, noch gibt es irgendein Beweis dafür, dass Aryabhatta oder ein anderer Astronom das genaue Datum je berechnet hat.

Als wichtig ist die Tatsache zu betrachten, dass im Surya Siddhanta niemals angegeben wurde, dass eine solche Ausrichtung der Planeten zu Beginn des Kali Yuga stattgefunden hat.

Im Gegenteil: Im Surya Siddhanta heißt es sogar ausdrücklich, das diese Konjunktion der Planeten bei 0° des Widders am Ende des Goldenen Zeitalters, also des Satya Yuga, stattfindet. Dazu heißt es wörtlich:

„Jetzt, am Ende des Goldenen Zeitalters (Krita Yuga), stehen alle Planeten aufgrund ihrer mittleren Bewegung – mit Ausnahme ihrer Knoten und Apsiden – im ersten Widder in Konjunktion.“

Diese wichtige Aussage wurde leider von einigen früheren Kommentatoren in ihrem Bestreben, eine astronomische Begründung für das Datum 3102 v. Chr. zu finden, falsch interpretiert und im Anschluss fälschlicherweise als Tatsache dargestellt.

Den Beginn und das Ende des Kali Yuga anhand von Sanskrit-Texten herauszufinden, stellt sich aufgrund einer Reihe von Ungenauigkeiten bezüglich der Yura-Zyklen ebenfalls als schwierig dar.

Göttliche Jahre statt menschlicher Jahre

In vielen Sanskrit-Texten wurde beispielsweise die 12.000-jährige Dauer des Yuga-Zyklus mit einem ungewöhnlich hohen Wert von 4.320.000 Jahren angegeben, indem ein Multiplikationsfaktor von 360 eingeführt wurde, der als Anzahl der „menschlichen Jahre dargestellt wurde, der aber in Wahrheit ein göttliches Jahr darstellt.

In dem im Jahr 1903 erschienen Buch The Arctic Home in the Vedas schrieb der Autor Lokmanya Bal Gangadhar Tilak:

„Die Verfasser der Puranas, von denen viele offenbar in den ersten Jahrhunderten der christlichen Ära geschrieben wurden, waren natürlich nicht bereit zu glauben, dass das Kali Yuga vorbei war.

Daher wurde versucht, die Dauer des Kali Yuga zu verlängern, indem 1000 (oder 1200) gewöhnliche Menschenjahre davon in ebenso viele göttliche Jahre umgewandelt wurden, wobei ein einzelnes göttliches Jahr oder ein Jahr der Götter 360 Menschenjahre entsprach … diese Lösung des Problems wurde allgemein angenommen und ein Kali von 1200 gewöhnlichen Jahren wurde durch diesen genialen Kunstgriff sofort in einen großartigen Zyklus von ebenso vielen göttlichen oder 360 x 1200 = 432.000 gewöhnlichen Jahren umgewandelt.“

Eine Reihe bestimmter Sanskrit-Texte wie das Mahabharata und die Gesetze des Manu, von denen Gelehrte vermuten, dass sie früher als die Puranas verfasst wurden, behalten jedoch immer noch den ursprünglichen Wert des Yuga-Zyklus von 12.000 Jahren bei.

Das Mahabharata erwähnt ausdrücklich, dass die Dauer des Yuga-Zyklus auf den Tagen und Nächten der Menschen basiert. Die Zoroastrier glaubten ebenfalls an einen 12.000-Jahre Zyklus. Das „Große Jahr der Griechen“ wurde unterschiedlich mit einer Dauer von 12.954 Jahren, bei Ciceroi, oder 10.800 Jahre bei Heraklit angegeben.

In seinem im Jahr 1894 veröffentlichen Buch The Holy Science stellt der Autor Sri Yukteswar klar, dass ein vollständiger Yuga-Zyklus 24.000 Jahre dauert und aus einem aufsteigenden Zyklus von 12.000 Jahren besteht, in dem die Tugend allmählich zunimmt und einem absteigenden Zyklus von weiteren 12.000 Jahren, in dem die Tugend allmählich abnimmt.

Nachdem wir also einen 12.000-jährigen absteigenden Zyklus von Satya Yuga hin zu Kaly Yuga abgeschlossen haben, kehrt sich die Reihenfolge um und es beginnt ein aufsteigender Zyklus von 12,000 Jahren, der von Kali Yuga hin zu Satya Yuga verläuft. Yukteswar erklärt:

„Jede dieser Perioden von 12.000 Jahren bringt eine vollständige Veränderung mit sich, sowohl äußerlich in der materiellen Welt als auch innerlich in der intellektuellen oder elektrischen Welt, und wird eines der Daiva Yugas oder elektrischen Paare genannt.“

Umweltkatastrophen und Zusammenbruch der Zivilisation

Laut der Lehre vom Yuga-Zyklus sind die Übergangsperioden zwischen den Yugas geprägt vom Zusammenbruch von Zivilisationen und Umweltkatastrophen, die nahezu die gesamte menschliche Zivilisation auslöschten.

Die neue Zivilisation, die im neuen Yuga entsteht, wird von einige wenigen Überlebenden der Katastrophe aufgebaut und geleitet, die das technische und spirituelle Wissen der vorherigen Epoche in sich tragen.

Eine ganze Reihe antiker Quellen berichten von einer rätselhaften Gruppe namens „Sieben Weisen“, die zu Beginn jedes Yuga erscheinen und die Künste der Zivilisation verkünden sollen.

Wir finden sie in Mythen aus aller Welt – in Sumer, Indien, Polynesien, Südamerika und auch in Nordamerika. Die „Sieben Weisen“ besitzen unendliche Weisheit und Macht. Sie können über Land und Wasser reisen und nehmen nach Belieben verschiedene Formen an. Der Saptharshi-Kalender des alten Indiens scheint auf ihrem periodischen Erscheinen zu Beginn jedes Yugas zu basieren.

Die erste Übergangsperiode im 12.000jährigen Yuga-Zyklus ist die 300jährige Periode am Ende des Goldenen Zeitalters von 9976 v. Chr. bis 9676 v. Chr. In dieser Zeit ging die letzte Eiszeit plötzlich zu Ende.

Es wurde schlagartig sehr warm, was aufgrund der schmelzenden Eismassen katastrophale Überschwemmungen zur Folge hatte. Viele alte Legenden beziehen sich auf diese Zeitraum.

So berichtet Platon im Timaios von der mythischen Insel Atlantis, die um das Jahr 9600 v. Chr. an einem „einzigen Tag und einer einzigen Nacht des Unglücks“ vom Meer verschlungen wurde.

Dieses Ereignis ist in Überschwemmungsmythen vieler alter Kulturen festgehalten, in denen von Wasserwänden die Rede ist, die das gesamte Land bis weit zu den höchsten Berggipfeln überfluteten. Der Archäologe Bruce Masse vom Los Alamos National Laboratory in New Mexiko vermutet, dass ein Kometeneinschlag für die Katastrophe verantwortlich ist.

Als das aufsteigende Kali Yuga im Jahr 676 v. Chr. begann, gerieten viele Kenntnisse, Traditionen und Fertigkeiten aus dem absteigenden Kali Yuga in Vergessenheit.

Zu dieser Zeit erschienen eine Reihe von Philosophen und Propheten, die versucht haben, die durch das Kali Yuga verloren gegangene Weisheit wiederzuentdecken und sie unter der unwissenden Bevölkerung zu verbreiten – zu ihnen gehören auch Budda, Thales und Pythagoras.

Trotzdem ging viel Wissen verloren. Beispielsweise bestanden die ursprünglichen Veden aus 1180 Sakhas, von denen heute nur noch sieben oder acht Sakhas, also weniger als ein Prozent, in Erinnerung geblieben sind.

Bei der Überarbeitung und Niederschrift der Texte schlichen sich viele Fehler, Auslassungen und Interpolationen ein. Dazu gehören auch Fehler in der Yuga-Zyklus-Doktrin.

Nähern wir uns dem Ende?

Fassen wir zusammen: Die Zeitspanne des Yuga-Zyklus spiegeln genau die weltweiten Umweltkatastrophen wider, die mit den Übergangsperioden zwischen den Yugas einhergehen.

Das heißt, alle 2.700 Jahre wird unser Planet über einen Zeitraum von einigen hundert Jahren von einer Reihe katastrophaler Ereignisse heimgesucht, die zu einem vollständigen Zusammenbruch der Zivilisation führt. Unmittelbar nach der Zerstörung und dem Zusammenbruch entsteht eine neue Zivilisation.

Viele Hinweise sprechen dafür, dass der Yuga-Zyklus früher mithilfe des Saptarshi-Kalenders errechnet wurde. Er hatte eine Dauer von 12.000 Jahren und bestand aus vier Yugas von gleicher Dauer von jeweils 2.700 Jahren, getrennt durch Übergangsperioden von 300 Jahren.

Der gesamte Yuga-Zyklus von 24.000 Jahren setzt sich aus einem aufsteigenden und einem absteigenden Yuga-Zyklus zusammen, die wie die Zyklen von Tag und Nacht für die Ewigkeit aufeinander folgten.

Seit 2.700 Jahre durchleben wir das aufsteigende Kali Yuga, und dieses Yuga geht im Jahr 2025 zu Ende. Konventionsgemäß kann die 300jährige Übergangszeit nach 2025 in zwei Zeiträume von jeweils 150 Jahren unterteilt werden.

In der ersten 150-Jahres-Periode – der „Dämmerung von Kali“ – könnten die Strukturen des Kali Yuga aufgrund einer Kombination aus Kriegen, Umweltkatastrophen und kosmischen Veränderungen zusammenbrechen, während in der zweiten Periode – der „Morgendämmerung von Dwapara“ – die spirituell entwickelten Systeme und Philosophien des aufsteigenden Dwapara Yuga entstehen können.

Es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass die beiden Prozesse des Zusammenbruchs und des Auftauchens während der gesamten 300jährigen Übergangszeit gleichzeitig ablaufen, wenn vielleicht auch in unterschiedlicher Intensität.

Der aktuelle Anstieg extremer Wetterphänomene einerseits und die ersten Anzeichen des Erwachens eines höheren Bewusstseins der Menschheit andererseits könnten ein Hinweis darauf sein, dass die Auswirkungen der Übergangszeit bereits im Gange sind.

Wir müssen uns jetzt dieser großen Zeitzyklen bewusst werden, die die menschliche Zivilisation bestimmen – und natürlich auch der Veränderungen, die sich bereits deutlich am Horizont abzeichnen.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 27.10.2023