Der Untergang der alten Matrix

Die ursprüngliche, natürliche Matrix kommt zurück, die alte Matrix geht unter.

Guten Tag,

ich möchte mich für die vielen Mails, Besserungswünsche, Unterstützungsangebote im gesundheitlichen Bereich und Anfragen, wie man mich finanziell unterstützen kann, bedanken. Leider hatte ich noch nicht Zeit, alle Mails zu beantworten. Von Egon Fischer

Was die Möglichkeit betrifft, wie man mich finanziell unterstützen kann, gehe ich im Abschnitt „In eigener Sache“ ein. Einigen Leserinnen und Lesern habe ich meiner Antwortmail bereits die Möglichkeiten bekannt gegeben, wie man mich finanziell unterstützen kann und ich habe bereits finanzielle Unterstützung bekommen. Ich möchte mich bei diesen Leserinnen und Lesern für die großzügige und rasche Unterstützung recht herzlich bedanken.

Warum ich schon wieder einen Beitrag schreibe

Eigentlich wollte ich eine Auszeit nehmen, aber am Freitag, dem 15. September 2023 um circa 03:39, war ein energetischer wichtiger Neumond. Zu solchen Zeitpunkten passieren im energetischen Bereich sehr häufig bedeutende Änderungen. So war es auch dieses Mal. In der nächsten Nacht hatte ich eine beeindruckende Vision und kurz darauf hat mich eine Bekannte über einige sehr eigenartige Information aus der geistigen Welt informiert.

Da ich gegenwärtig ziemlich überlastet bin, wollte ich darüber erst später einen Beitrag schreiben. Aber seit ein paar Tagen liegen mir die Kollegen in den Ohren, ich möge doch einen Beitrag über die Vision und die Info der Bekannten schreiben und veröffentlichen.

Und wenn meine Kollegen mir so etwas nahelegen, kann ich nicht nein sagen. Also schreibe ich schon wieder einen Beitrag und zwar über meine Vision und die Info meiner Bekannten. Ich hatte wenig Zeit mit meinen geistigen Kollegen über die Vision zu sprechen und wie so oft in letzter Zeit sind meine Kollegen nicht sehr gesprächig.

Der Untergang der aktuellen Matrix und die Rückkehr der ehemaligen, natürlichen Matrix

Im letzten Beitrag „Der Anfang vom Ende“ schilderte ich meine Vision, in der ich sah, wie sich die aktuelle Matrix auflöste. Die Vision, die ich am 16. September 2023 hatte, kann man als Fortsetzung und Präzisierung der vorhergehenden Vision betrachten.

In der Vision stand ich am Ufer eines Flusses, aber im Fluss sah ich kein Wasser, sondern unendlich viele kleine Kristalle, die wie Brillianten glitzerten. Darum werde ich im weiteren Text diesen Fluss als Kristall-Fluss bezeichnen.

An meinem Ufer sah ich einen Türrahmen mit einer geschlossenen Tür. Am anderen Ufer des Kristall-Flusses sah ich auch einen Türrahmen, aber die Tür war offen.

Dann öffnete sich an meinem Ufer die Tür ganz langsam, sie öffnete sich aber nur bis zur Hälfte.

Gleichzeitig sah ich, dass sich die Tür am anderen Ufer zur Hälfte schloss. Zugleich wusste ich, dass dies im Zeitraum vom November 2023 bis Februar 2024 stattfinden wird.

Dann begann sich die Tür an meinem Ufer ganz zu öffnen, während sich die Tür am anderen Ufer komplett schloss. Gleichzeitig bemerkte ich, dass das „Wasser“ des Kristall-Flusses an meiner Seite über das Ufer stieg und den Boden mit einer ganz feinen, dünnen Schicht aus brilliant glitzernden Kristallen überzog. Auf meiner Uferseite sah ich dann nur mehr eine brilliant glitzernde Fläche. Ich wusste, dass dies voraussichtlich im Zeitraum von März 2024 bis Ende Sommer 2024 oder Anfang Herbst 2024 geschehen wird.

Dann begann sich die Tür auf meinem Ufer langsam aufzulösen. Parallel dazu begann sich auch die Tür am anderen Ufer aufzulösen. Als beide Türen verschwunden waren, verschwand plötzlich auch das andere Ufer. Ich sah nur meine Seite des Kristall-Flusses und den Kristall-Fluss, aber ich konnte das andere, gegenüberliegende Ufer nicht mehr wahrnehmen.

Ich drehte mich um und so weit mein Auge reichte, sah ich nur eine brilliant glitzernde Fläche. Plötzlich sah ich, wie sich am Horizont ein dunkler Streifen bildete, also ob ein fürchterliches Gewitter im Anzug wäre.

Aber der Streifen kam nicht näher. Der Streifen wurde immer dunkler und irgendwann begann es zu blitzen. Die Blitze wurden immer mehr und größer und irgendwann sah ich am Horizont nur mehr eine Wand aus lauter Blitzen. Ich hörte aber keinen Donner.

Dann wurde ich plötzlich in die Höhe gehoben und ich sah die Gegend von oben. Ich sah eine riesige, brilliant glitzernde Fläche unter mir und um mich herum. Aber in weiter Ferne, ganz am Horizont, sah ich einen dunkeln Streifen.

Ich schwebte in Richtung dieses Streifens. Als ich mich dem Streifen näherte, erschrak ich. Ich sah eine Gesteinswüste. Da war kein Leben zu entdecken oder zu spüren. Der Streifen war tot. Da gab es kein Leben mehr.

Am nächsten Tag erzählte mir eine Bekannte, dass sie in der letzten Nacht von der geistigen Welt ein paar Informationen bekommen hat. Unter anderem hat man zu ihr gesagt: Die alten Gesetze werden wieder in Kraft gesetzt und der Schwerpunkt wird wieder das Sein und nicht der Schein sein. Dann hat man ihr in anderen Worten erklärt, was damit gemeint war.

In der aktuell üblichen Terminologie würde man sagen, dass die aktuelle Matrix außer Kraft gesetzt wird und die ursprüngliche, natürliche Matrix wieder aktiviert wird. Die Bekannte hat dann gefragt, wann dies passieren wird. Sie erhielt eine sehr kryptische Antwort: Dann, wenn die Zeit schneller wird, wenn sich die Zeit beschleunigt.

Die Bedeutung bzw. die Interpretation der Vision

Ich habe danach meine geistigen Kollegen zur Vision und den seltsamen Infos aus der geistigen Welt befragt. Aber wie so häufig in letzter Zeit waren meine Kollegen nicht sehr gesprächig. Meine Fragen dürften die Kollegen sehr amüsant gefunden haben. Aber die Kollegen waren so nett, mir zumindest einiges zu klären.

Der Kristall-Fluss steht für die hoch schwingenden kosmischen Energien, mit denen die Erde seit geraumer Zeit „bestrahlt“ und geflutet wird. Die beiden Ufer stellen symbolisch die „materiellen“ Teile der Erde (inklusive der Menschen und sonstigen Wesen) dar, die unter Einfluss der kosmischen Energien ihre Schwingung erhöht oder nicht erhöht haben.

Das Öffnen der Tür auf meiner Uferseite bedeutet, dass es Ereignisse geben wird, wonach sich die Schwingung in diesem Bereich sehr rasch erhöht und die erhöhte Schwingung sich zuerst langsam und dann immer schneller ausbreitet.

Das Schließen der Tür auf der anderen Uferseite bedeutet, dass der andere manifestierte Teil der Erde den Zugang zu den hochschwingenden, kosmischen Energien verlieren wird und die „hochschwingenden“ Menschen diesen Teil aus den Augen verlieren werden.

Der dunkle Streifen, der sich dann später in eine Steinwüste verwandelt, steht für einen Bereich, der sich zwar einige Zeit der Schwingungserhöhung anschloss, aber dann zurück in die alte Welt wollte.

Dadurch verliert dieser Bereich den Zugang zu den hochschwingenden kosmischen Energien, was zugleich bedeutet, dass sie von allen Lebensströmen abgeschnitten werden und energetisch austrocknen und verdörren.

Zur Ankündigung von „Die alten Gesetze werden wieder in Kraft gesetzt“, die meine Bekannte erhielt, meinten die Kollegen: Vor sehr langer Zeit galten auf der Erde andere geistige bzw. energetische Gesetze. Ihr würdet heute dazu sagen, dass es vor langer Zeit eine andere Matrix gab.

Diese zeichnete sich dadurch aus, dass dort alles sehr harmonisch und natürlich war und der Schwerpunkt dieser Matrix war das Sein. Aber irgendwann wurden einige geistige bzw. energetische Gesetze geändert und es entwickelte sich die Matrix, in der ihr gegenwärtig auf der Erde lebt.

Der Schwerpunkt dieser Matrix ist aber nicht das Sein, sondern der Schein. Auf geistiger Ebene wurde beschlossen, dass man wieder zu den alten Gesetzen zurückkehrt, oder in eurer aktuellen Terminologie, sich also wieder die ursprüngliche, natürliche Matrix manifestieren soll. Während der Transformationszeit von der aktuellen Matrix zur ursprünglichen, natürlichen Matrix erhöht sich nicht nur die Schwingung, auch die Zeit wird sich beschleunigen.

Durch die Schwingungserhöhung und die Zeit-Beschleunigung werden sich auch energetische Phänomene immer schneller manifestieren.

In der Vision wird ein energetischer Prozess symbolisch dargestellt und es werden sogar Zeiträume aufgezeigt. Meiner Erfahrung nach dauert es aber immer, bis sich ein energetisches Ereignis auf der 3D Ebene manifestiert und es ist auch nicht klar, wie sich das Ereignis auf der 3D Ebene manifestiert.

Also befragte ich die Kollegen dazu. Die meinten, dass es bei der Manifestation auf der 3D Ebene zu zeitlichen Verzögerungen kommen wird, aber wenn wir merken, dass sich die Zeit spürbar beschleunigt hat, dann hat die Manifestation auf der 3D Ebene begonnen und bis sich die jeweilige energetische Änderung voll ausgewirkt hat, wird es dauern.

Aber mit der Beschleunigung der Zeit und der gleichzeitigen Schwingungserhöhung wird sich auch die Manifestation auf der 3D Ebene beschleunigen.

Auf die Frage, wie sich der gesamte Prozess auf der 3D gestalten wird, meinten die Kollegen nur: Bedenke, der Schwerpunkt der Menschheit verändert sich vom Schein zum Sein.

Welche Auswirkungen hat es auf das politische System, auf die Wirtschaft, auf das Gesundheitssystem, das Bildungssystem und all die anderen Systeme, die ihr in der aktuellen Matrix geschaffen habt, wenn das Sein, die Wahrheit und Natürlichkeit in den Mittelpunkt rückt und der Schein erkannt wird, verblasst und verschwindet?

Durch die Erklärung der Kollegen habe ich zwar die Kernbotschaft verstanden, aber viele Details blieben bei mir im Dunklen und ich hatte noch viele Fragen. Leider habe ich bis jetzt keine weiteren Informationen von Kollegen bekommen und somit will es ich einstweilen bei meiner jetzigen Schilderung und Beschreibung belassen.

Wenn ich mehr Informationen zur Vision und zu den Infos, die meine Bekannte bekommen hat, erhalte, werde ich in weiteren Beiträgen darüber berichten.

PublicDomain/efisch.substack.com am 21.10.2023